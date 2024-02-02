Nel settore pubblicitario, il fascino dei contenuti video è innegabile. Grazie alla loro natura dinamica, gli annunci video hanno spesso un vantaggio nel catturare l'attenzione rispetto alle loro controparti statiche.

Ma se la propria strategia di marketing attuale sta già dando i risultati desiderati, perché provare la pubblicità video nativa? Zipdo ci fornisce queste interessanti informazioni:

La pubblicità video nativa rappresenta il 56% della spesa per gli annunci video;

Gli annunci nativi hanno un'audience superiore del 52%;

Il 54% dei millennial clicca sugli annunci nativi.

Prima di testare in prima persona l'efficacia della pubblicità video nativa, impara a conoscerla meglio grazie alla nostra guida completa, in cui condividiamo le nostre osservazioni su tutto quello che riguarda la pubblicità video nativa.

Annunci video nativi: Creare annunci coinvolgenti per la pubblicità nativa

Confondersi per distinguersi: questo è uno dei principi fondamentali della pubblicità nativa. Si discosta dai banner pubblicitari che, di conseguenza, sono stati in gran parte ignorati proprio perché tentano troppo di farsi notare. Ed è proprio questo che la pubblicità video nativa cerca di contrastare. Nelle prossime due sottosezioni, imparerai a conoscere meglio cos'è la pubblicità video nativa e scoprirai le tipologie di pubblicità tra cui puoi scegliere. Sappiamo che non vedi l'ora di vedere esempi di video pubblicitari nativi per ispirarti nei tuoi annunci, ma non saltare questa parte! Tutte le nozioni di base qui contenute ti aiuteranno a ottenere di più dal tuo budget per la pubblicità nativa.

Che cos'è la pubblicità video nativa?

Si tratta di una forma di pubblicità nativa che utilizza il video come mezzo di comunicazione principale. Indipendentemente dagli obiettivi, un video è sempre più potente di altre forme di contenuto perché limita il lavoro che il pubblico deve fare per consumarlo. Pertanto, la pubblicità video nativa combina due potenti ingredienti per il successo del marketing. La pubblicità nativa stessa fornisce uno scudo contro la cecità da banner. Allo stesso tempo, un video attira maggiormente l'attenzione dello spettatore per ottenere un numero ancora maggiore di clic, impression ed engagement.

Se ti è complicato immaginare come può essere la pubblicità video nativa, dai un'occhiata all'annuncio video esempio di MGID. Quando si lavora con la nostra pubblicità video, si può scegliere se gli annunci video siano riprodotti prima, durante o dopo il contenuto di interesse.

Le tipologie di annunci utilizzabili per la pubblicità video nativa

È quasi superfluo dirlo: è possibile trovare un posto per un video pubblicitario nativo ovunque su Internet! Con la popolarità di piattaforme basate su video come TikTok, le persone sono diventate più a loro agio nel confrontarsi con clip multimediali, soprattutto nella pubblicità online.

In quali modi è possibile implementare la pubblicità video nativa? Non esiste un elenco ufficiale di categorie, poiché le linee di demarcazione tra le varie categorie possono essere anche sfumate o addirittura non esclusive. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro delle possibilità, si consiglia di consultare le informazioni riportate di seguito.

Annunci video in-feed

Un feed presenta i contenuti più recenti di tutto ciò che si segue all'interno della piattaforma. Per alcuni, può anche includere contenuti suggeriti in base alle attività svolte. In effetti, è possibile trovare questo particolare formato di annuncio video nativo durante lo scorrimento. Per le piattaforme di condivisione video, può essere visualizzato anche come:

Uno dei video presenti nei risultati della ricerca;

Il prossimo video da riprodurre.

Se si vuole provare, questa forma di pubblicità video nativa è ottima quando lo spettatore non è ancora interessato a un marchio o a un prodotto specifico.

