Una delle domande più comuni che un brand marketing manager si pone è: "Come posso risolvere il problema della visbilità dei banner pubblicitari del mio pubblico di riferimento?". Naturalmente, quando si elabora un contenuto pubblicitario, si vuole che sia visibile. E per essere tale, è necessario coinvolgere gli utenti e invogliarli a compiere un’azione.

Gli annunci Rich Media potrebbero essere la soluzione che stai cercando! Questo perché ci sono molti modi per interagire con questo formato. È possibile toccare, trascinare, sfiorare, scorrere, girare, guardare un video o persino giocare con la pubblicità rich media.

Ti invitiamo a esplorare questo formato di annuncio unico, a confrontarlo con altri tipi di annunci e ad assimilare alcune buone pratiche dai membri del nostro team interno. E magari questo farà da ispirazione per la tua prossima campagna pubblicitaria!!



Cosa sono gli annunci Rich Media?

Gli annunci rich media utilizzano una combinazione di testo, audio, immagini, video, animazioni e altri elementi caratteristici di questo formato pubblicitario. Come gli annunci video, catturano l'attenzione degli utenti; tuttavia, gli annunci video non stimolano sempre un'azione, mentre gli annunci rich media spingono sempre l'utente a interagire. Con gli annunci rich media, che intendono contrapporsi alla fugacità dei banner statici, è possibile distinguersi dalla massa creando immagini dinamiche della propria gamma di prodotti.

È una situazione vantaggiosa per tutti: i brand beneficiano di metriche di CTR e di attenzione più elevate, mentre gli editori godono di creazioni uniche nei loro annunci. Non dimentichiamo di menzionare l'ulteriore vantaggio derivato da metriche aggiuntive, come l'engagement complessivo,che non sono disponibili con altri tipi di formati pubblicitari.



Annunci pubblicitari Rich Media vs. banner pubblicitari standard

Ora che abbiamo spiegato in dettaglio cos'è un annuncio display rich media, confrontiamolo con i banner pubblicitari standard per avere una visione chiara delle differenze e dei vantaggi degli annunci rich media. In generale, gli annunci rich media offrono maggiore flessibilità e funzionalità, generando un'eccezionale resa in termini di reach e brand awareness.

Dai un'occhiata alla tabella qui sotto.

RM_01_It.gif

Tipi di annunci Rich Media

Pur essendo dinamici come un video, gli annunci rich media aggiungono una marcia in più perché gli utenti possono interagire con l'elemento creativo. Queste interazioni si integrano con i contenuti circostanti, ma risultano accattivanti e quindi più efficaci nel catturare l'attenzione dell'utente. I banner pubblicitari statici sono utili per gli inserzionisti, ma spesso vengono ignorati dai consumatori moderni. Gli annunci rich media con elementi dinamici possono trasformare una campagna pubblicitaria standard in un flusso continuo di entrate non ancora sfruttate.

Di seguito sono riportati i principali tipi di annunci rich media:

Divisori - È probabile che tu abbia già incontrato questo tipo di annunci quando ti sei imbattuto in brand di bellezza e di moda. Una freccia a due lati al centro dell'immagine consente agli utenti di trascinare il divisore per svelare un prima/dopo, una variazione dell'immagine originale o un'altra caratteristica del prodotto. Questa è un'ottima opzione perché gli inserzionisti possono enfatizzare la trasformazione che il loro prodotto offre. Mostrare agli utenti come il prodotto può aiutarli a passare dal punto A al punto B è una strategia di marketing comprovata.

Giorgio Armani

Banner pubblicitari Rich Media – I banner pubblicitari, allineati in alto, in basso, lateralmente o al centro di una pagina web, sono il formato più utilizzato. È proprio grazie alla loro collocazione che hanno maggiori probabilità di essere visti. Gli inserzionisti possono convertire l'immagine statica di un banner in un'immagine mobile visivamente accattivante. Si tratta di un formato molto accattivante, che è il preferito dagli inserzionisti. È un modo fantastico per combattere la poca attenzione ai banner.

Starbucks

Carosello Video Box – I caroselli contengono un'immagine di sfondo, un video e una diapositiva del prodotto oggetto dell'annuncio in cui è possibile mostrare il prodotto presentato nel video.

