Saat tahun ini hampir berakhir, saatnya merenungkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang akan datang selanjutnya. Pengeluaran untuk pemasaran afiliasi mencapai tonggak sejarah besar tahun ini, melampaui $$10 miliar pada tahun 2024. Dan tebak apa? Angka tersebut tidak akan melambat dalam waktu dekat. Para ahli memprediksi pertumbuhan yang stabil pada tahun 2025 saat brand dan kreator bekerja sama menemukan cara baru yang menarik untuk terhubung dengan pemirsa mereka.

Namun, pemasaran afiliasi memiliki banyak tantangan. Dari membangun kepercayaan hingga menonjol di tengah keramaian, lanskap ini semakin sulit setiap tahunnya. Jadi, bagaimana Anda bisa mengatasi semua masalah ini?

Dalam artikel ini, kami akan membahas 7 tantangan utama yang akan dihadapi oleh afiliasi pada tahun 2025 dan tren yang menjanjikan untuk mengatasinya. Anggap saja ini sebagai panduan rahasia Anda untuk tetap unggul di tahun 2025.

Mari kita mulai!

1. Rendahnya Kepercayaan Pemirsa pada Promosi Afiliasi

Solusi: Penjualan Bersama dan Etalase yang Dipersonalisasi

Kepercayaan adalah hal yang penting dalam pemasaran afiliasi. Jika pemirsa tidak merasa produk yang Anda promosikan sesuai dengan Anda, mereka akan pergi. Sekadar menempelkan tautan afiliasi generik pada sebuah postingan tidak lagi cukup. Pemirsa semakin cerdas dan mengharapkan pengalaman yang lebih personal dan menarik.

Di sinilah halaman arahan bersama dan etalase yang dipersonalisasi masuk. “Toko pop-up” digital ini memungkinkan afiliasi menciptakan pengalaman berbelanja yang dikurasi sehingga terasa otentik dengan brand dan sesuai dengan pemirsa. Ini bukan lagi sekadar rekomendasi tanpa wajah — tapi mengatakan, “Inilah yang saya sukai, dan saya telah mempermudah Anda untuk menemukannya.”

Mengapa Ini Berhasil

81% konsumen mengatakan bahwa kepercayaan adalah faktor kunci dalam keputusan pembelian. Ketika afiliasi menggunakan etalase yang dipersonalisasi, mereka membangun kepercayaan dengan menyelaraskan rekomendasi mereka dengan brand pribadi mereka. Penjualan bersama, di sisi lain, memanfaatkan kemitraan antara afiliasi dan brand untuk menciptakan penawaran eksklusif atau paket yang terasa unik dan disesuaikan.

Ambil contoh Amazon Influencer Stores milik Amazon. Para kreator dapat membangun etalase bermerek mereka sendiri, menampilkan produk yang benar-benar mereka sukai dan gunakan, sehingga membangun kepercayaan pemirsa melalui rekomendasi mereka. Hasilnya? Keterlibatan yang lebih tinggi dan lebih banyak konversi.

Penerapan di Dunia Nyata

Bayangkan Anda adalah afiliasi di niche fotness. Jangan hanya membagikan tautan afiliasi untuk perlengkapan olahraga, tapi Anda juga dapat membuat etalase yang dipersonalisasi yang menampilkan matras yoga, tali resistansi, dan suplemen favorit Anda. Pasangkan ini dengan konten yang menunjukkan Anda menggunakan perlengkapan tersebut — video olahraga, ulasan, atau bahkan sesi tanya jawab langsung — dan tiba-tiba, ini bukan sekadar promosi; ini adalah dukungan otentik yang didukung oleh konten bernilai.

Pendekatan ini tidak hanya efektif — tetapi juga diperlukan. Dengan pemirsa yang menuntut lebih banyak transparansi dan keaslian, etalase yang dipersonalisasi dan kemitraan penjualan bersama akan menjadi alat penting untuk tetap kompetitif di tahun 2025.

2. Perjalanan Pembeli yang Panjang Menurunkan Konversi

Solusi: Perdagangan Sosial Sebagai Landasan

Mari kita bicarakan masalah umum afiliasi: perjalanan pembeli yang panjang. Anda telah menarik calon pelanggan dengan konten Anda, tetapi pada saat mereka menavigasi banyak tautan, halaman, dan formulir, minat mereka memudar. Setiap klik tambahan adalah peluang bagi mereka untuk mundur — dan itu berarti kehilangan uang.