Annunci video Instream

Gli annunci Instream rappresentano una forma prevalente di pubblicità video nativa, che si trova principalmente all'interno di contenuti video online, come le piattaforme di streaming e i siti web di condivisione video. In altre parole, vengono inseriti direttamente nel contenuto video che gli utenti stanno per guardare. Possono apparire prima (pre-roll), durante (mid-roll) o dopo (post-roll) il contenuto video principale. Questi annunci possono essere skippabili o non skippabili. Gli annunci skippabili consentono agli spettatori di saltare la pubblicità dopo pochi secondi, mentre quelli non skippabili richiedono che gli spettatori guardino l'intero annuncio prima di accedere al contenuto video principale.

Annunci video Outstream

Quando si scorre una pagina da qualche parte, è mai capitato che un video venga riprodotto automaticamente tra un paragrafo e l'altro? O forse ne hai visto uno sotto forma di popup? Questi sono esempi di annunci video outstream. Per questa forma di pubblicità video nativa, l'annuncio viene inserito su una piattaforma che non pubblica video. Viene visualizzato insieme a un titolo per dare un contesto a ciò che verrà mostrato. Una breve nota: questi annunci sono disponibili solo su mobile. Quindi, se il mercato di riferimento utilizza prevalentemente i cellulari per navigare, provare questa forma di pubblicità video nativa può avere un grande impatto.

Annunci video in-banner

Gli annunci video in-banner sono incorporati nei banner pubblicitari. Come i banner tradizionali, si possono vedere anche vari elementi associati, come testo e immagini. Ricordi che abbiamo parlato di banner blindness? Poiché questo tipo di pubblicità video nativa si discosta da un formato di annuncio statico, aiuta a superare la cecità da banner e ad aumentare l'engagement con l'annuncio. Anche se non è obbligatorio, suggeriamo di utilizzare i sottotitoli, se pertinenti. In questo modo si contribuisce ad aggiungere più contesto al messaggio.

Annunci in-game

Quando si gioca su un'applicazione mobile, è possibile che si vedano anche uno o due esempi di annunci video nativi. Come gli annunci video outstream, gli annunci in-game sono esclusivi per l'intrattenimento riprodotto su un dispositivo mobile. Ciò significa che se lo stesso gioco è disponibile sul tuo computer portatile, non troverai l'annuncio lì. Quando si vedrà la pubblicità video nativa? Di seguito abbiamo classificato le possibilità.

Involontario: Quando si raggiunge una determinata milestone di gioco, apparirà automaticamente un video pubblicitario.

Quando si raggiunge una determinata milestone di gioco, apparirà automaticamente un video pubblicitario. Volontario: Se si desidera richiedere una ricompensa, come valuta o oggetti di gioco, l'applicazione mobile chiederà di guardare un video per ricevere l'oggetto desiderato.

Poiché l'utente sta già giocando, gli annunci sono in genere pubblicità di altri giochi. Considera questo aspetto se stai cercando di ottenere più installazioni su un'app di gioco.

Annunci video sui social media

La pubblicità video nativa è molto utilizzata anche sui social media. Si tratta di una pubblicità che assomiglia molto a quella che si vede nei video in-feed. Tuttavia, poiché questi annunci video si trovano su una piattaforma di social media, le opzioni di engagement sono più ampie. Di solito, le persone possono lasciare reazioni o commenti e persino condividere l'annuncio stesso. Se si ha bisogno di aiuto per migliorare la portata, è possibile incrementare ulteriormente i numeri con la spesa per gli annunci video nativi. Fai in modo di abbinare alla clip un'ottima didascalia. Inoltre, se il video autoplay della piattaforma è disabilitato, ti dovrai guadagnare quel clic per far sì che gli utenti visualizzino il tuo video.

Vantaggi della pubblicità video nativa

Adottare gli annunci nativi non è solo una moda. È qualcosa che ha aiutato molti inserzionisti a raggiungere il proprio mercato di riferimento e a ottenere risultati. La pubblicità video nativa è anche molto flessibile, il che significa che è possibile utilizzarla sulle principali piattaforme. Indipendentemente dal tipo di pubblico target, risparmiare una parte del budget di marketing per la pubblicità video nativa è utile. Se non sei ancora convinto, i seguenti vantaggi potrebbero farti cambiare idea.

La pubblicità video nativa ottiene migliori impression e maggiore engagement

Se vogliamo essere obiettivi e guardare solo ai numeri, gli annunci nativi vincono sempre. Ecco alcuni risultati dell'utilizzo della pubblicità video nativa sulla piattaforma MGID.

