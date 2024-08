Certamente você não vai contestar a afirmação de que o posicionamento do anúncio é importante. O sucesso de um anúncio depende muito de onde – e quão bem – ele é posicionado. Então, como escolher o posicionamento perfeito para o anúncio da sua marca?

Conhecimento é poder. Portanto, neste artigo, veremos mais de perto os diferentes tipos de posicionamento do anúncio, bem como suas vantagens e desvantagens, para ajudá-lo a escolher o posicionamento do anúncio que trará mais benefícios para o seu site.

O que é o posicionamento do anúncio?

O posicionamento de anúncio refere-se ao local específico em um site onde um anúncio é exibido. Esse local deve ser escolhido de forma que o anúncio atinja seu público-alvo. Os posicionamentos de anúncios podem variar em tamanho, formato e visibilidade, dependendo da plataforma de publicidade e da estratégia da marca.

Além disso, os posicionamentos de anúncios podem depender da ad network que está sendo usada. Diferentes redes de anúncios podem ter suas próprias diretrizes, requisitos e formatos de anúncio disponíveis, o que pode influenciar as opções de posicionamento do anúncio.

As ad networks geralmente fornecem aos publishers as ferramentas e os recursos para identificar e implementar posicionamentos de anúncios em seus sites. Essas ferramentas podem incluir tags de anúncio, códigos de posicionamento de anúncio ou opções de integração que permitem aos publishers especificar onde e como os anúncios aparecem em seu conteúdo.

Por que o posicionamento do anúncio é importante?

Um anúncio mal posicionado é uma oportunidade perdida, e toda oportunidade perdida é dinheiro desperdiçado. Embora esta seja apenas uma explicação geral, na verdade, o posicionamento correto da publicidade afeta muitos aspectos diferentes do seu site.

Visibilidade e atenção. Colocar anúncios em locais estratégicos garante que sejam vistos por um número maior de usuários. Posicionamentos altamente visíveis e facilmente perceptíveis têm mais chances de captar a atenção do público e gerar engajamento. Experiência do usuário. O posicionamento cuidadoso do anúncio garante que os anúncios se integrem perfeitamente à interface do usuário, minimizando a confusão e mantendo um bom equilíbrio entre conteúdo e anúncios. Anúncios inseridos aleatoriamente anulam todo o conteúdo do site e obrigam o usuário a sair rapidamente. Segmentação e relevância. Colocar anúncios em posições relevantes ou ao lado de conteúdo relacionado aumenta a probabilidade de alcançar as pessoas certas com a mensagem certa, aumentando assim a eficácia da campanha publicitária.

Tipos de Anúncios

Antes de começarmos nossa classificação mais abrangente sobre os tipos de posicionamento de anúncios, vamos começar identificando os principais tipos de anúncios. Essa base nos ajudará a entender melhor a relação entre os tipos de publicidade, assim como seus impactos na experiência do usuário e suas métricas exclusivas de desempenho e metodologias de medição.

Anúncios em Banner

Os anúncios em banner geralmente aparecem em espaços retangulares ou quadrados no sites. Eles podem conter imagens, texto e elementos interativos que levam os usuários à Landing Page desejada.

Prós dos anúncios em banner:

Vasta gama de anunciantes. Os anúncios em banner atraem uma gama diversificada de anunciantes que procuram promover seus produtos, serviços ou marcas. Isso oferece aos sites o potencial de colaborar com marcas respeitáveis, explorar parcerias e acessar um grupo mais amplo de anunciantes para maximizar as oportunidades de receita. Fácil implementação. A implementação de banners é relativamente simples, pois existem ad networks e plataformas já estabelecidas que facilitam o processo. Os publishers podem facilmente integrar anúncios de banner e minimizar as complexidades técnicas usando o código de anúncio fornecido pelas ad networks. Controle sobre o posicionamento do anúncio. Os publishers têm controle sobre onde os anúncios de banner são inseridos em seu site ou plataforma. Eles podem posicionar estrategicamente os anúncios em áreas de alta visibilidade para maximizar a exposição e o envolvimento do usuário.

Contras dos anúncios em banner:

Impacto na experiência do usuário. Os anúncios de banner, se não forem implementados com cuidado, podem impactar negativamente a experiência do usuário. Anúncios invasivos ou irrelevantes podem atrapalhar o fluxo do conteúdo, frustrar os usuários ou levar à fadiga do anúncio. Isso pode resultar em diminuição da satisfação do usuário, redução do engajamento ou até mesmo uso de bloqueadores de anúncios. Bloqueio de anúncios e desafios de visibilidade. O software de bloqueio de anúncios ou as extensões do navegador podem impedir a exibição de banners, limitando a receita potencial para os publishers. Além disso, podem surgir desafios de visibilidade se os banners forem inseridos em áreas que não são facilmente visíveis, reduzindo sua eficácia. Dependência da receita de anúncios. Os publishers que dependem exclusivamente de anúncios de banner para obter receita podem enfrentar desafios, pois as taxas de anúncios podem flutuar e dependem de fatores como demanda do mercado e orçamentos dos anunciantes. Depender fortemente de banners sem diversificar os fluxos de receita pode tornar os publishers vulneráveis ​​a flutuações no mercado de publicidade.