Masuklah perdagangan sosial, pengubah permainan yang mempersingkat perjalanan pembeli dan meningkatkan konversi. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Pinterest mengintegrasikan pembelian langsung dalam aplikasi, memudahkan pemirsa untuk membeli apa yang mereka lihat tanpa meninggalkan aplikasi.

Mengapa Ini Berhasil

Studi menunjukkan bahwa 76% konsumen lebih cenderung membeli produk jika proses pembeliannya mulus. Perdagangan sosial menghilangkan gesekan dalam mengarahkan pembeli ke situs web eksternal, mengurangi langkah antara penemuan dan pembelian. Bagi afiliasi, ini berarti lebih sedikit penjualan yang hilang dan tingkat konversi yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, TikTok telah memperkenalkan TikTok Shop, yang memungkinkan kreator menandai produk langsung di video mereka. Penonton dapat mengklik, menambahkan ke keranjang, dan membeli tanpa meninggalkan platform. Integrasi langsung ini memanfaatkan kecepatan konten sosial, mengubah penonton santai menjadi pelanggan yang membayar hampir secara instan.

Penerapan di Dunia Nyata

Katakanlah Anda adalah afiliasi di niche kecantikan. Anda membuat tutorial di Instagram yang menunjukkan rutinitas perawatan kulit favorit Anda, menandai semua produk melalui Instagram Shop. Pemirsa Anda dapat melihat produk dalam aksi dan membelinya hanya dengan satu ketukan, tanpa perlu repot mencari tautan atau mengunjungi situs web eksternal.

Dan ini tidak hanya terbatas pada produk fisik. Jika Anda mempromosikan layanan, unduhan digital, atau langganan, platform seperti Pinterest juga menghadirkan integrasi serupa untuk mempermudah proses pembelian.

Dengan lebih dari 50% Gen Z dan Milenial sekarang menggunakan platform sosial sebagai mesin pencari untuk berbelanja, perdagangan sosial sekarang menjadi landasan kesuksesan pemasaran afiliasi di tahun 2025.

3. Kemitraan Kreator yang Tidak Efektif

Solusi: Prioritaskan Kemitraan Otentik

Afiliasi sering mengalami kisah yang sama: sebuah brand menginvestasikan sumber daya dalam puluhan kemitraan kreator, hanya untuk melihat keterlibatan yang rendah dan ROI yang minimal. Mengapa? Banyak kemitraan berfokus pada kuantitas daripada kualitas, menghasilkan kreator yang tidak sesuai dengan target pemirsa.

Di tahun 2025, pergeseran ini jelas — otentik mengalahkan volume. Pemirsa semakin pintar dan dapat merasakan ketika seorang kreator mendukung sesuatu yang tidak benar-benar dia percaya. Bermitra dengan kreator yang selaras dengan nilai, nada, dan pemirsa niche brand Anda adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan loyalitas.

Mengapa Ini Berhasil

Riset dari Influencer Marketing Hub menunjukkan bahwa konsumen lebih mempercayai kreator dibandingkan iklan tradisional, tetapi hanya jika kemitraannya terasa asli. Promosi komersial yang tidak relevan atau terlalu sering kali membuat pengikut menjauh, sementara kolaborasi yang otentik mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan tingkat konversi yang lebih tinggi.

Ambil industri fashion sebagai contoh: sebuah brand pakaian berkelanjutan akan berkinerja jauh lebih baik jika bermitra dengan kreator yang peduli lingkungan dan pengikutnya sudah menghargai keberlanjutan. Ini bukan hanya tentang menjangkau jutaan orang; ini tentang menjangkau orang yang tepat.

Penerapan di Dunia Nyata

Bayangkan Anda mempromosikan aplikasi fitness. Jangan bermitra dengan setiap influencer di ruang kesehatan, tapi identifikasi kreator yang, selain konten fitnessnya, juga memiliki minat pada kesehatan mental — sesuatu yang ditekankan oleh aplikasi Anda. Dengan alat seperti CreatorIQ atau Aspire, Anda dapat mengevaluasi metrik keterlibatan, demografi pemirsa, dan bahkan nada kreator untuk menjamin keselarasan.

Salah satu kisah sukses datang dari Patagonia, yang dengan hati-hati memilih penggemar kegiatan outdoor dan pendukung konservasi untuk mewakili brandnya. Para kreator ini tidak hanya memamerkan perlengkapan Patagonia tetapi juga menceritakan kisah otentik tentang petualangan outdoor mereka dan isu-isu lingkungan, membangun kepercayaan dan koneksi emosional dengan pemirsa.