Eccellente visualizzabilità: Gli annunci video nativi su MGID hanno raggiunto un impressionante tasso di visualizzabilità dell'83%, garantendo che la maggior parte degli spettatori abbia avuto l'opportunità di impegnarsi efficacemente con il contenuto dell'annuncio.

Gli annunci video nativi su MGID hanno raggiunto un impressionante tasso di visualizzabilità dell'83%, garantendo che la maggior parte degli spettatori abbia avuto l'opportunità di impegnarsi efficacemente con il contenuto dell'annuncio. Maggiore notorietà del marchio: Con gli annunci video nativi su MGID, i marchi hanno registrato un significativo aumento della brand awareness, con un incremento medio del 75% nel ricordo del marchio da parte degli spettatori.

Con gli annunci video nativi su MGID, i marchi hanno registrato un significativo aumento della brand awareness, con un incremento medio del 75% nel ricordo del marchio da parte degli spettatori. Tassi di engagement elevati: Gli annunci video nativi su MGID hanno superato le performance degli annunci display tradizionali, con un notevole aumento del 60% nelle metriche di engagement degli utenti, come i tassi di click-through e il tempo trascorso sul contenuto dell'annuncio.

Gli annunci video nativi su MGID hanno superato le performance degli annunci display tradizionali, con un notevole aumento del 60% nelle metriche di engagement degli utenti, come i tassi di click-through e il tempo trascorso sul contenuto dell'annuncio. Tassi di conversione aumentati: I brand che hanno sfruttato la pubblicità video nativa su MGID hanno assistito a un'impennata sostanziale dei tassi di conversione, con un aumento medio del 50% delle conversioni rispetto ad altri formati pubblicitari.

I brand che hanno sfruttato la pubblicità video nativa su MGID hanno assistito a un'impennata sostanziale dei tassi di conversione, con un aumento medio del 50% delle conversioni rispetto ad altri formati pubblicitari. Percezione positiva del pubblico: Gli annunci video nativi su MGID hanno aiutato i brand a coltivare percezioni positive tra il pubblico, con 8 spettatori su 10 che hanno espresso un sentiment favorevole verso i prodotti o i servizi pubblicizzati.

Gli annunci video nativi su MGID hanno aiutato i brand a coltivare percezioni positive tra il pubblico, con 8 spettatori su 10 che hanno espresso un sentiment favorevole verso i prodotti o i servizi pubblicizzati. Miglioramento dell'intenzione d'acquisto: La pubblicità video nativa su MGID ha determinato un aumento del 55% dell'intenzione d'acquisto tra gli spettatori, dimostrando l'impatto persuasivo dei contenuti video immersivi nell'influenzare il comportamento dei consumatori.

La pubblicità video nativa su MGID ha determinato un aumento del 55% dell'intenzione d'acquisto tra gli spettatori, dimostrando l'impatto persuasivo dei contenuti video immersivi nell'influenzare il comportamento dei consumatori. Elevato tasso di completamento: Con un tasso di completamento del 78%, gli annunci video nativi su MGID hanno catturato il pubblico fino alla fine del video, massimizzando l'esposizione e la ritenzione del messaggio.

Queste statistiche sottolineano ulteriormente l'efficacia della pubblicità video nativa sulla piattaforma MGID, evidenziando la sua capacità di stimolare l'engagement, influenzare il comportamento d'acquisto e lasciare un'impressione duratura sugli spettatori.

La pubblicità video nativa è compatibile con i dispositivi mobili

La Gen Z sta crescendo rapidamente, insieme al suo potere d'acquisto. È il momento di entrare nelle loro grazie stabilendo connessioni autentiche con loro, iniziando da ora. Con la pubblicità video nativa, questo sarà molto più facile. In tutte le attività online, la Gen Z tende a preferire il mobile rispetto ai PC o ai laptop. Con un maggior numero di opzioni disponibili per la pubblicità video nativa su mobile, le opportunità di raggiungere questo pubblico aumenteranno. Gli annunci video outstream e in-game sono entrambe opzioni molto valide, disponibili solo su mobile.

La pubblicità video nativa rende lo storytelling un gioco da ragazzi

I numeri generalmente migliori che gli inserzionisti stanno vedendo con gli annunci nativi non sono solo dovuti al fatto che le persone sono stanche dei banner. Le persone cercano connessioni autentiche, che la pubblicità video nativa rende possibili. È perfetta per creare vari tutorial, recensioni e altri contenuti in cui è possibile incorporare in modo discreto un marchio o un prodotto. La pubblicità video nativa consente inoltre di veicolare facilmente molte informazioni in un breve lasso di tempo. Ciò significa che si potrà comunicare di più prima di passare al prossimo argomento.

Principali metriche per il monitoraggio delle prestazioni della pubblicità video nativa

Per misurare il successo di qualsiasi tipo di pubblicità, è importante avere un obiettivo chiaro. Da qui, è possibile monitorare le metriche pertinenti per la campagna di pubblicità video nativa, come ad esempio:

Engagement: Misurato attraverso le condivisioni, i commenti e le reazioni;

Misurato attraverso le condivisioni, i commenti e le reazioni; Tasso di clickthrough: Percentuale di utenti che hanno cliccato sull'annuncio;

Percentuale di utenti che hanno cliccato sull'annuncio; Impression: Numero di visualizzazioni ricevute dall'annuncio;

Numero di visualizzazioni ricevute dall'annuncio; Reach: Numero di spettatori unici che hanno visto il tuo annuncio almeno una volta;

Numero di spettatori unici che hanno visto il tuo annuncio almeno una volta; Tasso di rimbalzo: Percentuale di utenti che hanno abbandonato una pagina di destinazione senza compiere un'azione.

Errori da evitare nella pubblicità video nativa

La pubblicità nativa, o qualsiasi altro tipo di pubblicità, può essere efficace solo se realizzata nel modo giusto. Purtroppo, abbiamo visto molti inserzionisti commettere gli stessi errori con le loro tattiche di pubblicità video nativa. Ecco alcune cose che non sapevano danneggiassero le loro campagne.

Utilizzo di animazioni non necessarie: Queste possono confondere il pubblico.

Queste possono confondere il pubblico. Guardare i KPI sbagliati: Se si sta cercando di far conoscere il proprio marchio utilizzando la pubblicità video nativa, il tasso di clic potrebbe non essere molto importante.

Se si sta cercando di far conoscere il proprio marchio utilizzando la pubblicità video nativa, il tasso di clic potrebbe non essere molto importante. Trattare il video come un annuncio tradizionale: Gli annunci tradizionali mirano a garantire la vendita attraverso un'azione di hard selling. Al contrario, i video nativi si concentrano sull'offerta di valore per far salire i numeri.

Suggerimenti per rendere la pubblicità video nativa coinvolgente e pertinente

Conoscere semplicemente cosa è meglio evitare non è sufficiente per ottenere i risultati desiderati dai video nativi. Come per qualsiasi altra cosa nel marketing, prima di lanciare la tua campagna pubblicitaria di video nativi, assicurati di fare delle ricerche. Questo è essenziale se si vuole essere certi che i propri annunci parlino veramente al pubblico di riferimento.

Ma c'è altro da fare oltre alla semplice ricerca. Ecco quindi i nostri consigli per creare una campagna pubblicitaria video nativa di successo. Scoprirai che molti di questi consigli sono applicabili anche ad altri formati pubblicitari!

Creare contenuti video con un obiettivo chiaro

Il problema è che lo sa anche la concorrenza. La concorrenza è forte, quindi bisogna fare in modo che ogni secondo sia importante. I contenuti pubblicitari dei video nativi devono essere allineati con un obiettivo e ogni elemento del video deve contribuire a raggiungerlo. Tutto ciò che non aggiunge valore deve essere eliminato per rimuovere le potenziali distrazioni. E prima di pubblicare l'annuncio, chiediti: "Questo contenuto pubblicitario video nativo raggiunge gli obiettivi prefissati?".

Includi una didascalia

A seconda della piattaforma utilizzata, la didascalia è solitamente un titolo o una descrizione.

