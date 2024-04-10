Ti senti sotto pressione in un panorama digitale in continua evoluzione? Per molti editori, gli ad blocker e l'eccessiva saturazione di contenuti — molti dei quali generati dall'intelligenza artificiale — hanno reso più difficile che mai distinguersi nel mare di contenuti e monetizzare efficacemente le proprie piattaforme.

Ma non temere! In questo articolo esploreremo alcune strategie innovative di monetizzazione messe a punto appositamente per gli editori nel 2024. Dall'utilizzo delle tecnologie alla ricerca del perfetto equilibrio tra ricavi ed esperienza dell'utente, abbiamo pensato a tutto. Quindi, allaccia le cinture e preparati a scoprire come puoi massimizzare le tue entrate e restare al passo con i tempi.

Navigare nelle sfide per gli editori nel labirinto della monetizzazione

Un dato interessante: secondo eMarketer, si prevede che l'ad blocking costerà agli editori ben 54 miliardi di dollari di mancati introiti pubblicitari entro il 2024. Si tratta di circa l'8% del totale della spesa pubblicitaria digitale globale, che si stima raggiungerà i 695 miliardi di dollari. Questa statistica impressionante evidenzia le sfide significative che gli editori devono affrontare nell'attuale panorama digitale.

Blocco degli annunci: Con il 30% di tutti gli utenti di Internet che utilizzano gli ad blocker, gli editori sono alle prese con una sostanziale perdita di potenziali entrate pubblicitarie a causa dell'aumento della popolarità dei software di blocco degli annunci.

Con il 30% di tutti gli utenti di Internet che utilizzano gli ad blocker, gli editori sono alle prese con una sostanziale perdita di potenziali entrate pubblicitarie a causa dell'aumento della popolarità dei software di blocco degli annunci. CPM in calo: Gli editori stanno subendo un calo dei CPM (costo per mille impression) a causa di fattori quali l'aumento della concorrenza. Frammentazione dell'audience: La natura frammentata del pubblico online su varie piattaforme e dispositivi rende difficile per gli editori raggiungere e coinvolgere efficacemente il proprio pubblico di riferimento.

Gli editori stanno subendo un calo dei CPM (costo per mille impression) a causa di fattori quali l'aumento della concorrenza. Frammentazione dell'audience: La natura frammentata del pubblico online su varie piattaforme e dispositivi rende difficile per gli editori raggiungere e coinvolgere efficacemente il proprio pubblico di riferimento. Norme sulla privacy dei dati: Le normative più severe in materia di privacy dei dati hanno un impatto sulla capacità degli editori di raccogliere e utilizzare i dati degli utenti per la pubblicità mirata, incidendo sui ricavi. A partire dal 16 gennaio 2024, Google obbliga gli editori e gli sviluppatori che utilizzano AdSense, Ad Manager o AdMob nell'UE o nel Regno Unito a utilizzare CMP certificati integrati con il TCF dello IAB.

Le normative più severe in materia di privacy dei dati hanno un impatto sulla capacità degli editori di raccogliere e utilizzare i dati degli utenti per la pubblicità mirata, incidendo sui ricavi. A partire dal 16 gennaio 2024, Google obbliga gli editori e gli sviluppatori che utilizzano AdSense, Ad Manager o AdMob nell'UE o nel Regno Unito a utilizzare CMP certificati integrati con il TCF dello IAB. Saturazione dei contenuti: L'esplosione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale ha inondato le piattaforme online, esacerbando la frammentazione dell'attenzione del pubblico e rendendo difficile per gli editori distinguersi in mezzo al rumore.

Queste sfide sottolineano l'importanza di implementare strategie di monetizzazione innovative per gli editori, al fine di superare gli ostacoli e favorire la crescita dei ricavi. Esaminiamo alcuni approcci efficaci per affrontare queste sfide e aumentare la monetizzazione.

Strategie di monetizzazione essenziali per gli editori

In termini di monetizzazione, sentiamo spesso parlare dei soliti sospetti: paywall, abbonamenti, contenuti premium e così via. Non dimentichiamo di menzionare la pubblicità, il metodo più collaudato per gli editori per fare soldi.

A nostra volta, vorremmo soffermarci più dettagliatamente su altre strategie e tattiche di monetizzazione degli editori, soprattutto la pubblicità nativa e la diversificazione dei ricavi. Inoltre, forniremo spunti e consigli pratici basati sulla nostra esperienza nel settore e sulle best practice osservate in diversi contesti editoriali digitali.

