La pubblicità digitale sta evolvendo rapidamente e i vecchi parametri di misurazione non sono più adeguati. I clic non garantiscono risultati. Spesso le campagne CPC sprecano il budget su traffico di bassa qualità o utenti che non convertono mai. Gli inserzionisti sono bloccati in un ciclo manuale: adeguare le offerte, filtrare le fonti, inseguire le prestazioni. Lo sforzo è elevato, senza che si accompagni ad un ritorno dello stesso tenore.

Ecco perché MGID ha creato CPA Tune, una soluzione basata sull'intelligenza artificiale che sposta l'attenzione dai clic alle conversioni, senza modificare il modello di acquisto.

Prima di mostrarti come funziona, ecco una rapida panoramica delle sfide che hanno reso necessaria la creazione di CPA Tune.

Perché il CPC da solo non è più sufficiente

L'ottimizzazione basata sul CPC è stata a lungo uno standard nella pubblicità nativa e display. Tuttavia, nell'odierno contesto orientato alle prestazioni, mostra chiari limiti.

Clic di bassa qualità e banner blindness: secondo la meta-analisi First Page Sage's 2025, il CTR medio per gli annunci display è solo dello 0,089%, mentre i benchmark PPC 2025 di Promodo riportano una media inferiore allo 0,5%. La maggior parte delle impression viene ignorata, con un conseguente spreco significativo prima ancora che gli utenti interagiscano. Inefficienza delle offerte manuali: gli aggiustamenti manuali delle offerte su più campagne e fonti di traffico richiedono tempo e un monitoraggio costante. Questo approccio laborioso aumenta il rischio di errori umani e ritardi nella reazione ai cambiamenti nel comportamento degli utenti o nelle dinamiche di mercato, portando spesso alla perdita di conversioni o al pagamento eccessivo per traffico con prestazioni insufficienti. L'ottimizzazione manuale non è scalabile: la gestione manuale delle offerte, dei posizionamenti e delle prestazioni delle fonti diventa insostenibile su larga scala. I team dedicano tempo prezioso a compiti ripetitivi invece di concentrarsi sulla strategia e sulla crescita.

Queste sfide non sono puramente teoriche. Sono parte integrante del funzionamento del settore e costano ogni giorno denaro, tempo e opportunità agli inserzionisti.

Una strada più intelligente per il futuro: CPA Tune

Riconoscendo questi punti critici, MGID ha sviluppato CPA Tune, una strategia di offerta incentrata sulle prestazioni, creata per spostare l'attenzione dall'ottenere clic al raggiungimento di risultati reali.

Continui a pagare per clic, ma questa è l'unica cosa in comune con i vecchi modelli.

CPA Tune utilizza l'apprendimento automatico per ottimizzare le offerte in base a ciò che conta davvero: le conversioni. Invece di distribuire il budget in modo uniforme, dà la priorità al traffico che ha maggiori possibilità di conversione e riduce il peso di quello che non produce risultati.

A differenza delle campagne CPC standard, in cui ogni clic viene trattato allo stesso modo, CPA Tune regola dinamicamente le offerte in base a una serie di segnali in tempo reale e storici, tra cui:

Origine, dispositivo, performance verticale e geografica;

Intenti degli utenti e modelli di engagement;

Probabilità di conversione basata sui risultati passati;

Concorrenza e ritmo.

In breve, si tratta di un acquisto di spazi pubblicitari più intelligente, incentrato sui risultati e non sulle supposizioni.

CPA Tune è la soluzione giusta per te?

CPA Tune è pensato per i performance marketer che danno più importanza ai risultati reali che al semplice aumento del traffico. È la soluzione ideale se:

Il tuo obiettivo principale è generare conversioni, non solo clic o impression;

Vuoi automatizzare le offerte e ridurre il tempo dedicato all'ottimizzazione manuale;

Utilizzi già strategie CPA su altre piattaforme e desideri una configurazione simile su MGID;

Desideri scalare le campagne in modo efficiente mantenendo sotto controllo i costi di acquisizione.