Dengan fokus pada kreator yang nilai-nilainya selaras dengan brand, Anda membangun hubungan yang memberikan hasil jangka panjang. Di tahun 2025, kemitraan yang dipikirkan dengan baik dan otentik akan menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesan afiliasi.

4. Konten Afiliasi yang Usang dan Tidak Menarik

Solusi: Format Konten Baru Seperti Livestream dan VR

Pemasaran afiliasi berkembang dengan konten, tetapi kenyataannya, format statis seperti blog post tradisional atau sekadar menyebutkan produk mulai kehilangan daya tarik. Pemirsa semakin dibanjiri oleh iklan dan konten biasa yang kurang interaktif atau menarik.

Jadi, bagaimana Anda membuat pemirsa tetap terpikat dan terlibat? Jawabannya terletak pada mengadopsi format konten baru dan imersif yang memberikan pengalaman segar dan dinamis.

Mengapa Ini Berhasil

Seiring konsumen semakin terbiasa dengan pengalaman yang terasa personal dan langsung, mereka mendambakan konten yang melampaui hal biasa. Format baru seperti belanja melalui livestream, pengalaman virtual reality (VR), dan cerita interaktif memungkinkan afiliasi melepaskan diri dari siklus konten monoton dan menawarkan sesuatu yang benar-benar menarik. Format ini memberikan koneksi waktu nyata dengan audiens, membuat mereka merasa terlibat dalam pengalaman tersebut dan lebih mungkin untuk melakukan konversi.

Sebagai contoh, belanja melalui livestream memanfaatkan tren demonstrasi produk yang dipimpin oleh influencer yang terus berkembang. Hampir seperempat konsumen (23%) melakukan pembelian selama livestream, dengan 34% membeli setelahnya, menyoroti potensi kuat dari acara belanja langsung.

Penerapan di Dunia Nyata

Salah satu contoh menarik adalah industri kecantikan, yang telah merangkul belanja melalui livestream untuk terhubung dengan pemirsa secara real-time. Brand sseperti Sephora telah bekerja sama dengan influencer untuk menyelenggarakan acara belanja langsung di platform seperti Instagram dan TikTok. Penonton dapat menyaksikan demonstrasi produk, mengajukan pertanyaan, dan melakukan pembelian langsung selama siaran. Interaksi ini menciptakan pengalaman langsung yang tidak dapat ditandingi oleh konten tradisional.

Di sisi lain, dalam dunia VR, brand seperti Nike dan Tommy Hilfiger telah menjelajahi toko virtual reality di mana pengguna dapat menjelajahi produk dalam lingkungan yang sepenuhnya imersif, mencoba pakaian dan sepatu tanpa meninggalkan rumah. Afiliasi yang mengadopsi promosi berbasis VR akan menonjol dengan menawarkan pengalaman berbelanja yang baru, meningkatkan keterlibatan sambil membedakan diri dari pesaing.

Baik itu menawarkan penawaran eksklusif dalam acara belanja langsung atau menciptakan pengalaman VR yang tak terlupakan, mengintegrasikan format konten interaktif dan imersif dalam pemasaran afiliasi sangat penting untuk mempertahankan perhatian audiens dan mendorong konversi di tahun 2025.

5. Model Pembayaran Seragam Tidak Efektif

Solusi: Model Pembayaran Hibrida

Jika Anda masih mengandalkan model pembayaran tarif tetap atau hanya komisi, kemungkinan besar Anda kehilangan peluang besar. Begini masalahnya: pembayaran tarif tetap dapat diprediksi, tetapi tidak benar-benar mendorong kreator untuk memberikan yang terbaik. Sebaliknya, model hanya komisi dapat menakut-nakuti influencer tingkat tinggi yang membutuhkan sedikit lebih banyak kepastian finansial di awal.

Namun, bagaimana jika ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Masuklah model pembayaran hibrida, jawaban untuk masalah model pembayaran one-size-fits-all Anda.

Mengapa Ini Berhasil

Model pembayaran hibrida menggabungkan pembayaran di muka dengan komisi berbasis kinerja, menggabungkan keamanan finansial dengan program insentif. Dan inilah rahasianya: model ini menarik untuk semua jenis kreator, dari influencer papan atas hingga afiliasi kecil. Ini memberi semua orang alasan untuk bekerja keras dan menciptakan konten berkualitas tinggi karena mereka dijamin mendapatkan penghasilan, ditambah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak berdasarkan hasil yang mereka hasilkan.

