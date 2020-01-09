No último ano, as conversas sobre diversidade e inclusão tornaram-se mais polarizadas em certas regiões — particularmente nos EUA, onde algumas empresas recuaram em iniciativas relacionadas à população LGBTQIA+. Temos prestado atenção a essa mudança. No entanto, em vez de recuar, tomamos isso como um motivo para manter a consistência em nossa abordagem.

Como uma empresa que trabalha com diferentes culturas e origens, sempre tratamos a inclusão como parte de nosso pensamento de longo prazo e não como uma campanha sazonal. A MGID garante que nossa cultura interna reflita justiça, acesso e transparência durante todo o ano.

Por Que a DEI Importa no Local de Trabalho

Criar uma cultura de trabalho inclusiva não é apenas o que entendemos como o que é certo a fazer, é também algo que afeta diretamente o desempenho, a permanência e o crescimento das pessoas.

Quando os funcionários sentem que pertencem, eles tendem a ser mais engajados. De acordo com um estudo recente, 91% das pessoas que se sentem incluídas no trabalho também são altamente engajadas, em comparação com apenas 20% entre aqueles que não sentem esse senso de pertencimento.

O impacto vai além:

Uma pesquisa da Glassdoor revelou que 67% dos candidatos a emprego consideram a diversidade um fator decisivo ao analisar ofertas de trabalho.

Pesquisas da Accenture estimam que empresas dos EUA perdem mais de US$ 1 trilhão por ano devido a culturas que falham em incluir e apoiar seus funcionários.

Empresas com equipes de liderança diversas veem 19% mais receita de inovação, de acordo com um relatório do BCG.

E a maioria dos executivos acredita que seus esforços de DEI lhes possibilita uma vantagem competitiva real.

Esses números contam uma história clara: as pessoas fazem o seu melhor trabalho quando se sentem respeitadas, apoiadas e parte de algo em que podem confiar. Para nós da MGID, inclusão significa fazer o que é certo e construir um negócio mais inteligente. Equipes diversas trazem ideias novas adaptam-se mais rapidamente e nos ajudam a seguir competitivos em diferentes mercados.

Vemos a DEI como um ativo real que impulsiona nossa colaboração, mantém os melhores talentos a bordo e nos ajuda a lidar com desafios complexos. No final, a diversidade é o nosso superpoder.

Como a DEI Funciona Dentro da MGID

Diversidade, equidade e inclusão sempre fizeram parte de como operamos, incorporadas em nossa cultura, políticas e decisões diárias

Ao longo dos anos, moldamos uma estratégia interna que conecta nossos objetivos de negócios com práticas de DEI que realmente funcionam. Isso inclui master classes e sessões de treinamento regulares onde nossas equipes exploram tópicos como:

Identificar traços culturais pessoais e entender como eles moldam percepções e interações;

Reconhecer que pessoas de diferentes culturas podem pensar, sentir e agir de forma diferente;

Comparar diferenças culturais para desenvolver inteligência cultural;

Entender os principais modelos de cultura nacional e como as mentalidades culturais influenciam a colaboração e os negócios.

Juntamente com essas iniciativas de aprendizagem, mantemos uma comunicação interna clara sobre inclusão e um foco consistente na acessibilidade — desde a forma como projetamos processos internos até como abordamos a comunicação externa.

Também realizamos Pesquisas de Cultura MGID regulares para entender o sentimento dos funcionários, o engajamento e as percepções de inclusão, ajudando-nos a manter nossos esforços de DEI práticos e impactantes.

Nossas políticas também refletem isso. Priorizamos os padrões de acessibilidade no design de produtos e do local de trabalho e, independentemente da capacidade ou origem, garantimos que nossas ferramentas e materiais internos funcionem para todos. O treinamento contínuo ajuda a manter essa consciência prática, não teórica.

Grupos de recursos de funcionários (ERGs) também desempenham um papel na MGID, oferecendo espaço para conversas e ideias que nos impulsionam. Já entre as equipes, construímos ciclos de feedback abertos que permitem que os funcionários levantem preocupações e sugiram melhorias.

Esses esforços funcionam porque não são isolados. Eles são apoiados pela liderança, integrados nos fluxos de trabalho diário e em constante evolução à medida que crescemos. Operamos com o entendimento de que uma força de trabalho diversa e inclusiva leva a decisões mais inteligentes, gestão de riscos mais forte e desempenho organizacional mais resiliente.

Nossas iniciativas de DEI são projetadas não apenas para refletir nossos valores, mas também para fortalecer a forma como trabalhamos em todas as áreas, desde o desenvolvimento de produtos e relacionamentos com parceiros até processos internos. Tratamos a inclusão como algo mensurável e responsável, garantindo que ela esteja incorporada em como avaliamos a liderança, projetamos sistemas e evoluímos nossas políticas.

A Seguir

Acreditamos que uma base sólida de DEI se reflete não nas políticas criadas, mas na consistência com que esses valores aparecem nas decisões do dia a dia. É por isso que vemos o investimento de longo prazo em acessibilidade, liderança inclusiva e práticas equitativas como essencial para qualquer organização que queira permanecer relevante e responsável em um contexto global.

Uma base sólida de DEI também significa tratar a diversidade, equidade e inclusão como algo mensurável. Metas claras, feedback honesto e progresso visível importam não apenas para a cultura interna, mas também para nossos parceiros e as comunidades mais amplas que impactamos. Para nós, inclusão não é uma palavra. É um padrão.