Come funziona CPA Tune

Lancia la tua campagna come al solito, ma seleziona CPA come obiettivo di offerta. Definisci un CPA target (ad esempio, 5 $ per conversione). CPA Tune ottimizza automaticamente le offerte per rimanere entro tale obiettivo di costo massimizzando le conversioni. Il sistema continua ad apprendere e ad adattarsi ogni giorno, perfezionando le prestazioni man mano che diventano disponibili nuovi dati.

Tu mantieni il controllo del budget, del targeting e delle creatività, ma non devi più gestire minuziosamente la strategia di offerta.

Primi risultati: cosa ha ottenuto CPA Tune finora

In diverse regioni e settori verticali, CPA Tune ha costantemente superato le campagne CPC tradizionali, offrendo risultati migliori con meno sforzo manuale.

I primi utenti hanno segnalato:

Aumento del 155% del CVR medio nelle campagne

nelle campagne Aumento del CVR fino al 300% in settori verticali e mercati specifici

in settori verticali e mercati specifici CPA inferiori grazie a un targeting del pubblico più intelligente e in tempo reale

grazie a un targeting del pubblico più intelligente e in tempo reale Cicli di apprendimento rapidi , con la maggior parte delle campagne che si stabilizza in 7-10 giorni

, con la maggior parte delle campagne che si stabilizza in 7-10 giorni Regione con le migliori prestazioni: Stati Uniti, con il più forte aumento del CVR

Di seguito sono riportati alcuni esempi significativi di miglioramento del CVR dopo il passaggio a CPA Tune.

Paese Settore verticale Aumento del CVR Stati Uniti Cura della pelle +350% Brasile Medicina alternativa +158% Germania Dimagrimento +136% Italia Salute dei piedi +136% Vietnam Elettronica di consumo +74% Francia Assicurazioni +42%

In molti casi, gli inserzionisti hanno anche registrato riduzioni del CPA del 30-50%, il tutto dedicando meno tempo all'ottimizzazione quotidiana. Una volta che le campagne raggiungono circa 10 conversioni, l'algoritmo inizia a ottimizzare rapidamente per ottenere risultati ancora migliori.

CPA Tune in azione: istantanee delle prestazioni

MGID ha aiutato gli inserzionisti di diversi settori verticali a ottenere prestazioni migliori con CPA Tune. Queste campagne reali dimostrano come un'ottimizzazione algoritmica e un'offerta più intelligente si traducano in risultati migliori con meno lavoro manuale.

Caviargan (Bellezza, Stati Uniti)

Scalare un'offerta anti-invecchiamento in vendita diretta nel saturo mercato statunitense della bellezza non è un'impresa facile, ma CPA Tune l'ha resa possibile. In collaborazione con GuruMedia, la campagna si è concentrata su uno storytelling di grande impatto e ha lasciato che l'algoritmo si occupasse del resto.

Il CPA è diminuito di oltre il 60% , portando i costi di acquisizione ben al di sotto dell'obiettivo

, portando i costi di acquisizione ben al di sotto dell'obiettivo Il tasso di conversione è aumentato dell'80% , segnalando un miglioramento delle prestazioni post-clic

, segnalando un miglioramento delle prestazioni post-clic L'automazione ha sostituito le offerte manuali, liberando il team che ha potuto concentrarsi sulla strategia creativa

Conclusione: con CPA Tune, anche i settori verticali ad alto rischio come quello della bellezza possono scalare in modo redditizio, senza bisogno di modifiche manuali.

Magic Slim (dimagrimento, Vietnam)

Rivolta agli utenti mobili con un limite massimo di CPA inferiore a 7 dollari, questa campagna di affiliazione ha utilizzato CPA Tune per testare le prestazioni in un settore in rapida evoluzione. I risultati hanno superato le aspettative:

3.880 lead generati sull'inventario mobile

sull'inventario mobile CPA medio di 6,31 dollari , perfettamente in linea con la fascia di 6-7 dollari

, perfettamente in linea con la fascia di 6-7 dollari Maggiore qualità dei lead e maggiore coerenza nel costo per risultato

Conclusione: CPA Tune si è dimostrato ideale per i modelli di affiliazione a basso margine, garantendo volumi affidabili ed efficienza.

