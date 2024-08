A segurança dos dados é uma preocupação significativa para empresas e consumidores no cenário digital atual. Por isso, os governos por toda parte do mundo agiram instituindo regulamentos de segurança rigorosos projetados para proteger informações confidenciais e, embora as empresas sejam obrigadas a cumprir todas as leis aplicáveis, as empresas que desejam demonstrar seu compromisso inabalável com a segurança de dados estão recorrendo à certificação ISO 27001. Esse padrão reconhecido globalmente é uma prova tangível da dedicação de uma empresa à proteção de dados e oferece uma vantagem competitiva em um mercado cada vez mais preocupado com a segurança.

Como uma empresa líder que desenvolve ativamente soluções de tecnologia de ponta para anunciantes e publishers, a MGID reconhece a extrema importância da segurança dos dados. Para inspirar ainda mais confiança em nossos parceiros, fomos atrás e recentemente conquistamos a certificação ISO 27001.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no que a certificação ISO 27001 implica, sua importância e seus benefícios para a MGID e nossos clientes.

O que é a Certificação ISO 27001?

ISO, abreviação de International Organization for Standardization, é uma organização internacional independente e não governamental que desenvolve e publica padrões para várias indústrias e setores. ISO 27001 é um padrão reconhecido globalmente focado em sistemas de gerenciamento de segurança da informação (ISMS). Ele fornece uma estrutura para que as organizações estabeleçam, implementem, mantenham e melhorem continuamente seus processos de segurança da informação, garantindo proteção abrangente de dados e gerenciamento de riscos. Somente as empresas que cumprem esses padrões podem obter a certificação.

##Requisitos da Certificação ISO 27001

Obter a certificação ISO 27001 não é tarefa fácil, pois as organizações devem atender a requisitos rigorosos. Embora a implementação específica varie dependendo do tamanho da organização, setor e contexto, os elementos principais permanecem os mesmos. Alguns dos principais requisitos incluem:

Estabelecimento e Documentação do ISMS : As empresas precisam definir o escopo do ISMS, identificar ativos, avaliar riscos e implementar controles para mitigar esses riscos, os quais devem ser claramente documentados e acessíveis a todas as partes interessadas.

: As empresas precisam definir o escopo do ISMS, identificar ativos, avaliar riscos e implementar controles para mitigar esses riscos, os quais devem ser claramente documentados e acessíveis a todas as partes interessadas. Implementação de controles de segurança : controles robustos devem ser implantados para gerenciar e monitorar o acesso do usuário a informações confidenciais, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar e modificar os dados.

: controles robustos devem ser implantados para gerenciar e monitorar o acesso do usuário a informações confidenciais, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar e modificar os dados. Realizando avaliações regulares de riscos : as organizações devem avaliar minuciosamente e rotineiramente os riscos de segurança da informação para identificar novas vulnerabilidades e garantir que o ISMS possa efetivamente mitigar os riscos.

: as organizações devem avaliar minuciosamente e rotineiramente os riscos de segurança da informação para identificar novas vulnerabilidades e garantir que o ISMS possa efetivamente mitigar os riscos. Ter um Plano de Gerenciamento e Resposta a Incidentes : As empresas devem ter procedimentos e protocolos para detectar, responder e se recuperar prontamente de incidentes de segurança.

: As empresas devem ter procedimentos e protocolos para detectar, responder e se recuperar prontamente de incidentes de segurança. Realizando Conscientização e Treinamento de Funcionários: As organizações devem investir em programas de treinamento e conscientização para educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação.

Processo de Certificação ISO 27001

A jornada rumo à certificação ISO 27001 é um processo intenso e rigoroso que pode levar vários meses para ser concluído. É dividido em duas etapas principais – uma avaliação preliminar do ISMS da organização e uma auditoria completa do ISMS da organização – mas há várias etapas dentro delas. Aqui uma amostra do processo pelo qual a MGID e todas as outras empresas passam:

Iniciar o processo : primeiro, nossa equipe de parceiros da Sekurno realizou uma avaliação inicial para identificar quaisquer lacunas entre nossas medidas de segurança existentes e os requisitos da ISO 27001.

: primeiro, nossa equipe de parceiros da Sekurno realizou uma avaliação inicial para identificar quaisquer lacunas entre nossas medidas de segurança existentes e os requisitos da ISO 27001. Preparar Documentação : Preparamos um conjunto de documentos que descrevem nosso SGSI e estavam em conformidade com os requisitos da ISO 27001.

: Preparamos um conjunto de documentos que descrevem nosso SGSI e estavam em conformidade com os requisitos da ISO 27001. Realizar uma Auditoria Interna : Realizamos uma auditoria interna do SGSI para avaliar sua conformidade com os padrões, o que nos permitiu identificar áreas onde o SGSI precisava ser melhorado e lidar com não conformidades.

: Realizamos uma auditoria interna do SGSI para avaliar sua conformidade com os padrões, o que nos permitiu identificar áreas onde o SGSI precisava ser melhorado e lidar com não conformidades. Passar pela Auditoria de Certificação : Um auditor do órgão de certificação revisou nossa documentação, entrevistou funcionários-chave e observou nossas operações para determinar se estávamos em conformidade.