Cartier

Video box a 360° – Con questo tipo di annunci rich media, gli utenti possono cliccare e vedere il prodotto da ogni angolazione. Questo è efficace, perché permette all'utente di capire meglio il prodotto e come si adatta alle sue esigenze.

Ford

Parallasse a scorrimento - In questo tipo di annuncio, la pubblicità è animata in modo da capovolgersi e mostrare entrambi i lati dell'annuncio. Non appena una persona passa sopra l'annuncio, viene incoraggiata a fare clic su di esso per saperne di più.

Ralph Lauren

In che modo gli annunci Rich Media si differenziano dagli altri formati di annunci?

Oltre al design interattivo e agli elementi multimediali, un grande vantaggio dell'utilizzo di annunci rich media è rappresentato dalle capacità di tracciamento che offre. Infatti, il monitoraggio e l'ottimizzazione dei dati sono i principali fattori che differenziano i rich media dagli altri formati pubblicitari. Come inserzionista, vuoi essere in grado di tracciare i dati in modo da poter prendere decisioni migliori. Le decisioni migliori portano a un targeting più intelligente, con conseguenti conversioni più elevate. In definitiva, una migliore ottimizzazione si traduce in un monitoraggio dei dati più accurato, che genererà maggiori entrate.



Ecco le statistiche di una delle migliori campagne di annunci rich media 2022 lanciate sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale:

RM_02_It.png

Impression – il numero di volte che le persone hanno visto il tuo annuncio

– il numero di volte che le persone hanno visto il tuo annuncio Rich event – un'azione compiuta da un utente per interagire con il tuo annuncio

– un'azione compiuta da un utente per interagire con il tuo annuncio CTR – il numero di volte in cui qualcuno ha cliccato sul tuo elemento pubblicitario

– il numero di volte in cui qualcuno ha cliccato sul tuo elemento pubblicitario Engagement complessivo – la quantità di attenzione dedicata alla tua pubblicità e le azioni compiute dagli utenti per interagire con essa



Tra le metriche che questi annunci analizzano ci sono le viewable impressions, le interazioni, il CTR e la pertinenza dell'annuncio. Tuttavia, la metrica più importante (che fa la differenza!) è il tasso di engagement. Questa metrica non può essere misurata con annunci normali come i banner statici. È questo che rende gli annunci rich media così utili per un'azienda. Conoscendo il modo in cui il pubblico interagisce con la pubblicità, è possibile ottimizzare gli annunci in corso d'opera e perfezionare la strategia della campagna.



I vantaggi degli annunci Rich Media per gli inserzionisti

Abbiamo già parlato di molti vantaggi, ma qui li illustreremo in modo che tu possa farti un'idea più precisa di come gli annunci rich media possano essere utili alla tua azienda.

Migliore CTR – Le nostre statistiche mostrano che gli annunci rich media vantano un CTR molto elevato rispetto alle tipologie di annunci standard. Infatti, i dati estrapolati dalla nostra piattaforma pubblicitaria globale mostrano un CTR medio dello 0,4%, mentre gli annunci statici difficilmente superano il margine dello 0,04%. Con una differenza così ampia tra questi due formati pubblicitari, ci sono pochi dubbi su quale sia quello più efficace in termini di engagement.

Migliori annunci rich media su mobile – Poiché il traffico mobile supera di gran lunga quello da desktop, è importante avere annunci rich media per dispositivi mobili. Un annuncio per dispositivi mobili ti permette di offrire agli utenti un'esperienza eccezionale, direttamente nel palmo delle loro mani. Inoltre, alcune piattaforme pubblicitarie globali, come MGID, progettano gli annunci rich media in modo che si integrino perfettamente con il contenuto di una pagina web, semplificando così l'esperienza dell'utente. Con un approccio di questo tipo, gli utenti non hanno la sensazione di essere esposti alla pubblicità di un prodotto.