OlavitaBotox (cura della pelle, Stati Uniti)

Dopo una pausa e un'esperienza precedente dai risultati contrastanti, questo marchio di prodotti per la cura del viso è tornato con una nuova strategia: targeting iniziale ampio (RON), creatività di comprovata efficacia e CPA Tune come strumento di ottimizzazione principale.

3 campagne lanciate , con oltre 29 milioni di impression

, con oltre Oltre 2.000 conversioni con un CPA medio di circa 67 € , vicino all'obiettivo di 65 $

con un , vicino all'obiettivo di 65 $ Performance stabili su larga scala , anche senza un controfiltraggio iniziale

, anche senza un controfiltraggio iniziale Consegna ottimizzata senza aggiustamenti giornalieri delle offerte

Conclusione: grazie a un migliore allineamento dei contenuti creativi e al controllo di CPA Tune, il cliente ha raggiunto una scala redditizia in uno dei settori verticali più competitivi, dimostrando che un secondo tentativo con la giusta configurazione può portare a grandi risultati.

Iniziare con CPA Tune

Lanciare una campagna con CPA Tune è semplice. Configurala in 3 semplici passaggi per un'ottimizzazione più intelligente e incentrata sulle conversioni.

Seleziona la tua strategia di offerta: CPA: questo attiva l'algoritmo CPA Tune, che regola dinamicamente le offerte per aiutarti a raggiungere il CPA target. Imposta il tuo obiettivo CPA: definisci un CPA realistico sulla base dei dati storici della campagna. L'algoritmo mirerà a fornire conversioni pari o inferiori a questa soglia, senza necessità di modifiche manuali alle offerte. Definisci il budget giornaliero: scegli il tipo di budget e inserisci un limite di budget giornaliero. Per aiutare l'algoritmo ad apprendere in modo efficace, MGID consiglia di impostare un budget giornaliero pari a 5-7 volte il CPA target.

Bonus: la tua [checklist pre-lancio](https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)

Prima di andare live, assicurati che la tua campagna sia pronta per consentire a CPA Tune di funzionare in modo efficiente:

Creatività:

Benchmark CTR > 0,8%

Nessun contenuto fuorviante/non consentito

Formati dinamici o animati, se possibile

Configurazione e budget:

Obiettivo CPA realistico e basato sui dati

Budget giornaliero = 5-7 volte il CPA target

1.000+ clic previsti per l'addestramento

CPC adeguato al tuo mercato

Monitoraggio:

Pixel installato e testato

Parametri UTM convalidati

URL di fallback (se necessario)

Controlli delle fonti:

Blocco dei canali con prestazioni insufficienti in base ai dati passati

Ottimizzazione automatica abilitata (ad es. RBO)

Posizionamenti rischiosi esclusi (ad es. Outlook, non MSN)

Questi semplici controlli ti aiutano a lanciare le campagne in modo più fluido, imparare più velocemente e ottenere risultati migliori con meno sforzo manuale.

Ottieni il massimo da CPA Tune: semplici consigli per il successo

Hai già lanciato la tua campagna? Ottimo! Ecco come aiutare CPA Tune a ottenere risultati migliori, più rapidi e più intelligenti.

Inizia con un obiettivo CPA flessibile

Non iniziare con un CPA basso. Anzi, punta a un CPA superiore di circa il 20% rispetto al tuo numero “ideale”: questo darà al sistema lo spazio necessario per imparare. Tieni presente che il sistema è progettato per fornire il massimo delle conversioni entro il CPA impostato e può superarlo in condizioni di traffico favorevoli.

Imposta un budget giornaliero che gli dia spazio per lavorare

Idealmente, dovresti avere un budget pari a 5-7 volte il tuo obiettivo CPA. Un budget più elevato aiuta l'algoritmo a testare più traffico e a trovare più rapidamente ciò che funziona.

###Traccia almeno un evento di conversione

Il sistema ha bisogno di feedback per imparare. Monitorare più fasi del funnel (superiore/centrale/inferiore) rende l'apprendimento ancora più intelligente.

