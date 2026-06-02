MGID, piattaforma pubblicitaria globale, ha annunciato oggi la firma di una partnership esclusiva con ANSA, la prima agenzia di stampa in Italia. L'accordo prevede l'implementazione delle soluzioni di native advertising basate sull’intelligenza artificiale e degli strumenti di audience exchange di MGID su ANSA.it.Questa collaborazione permetterà ad ANSA di migliorare le performance della propria audience.

Vantando già un vasto pubblico a livello globale, ANSA mira a rafforzare ulteriormente il valore del proprio inventario digitale. MGID supporterà ANSA tramite una soluzione di monetizzazione innovativa che, grazie all'ottimizzazione basata sull'IA, inserisce dinamicamente formati native, nello spazio pubblicitario, massimizzando così il rendimento nelle campagne programmatiche e dirette gestite da MGID. Inoltre, grazie al targeting contestuale, è possibile stabilire una connessione autentica, pertinente con il pubblico desiderato.

ANSA potrà beneficiare di una crescita del traffico, grazie alle soluzioni di audience development di MGID, che puntano a generare almeno 1 milione di visitatori in più al mese e a quelle di di content syndication, che favoriscono una maggiore diversificazione della base di utenti, un miglioramento nel posizionamento SEO e la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio.

Sergio Vives, VP, Publisher Business Development di MGID, ha dichiarato:

"È un privilegio accogliere nella nostra rete un'agenzia di stampa così autorevole e capillare. Integrando la nostra tecnologia ad alte prestazioni, forniamo ad ANSA gli strumenti necessari per valorizzare appieno la sua presenza digitale, mantenendo sempre intatta la fiducia dei lettori. Sono orgoglioso di collaborare con ANSA per assicurare la massima redditività e visibilità al loro essenziale lavoro giornalistico e d’informazione."