Anúncios em Vídeo

Os anúncios em vídeo usam conteúdo de vídeo para entregar mensagens publicitárias aos espectadores. Esses anúncios geralmente são exibidos em players de vídeo, aparecendo antes, durante ou depois de vídeos online em várias plataformas. Existem diferentes formatos de anúncio em vídeo: pre-roll, mid-roll ou post-roll . Eles podem variar em duração de alguns segundos a vários minutos.

Prós dos anúncios em vídeo:

Potencial maior de receita. Os anúncios em vídeo são mais interessantes e atraentes do que os anúncios em banner comuns, e é por isso que eles costumam obter taxas mais altas em comparação com outros formatos de anúncio. Conseqüentemente, isso leva a uma receita maior para os publishers, especialmente se eles tiverem um inventário substancial de conteúdo de vídeo ou fizerem parceria com plataformas populares de vídeo. Maior engajamento do usuário. Conforme mencionado acima, os anúncios em vídeo têm maior probabilidade de cativar e envolver os espectadores por meio de visuais dinâmicos, narrativas e elementos de áudio. Maior engajamento significa sessões de usuário com duração mais longa, taxas de interação mais altas e maior satisfação do usuário, o que pode impactar positivamente as métricas do publisher e a retenção de usuários. Diversas oportunidades de monetização. Os anúncios em vídeo oferecem várias opções de monetização para os publishers. Juntamente com os anúncios pre-roll, mid-roll e post-roll, os publishers podem explorar sobreposições com anúncios em vídeo, integrações ao conteúdo patrocinado ou até mesmo plataformas de conteúdo em vídeo que já vêm com formatos de anúncios. Essa flexibilidade permite que os publishers escolham o método de monetização mais adequado ao seu conteúdo e público-alvo.

Contras dos anúncios em vídeo:

Produção e intensidade de recursos. A criação de conteúdo de vídeo com alta qualidade e a manutenção de uma infraestrutura de anúncios em vídeo podem exigir um investimento significativo de tempo, esforço e recursos. Os publishers precisam garantir que tenham os recursos para produzir vídeos atraentes e atender aos requisitos técnicos para exibição de anúncios em vídeo sem afetar o desempenho do site. Possível fadiga do anúncio e preocupações com a experiência do usuário. Lembre-se de que mesmo a publicidade em vídeo mais chamativa ainda é publicidade. Os publishers precisam encontrar um equilíbrio entre os posicionamentos dos anúncios e o conteúdo para garantir que os anúncios em vídeo não sobrecarreguem ou incomodem os usuários. Bloqueio de anúncios e desafios de visibilidade. Bloqueadores de anúncios, configurações do navegador ou comportamento do usuário podem afetar a visibilidade do anúncio em vídeo, reduzindo potencialmente as impressões de anúncios e a receita. Além disso, os complexos requisitos técnicos para exibição dos anúncios em vídeo em diferentes dispositivos e plataformas podem representar um desafio para os publishers, especialmente no que diz respeito aos aspectos de otimização e compatibilidade.

Anúncios Nativos

Os anúncios nativos se integram perfeitamente ao design visual e à experiência do usuário de uma plataforma ou site. Eles podem assumir várias formas, incluindo artigos patrocinados, widgets com conteúdo recomendado, anúncios in-feed, listagens promovidas e anúncios de mídia social. Tudo isso combinando com o estilo e formato da plataforma. Para evitar confusões e enganos, os anúncios nativos são sempre rotulados como patrocinados ou promovidos.

Prós dos anúncios nativos:

Experiência do usuário aprimorada. Como afirmamos anteriormente, os anúncios nativos combinam perfeitamente com o conteúdo que está ao seu redor e se encaixam perfeitamente na experiência geral do usuário. Assim, quando os usuários não são prejudicados por anúncios, eles tendem a passar mais tempo no site e interagir mais com seu conteúdo. Maior relevância e desempenho do anúncio. A publicidade nativa se encaixa não apenas no conteúdo que está ao seu redor, mas também se adapta ao contexto do ambiente. Por ser mais relevante, o formato pode levar a taxas de cliques (CTRs) mais altas, melhor desempenho do anúncio e, por fim, maior receita para os publishers. Mais oportunidades de monetização. Os anúncios nativos fornecem aos publishers opções adicionais de monetização que vão além das oferecidas pelos anúncios display tradicionais. Ao integrar anúncios nativos em seu conteúdo, os publishers podem diversificar seus fluxos de receita e aproveitar a popularidade das plataformas de publicidade nativa.