Lascia che funzioni senza modifiche significative (7-14 giorni)

Non modificare troppo presto. Dai al sistema il tempo di imparare: migliora più rapidamente con dati stabili.

Aumenta gradualmente

Una volta che la tua campagna sta funzionando bene, aumenta gradualmente il budget per mantenere stabili i risultati.### Assicurati che i tuoi creativi siano prontiUtilizza annunci approvati e conformi. Questo aiuta a raggiungere più posizionamenti, soprattutto nel traffico programmatico.### Non limitare troppoEvita un targeting eccessivamente restrittivo, una sola versione dell'annuncio o il blocco di troppe fonti. Lascia lavorare l'algoritmo e troverà ciò che fa al caso tuo.Vuoi diventare ancora più esperto con CPA Tune? Esplora la knowledge base di MGID per ulteriori suggerimenti e trucchi utili.

Domande frequenti

Si tratta di un nuovo modello di fatturazione? No. Continui a pagare per clic (CPC). CPA Tune è un algoritmo di ottimizzazione, non un nuovo modello di prezzo.

Posso regolare manualmente le offerte CPC? No. CPA Tune necessita del controllo completo sulle offerte CPC per ottimizzare correttamente. Le regolazioni manuali possono interrompere il processo di apprendimento.

Posso modificare l'obiettivo CPA durante la campagna? Sì. L'obiettivo CPA è la tua leva di controllo principale. Inizia con un CPA più alto durante la fase di apprendimento, quindi regola man mano che le prestazioni si stabilizzano o se desideri scalare.

Quanto tempo occorre per vedere i risultati? La maggior parte delle campagne si stabilizza entro 7-14 giorni con almeno 10 conversioni. Lascia che l'algoritmo apprenda prima di apportare modifiche significative.

Devo monitorare l'intero funnel di conversione? Non è necessario, ma è consigliabile. Un numero maggiore di eventi monitorati (come l'aggiunta al carrello, la registrazione, ecc.) fornisce all'algoritmo dati più ricchi per un'ottimizzazione più intelligente.

Aumenterà il mio CPC? Non sempre. CPA Tune può fare offerte più alte per traffico di qualità superiore, ma solo quando ciò contribuisce al raggiungimento del tuo obiettivo CPA. Potresti riscontrare CPC più elevati in alcuni posizionamenti premium, ma solitamente sono compensati da tassi di conversione migliori.

Posso ancora controllare il targeting e le creatività? Sì. Puoi gestire il tuo pubblico, le creatività e le impostazioni di targeting. CPA Tune controlla solo la logica di offerta.

Posso provare CPA Tune senza modificare la mia campagna principale? Sì. Basta duplicare la campagna, abilitare le offerte CPA e confrontare le prestazioni fianco a fianco.

Posso mettere in pausa o tornare alle offerte manuali? Assolutamente sì. Puoi mettere in pausa CPA Tune in qualsiasi momento o tornare al CPC manuale.

Funziona in tutti i settori verticali e in tutte le aree geografiche? CPA Tune offre prestazioni ottimali nei mercati con un volume di conversioni costante. Il tuo responsabile MGID può aiutarti a valutare la soluzione più adatta alla tua nicchia.

Bloccherà le fonti o le creatività con prestazioni scadenti? Non per impostazione predefinita. CPA Tune riduce l'esposizione alle fonti con prestazioni scadenti, ma non le blocca completamente. Puoi bloccare manualmente le fonti o utilizzare l'ottimizzazione basata su regole per l'automazione.

Perché CPA Tune è il passo successivo intelligente

In un ambiente in cui le prestazioni contano più che mai, CPA Tune offre un chiaro upgrade rispetto all'ottimizzazione CPC manuale. È progettato per gli inserzionisti che sono pronti a scalare in modo efficiente, ridurre gli sprechi e concentrarsi sulla strategia, non sui fogli di calcolo.

Se stai conducendo campagne native incentrate sulle conversioni, CPA Tune può aiutarti a ottenere più valore da ogni clic.

Per saperne di più o iniziare una prova, contatta il tuo account manager MGID o duplica una campagna esistente e imposta oggi stesso il tuo obiettivo di CPA.