Annunci rich media per dispositivi mobili offrono una migliore UX

Previsioni più accurate – L'aspetto più interessante degli annunci rich media è la possibilità di sfruttare metriche non disponibili per altri formati pubblicitari. Per questo motivo, è possibile calcolare la spesa pubblicitaria sulla base di dati concreti. Questo ti permette di pianificare e stabilire un budget a lungo termine. Inoltre, alcune piattaforme pubblicitarie come la nostra offrono un modello CPM, in cui le transazioni avvengono sulla base di un risultato garantito. Ciò offre stabilità, perché potrai beneficiare di un numero garantito di sole viewable impressions rispetto al numero totale di volte in cui il tuo messaggio pubblicitario è apparso sullo schermo di un utente.

Maggiore attenzione – Poiché l'attenzione è spesso considerata la nuova "moneta" nello spazio del performance marketing, gli annunci rich media superano molti altri formati pubblicitari che non consentono di monitorare l'attenzione e l'engagement degli utenti. Con un maggior numero di dati, è possibile ottenere maggiori informazioni, inoltre la tecnologia AI (come quella della piattaforma MGID) può individuare modelli comportamentali, informazioni fondamentali per generare un migliore ROI dalla spesa pubblicitaria digitale.

Preferiti dagli editori – Quando gli annunci di alta qualità non disturbano l'esperienza dell'utente sui siti web, gli editori lo apprezzano. La maggior parte delle persone non ama i noiosi banner pubblicitari statici, che possono essere più che altro un fastidio e allontanare gli spettatori. Gli annunci rich media generano maggiori entrate per gli inserzionisti e questo, a sua volta, porta a commissioni più alte per l'editore. È anche un'ottima opportunità per il tuo brand di finire su siti premium come il New York Times o la CNN, conferendo maggiore credibilità alla tua azienda.

Migliori pratiche per gli annunci Rich Media: Raggiungere il pubblico di riferimento

È fondamentale raggiungere il proprio pubblico di riferimento in modo corretto. Gli annunci Rich Media sono pubblicità a pagamento, quindi se ci si rivolge al pubblico sbagliato, si rischia una notevole perdita. D'altra parte, il potenziale guadagno è enorme se il target è corretto. La ricerca del cliente ideale e la sua conoscenza sono fondamentali per il successo.

MGID, la nostra piattaforma pubblicitaria globale offre un posizionamento nativo di alta qualità, un targeting contestuale intelligente e controlli di sicurezza del brand basati sull'intelligenza artificiale. Siamo consapevoli che questa è la parte più importante di ogni campagna pubblicitaria. Quando lanciamo le tue campagne pubblicitarie, puoi essere certo che raggiungeremo il tuo pubblico target preferito, a condizione che tu sappia quale sia.

Quali sono i costi?

Dipende da una serie di fattori. Ma per darti un'idea generale, ecco una citazione diretta del collaboratore di questa guida e responsabile del Brand & Agency Business Development di MGID: “Le inserzioni pubblicitarie "Wow" costano sempre di più di quelle standard.”

Le inserzioni pubblicitarie "Wow" costano sempre di più di quelle standard."

Se vuoi distinguerti dalla massa, dovrai investire una buona parte del tuo budget. Gli annunci rich media costano almeno il doppio rispetto agli annunci standard. Anche se un annuncio rich media può generare un numero inferiore di impression, a lungo termine garantirà un maggiore ritorno sull'investimento.

Vari fattori determineranno l'entità dell'investimento, come ad esempio il tipo di editore e il peso del digitale all'interno della pubblicità. Per quanto riguarda l'editore, naturalmente una pubblicità sul The New York Times costerà di più rispetto a quella su un media locale.

I brand di solito vogliono che le agenzie calcolino il costo solo per le visualizzazioni di tutto o di metà video, ma la maggior parte delle agenzie non lo accetta. Noi di MGID siamo diversi perché offriamo modelli CPC, CPM o un approccio ottimizzato ai modelli CPA.





Come creare annunci Rich Media?

Nella fase di sviluppo di una campagna, naturalmente, è necessario considerare il budget a disposizione. A seconda dell'importo che si vuole investire nella propria strategia pubblicitaria, si hanno a disposizione diverse opzioni. Per chi non è esperto di tecnologia, ci sarà un'agenzia di produzione digitale che a supportarti per ottenere annunci di alta qualità e che convertano. Rivolgiti a un'agenzia di fiducia che comprenda il tono e gli obiettivi del tuo brand; tuttavia, questa è la strada più costosa tra le varie opzioni.