Contras dos Anúncios Nativos:

Desafios de integração. A implementação de anúncios nativos em um site requer bastante cuidado na integração e personalização do conteúdo promovido para corresponder ao design geral e à experiência do usuário. Essa etapa pode ser demorada e exigir conhecimento ou suporte técnico, principalmente para publishers com layouts complexos ou personalizados. No entanto, a MGID pode te ajudar. Como uma plataforma de publicidade nativa com mais de 15 anos no mercado, oferecemos uma ampla variedade de tipos de integração para tornar o processo de lançamento o mais simples possível. Equilíbrio entre conteúdo nativo e orgânico. Os publishers devem encontrar um equilíbrio entre anúncios nativos e conteúdo orgânico para manter a confiança do usuário e evitar sobrecarregar os usuários com conteúdo patrocinado de forma excessiva. É importante garantir que os anúncios nativos sejam claramente rotulados como patrocinados e não comprometam a integridade ou autenticidade do conteúdo da plataforma. Controle limitado sobre o conteúdo do anunciante. Os publishers têm menos controle sobre o conteúdo dos anúncios nativos em comparação aos anúncios display tradicionais. Embora as diretrizes e os processos de revisão possam ajudar a garantir a qualidade e a relevância dos anúncios, ainda há um nível de confiança no anunciante para fornecer conteúdo adequado que se alinhe aos valores do publisher e às preferências do público.

Outros Tipos de Anúncios

Você também pode encontrar outros tipos de anúncios como página inteira, anúncios de meia página e anúncios pop-up. Eles ocasionalmente continuam a ser usados, mas como são mais invasivos e interferem de forma agressiva na experiência do usuário, são menos qualificados para serem considerados métodos eficazes na promoção do produto/serviço. Esses formatos obstruem metade ou todo o conteúdo da página, sendo intrusivos e prejudicando a experiência do usuário, o que resulta em frustração e aborrecimento para os visitantes que provavelmente nunca mais voltarão ao seu site após essa experiência. Portanto, não recomendamos que você use esses tipos de publicidade, especialmente porque existem outras formas mais modernas e eficazes.

Tipos de Posicionamento de Anúncios

Agora que você já conhece os principais tipos de publicidade, podemos falar sobre o posicionamento do anúncio. A primeira coisa que você precisa saber é que existem dois termos-chave relacionados ao posicionamento do anúncio: acima da dobra e abaixo da dobra.

Acima da dobra

Acima da dobra refere-se à área do site que é visível sem a necessidade de rolar para baixo. O termo se origina da indústria de jornais impressos, onde artigos de notícias e anúncios importantes eram apresentados na metade superior da primeira página, visíveis mesmo quando o jornal era dobrado.

Prós Contras Maior visibilidade Espaço limitado Taxas de cliques mais altas Considerações sobre a experiência do usuário Melhor exposição do anunciante Cegueira seletiva em relação aos anúncios

Abaixo da dobra

Abaixo da dobra refere-se à área do site que só fica visível depois que os usuários rolarem para baixo. Assim como o modelo anterior, o termo derivou da indústria de jornais impressos e faz referência ao local onde artigos e anúncios menos importantes eram inseridos: a metade inferior da primeira página ou nas páginas subseqüentes.

Prós Contras Maior foco no conteúdo Visibilidade inicial reduzida Experiência do usuário aprimorada Diminuição do engajamento Integração perfeita Exposição limitada

Barra lateral

Assim como o nome sugere, esse tipo refere-se ao posicionamento dos anúncios na barra lateral de um site — as colunas verticais localizadas à esquerda ou à direita da área de conteúdo principal. Os anúncios na barra lateral geralmente são retangulares ou quadrados e podem ser estáticos ou dinâmicos, dependendo do design e da funcionalidade do site. Eles geralmente são exibidos ao lado do conteúdo principal e podem ser visíveis durante a interação do usuário com o site, independentemente da rolagem.

Prós Contras Maior visibilidade Espaço limitado Presença persistente Cegueira seletiva em relação aos anúncios Conteúdo complementar Não se adapta tão bem ao mobile

In-Content

O posicionamento de anúncios In-Content refere-se à prática de integrar anúncios no corpo do conteúdo de um site. A marca registrada da publicidade In-Content é sua integração com o fluxo de conteúdo para que apareça como parte da peça editorial ou informativa. Em outras palavras, os anúncios são projetados para combinar com a aparência do conteúdo que está ao seu redor, a fim de manter uma experiência de usuário amigável. Os anúncios In-Content podem assumir a forma de texto, imagem ou vídeo.

