Autor

Olha Surynets

Diretora de Recursos Humanos

Olha Surynets é Diretora de Gestão de Capital Humano no MGID Group, com mais de 18 anos de experiência diversificada nas áreas de TI, consultoria, setor público e educação. É profissional certificada pelo Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) em Londres, possui a credencial SHRM-SCP da Society for Human Resource Management e é Global Remuneration Professional certificada pela WorldatWork. Olga também é especialista no desenvolvimento e implementação de soluções de gestão para a APT, a agência ucraniana de investimento em capital humano. Para além do seu papel corporativo, leciona como professora convidada na Kyiv School of Economics e na KROK Business School. Além disso, é coach organizacional certificada (ACSTH, ICF), praticante de jogos (game practitioner) e praticante de PNL (NLP practitioner).