Pubblicità nativa: La protagonista della monetizzazione degli editori

La pubblicità nativa continua a essere una strategia di monetizzazione popolare ed efficace per gli editori. La sua perdurante popolarità può essere attribuita a diversi aspetti chiave.

Integrazione perfetta: gli annunci nativi si integrano perfettamente con i contenuti della piattaforma di un editore, apparendo come raccomandazioni naturali e migliorando l'esperienza dell'utente.

gli annunci nativi si integrano perfettamente con i contenuti della piattaforma di un editore, apparendo come raccomandazioni naturali e migliorando l'esperienza dell'utente. Maggiore engagement: allineandosi con l'aspetto e l'atmosfera dei contenuti circostanti, gli annunci nativi tendono ad attirare maggiormente l'attenzione degli utenti, favorendo tassi di engagement più elevati. Alcuni studi hanno dimostrato che gli annunci nativi generano in genere tassi di clic più elevati e una maggiore durata media delle sessioni rispetto agli annunci display tradizionali.

allineandosi con l'aspetto e l'atmosfera dei contenuti circostanti, gli annunci nativi tendono ad attirare maggiormente l'attenzione degli utenti, favorendo tassi di engagement più elevati. Alcuni studi hanno dimostrato che gli annunci nativi generano in genere tassi di clic più elevati e una maggiore durata media delle sessioni rispetto agli annunci display tradizionali. Migliore pertinenza degli annunci: La pubblicità nativa consente agli editori di offrire esperienze pubblicitarie altamente pertinenti e personalizzate al proprio pubblico, senza interruzioni invasive. Adattando il contenuto degli annunci agli interessi e alle preferenze degli utenti, gli editori possono migliorare l'efficacia complessiva degli annunci e aumentare il potenziale di monetizzazione.

Per massimizzare il potenziale di guadagno della pubblicità nativa, esistono delle raccomandazioni di base. Queste includono:

Posizionamento strategico: Inserire annunci nativi all'interno del flusso naturale dei contenuti per garantire una visibilità e un engagement ottimali. Sperimenta diversi posizionamenti e formati per individuare le combinazioni più efficaci per il tuo pubblico. Pertinenza contestuale: Fai in modo che gli annunci nativi si allineino fedelmente all'argomento e al tema dei contenuti circostanti per mantenere la pertinenza e l'autenticità. Offrendo annunci che rispecchiano gli interessi degli utenti, gli editori possono ottenere tassi di engagement e di conversione più elevati. Trasparenza e diffusione: Migliora la trasparenza nei confronti del tuo pubblico contrassegnando in modo chiaro gli annunci nativi come contenuti sponsorizzati o promozionali. L'onestà e l'autenticità sono fondamentali per creare fiducia nel pubblico e preservare l'integrità della piattaforma.

Ecco un consiglio da esperti: invece di concentrarti solo sui dati demografici, approfondisci i dati psicografici del tuo pubblico. Comprendi i loro valori, interessi e modelli comportamentali. Questo permette di creare annunci nativi altamente mirati che avranno maggiore impatto, aumentando l'engagement e i tassi di conversione. Man mano che ottieni maggiori informazioni sul pubblico, cerca di sfruttare il potere dello storytelling nella pubblicità nativa. Sviluppa narrazioni legate al tuo marchio o al tuo prodotto che evochino emozioni e risuonino con il tuo pubblico a livello personale. Le storie autentiche e avvincenti hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione e spingere all'azione rispetto ai messaggi pubblicitari tradizionali.

Scambio di audience e syndication: Divide et impera

Lo scambio di audience e la syndication offrono agli editori preziose opportunità per espandere la propria portata, acquisire nuovo traffico e sbloccare ulteriori canali di monetizzazione. Queste strategie prevedono la collaborazione con altri editori o reti di contenuti per lo scambio di audience o la diffusione di contenuti su varie piattaforme. Approfondiamo i vantaggi e le considerazioni pratiche legate all'utilizzo di queste pratiche.

Ampliamento della reach: Quando gli editori si alleano e condividono i contenuti tra loro, si creano le condizioni per raggiungere nuovi gruppi di persone che altrimenti non avrebbero trovato la strada per il tuo sito web, raggiungendo gruppi diversi di persone provenienti da luoghi e contesti diversi.

