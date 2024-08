La più recente partnership e integrazione di MGID è quella con Getty Images. Il leader mondiale nella creazione di contenuti visivi e marketplace consente agli inserzionisti di scegliere senza problemi tra una varietà di immagini di alta qualità e pronte all'uso, di testare diverse opzioni e, in ultima analisi, di migliorare le prestazioni delle campagne.

Impegnata a proporre annunci pertinenti e di alta qualità nell'ecosistema pubblicitario, MGID aggiunge continuamente nuove funzionalità e implementa nuove soluzioni che semplificano i controlli e l'ottimizzazione delle campagne. All'inizio di quest'anno, abbiamo implementato le Safety Rankings per raggiungere il massimo livello di trasparenza per i nostri partner e per creare un sistema di classificazione degli annunci altamente informativo e allo stesso tempo fruibile.

Siamo lieti di annunciare che l'inventario di Getty Images è ora disponibile per gli inserzionisti sulla dashboard di MGID. Queste collezioni di immagini comprendono un'ampia gamma di foto, illustrazioni, grafiche vettoriali e video, e sono già autorizzate per l'uso nelle tue campagne.

Come utilizzare la nuova Galleria di immagini stock

Sia che si tratti della creazione di una nuova inserzione o della modifica di una già esistente, nella dashboard è presente la scheda "Galleria stock". Facendo clic su questa scheda, si potranno scoprire immagini e video pronti all'uso provenienti dall'inventario di Getty Images.

Da qui, è possibile digitare parole chiave pertinenti nella barra delle parole chiave e regolare i risultati della ricerca in base alle proprie esigenze creative. Le parole chiave possono essere digitate in qualsiasi lingua, ma il risultato può variare da una lingua all'altra. I risultati della ricerca possono essere ordinati in base alla data (più recente), alla pertinenza (migliore corrispondenza) o alla popolarità (più popolare).

Per ingrandire un'immagine statica, passare il cursore sugli elementi selezionati. Una volta trovati i contenuti creativi desiderati, fare clic sull'immagine selezionata per visualizzarla nel blocco di anteprima.

Annunci MP4 e Galleria di video stock

MGID amplia continuamente i formati compatibili con gli annunci nativi. Ora gli inserzionisti possono aggiungere file MP4 e MOV per creare annunci in movimento. Ecco le specifiche fondamentali da seguire per lavorare con questi formati:

la dimensione del file non può superare: 5 Mb

durata del video: meno di 15 secondi

dimensioni minime: 492 x 328 px

Per sfruttare al meglio questa novità, è disponibile per i nostri clienti anche la Video Stock Gallery di Getty Images. A seconda delle immagini ricercate, è possibile passare da risultati di ricerca statici a contenuti video. Basta passare il cursore sugli elementi selezionati per riprodurre un video.

Le migliori pratiche per aumentare i clic e le conversioni

Quando si lavora con un inventario di stock di facile ricerca, bisogna fare attenzione ai cliché pubblicitari e all'utilizzo di media già conosciuti dal pubblico. Nella maggior parte dei casi, è bene giocare con metafore e paragoni indiretti o, per lo meno, guardare un po' più in là dei primi risultati di ricerca.

Le immagini devono anche sembrare reali, il che significa che le attività e gli scenari rappresentati nei tuoi annunci non devono sempre essere divertenti. Punta su elementi conflittuali, drammi o dilemmi per suscitare una risposta emotiva nel pubblico.

Esaminiamo altri suggerimenti per aiutarti a scegliere le immagini giuste per le tue campagne pubblicitarie:

Tieni conto della composizione dell'immagine

Sia le foto con numerosi elementi raggruppati che le immagini con un oggetto centrale possono dare buoni risultati, ma assicurati che l'immagine scelta segua un particolare tipo di composizione.

Aggiungi elementi dinamici

Cerca materiali che catturino l'attenzione e opta per foto o video dinamici con un finale sconosciuto. Gli utenti saranno curiosi di vedere il finale, e alla fine cliccheranno sull'elemento creativo.

Stuzzica la curiosità

Cerca di stimolare la curiosità degli utenti con dettagli ed elementi nascosti. Ad esempio, se c'è una foto di un uomo che guarda il computer portatile, non mostrare lo schermo.

Suscita emozioni

Cerca immagini che raffigurano l'amore, la compassione, la rabbia o qualsiasi altra emozione forte che sia funzionale al messaggio centrale del tuo annuncio.

Contrasto di colori e contesto

Il contrasto cromatico o contestuale funziona bene come richiamo dell'attenzione e può enfatizzare il punto focale dell'annuncio.

Considerazioni finali

In sintesi, l'integrazione di Getty Images nella dashboard di MGID consente di utilizzare la sua vasta libreria senza problemi. Ora è possibile utilizzare facilmente l’A/B testing e ottimizzare le immagini per le creazioni pubblicitarie. Non è più necessario scaricare e ricaricare immagini da altri siti o gestire numerosi abbonamenti a siti web di stock. Mettendo a disposizione il maggior numero di immagini di alta qualità, siamo certi che questo nuovo strumento semplificherà il processo di creazione degli annunci e ne migliorerà la qualità.