In un settore in continua evoluzione come quello della salute e della bellezza, dove le tendenze cambiano come il vento e le preferenze dei consumatori si trasformano in un batter d'occhio, è indispensabile essere all'avanguardia per creare annunci veramente innovativi e di alta qualità. Quanto più alta è la qualità, tanto più accattivante e coinvolgente è l'annuncio, che porta a un migliore richiamo del marchio e a una maggiore ritenzione del messaggio.

Inoltre, annunci ben fatti si riflettono positivamente sul marchio, migliorandone la reputazione e la credibilità agli occhi dei consumatori. Noi di MGID ci impegniamo per garantire che i nostri annunci si distinguano, attirino più clienti e spingano le vendite, lavorando costantemente per migliorare la qualità delle immagini e delle descrizioni degli annunci.

Per questo motivo, stiamo sviluppando una base di conoscenze per suggerimenti innovativi da testo a immagine. Questa base di conoscenze ti aiuterà a non riproporre sempre gli stessi vecchi concetti, consentendoti di abbracciare appieno le novità e gli stimoli del mondo della salute e della bellezza. Perché se i metodi tradizionali in passato sono stati utili, nell'era digitale di oggi, dove l'innovazione regna sovrana, l'adozione di nuovi approcci è la chiave del successo.

Accogliere l'ignoto

Si dice: "Tutto ciò che può essere inventato è stato inventato". Ma noi non siamo d'accordo. Se hai perso il filo del discorso o non sai dove andare a parare con il tuo approccio creativo, rivolgiti all'IA: può generare immagini davvero spettacolari e completamente nuove. Accogli l'ignoto nel tuo prompt con la parola stessa.

Frutto rosa sconosciuto sul tavolo, sfondo rosa, foto realistica estremamente dettagliata

Gli opposti si attraggono

E se si potessero unire la lava e l'acqua, il ghiaccio e le fiamme, la gelatina e il caffè? Combinando immagini opposte in un'unica richiesta di solito si ottiene qualcosa di sensazionale e privo di stereotipi. Non perdere l'opportunità di creare approcci nuovi e innovativi con oggetti apparentemente contrastanti.

Cubetti di ghiaccio e cuori infuocati sulla strada. La strada è bagnata dopo la pioggia. Tempo nuvoloso

Trasudare?

Armandosi di questo potente verbo, è possibile progettare le immagini più dinamiche di sempre. Liquido rosa cremoso che sgorga dalla noce di cocco? Miele viola che sgorga dalle mani di una donna? Olio verde neon che esce da una bottiglia? Questa sola parola fa apparire le sostanze liquide e cremose estremamente realistiche e le immagini ipnotizzanti:

Miele viola che trasuda dalle mani della donna, la donna ha le unghie colorate di viola

C'è bagliore?

Incorporando la parola "glow" nei suggerimenti dell'AI, è possibile aumentare l'impatto emotivo della visualizzazione, rendendola più avvincente e invitante per gli spettatori. Uno spettatore potrebbe non notare un'immagine con un bicchiere d'acqua limpida, ma quando quest'acqua è brillante, il gioco cambia davvero.

Il succo arancione brilla nel bicchiere, pezzi di arance galleggiano nell'acqua

Wobble-Wobble

Quando non c'è la possibilità di sperimentare con il colore o la forma, immagina i materiali di cui è composto un oggetto. Ad esempio, una borsetta fatta di zucchero o una vasca da bagno di gelatina. Con l'intelligenza artificiale si può trasformare il banale in qualcosa di meraviglioso e fuori dal mondo.

Una vasca di gelatina gialla e rosa in una stanza illuminata di bianco

La texture conta

Aggiungi un pizzico di follia ai tuoi prompt per rendere più vivace l'intero concetto. E se gli oggetti di tutti i giorni potessero diventare soffici, scintillanti o addirittura paffuti? Questo è il nostro suggerimento per giocare con la texture con il tuo prossimo prompt.

Una bottiglia di vetro a forma di cubetti pelosi ricoperti di brufoli

Conclusioni

La categoria salute e bellezza sta vivendo un'evoluzione trasformativa guidata dall'innovazione, dalla tecnologia e dal cambiamento delle aspettative e delle esigenze di base dei consumatori. Accogli queste innovazioni e intraprendi un viaggio di emancipazione, espressione di sé e benessere olistico con l'intelligenza artificiale al tuo fianco.

Infatti, le strategie creative avanzate implementate sulla nostra piattaforma hanno prodotto risultati significativi nella categoria Bellezza e Salute. Abbiamo riscontrato un notevole **aumento di 1,6 volte dei tassi di conversione medi **per non parlare del fatto che questo risultato è stato ottenuto in un periodo di tempo 1,5 volte più breve rispetto alle sessioni creative tradizionali.

Noi di MGID ci dedichiamo ad elevare il tuo livello di creatività a nuovi livelli, in modo che tu abbia sempre la possibilità di:

scegliere tra una pletora di immagini accattivanti grazie alla libreria integrata di Getty Images;

sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per generare creazioni avvincenti che abbiano una forte risonanza sul tuo pubblico;

migliorare e diversificare i tuoi approcci attuali con gli effetti dell'intelligenza artificiale per ottenere un maggiore impatto.

Hai bisogno di qualcosa di veramente unico? Il nostro Dipartimento Creativo è al tuo servizio per offrirti gratuitamente creazioni su misura. È il momento di rinnovare le tue strategie e dare nuova vita alle tue campagne. Sfruttiamo insieme tutto il tuo potenziale creativo!