La gestione delle campagne pubblicitarie è un esercizio di equilibrio, soprattutto con budget limitati e tempistiche rigide. Per i brand e le agenzie che realizzano campagne orientate agli obiettivi, non si tratta solo di performance: è fondamentale garantire che ogni centesimo del budget venga speso in modo efficace.

Questo delicato equilibrio tra performance e budget ci porta all'ultima innovazione di MGID: Delivery Indicators, una funzionalità semplice ma potente progettata per aiutare a mantenere il ritmo delle campagne.

Cosa sono gli indicatori di consegna?

Gli indicatori di consegna sono una nuova colonna nella dashboard di MGID che fornisce una panoramica chiara e immediata dello stato di avanzamento della campagna. Confrontano l'utilizzo del budget con l'avanzamento temporale, consentendo di sapere se tutto sta procedendo senza intoppi o se è necessario intervenire.

Considerali come un controllo dello stato di salute della campagna, aggiornato in tempo reale. Vedrai degli indicatori colorati che ti diranno se la tua campagna è in linea con gli obiettivi o in ritardo.

🟢 In linea

🟡 Leggermente in ritardo / Spesa eccessiva

🟠 Richiede attenzione

🔴 Molto in ritardo

I vantaggi degli indicatori di consegna

Questa funzione aiuta direttamente gli inserzionisti a:

Spendere il budget in modo più efficiente

Molte agenzie e marchi lavorano con budget di campagna fissi e aspettative di consegna chiare. La funzione Indicatori di consegna ti mostra quando una campagna rischia di non raggiungere gli obiettivi o di superare il budget, così puoi intervenire e riallocare, ottimizzare o regolare il ritmo in tempo.

Risparmia tempo sui controlli manuali

Non dovrai più estrarre report separati sul budget e sui tempi. Non dovrai più fare ipotesi sull'andamento di una campagna. Ora tutti i dati sono in un unico posto, calcolati automaticamente e facili da leggere.

Standardizza il monitoraggio delle campagne

Quando gestisci più campagne contemporaneamente, in diverse regioni o per diversi prodotti, la coerenza è fondamentale. Gli indicatori di consegna applicano una logica standard a tutte le campagne, eliminando le congetture e consentendoti di monitorare tutto con lo stesso framework.

Migliora i risultati delle campagne

Identificando tempestivamente i problemi di andamento, puoi evitare corse contro il tempo o risultati inferiori alle aspettative. Ciò significa che un maggior numero di campagne raggiunge i propri obiettivi e si riduce lo spreco di denaro.

Come funziona

Per comprendere il ritmo della tua campagna, confrontiamo il tempo trascorso con il budget speso. La differenza tra i due valori ci indica se sei in linea con gli obiettivi, se stai spendendo troppo o se sei in ritardo.

Diff = Tempo trascorso – Budget speso

Stato Diff % Cosa significa 🟢 In linea ≤ 2% Tutto è allineato 🟡 Leggermente in ritardo 2%–5% Leggero ritardo, potrebbe essere necessaria attenzione 🟠 Richiede attenzione 5%–10% Disallineamento significativo 🔴 Molto indietro > 10% Urgente: la campagna è a rischio 🟡 In anticipo rispetto al programma ≤ -2% Spesa troppo rapida rispetto alla tempistica

Dove trovare gli indicatori di consegna e come utilizzarli

Gli indicatori di consegna sono una nuova colonna nella dashboard della campagna MGID.

Passa il mouse sull'icona di stato per visualizzare un suggerimento che mostra:

Budget speso;

Tempo trascorso;

Spiegazione dello stato.

Utilizza queste informazioni per:

Regolare il ritmo di spesa del budget;

Modificare le offerte;

Ottimizzare il rendimento delle fonti;

O riconfigurare le impostazioni della campagna per una migliore copertura.

Extra utili

Se una campagna è in ritardo, ti consigliamo di:

Rivedere Ottimizzazione delle fonti per i posizionamenti con prestazioni scarse;

per i posizionamenti con prestazioni scarse; Controllare il Misuratore di copertura per assicurarsi che sia disponibile traffico sufficiente;

per assicurarsi che sia disponibile traffico sufficiente; Rivalutare le liste nere/liste bianche per evitare restrizioni eccessive;

per evitare restrizioni eccessive; Contattare il proprio account manager per consigli personalizzati.

Considerazioni finali

Gli inserzionisti hanno piena visibilità sull'andamento delle campagne grazie agli indicatori di consegna: niente più punti ciechi, niente più approssimazioni.

Per le agenzie che lavorano su più campagne o marchi con rigidi vincoli di budget, questa funzione significa:

Decisioni più rapide;

Ottimizzazioni più intelligenti;

E campagne che danno risultati concreti.

Vuoi vedere come funziona? Accedi alla tua dashboard MGID e controlla la nuova colonna Indicatori di consegna. Il tuo budget ti ringrazierà.