Bagi Anda, yang merupakan brand, ini berarti Anda tidak perlu memilih antara membayar untuk eksposur atau membayar untuk kinerja — Anda bisa mendapatkan keduanya. Model hibrida memotivasi kreator untuk memberikan yang terbaik, baik mereka menjangkau pemirsa yang besar atau memberikan konversi yang sangat ditargetkan.

Penerapan di Dunia Nyata

Mari kita lihat Adidas. Mereka telah berhasil menerapkan model hibrida dengan bekerja sama dengan baik makro-influencer maupun mikro-afiliasi. Influencer terkenal mendapatkan pembayaran yang dijamin untuk mempromosikan produk baru, sementara influencer atau afiliasi kecil mendapatkan komisi berdasarkan penjualan yang mereka hasilkan. Hasilnya? Adidas mendapatkan jangkauan dan hasil tanpa mempertaruhkan segalanya pada satu strategi.

Nama besar lainnya yang menggunakan strategi yang sama adalah Ulta Beauty dalam industri kecantikan. Beberapa influencer mendapatkan biaya tetap untuk konten bersponsor, sementara yang lain bekerja berdasarkan komisi dari penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi mereka. Pengaturan ini memungkinkan influencer memilih apa yang paling cocok untuk mereka, dan Ulta mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia — cakupan yang andal dan kinerja berbasis penjualan.

Jadi, jika Anda ingin memperluas program afiliasi Anda pada tahun 2025, pertimbangkan untuk meninggalkan pendekatan one-size-fits-all. Dengan model pembayaran hibrida, Anda akan memotivasi kreator Anda, menarik bakat yang beragam, dan mendapatkan jangkauan serta hasil — tanpa kompromi.

6. Ketergantungan Berlebihan pada Pesan Brand

Solusi: Bukti Sosial Sebagai Kekuatan Penggerak

Kita semua telah melihat tanda-tandanya — konsumen semakin skeptis terhadap pesan brand tradisional. Iklan yang mencolok dan deskripsi produk yang terstruktur tidak lagi menarik perhatian konsumen. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar melakukan pembelian, mereka menginginkan sesuatu yang nyata.

Jika Anda terlalu bergantung pada pesan yang digerakkan oleh brand, Anda melewatkan bagian penting dari teka-teki: bukti sosial.

Mengapa Ini Berhasil

Orang percaya pada orang lain. Sesederhana itu. Bukti sosial — apakah dalam bentuk testimoni kreator, ulasan produk, atau etalase yang dikurasi — menunjukkan kepada pemirsa Anda bahwa individu nyata, seperti mereka, menyukai produk Anda. Ini setara dengan mendapatkan rekomendasi dari teman, dan kita semua tahu betapa kuatnya hal itu.

Dengan menampilkan suara otentik dari kreator yang benar-benar telah menggunakan dan menyukai produk, afiliasi dapat membangun kepercayaan yang sangat dibutuhkan untuk brand mereka. Jenis bukti ini menciptakan rasa validasi yang tidak dapat dicapai oleh pesan brand saja. Baik itu kreator yang berbagi pengalaman pribadinya atau pengikut yang memuji bagaimana produk bekerja untuknya, jenis konten ini meningkatkan keterlibatan dan tingkat konversi.

Penerapan di Dunia Nyata

Lihatlah Glossier. Mereka membangun brand dengan memanfaatkan bukti sosial melalui ulasan pelanggan nyata dan dukungan dari influencer. Alih-alih hanya mendorong iklan generik, mereka menciptakan komunitas di mana orang berbagi cerita pribadi dan pengalaman produk mereka. Afiliasi Glossier lalu menggunakan testimonial ini dan konten buatan pengguna untuk meningkatkan kepercayaan dan konversi, yang telah berkontribusi pada pertumbuhan pesat.

Contoh hebat lainnya adalah Amazon. Tentu, mereka memiliki pesan brand, tetapi apa yang benar-benar mendorong konversi adalah ulasan pelanggan dan peringkat yang sering kali ditautkan oleh afiliasi dalam kontennya. Afiliasi yang menampilkan peringkat tinggi atau kreator yang memberikan ulasan positif terhadap produk dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Ini adalah mentalitas "jika mereka dapat mempercayainya, maka saya juga bisa."

Jadi, jika Anda hanya mendorong pesan brand Anda, sudah saatnya untuk mulai menampilkan cerita dan pengalaman nyata. Dukungan otentik inilah yang akan memenangkan kepercayaan pemirsa Anda — dan pada akhirnya, pembelian mereka.