: Um auditor do órgão de certificação revisou nossa documentação, entrevistou funcionários-chave e observou nossas operações para determinar se estávamos em conformidade. Receber a Certificação: Fomos considerados em conformidade durante nossa auditoria e recebemos nosso certificado ISO 27001.

Benefícios da Certificação ISO 27001/ Por que a Certificação ISO 27001 é importante?

Ao buscar ativamente a certificação ISO, as organizações podem demonstrar um compromisso com as melhores práticas do setor, garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade de seus ativos de informação e estabelecer-se como líderes em segurança de dados. Os benefícios adicionais de obter uma certificação ISO 27001 incluem:

Confiança do cliente : a certificação ISO é um indicador poderoso de que uma organização prioriza a segurança e a confidencialidade de seus dados. Ele inspira confiança nos serviços e oferece tranquilidade aos clientes.

: a certificação ISO é um indicador poderoso de que uma organização prioriza a segurança e a confidencialidade de seus dados. Ele inspira confiança nos serviços e oferece tranquilidade aos clientes. Risco reduzido de violação de dados : Considerando que ataques globais aumentaram 28% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021, todas as medidas que endurecem nosso padrão de segurança são aplicadas. O padrão exige que as organizações implementem controles de segurança, como controle de acesso, criptografia e resposta a incidentes, reduzindo a probabilidade de se tornar uma vítima.

: Considerando que ataques globais aumentaram 28% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021, todas as medidas que endurecem nosso padrão de segurança são aplicadas. O padrão exige que as organizações implementem controles de segurança, como controle de acesso, criptografia e resposta a incidentes, reduzindo a probabilidade de se tornar uma vítima. Eficiência Operacional e Redução de Custos : as normas ISO promovem as melhores práticas e eficiência em sistemas de gestão, processos e sustentabilidade ambiental. Ao implementar esses padrões, as empresas simplificam as operações, reduzem os riscos e obtêm economias de custo a longo prazo.

: as normas ISO promovem as melhores práticas e eficiência em sistemas de gestão, processos e sustentabilidade ambiental. Ao implementar esses padrões, as empresas simplificam as operações, reduzem os riscos e obtêm economias de custo a longo prazo. Vantagem Competitiva e Diferenciação: Embora todas as organizações possam solicitar uma certificação ISO 27001, muitas optam por não dar os passos extras ou incorrer em custos adicionais. Quando uma empresa se diferencia positivamente, ela fortalece o relacionamento com os clientes atuais, ajuda a atrair novos negócios e melhora a participação no mercado.

O Que Significa a Certificação ISO 27001 Para Clientes MGID?

Na MGID, a certificação ISO 27001 traduz-se em benefícios tangíveis para os nossos clientes. Com esta certificação, podemos fornecer as seguintes garantias:

Proteção de informações em todas as formas: Temos o compromisso de proteger as informações em todas as suas formas, incluindo os dados compartilhados por nossos clientes. A certificação ISO 27001 garante que nossas medidas de segurança robustas se estendam por toda a organização.

Aumento da resiliência a ataques cibernéticos: com a ISO 27001, fortalecemos nossas defesas contra ameaças cibernéticas em evolução, e nossas medidas de segurança abrangentes e protocolos de resposta a incidentes nos permitem mitigar riscos e minimizar o impacto de possíveis ataques.

Proteção em toda a organização: Nossa certificação abrange soluções tecnológicas e políticas e procedimentos que regem as práticas dos funcionários, garantindo uma abordagem holística à segurança de dados em toda a nossa organização.

Responsivo à evolução das ameaças de segurança: Ao aderir aos padrões ISO, estamos comprometidos em adaptar continuamente nossas medidas de segurança para lidar com ameaças emergentes e garantir que as ferramentas de segurança nas quais investimos forneçam o mais alto nível de proteção.

Para garantir nossa certificação, implementamos ou aprimoramos políticas específicas que controlam uma ampla gama de processos, incluindo:

Política de Uso Aceitável

Política de Gestão de Documentos

Política de Segurança de Recursos Humanos

Política de Classificação de Informações

Política de gerenciamento de acesso do usuário

Essas políticas facilitam os processos de controle de qualidade, inspeções, testes e monitoramento, garantindo que nossos serviços atendam consistentemente aos requisitos especificados. Como uma empresa com certificação ISO, podemos proteger nossos clientes de possíveis problemas e demonstrar nossa capacidade de atender às necessidades dos clientes, aprimorar a experiência de nossos clientes e melhorar continuamente nossos serviços.

Embora o processo de certificação ISO 27001 tenha sido um empreendimento significativo, nossa equipe de segurança de Sekurno nos ajudou ativamente a nos preparar e passar no processo de certificação. Continuamos a fazer parceria com eles para garantir a proteção de dados e a segurança geral de nossa infraestrutura digital.

Garantindo o futuro da MGID

A conquista bem-sucedida da certificação ISO 27001 pela MGID ressalta nosso compromisso inabalável com a segurança de dados. Além dos requisitos que já cumprimos, estamos constantemente aprimorando e fortalecendo nosso sistema de gerenciamento de segurança da informação e implementando novas políticas e padrões para aprimorar nossa gestão. Em um mundo cada vez mais digital, proteger os dados valiosos de nossos clientes sempre será nossa principal prioridade.