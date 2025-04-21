La gestione delle campagne pubblicitarie è un esercizio di equilibrio, soprattutto con budget limitati e tempistiche rigide. Per i brand e le agenzie che realizzano campagne orientate agli obiettivi, non si tratta solo di performance: è fondamentale garantire che ogni centesimo del budget venga speso in modo efficace.
Questo delicato equilibrio tra performance e budget ci porta all'ultima innovazione di MGID: Delivery Indicators, una funzionalità semplice ma potente progettata per aiutare a mantenere il ritmo delle campagne.
Cosa sono gli indicatori di consegna?
Gli indicatori di consegna sono una nuova colonna nella dashboard di MGID che fornisce una panoramica chiara e immediata dello stato di avanzamento della campagna. Confrontano l'utilizzo del budget con l'avanzamento temporale, consentendo di sapere se tutto sta procedendo senza intoppi o se è necessario intervenire.
Considerali come un controllo dello stato di salute della campagna, aggiornato in tempo reale. Vedrai degli indicatori colorati che ti diranno se la tua campagna è in linea con gli obiettivi o in ritardo.
🟢 In linea
🟡 Leggermente in ritardo / Spesa eccessiva
🟠 Richiede attenzione
🔴 Molto in ritardo
I vantaggi degli indicatori di consegna
Questa funzione aiuta direttamente gli inserzionisti a:
Spendere il budget in modo più efficiente
Molte agenzie e marchi lavorano con budget di campagna fissi e aspettative di consegna chiare. La funzione Indicatori di consegna ti mostra quando una campagna rischia di non raggiungere gli obiettivi o di superare il budget, così puoi intervenire e riallocare, ottimizzare o regolare il ritmo in tempo.
Risparmia tempo sui controlli manuali
Non dovrai più estrarre report separati sul budget e sui tempi. Non dovrai più fare ipotesi sull'andamento di una campagna. Ora tutti i dati sono in un unico posto, calcolati automaticamente e facili da leggere.
Standardizza il monitoraggio delle campagne
Quando gestisci più campagne contemporaneamente, in diverse regioni o per diversi prodotti, la coerenza è fondamentale. Gli indicatori di consegna applicano una logica standard a tutte le campagne, eliminando le congetture e consentendoti di monitorare tutto con lo stesso framework.
Migliora i risultati delle campagne
Identificando tempestivamente i problemi di andamento, puoi evitare corse contro il tempo o risultati inferiori alle aspettative. Ciò significa che un maggior numero di campagne raggiunge i propri obiettivi e si riduce lo spreco di denaro.
Come funziona
Per comprendere il ritmo della tua campagna, confrontiamo il tempo trascorso con il budget speso. La differenza tra i due valori ci indica se sei in linea con gli obiettivi, se stai spendendo troppo o se sei in ritardo.
Diff = Tempo trascorso – Budget speso
|Stato
|Diff %
|Cosa significa
|🟢 In linea
|≤ 2%
|Tutto è allineato
|🟡 Leggermente in ritardo
|2%–5%
|Leggero ritardo, potrebbe essere necessaria attenzione
|🟠 Richiede attenzione
|5%–10%
|Disallineamento significativo
|🔴 Molto indietro
|> 10%
|Urgente: la campagna è a rischio
|🟡 In anticipo rispetto al programma
|≤ -2%
|Spesa troppo rapida rispetto alla tempistica
Dove trovare gli indicatori di consegna e come utilizzarli
Gli indicatori di consegna sono una nuova colonna nella dashboard della campagna MGID.
Passa il mouse sull'icona di stato per visualizzare un suggerimento che mostra:
- Budget speso;
- Tempo trascorso;
- Spiegazione dello stato.
Utilizza queste informazioni per:
- Regolare il ritmo di spesa del budget;
- Modificare le offerte;
- Ottimizzare il rendimento delle fonti;
- O riconfigurare le impostazioni della campagna per una migliore copertura.
Extra utili
Se una campagna è in ritardo, ti consigliamo di:
- Rivedere Ottimizzazione delle fonti per i posizionamenti con prestazioni scarse;
- Controllare il Misuratore di copertura per assicurarsi che sia disponibile traffico sufficiente;
- Rivalutare le liste nere/liste bianche per evitare restrizioni eccessive;
- Contattare il proprio account manager per consigli personalizzati.
Considerazioni finali
Gli inserzionisti hanno piena visibilità sull'andamento delle campagne grazie agli indicatori di consegna: niente più punti ciechi, niente più approssimazioni.
Per le agenzie che lavorano su più campagne o marchi con rigidi vincoli di budget, questa funzione significa:
- Decisioni più rapide;
- Ottimizzazioni più intelligenti;
- E campagne che danno risultati concreti.
Vuoi vedere come funziona? Accedi alla tua dashboard MGID e controlla la nuova colonna Indicatori di consegna. Il tuo budget ti ringrazierà.