Quando gli editori si alleano e condividono i contenuti tra loro, si creano le condizioni per raggiungere nuovi gruppi di persone che altrimenti non avrebbero trovato la strada per il tuo sito web, raggiungendo gruppi diversi di persone provenienti da luoghi e contesti diversi. Aumento del traffico: La condivisione dei contenuti con altri editori o lo scambio di pubblico possono aumentare in modo significativo il numero di persone che visitano il sito web. Più visitatori significano più possibilità di vedere gli annunci, più interazione con i tuoi contenuti e, in ultima analisi, maggiori entrate.

La condivisione dei contenuti con altri editori o lo scambio di pubblico possono aumentare in modo significativo il numero di persone che visitano il sito web. Più visitatori significano più possibilità di vedere gli annunci, più interazione con i tuoi contenuti e, in ultima analisi, maggiori entrate. Canali di monetizzazione diversificati: Lo scambio di audience e la syndication non si limitano a mostrare gli annunci sul tuo sito. Possono anche portare denaro attraverso altri canali, come la collaborazione con gli sponsor per la creazione di contenuti speciali, la partnership con le aziende per promuovere i loro prodotti o gli accordi con le reti di contenuti per condividere le entrate.

Ecco un consiglio da esperti: Inizia a creare o a unirti a reti di nicchia con editori che condividono interessi o dati demografici del pubblico simili. Collaborando all'interno di una nicchia specifica, è possibile promuovere efficacemente i contenuti in modo incrociato e raggiungere nuovi utenti altamente coinvolti e rilevanti. Ad esempio, un gruppo di blogger di viaggi potrebbe formare una rete per scambiare e diffondere contenuti relativi a diverse destinazioni di viaggio.

Test A/B come routine quotidiana

Di test si parla ovunque, ma il fatto è che quasi sempre vengono completamente ignorati per mancanza di tempo o per altri motivi. L'A/B testing è una procedura fondamentale per gli editori che vogliono massimizzare le entrate e ottimizzare l'engagement degli utenti. La continua sperimentazione di nuovi formati, dimensioni e design degli annunci consente agli editori di rimanere pertinenti al proprio pubblico e di individuare gli approcci più efficaci sulla base di dati reali. Analizziamo l'importanza dei test A/B e il modo in cui gli editori possono sfruttare questa strategia per il successo della monetizzazione.

Decisioni basate sui dati : I test A/B ti aiutano a fare scelte intelligenti basate su numeri reali, non su previsioni. Confrontando diverse varianti di formati, dimensioni o modelli di annunci, si può capire cosa funziona meglio per il proprio pubblico e porta più denaro.

: I test A/B ti aiutano a fare scelte intelligenti basate su numeri reali, non su previsioni. Confrontando diverse varianti di formati, dimensioni o modelli di annunci, si può capire cosa funziona meglio per il proprio pubblico e porta più denaro. Miglioramento continuo: Il mondo online si muove velocemente e ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. I test A/B ti permettono di stare al passo con le tendenze e di modificare continuamente la tua strategia di monetizzazione degli annunci per essere sempre un passo avanti.

Il mondo online si muove velocemente e ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. I test A/B ti permettono di stare al passo con le tendenze e di modificare continuamente la tua strategia di monetizzazione degli annunci per essere sempre un passo avanti. Miglioramento dell'esperienza dell'utente: Quando si trova il giusto equilibrio tra annunci ed esperienza dell'utente, tutti ci guadagnano. I test A/B ti aiutano a capire qual è il posto giusto in cui gli annunci ricevono clic senza disturbare il tuo pubblico.

Come fare un A/B test come un professionista?

Fissare gli obiettivi: Prima di iniziare i test, bisogna sapere che cosa si vuole ottenere. Che si tratti di un maggior numero di clic, di un aumento delle entrate o di un migliore engagement, avere obiettivi chiari garantisce la massima concentrazione. Un cambiamento alla volta: Non complicarti le cose e fai un test su una sola cosa alla volta. In questo modo, si può sapere esattamente cosa fa la differenza e cosa no. Usa gli strumenti giusti: Ci sono migliaia di strumenti in circolazione per aiutarti con l'A/B testing. Trovane uno che sia facile da usare e che ti fornisca tutti i dati necessari per prendere decisioni informate.