Se cerchi qualcosa di più economico e non ti dispiace lavorare con la tecnologia, gli strumenti fai da te sono una buona opzione; tuttavia, possono risultare di qualità inferiore.

Noi abbiamo una soluzione che ti offre il meglio da entrambe le opzioni. Una piattaforma pubblicitaria globale è la strada da percorrere se si vuole risparmiare sui costi senza lesinare sulla qualità. Queste piattaforme offrono servizi a 360° con l'aiuto di team di esperti che sanno come creare annunci rich media. I team creativi sviluppano il tuo annuncio e si occupano della campagna durante l'intero percorso del cliente, monitorando i risultati. Se sei ancora poco pratico di annunci rich media, ti suggeriamo questa opzione perché ti consentirà di capire come creare annunci rich media e di ottenere un maggior valore dal tuo investimento.



In entrambi i casi, ci sono alcuni passi da compiere quando si inizia una campagna pubblicitaria rich media:

Definire il budget – Stabilisci quali sono gli elementi grafici più adatti al tuo brand e il budget che vuoi stanziare per la campagna. Decidi se utilizzare uno strumento fai da te, un'agenzia di produzione digitale o una piattaforma pubblicitaria come MGID. La nostra piattaforma pubblicitaria globale è in grado di elaborare idee originali e ottimizzare il targeting delle campagne. Stabilire la propria strategia – l tuo obiettivo è aumentare la consapevolezza del brand o incoraggiare un acquisto immediato? Il tuo obiettivo per questa campagna deve essere ben chiaro. Ciò consentirà a te o a qualsiasi piattaforma con cui stai lavorando di elaborare idee creative in linea con il risultato che desideri raggiungere. Individuare le risorse creative – Di che tipo di risorse hai bisogno? Immagini, video o testi? Se lavori con un'agenzia o una piattaforma, valuta cosa potrebbe essere utile per loro. Assicurati che siano coerenti con il tuo branding. Stabilisci il tono che intendi dare al contenuto e la reazione che vuoi suscitare nel pubblico quando vede il tuo annuncio. Come vuoi che interagiscano con il tuo annuncio? Ricorda che avrai bisogno anche di una pagina di destinazione, quindi non dimenticarlo quando ricercherai le tue risorse. Configurare il target – Definire l'interesse del proprio consumatore target è fondamentale. MGID offre un account manager gratuito che ti aiuterà a ottimizzare e configurare il targeting per la tua campagna pubblicitaria. Anteprima – Prima di pubblicare il tuo annuncio, assicurati che non ci siano errori e che rispetti le dimensioni richieste per il sito in cui lo pubblicherai. La maggior parte delle piattaforme ha linee guida che devono essere rispettate, quindi è bene tenerle a mente prima di procedere al processo di revisione. La cosa positiva di MGID è che abbiamo un reparto creativo e di conformità che modera tutti gli annunci creativi per garantire che corrispondano alle linee guida degli editori. Tracciare e misurare il successo – Una piattaforma pubblicitaria globale gestirà il successo della tua campagna e terrà traccia di dati importanti. Se si sceglie un'opzione self-service, utilizza gli strumenti della piattaforma in cui si è pubblicato l'annuncio per tracciare i dati. Il tracciamento dei dati è fondamentale per le campagne mirate e per aumentare le conversioni, in quanto consente ai brand di conoscere meglio il proprio pubblico di riferimento e di sfruttare queste informazioni per le campagne future.



Prova i Rich Media per la tua prossima campagna pubblicitaria!

Gli annunci rich media sono un formato pubblicitario ben noto che può vantare enormi vantaggi per tutti i tipi di campagne di brand awareness. Le aziende che si affacciano sullo spazio online possono ottenere un enorme successo grazie a questo formato pubblicitario, soprattutto se vogliono distinguersi dalla concorrenza. Le possibilità creative sono ampie ed entusiasmanti, quindi è possibile testare molti formati diversi per produrre i migliori annunci rich media per la propria nicchia di marketing.

Ci auguriamo che tu abbia gradito saperne di più su questo modo geniale di aumentare la notorietà del tuo brand. Provalo nella tua prossima campagna pubblicitaria e vedrai che più persone scopriranno la tua offerta di prodotti!