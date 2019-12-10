Ao usar anúncios nativos, pode ser uma tarefa difícil se familiarizar com todos os seus formatos. Perguntas como "Qual delas teria o melhor desempenho?" e "Como faço para manter o equilíbrio entre as metas de monetização e a experiência positiva do usuário?" aparecer, seguido por muitos outros.

Neste post do blog, veremos todos os widgets mais eficazes no inventário do MGID e vamos te dar dicas e truques sobre como usá-los em todo o seu potencial.

Em primeiro lugar, tenha em mente que você pode usar widgets MGID e banners do Adsense; eles são totalmente compatíveis. Você obtém um CTR mais alto e, portanto, um CPM e receita mais altos.

Agora, vamos discutir os widgets que são mais eficazes em nosso inventário.

Widget do sub-artigo

o widget mais poderoso em nosso inventário que permite gerar CTR e CPM mais altos, criando assim mais receita;

coincide com o fluxo de atividade natural do usuário, pois o usuário está pronto para consumir novas informações depois de ler um artigo;

tem uma taxa de visibilidade de 40-60%;

tem um bom desempenho para todos os sites e todas as fontes de tráfego.

redimensiona de 2x2 em um desktop para 1x3 em celular;

funciona bem em conjunto com o widget abaixo do artigo em uma página;

perfeitamente adequado para artigos longos.

O widget no artigo é a segunda melhor escolha depois do widget no artigo. Para obter o desempenho máximo com o menor número de widgets, você deve usar a combinação dos dois: widgets under-article + in-article.