Prós Contras Integração nativa Distração do conteúdo Alinhamento contextual Potencialmente enganoso para os usuários CTR alto Impacto do bloqueador de anúncios

Intersticial

A publicidade intersticial refere-se à exibição de anúncios em tela cheia que aparecem entre as transições de conteúdo, como quando um usuário navega de uma página para outra ou espera o carregamento de um site. Esses anúncios normalmente cobrem a tela inteira e exigem interação do usuário, como clicar em um botão ou fechar o anúncio, para acessar o conteúdo pretendido inicialmente. Os anúncios intersticiais geralmente usam formatos visualmente atraentes, incluindo mídia audiovisual, vídeo ou elementos interativos, para capturar a atenção do usuário durante esses momentos de transição.

Prós Contras Alta visibilidade e impacto Experiência do usuário é interrompida Formatos envolventes e interativos Maior tempo de carregamento Eficiente para monetização Risco de abandono do usuário no site

Atenção aos Anúncios Mal Posicionados

Erros são inevitáveis, mesmo quando se trata de escolher um posicionamento de anúncio. Nesse caso, um posicionamento ruim significa exibir anúncios em locais inadequados ou invasivos em um site. Aqui estão alguns exemplos de casos para considerar e evitar.

Posicionamentos invasivos e irritantes. Os anúncios pop-up, que cobrem a tela inteira ou obstruem o conteúdo principal podem ser altamente irritantes e intrusivos para os usuários. Esses tipos de veiculações podem levar à frustração e à má experiência do usuário. Use-os com cautela e dentro do razoável. Contexto desalinhado com o conteúdo. Colocar anúncios irrelevantes ou contraditórios em relação ao conteúdo ao seu redor pode confundir e frustrar os usuários. Por exemplo, exibir um anúncio de um produto concorrente em um site que discute os benefícios de uma marca diferente pode criar confusão e diluir a mensagem geral. Quantidade excessiva de anúncios. Sobrecarregar uma página da web com muitos anúncios pode resultar em uma experiência confusa e opressiva para os usuários. Isso pode diminuir o tempo de carregamento da página, interromper o fluxo de conteúdo e dificultar o foco dos usuários nas informações desejadas. Inserções que são enganosas. Colocar anúncios de forma que pareçam conteúdo normal ou enganar os usuários para que cliquem nos anúncios é considerado antiético e enganoso. Essa prática corrói a confiança entre usuários, anunciantes e publishers. Posicionamentos não otimizados para celular. Não otimizar os posicionamentos de anúncios para dispositivos móveis pode levar a problemas como sobreposição de anúncios, texto ilegível ou demora no carregamento. Isso pode frustrar os usuários mobile e resultar em uma percepção negativa do site.

Como escolher o melhor posicionamento de anúncio em seu site?

Com uma lista tão impressionante de tipos e posicionamentos de publicidade, surge uma pergunta razoável: como escolher o melhor posicionamento de anúncio em um site? Claro, você deve considerar seu público-alvo e objetivos de campanha. Além disso, o layout do seu site também é importante ao escolher o posicionamento correto do anúncio. Considere a otimização do posicionamento do anúncio e diversas métricas para usar como base para a sua decisão: teste A/B, mapeamento de calor, análise de feedback do usuário e insights orientados por dados.

Mas você não veio aqui para um conselho genérico, não é mesmo?

Ao longo de anos de experimentação e trabalhando com vários publishers, a MGID já tem algumas dicas e truques comprovados sobre o posicionamento de anúncios que fornecem resultados reais sem interromper a experiência do usuário. Aqui estão alguns deles:

Use anúncios in-content Perfeitamente integrados ao conteúdo principal, os anúncios in-content têm uma chance maior de atrair a atenção do usuário. Garanta que o anúncio combine de forma natural com o conteúdo que está ao seu redor e forneça informações ou soluções relevantes para o usuário. Otimize os posicionamentos de anúncios para mobile. Certifique-se de que seus anúncios sejam otimizados para telas menores e utilize formatos como banners no aplicativo e anúncios nativos. Evite anúncios pop-up que cubram a tela inteira e, se estiver usando anúncios em vídeo, considere usar formatos sem som ou opt-in onde os usuários tenham controle sobre como ativar o som. Aproveite os anúncios nativos. Os anúncios nativos se misturam ao conteúdo e são menos invasivos, o que resulta em um melhor envolvimento do usuário e em uma experiência do usuário mais positiva.

Conclusão

Ao entender os pontos fortes e as limitações de cada posicionamento de anúncio, os publishers podem tomar decisões mais certeiras que levam à monetização bem-sucedida do site e portal de notícias. E, ao ingressar na comunidade de publishers da MGID, você poderá receber orientações completas sobre os melhores métodos de inserção de anúncios para cada caso específico — basta seguir o link para saber mais sobre o que você será capaz de alcançar com a MGID.