7. Manajemen Kampanye yang Tidak Efektif dalam Skala Besar

Solusi: AI dan Otomasi

Mengelola kampanye afiliasi secara manual adalah mimpi buruk saat program Anda berkembang. Ketika Anda bekerja dengan puluhan, bahkan ratusan, afiliasi, menjaga semuanya tetap terkendali menjadi berantakan — dan memakan waktu.

Tapi jangan khawatir, ada cara yang lebih cerdas untuk menangani semua kekacauan ini, dan namanya adalah AI dan otomasi. Alat-alat ini bukan hanya untuk penggemar teknologi. Mereka adalah kunci untuk menjalankan kampanye afiliasi yang lancar dan berkinerja tinggi dalam skala besar.

Mengapa Ini Berhasil

AI dan otomasi menghilangkan pekerjaan kasar dari hidup Anda, menyederhanakan manajemen kampanye dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Tidak lagi secara manual menyortir kreator dan kampanye, alat-alat ini dapat secara otomatis memilih kreator berdasarkan kinerja masa lampau, demografi pemirsa, dan bahkan data prediktif. AI dapat membantu mempersonalisasi konten untuk segmen tertentu, meningkatkan relevansi dan keterlibatan tanpa perlu mengangkat jari.

Tapi itu belum semuanya. Analitik prediktif memungkinkan Anda memprediksi kemitraan mana yang memiliki potensi tertinggi untuk berhasil. Itu berarti Anda dapat fokus pada membina kolaborasi yang paling penting dan tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak akan membawa hasil.

Penerapan di Dunia Nyata

Ambil contoh Coca-Cola. Mereka telah menggunakan alat berbasis AI untuk mengelola kampanye afiliasi globalnya, dan itu menjadi game-changer. Tidak perlu lagic secara manual memilah influencer, AI membantu mereka menemukan pasangan yang sempurna untuk setiap kampanye, mempersonalisasi konten untuk pasar regional tertentu. Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan tingkat konversi mereka.

Contoh hebat lainnya datang dari Sephora, yang menggunakan alat otomasi untuk menangani volume besar dari afiliasi dalam programnya. Melalui AI, mereka dapat secara otomatis menyegmentasikan basis afiliasinya, memastikan setiap kreator mendapatkan penawaran produk, konten, dan insentif yang tepat berdasarkan pemirsa mereka. Tingkat personalisasi ini mendorong hasil yang lebih baik dan membuat program mereka lebih efisien untuk berkembang.

Di MGID, kami tidak hanya iklan yang berdampak, menawarkan fitur seperti CTR Guard untuk memantau dan mengatasi kelelahan iklan, analitik prediktif untuk pengoptimalan kinerja, dan pembaruan kreatif otomatis. Alat-alat ini menyederhanakan manajemen kampanye, memastikan afiliasi dapat mempertahankan keterlibatan tinggi dan berkembang secara efisien.

Jadi, jika Anda ingin menjalankan program afiliasi besar tanpa membuat frustrasi, AI dan otomasi adalah jalan ke depan. Mereka akan membantu Anda berkembang dengan mudah, meningkatkan manajemen kreator, dan memastikan bahwa setiap kolaborasi seefektif mungkin.

Siap untuk Langkah Selanjutnya?

Saat kami menguraikan tantangan dan solusi yang akan kami lihat di tahun 2025, satu hal jelas: permainan pemasaran afiliasi berubah dengan cepat, dan tetap berada di depan kurva adalah kunci untuk menang. Dari memanfaatkan AI untuk manajemen kampanye yang mudah hingga merangkul format konten baru dan model pembayaran, ini adalah waktu yang menarik untuk berada di ruang afiliasi. Tetapi inilah masalahnya — tren ini mungkin terdengar hebat dalam teori, tetapi menjalankannya dengan baik membutuhkan keahlian.

Di sinilah kami masuk. Di MGID, kami tidak hanya mengikuti gelombang perubahan ini; kami membantu brand-brand seperti milik Anda tetap berada di atas. Baik Anda ingin meningkatkan program afiliasi Anda, mendalami perdagangan sosial, atau menemukan kreator sempurna untuk kemitraan jangka panjang, kami memiliki alat, pengalaman, dan wawasan untuk membantu Anda menavigasi tren ini.

Jadi, jika Anda siap untuk melompat ke tahun 2025 dengan strategi segar yang didukung oleh inovasi dan solusi terkini, MGID siap membantu Anda. Mari kita pastikan kampanye afiliasi Anda tidak hanya mengikuti tren — tetapi menetapkannya. Hubungi kami, dan mari kita wujudkan!