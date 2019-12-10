Ao usar anúncios nativos, pode ser uma tarefa difícil se familiarizar com todos os seus formatos. Perguntas como "Qual delas teria o melhor desempenho?" e
Neste post do blog, veremos todos os widgets mais eficazes no inventário do MGID e vamos te dar dicas e truques sobre como usá-los em todo o seu potencial.
Em primeiro lugar, tenha em mente que você pode usar widgets MGID e banners do Adsense; eles são totalmente compatíveis. Você obtém um CTR mais alto e, portanto, um CPM e receita mais altos.
Agora, vamos discutir os widgets que são mais eficazes em nosso inventário.
Widget do sub-artigo
- o widget mais poderoso em nosso inventário que permite gerar CTR e CPM mais altos, criando assim mais receita;
- coincide com o fluxo de atividade natural do usuário, pois o usuário está pronto para consumir novas informações depois de ler um artigo;
- tem uma taxa de visibilidade de 40-60%;
- tem um bom desempenho para todos os sites e todas as fontes de tráfego.
- redimensiona de 2x2 em um desktop para 1x3 em celular;
- funciona bem em conjunto com o widget abaixo do artigo em uma página;
- perfeitamente adequado para artigos longos.
- um feed com vários formatos de anúncio (anúncios nativos, unidades de exibição IAB, vídeo nativo) que combina seu conteúdo interno com o conteúdo patrocinado;
- mostra um excelente desempenho em dispositivos desktop, por isso é recomendado para sites com uma alta porcentagem de tráfego de desktop;
- tem um CTR alto devido ao maior envolvimento do usuário fornecido pela recirculação interna e solução de vídeo. Por padrão, um widget inteligente é criado com um recurso de rolagem infinita. Mas você está livre para testar um número diferente de scrolls e formatos de anúncio no widget inteligente para entender melhor o que seu público está procurando. Para obter o máximo desta solução, tente colocar o widget inteligente com uma rolagem infinita, alocar espaço para troca interna e habilitar a opção de vídeo na parte superior. Assim, você pode atingir dois objetivos ao mesmo tempo: monetizar seu público e mantê-lo em seu site. Concluindo, esses três widgets comprovadamente geram os melhores resultados no inventário MGID. No entanto, recomendamos enfaticamente que você entre em contato com seu gerente para obter mais especificações e dicas. Eles darão sugestões sobre widgets que funcionarão melhor no seu site e orientarão você durante o processo de configuração. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo.