La piattaforma pubblicitaria globale MGID annuncia oggi il lancio di CPA Tune. Questo potente sistema di auto-ottimizzazione sfrutta l'apprendimento automatico per massimizzare le conversioni e l'efficienza nelle campagne pubblicitarie native. Questo lancio segue quello di CTR Guard, che consente di monitorare le campagne per individuare precocemente i segnali di ad fatigue e mantenere i contenuti creativi freschi ed efficaci. CPA Tune si concentra sul passo successivo: cosa succede dopo il clic, e come è possibile anticipare ed ottimizzare i risultati.

I primi utenti di CPA Tune hanno già segnalato:

Aumento del 155% del tasso di conversione medio (CVR)

Aumento del CVR fino al 300% in settori e mercati specifici

La crescita del CVR più forte è stata osservata negli Stati Uniti, il mercato con le migliori prestazioni per CPA Tune

CPA più bassi grazie a un targeting del pubblico più mirato

Grazie al suo motore autonomo di ottimizzazione delle offerte CPC (costo per clic) che opera in tempo reale e che e’ basato sull'intelligenza artificiale, CPA Tune consente ai performance marketers di raggiungere i propri obiettivi di costo per acquisizione (CPA) con il minimo sforzo manuale - garantendo che le creatività più performanti raggiungano gli utenti più preziosi. CPA Tune apre una nuova era nel campo della pubblicità nativa, in cui ad oggi i risultati sono sempre stati calcolati in base al traffico. Adesso i performance marketers possono focalizzarsi su risultati di business concreti, non solo sui clic.

Il pubblico che conta, raggiunto automaticamente

CPA Tune è pensato su misura per gli inserzionisti orientati alle performance che vogliono abbandonare la mera strategia dei grandi numeri, mirando piuttosto a raggiungere solo il pubblico che conta per i loro risultati di business. Combinando i dati storici di performance del settore in cui si inserisce la campagna con la user behavior e i segnali di intento, l'algoritmo di CPA Tune regola dinamicamente le offerte CPC in tempo reale per inserire gli annunci in un traffico con un tasso di conversione più elevato.

Gli inserzionisti devono semplicemente:

Impostare un obiettivo di CPA realistico Assicurarsi che il monitoraggio delle conversioni sia attivo Assegnare un budget giornaliero (5-7 volte il target CPA)

Da lì, l'algoritmo si occupa del resto, riducendo la necessità di modifiche quotidiane ai posizionamenti e alle offerte mentre impara simultaneamente ad abbassare ulteriormente il CPA. Per quanto efficace sia oggi, il motore continuerà a migliorare nel tempo.

Flessibile e completamente trasparente

Con CPA Tune, ogni clic è ottimizzato per migliorare il potenziale di conversione. Il modello richiede un breve intervallo di apprendimento (circa 10 conversioni e sette giorni) per stabilizzarsi e fornire prestazioni costanti.

CPA Tune è anche altamente flessibile. Gli inserzionisti possono mettere in pausa e modificare le loro campagne in qualsiasi momento. I controlli relativi a creatività, budget e targeting rimangono invariati, e — mentre l'ottimizzazione avviene dietro le quinte — i clienti mantengono il pieno controllo strategico della campagna.

“Tra il nostro CTR Guard che combatte l’ad fatigue, e il nostro CPA Tune che aumenta le conversioni, MGID non si limita a parlare del potenziale dell'IA, ma sta dimostrando in maniera concreta che questa tecnologia è in grado di mantenere la promessa di risolvere problemi complessi con interfacce semplici”,

ha affermato Oleksii Borysov, VP of Product di MGID.

“CPA Tune è stato progettato per portare alla pubblicità nativa sull’open web i vantaggi delle offerte CPA automatizzate che si sono visti in walled gardens come quelli di Google o Meta. CPA Tune aiuta i performance marketers ad ottenere risultati superiori, generando con pochi clic miglioramenti tangibili senza sacrificare il controllo o la trasparenza”.

CPA Tune è ora disponibile per gli inserzionisti MGID in tutto il mondo.