Ecco un consiglio da esperti: Crea una sezione dedicata sul tuo sito web per testare nuove soluzioni e offerte da parte dei partner. Considerala come una sandbox, uno spazio sicuro dove sperimentare diversi formati pubblicitari, programmi di affiliazione o contenuti sponsorizzati senza impattare sui contenuti principali o sull'esperienza dell'utente. Inoltre, può servire come strumento di negoziazione nei rapporti con i potenziali partner. È possibile offrire loro una prova nella sezione di test per dimostrare il valore potenziale delle loro offerte. Questo può rafforzare la tua posizione quando discuti di termini e tariffe, a vantaggio delle attività di monetizzazione dei tuoi editori.

Flussi di reddito aggiuntivi dai partner attuali

Esplorare ulteriori flussi di entrate dai partner attuali può essere una strategia intelligente per gli editori che vogliono massimizzare i loro guadagni. Vediamo come spremere fino all'ultima goccia di potenziale dalle partnership esistenti.

Esplorare la domanda di video con i tag VAST

Cosa sono i tag VAST : I tag VAST (Video Ad Serving Template) sono frammenti di codice che indicano al lettore video dove trovare annunci video. Integrando i tag VAST dei tuoi partner, puoi attingere al loro vasto inventario di annunci video e guadagnare dagli annunci video visualizzati sul tuo sito.

: I tag VAST (Video Ad Serving Template) sono frammenti di codice che indicano al lettore video dove trovare annunci video. Integrando i tag VAST dei tuoi partner, puoi attingere al loro vasto inventario di annunci video e guadagnare dagli annunci video visualizzati sul tuo sito. Perché ne vale la pena: Gli annunci video sono di gran moda nel mondo della pubblicità. Catturano l'attenzione, coinvolgono gli spettatori e spesso hanno un CPM più alto rispetto agli annunci display tradizionali. Incorporando i tag VAST nei tuoi contenuti video, puoi sbloccare un flusso di entrate redditizie senza troppi sforzi.

Gli editori possono lavorare con i loro partner attuali, come le reti pubblicitarie o le DSP, per accedere a inventari di annunci video di alta qualità attraverso i tag VAST. Integrando questi tag nei loro lettori video, gli editori possono monetizzare i loro contenuti video con annunci video pre-roll, mid-roll o post-roll. Questo non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma aumenta anche il potenziale di guadagno grazie a CPM (costo per mille impression) più elevati per gli annunci video rispetto ai tradizionali annunci display.

Ecco un consiglio da esperti: Prova a utilizzare i tag wrapper VAST per gestire in modo efficace più fonti di annunci video. Organizza i tag in modo strategico per aumentare la concorrenza tra gli inserzionisti e incrementare le entrate pubblicitarie. Inoltre, valuta la possibilità di utilizzare i companion ads VAST per coinvolgere gli utenti e generare maggiori entrate insieme ai tuoi contenuti video.

Iscrizione ai programmi MCM

Cos'è l'MCM: L'MCM (Multiple Customer Management) è un programma in cui gli editori collaborano con fornitori terzi specializzati nella gestione di vari aspetti della monetizzazione per loro conto. Questi fornitori si occupano tipicamente di compiti quali l'ottimizzazione dell'inventario pubblicitario, la negoziazione di accordi con gli inserzionisti e l'implementazione di tecnologie per il servizio di annunci per massimizzare i ricavi per gli editori.

L'MCM (Multiple Customer Management) è un programma in cui gli editori collaborano con fornitori terzi specializzati nella gestione di vari aspetti della monetizzazione per loro conto. Questi fornitori si occupano tipicamente di compiti quali l'ottimizzazione dell'inventario pubblicitario, la negoziazione di accordi con gli inserzionisti e l'implementazione di tecnologie per il servizio di annunci per massimizzare i ricavi per gli editori. Quali sono i suoi vantaggi: Il vantaggio principale per gli editori consiste nello sfruttare l'esperienza e le relazioni del settore dei fornitori di MCM per ottenere migliori accordi pubblicitari. Ciò si traduce in un aumento dei flussi di entrate senza che gli editori debbano gestire direttamente le operazioni pubblicitarie.

Ecco un consiglio da esperti: Prima di tuffarsi in un programma di MCM, è fondamentale assicurarsi che i valori e gli obiettivi del fornitore siano in linea con i propri. Ricerca la trasparenza e la flessibilità del loro approccio, che ti permetta di adattare le strategie di monetizzazione degli editori ai tuoi contenuti e al tuo pubblico. Scegliendo il partner giusto, è possibile costruire una partnership più solida ed efficace, con vantaggi a lungo termine per entrambe le parti.

Strategia bonus: Monetizzare con le Storie Web di Google

Google Web Stories è una funzione che consente agli editori di creare storie coinvolgenti e visivamente accattivanti, ottimizzate per i dispositivi mobili. Queste storie consistono in brevi slideshow o video interattivi, simili alle storie che si vedono su piattaforme di social media come Instagram o Snapchat.

Perché Google Web Stories è un valido approccio di monetizzazione per gli editori?

Contenuti coinvolgenti: Le Web Stories sono progettate per catturare l'attenzione del pubblico con visual accattivanti e uno storytelling conciso. Questo formato coinvolgente può aiutare gli editori ad attrarre e trattenere il pubblico sul proprio sito web.

Le Web Stories sono progettate per catturare l'attenzione del pubblico con visual accattivanti e uno storytelling conciso. Questo formato coinvolgente può aiutare gli editori ad attrarre e trattenere il pubblico sul proprio sito web. Vantaggi della SEO: Le Web Stories sono indicizzate da Google e possono apparire in primo piano nei risultati di ricerca e in Google Discover. Ciò significa che gli editori possono sfruttare le Storie Web per migliorare la loro visibilità e portare traffico organico al loro sito web.

Le Web Stories sono indicizzate da Google e possono apparire in primo piano nei risultati di ricerca e in Google Discover. Ciò significa che gli editori possono sfruttare le Storie Web per migliorare la loro visibilità e portare traffico organico al loro sito web. Opportunità di monetizzazione: Gli editori possono monetizzare le Storie Web attraverso vari metodi, come annunci display, marketing affiliato o contenuti sponsorizzati. Integrando annunci o contenuti promozionali all'interno delle loro storie, gli editori possono generare entrate offrendo al contempo contenuti coinvolgenti al loro pubblico.

Gli editori possono monetizzare le Storie Web attraverso vari metodi, come annunci display, marketing affiliato o contenuti sponsorizzati. Integrando annunci o contenuti promozionali all'interno delle loro storie, gli editori possono generare entrate offrendo al contempo contenuti coinvolgenti al loro pubblico. Condivisione sui social: Le Web Stories sono condivisibili sulle piattaforme di social media, e questo permette agli editori di raggiungere un pubblico più vasto e di indirizzare il traffico verso il proprio sito web. Ogni storia include un link che indirizza gli utenti al sito dell'editore, incentivando l'engagement e l'interazione.

Le Web Stories sono condivisibili sulle piattaforme di social media, e questo permette agli editori di raggiungere un pubblico più vasto e di indirizzare il traffico verso il proprio sito web. Ogni storia include un link che indirizza gli utenti al sito dell'editore, incentivando l'engagement e l'interazione. Integrazione con le piattaforme pubblicitarie: MGID è stata la prima piattaforma pubblicitaria a integrarsi con Google Web Stories, offrendo agli editori opzioni di monetizzazione senza soluzione di continuità. Collaborando con MGID, gli editori possono accedere a un'ampia gamma di formati pubblicitari e di strumenti di ottimizzazione per massimizzare il loro potenziale di guadagno dalle Web Stories.

Sei interessato a sfruttare le potenzialità delle Google Web Stories per coinvolgere il tuo pubblico e incrementare le entrate? MGID ha pensato a tutto! Abbiamo messo insieme una guida completa che spiega tutto quello che c'è da sapere su come creare, monetizzare e misurare l'efficacia delle Web Stories con MGID.

Avviso spoiler: monetizzare le tue Storie Web con MGID è facile come fare 1-2-3. Tutto ciò che devi fare è contattarci per ottenere uno snippet di codice personalizzato per il tuo sito. Una volta aggiunto questo snippet al codice HTML del sito, pubblicheremo gli annunci pertinenti nelle tue storie. Inizierai a guadagnare sulla base dei clic e delle impression, così da monetizzare le tue Web Story senza alcuno sforzo.

FAQ sulla monetizzazione degli editori

Quali sono le strategie di monetizzazione innovative che gli editori possono attuare nel 2024?

Le nuove strategie di monetizzazione per gli editori nel 2024 comprendono lo scambio di audience e la syndication, la conduzione di rigorosi test A/B per ottimizzare i formati degli annunci, l'esplorazione di flussi di entrate aggiuntivi dai partner attuali, come la domanda di video attraverso i tag VAST e l'adozione di formati emergenti come le Google Web Stories.

Come possono gli editori adattarsi al cambiamento del comportamento e delle preferenze dei consumatori per massimizzare i ricavi?

Gli editori possono adattarsi al cambiamento del comportamento dei consumatori investendo nella ricerca sull'audience, diversificando i flussi di entrate, ottimizzando i contenuti per i dispositivi mobili e dando priorità alle strategie di engagement e fidelizzazione degli utenti.

Che ruolo hanno le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nell'ottimizzazione delle strategie di monetizzazione per gli editori?

Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico consentono agli editori di ottimizzare le strategie di monetizzazione offrendo pubblicità mirata, modelli di prezzo dinamici, personalizzazione dei contenuti e analisi predittiva per migliorare l'engagement degli utenti e massimizzare le opportunità di guadagno.

Come possono gli editori trovare un equilibrio efficace tra l'esperienza dell'utente e la generazione di ricavi sulle loro piattaforme?

Gli editori possono bilanciare l'esperienza dell'utente con la generazione di ricavi concentrandosi su formati pubblicitari non intrusivi, ottimizzando le prestazioni del sito web e la velocità di caricamento, fornendo contenuti di valore e offrendo opzioni di abbonamento premium per esperienze senza pubblicità.

Ci sono tendenze o cambiamenti specifici nel panorama digitale che gli editori dovrebbero conoscere quando elaborano strategie di monetizzazione?

Gli editori devono essere consapevoli di tendenze quali l'aumento del consumo di contenuti mobili e video, la crescente attenzione alle norme sulla privacy, il passaggio alla pubblicità programmatica e la crescente domanda di esperienze di contenuto autentiche e trasparenti.

Quali sono le sfide più comuni che gli editori devono affrontare quando cercano di massimizzare le entrate e come possono superarle?

Le sfide più comuni per gli editori sono il blocco degli annunci, le frodi pubblicitarie, il calo dei ricavi pubblicitari, la frammentazione dell'audience e la concorrenza delle piattaforme di social media. Gli editori possono superare queste sfide investendo nella qualità degli annunci, diversificando i flussi di entrate, creando relazioni dirette con gli inserzionisti e implementando misure anti-frode.

Ci sono considerazioni etiche o best practice che gli editori dovrebbero tenere a mente quando implementano strategie di monetizzazione?

Gli editori devono osservare principi etici, come il rispetto della privacy degli utenti, la trasparenza dei contenuti sponsorizzati, l'integrità editoriale e la priorità dell'esperienza dell'utente rispetto a tattiche di monetizzazione aggressive. Le migliori pratiche includono l'implementazione di standard di visualizzabilità degli annunci, l'ottimizzazione per gli utenti mobili e la realizzazione di contenuti di valore in linea con gli interessi del pubblico.

Conclusioni: Massimizzare i profitti degli editori

Quale lezione abbiamo imparato dalla conversazione di oggi sulle soluzioni di monetizzazione degli editori?

Nella ricerca di una monetizzazione di successo, gli editori devono rimanere dinamici, disposti a sperimentare vari metodi piuttosto che focalizzarsi su un unico approccio. Questa capacità di adattamento consente di ottimizzare i flussi di entrate e di migliorare al contempo l'esperienza degli utenti.

Nel percorso verso la monetizzazione, la scelta dei partner gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento del successo. Per gli editori che cercano di incrementare le proprie entrate, MGID offre chiari vantaggi:

In qualità di partner del programma MCM di Google, MGID facilita l'accesso ai programmi MCM, consentendo agli editori di controllare la generazione dei ricavi.

Integrandosi perfettamente con le Web Stories, MGID consente una monetizzazione agevole di questo formato coinvolgente.

Grazie a una vasta gamma di formati pubblicitari e di posizionamenti, MGID consente agli editori di diversificare i flussi di reddito, garantendo al contempo un'esperienza utente senza problemi.

Quindi, se sei pronto a portare le tue entrate al livello successivo, iscriviti oggi stesso a MGID e inizia a godere di questi vantaggi!