Titolo: Un titolo è composto da pochi caratteri, quindi fai in modo che ogni parola conti! Deve incuriosire senza essere fuorviante.

Un titolo è composto da pochi caratteri, quindi fai in modo che ogni parola conti! Deve incuriosire senza essere fuorviante. Descrizione: La descrizione è più comune per la pubblicità video nativa sulle piattaforme dei social media. Lo spazio per la descrizione può essere utilizzato per rivelare un contesto più ampio o dettagli sull'annuncio. Basta non esagerare, così da mantenere l'interesse per il video.

Considerare l'aggiunta di sottotitoli

Per la pubblicità video nativa, l'aggiunta di un semplice testo può già essere sufficiente per comunicare il messaggio del video. Tuttavia, per le forme più complesse di pubblicità video nativa, incorporare del testo nelle immagini potrebbe non essere sufficiente. I sottotitoli possono aiutare gli spettatori a capire cosa sta succedendo anche se il video è in muto. E considerando che il 75% delle persone guarda i video su cellulare in modalità mute, i sottotitoli diventano un must.

Rivolgersi a professionisti

Se non si ha familiarità con il formato della pubblicità video nativa, l'assistenza di un professionista può fare la differenza. Noi di MGID conosciamo a fondo tutte le sfumature della pubblicità video nativa ed eccelliamo nella creazione di campagne convincenti ed efficaci. Il nostro team si dedica ad aiutare i clienti a navigare in questo formato dinamico, assicurando che i loro annunci video suscitino l'interesse del pubblico e producano risultati. Lascia che ti guidiamo attraverso il processo, dalla ideazione all'esecuzione, e porta la tua strategia di pubblicità video a nuove vette di successo.

Esempi di pubblicità video nativa: Tre annunci d'impatto ed efficaci in azione

Che aspetto ha un video nativo di successo? Per questa sezione abbiamo selezionato tre esempi da esaminare e per ogni esempio di video nativo ne esamineremo:

Obiettivi: Cosa sta cercando di ottenere il video nativo?

Cosa sta cercando di ottenere il video nativo? Contenuto: Cosa ha reso il contenuto così interessante per comunicare il messaggio e raggiungere gli obiettivi?

Cosa ha reso il contenuto così interessante per comunicare il messaggio e raggiungere gli obiettivi? Descrizione di accompagnamento: In che modo la descrizione migliora l'interesse e la comprensione del contenuto pubblicitario del video nativo?

Questi grandi marchi sanno davvero come ottenere risultati! Ma non preoccuparti: realizzare video nativi di qualità è possibile indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Adobe Photoshop

Mostrare ciò che il tuo prodotto è in grado di fare è un ottimo uso della pubblicità video nativa, ed è esattamente ciò che dimostra questa clip. In questa pubblicità di Adobe Photoshop, viene mostrata una bellissima immagine delle montagne resa un po' meno perfetta da un jet 747 che crea distrazione. Guardando questo contenuto pubblicitario video nativo, si apprende che è possibile rimuoverlo facilmente con uno degli strumenti di Photoshop. E di quale strumento si tratta esattamente? Il pennello per la correzione delle macchie! Questa informazione viene fornita dalla descrizione, che migliora ulteriormente la comprensione del video.

Starbucks

Il contenuto principale del video pubblicitario nativo dà un messaggio molto chiaro: caffè gratis! L'annuncio incorpora tanto testo e utilizza poche animazioni, ma è in grado di presentare l'offerta e i possibili prodotti che si possono ricevere. Nel frattempo, la descrizione del video pubblicitario nativo mostra come si può richiedere questo premio. È semplicemente ben fatto! L'utente è incentivato a scaricare l'app di Starbucks, dove è disponibile questa promozione, e il posizionamento del pulsante CTA è la ciliegina sulla torta che completa il tutto.

Coca-Cola

Coca-Cola ha voluto utilizzare la pubblicità video nativa per comunicare al mondo il suo impegno a favore dei prodotti di origine vegetale. A tale scopo, ha utilizzato una serie di animazioni che iniziano con delle foglie che soffiano per svelare il loro messaggio 100% a base vegetale. Viene anche mostrato il nuovo packaging delle bottiglie a base vegetale. A differenza dei primi due esempi, qui la descrizione è piuttosto lunga. Il tono da PR utilizzato per questo video pubblicitario nativo contribuisce a sottolineare la serietà dell'azienda. Questo è un esempio straordinario di come immagini e testo possano completarsi a vicenda.

