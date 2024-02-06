La piattaforma pubblicitaria globale MGID ha lanciato oggi un'innovativa soluzione di valutazione predittiva delle campagne, sviluppata in collaborazione con un partner strategico: Memorable, azienda leader nel campo dell'analisi creativa intelligente.

La nuova funzione di Performance Prediction — integrata all’interno della piattaforma di MGID - utilizzerà il modello di intelligenza artificiale (IA) di Memorable per stimare l'impatto creativo, in linea con le impostazioni della campagna e la struttura dell’annuncio. Fornendo una comprensione granulare della probabile efficacia, la soluzione consentirà agli inserzionisti di massimizzare i risultati e ridurre al minimo gli sprechi.

Questo lancio testimonia il costante impegno che MGID pone nell’aiutare i brand a mantenere un forte vantaggio competitivo grazie a pubblicità nativa convincente ed efficiente. Dopo il recente sviluppo che ha portato a consentire la creazione in autonomia di immagini generate dall’IA, quest'ultimo investimento in capacità predittive faciliterà l'analisi semplificata degli annunci assistiti dalla tecnologia, al fine di determinare quali versioni proporre ed in quale modo le modifiche a contenuti e titoli influenzeranno le prestazioni — in positivo o in negativo.

Sulla base dei dati relativi agli annunci pubblicati all’interno del vasto network pubblicitario di MGID, le valutazioni prenderanno istantaneamente in considerazione centinaia di parametri — tra cui la struttura della creatività, il pubblico di riferimento, la posizione geografica ed il tipo di dispositivo — per prevedere se l'impatto dell'annuncio sarà scarso, medio, buono o eccellente: il tutto con una stima di accuratezza superiore al 90% per le creatività altamente performanti. L'esecuzione di questa analisi completa durante i test consentirà agli inserzionisti di identificare proattivamente i migliori concepts creativi, di implementare un’ottimizzazione guidata dai dati e di ri-testare i messaggi utilizzando dati aggiornati in maniera dinamica.

"Quest’ultima aggiunta alla nostra gamma di strumenti pubblicitari testimonia la costante attenzione di MGID nello stare al passo e soddisfare le mutevoli esigenze dei propri clienti", commenta Oleksii Borysov, VP Product di MGID.

"Con l'affermarsi degli strumenti di intelligenza artificiale come parte integrante della produzione pubblicitaria, sta diventando sempre più evidente che sono necessari strumenti di valutazione più scalabili, intelligenti ed accurati al fine di garantire che i miglioramenti in termini di efficienza siano sostenuti in tutte le fasi. E; inoltre necessario che questo processo avvenga in maniera rapida, per consentire agli inserzionisti di distinguere gli annunci efficaci da quelli inefficaci ancor prima della pubblicazione. A seguito dell’intensa collaborazione con Memorable, siamo orgogliosi di questo risultato congiunto e attendiamo fiduciosi di vedere quali saranno i prossimi frutti di questa collaborazione".