FAQ sulla pubblicità video nativa

Che cos'è la pubblicità video nativa e come si differenzia dalle tradizionali campagne di promozione video?

Un annuncio video tradizionale è considerato più invasivo perché non tiene conto della piattaforma su cui verrà riprodotto. La pubblicità video nativa inserisce in maniera ottimale un annuncio video all'interno di una piattaforma senza interrompere l'esperienza dell'utente.

Quali sono i principali vantaggi di incorporare i video nativi all'interno di una strategia di marketing digitale?

I video nativi dovrebbero essere aggiunti alla tua strategia di marketing digitale perché:

Contribuiscono a migliorare le impression e i tassi di engagement;

Ci sono più opzioni di pubblicità video nativa su mobile;

Sono più economici rispetto alle controparti pubblicitarie tradizionali;

possono essere utilizzati sulla maggior parte (se non su tutte) le piattaforme utilizzate dal proprio mercato di riferimento.

In che modo i video nativi in-feed contribuiscono a un'esperienza utente continuativa sulle piattaforme dei social media?

Questi video sembrano far parte dei contenuti più recenti del feed dei social media di un utente. Ciò significa che l'utente può facilmente cliccare e interagire con essi, proprio come farebbe con un normale contenuto video.

Cosa sono gli annunci video nativi outstream e dove è possibile trovarli di solito?

Gli annunci video nativi outstream sono un tipo di formato pubblicitario video nativo che appare al di fuori dei contenuti video. A differenza degli annunci in-stream, che vengono riprodotti all'interno di un contenuto video, gli annunci outstream sono annunci video indipendenti che appaiono all'interno di articoli, feed di social media o altri contenuti non video.

Quali piattaforme supportano la pubblicità video nativa?

Diverse piattaforme supportano la pubblicità video nativa, tra cui le piattaforme di social media, come Facebook, Instagram e X, nonché le piattaforme di pubblicità nativa come MGID. Queste piattaforme offrono agli inserzionisti l'opportunità di raggiungere un pubblico altamente mirato con contenuti video nativi.

In che modo gli inserzionisti possono sfruttare la pubblicità video nativa interattiva per coinvolgere in modo più efficace il proprio pubblico di riferimento?

Gli inserzionisti possono utilizzare l'elemento interattivo dell'annuncio per:

Mostrare i vari prodotti del marchio;

Dare all'utente un assaggio del prodotto o del servizio;

Mostrare i possibili cambiamenti che il marchio può realizzare.

Quali sono le metriche che gli inserzionisti dovrebbero monitorare per misurare il successo delle campagne di pubblicità video nativa?

Gli inserzionisti dovrebbero monitorare diverse metriche per misurare il successo delle loro campagne pubblicitarie di video nativi, tra cui le visualizzazioni dei video, i tassi di engagement, i tassi di click-through, i tassi di conversione e il ritorno sull'investimento (ROI). Analizzando queste metriche, gli inserzionisti possono ottimizzare le loro campagne per ottenere prestazioni e risultati migliori.

Pubblicità video nativa: Un must della tua strategia di marketing

Il video come forma di comunicazione è molto appetibile perché consente al pubblico di consumare i contenuti con un minimo sforzo. Per catturare l'attenzione della propria clientela, non si può fare a meno della pubblicità video nativa. La pubblicità nativa di per sé consiste nel creare una transizione perfetta rispetto al contenuto non pubblicitario che si sta consumando. Ricordati di includere una forte call-to-action per la pubblicità video nativa, in modo che gli utenti sappiano cosa fare dopo.

Ottieni tutta l'assistenza necessaria per creare una strategia di successo e iscriviti a MGID. Con l'accesso a strumenti avanzati, un manager personale e un reparto di specialisti creativi, riuscirai a raggiungere tutti i KPI della pubblicità video nativa in pochissimo tempo!