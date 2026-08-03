Kecerdasan buatan sedang mengubah periklanan digital, membuat produksi materi iklan menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih efisien daripada sebelumnya. Seiring AI menjadi bagian standar dari proses pembuatan materi iklan, transparansi juga menjadi semakin penting.

Di MGID, transparansi adalah salah satu prinsip utama yang mendasari ekosistem AI generatif kami. Kami percaya bahwa pengguna berhak mengetahui kapan AI terlibat dalam pembuatan konten dan visual iklan. Lebih penting lagi, pengiklan dan penerbit berhak mendapatkan alat AI yang dirancang dengan mengutamakan tanggung jawab dan keamanan.

Transparansi AI yang Terintegrasi dalam Setiap Materi Iklan

Sejak meluncurkan alat materi iklan AI generatif MGID, kami secara otomatis mengidentifikasi setiap materi iklan yang dibuat atau diedit secara signifikan menggunakan AI. Kini, kami memperluas transparansi tersebut secara langsung kepada pengguna.

Tergantung pada materi iklan dan persyaratan lokal yang berlaku, label pengungkapan AI dapat muncul langsung pada iklan. Dengan mengeklik ikon AI ⓘ, pengguna dapat mengakses bagian Informasi AI, yang akan menunjukkan bahwa iklan tersebut dibuat atau dimodifikasi secara substansial menggunakan alat AI generatif MGID. Hal ini mencerminkan pendekatan kami yang terus mengutamakan transparansi dan akan diperluas ke berbagai pasar sebagai bagian dari komitmen kami.

Selain itu, pengungkapan ditambahkan secara otomatis setiap kali pengiklan menggunakan kemampuan pembuatan atau pengeditan berbasis AI dari MGID — tanpa memerlukan pengaturan atau pelabelan manual.

Kami percaya bahwa transparansi harus tetap konsisten terlepas dari bagaimana konten AI dibuat. Oleh karena itu, selain pengungkapan otomatis untuk materi iklan yang dibuat oleh MGID, kami mendorong pengiklan untuk menerapkan pengungkapan AI yang jelas setiap kali AI memainkan peran penting dalam pembuatan konten, sesuai dengan Ketentuan Layanan dan prinsip periklanan yang bertanggung jawab dari kami.

Komitmen kami sederhana: transparansi yang lancar, konsisten, dan dapat dipercaya.

Transparansi Hanyalah Permulaan

Penggunaan AI yang bertanggung jawab jauh melampaui sekadar pengungkapan. Faktanya, setiap materi iklan berbasis AI yang dibuat melalui MGID diatur oleh kerangka kerja kepatuhan menyeluruh yang dirancang untuk mencegah konten berbahaya atau menyesatkan sebelum menjangkau pengguna.

Kebijakan kami melarang konten buatan AI yang melibatkan:

deepfake atau media sintetis yang menipu;

sosok serupa yang dimaksudkan untuk meniru tokoh publik;

produk fiktif atau klaim yang dibuat-buat;

pesan politik atau yang bersifat manipulatif secara sosial;

penghinaan terhadap budaya, agama, dan/atau etnis;

stereotip berbahaya atau konten diskriminatif;

iklan yang bersifat menipu atau sengaja menyesatkan;

konten apa pun yang melanggar kebijakan periklanan MGID.

Salah satu tantangan terbesar dalam moderasi AI adalah banyak sistem hanya meninjau konten setelah konten tersebut dibuat. Di MGID, pendekatan kami berbeda. Kami berpegang pada prinsip bahwa kepatuhan AI harus dimulai sejak proses pembuatan.

Model AI kami terus dilatih menggunakan kebijakan keamanan internal yang mengurangi kemungkinan terciptanya konten terlarang sejak awal. Setiap materi iklan yang telah selesai kemudian melewati lapisan kedua berupa moderasi otomatis dan manual sebelum memenuhi syarat untuk didistribusikan. Langkah-langkah perlindungan ini terus berkembang. Setiap hari, kami memasukkan kasus moderasi baru, pola penyalahgunaan yang muncul, dan perkembangan regulasi ke dalam sistem kami. Hal ini memungkinkan kami memperkuat perlindungan secara proaktif, alih-alih baru bertindak setelah terjadi pelanggaran.

Mengapa Hal Ini Penting bagi Penerbit

Bagi penerbit, penggunaan AI yang bertanggung jawab memberikan keyakinan lebih besar terhadap iklan yang ditampilkan di properti mereka, meningkatkan keamanan brand, dan mengurangi risiko paparan terhadap konten yang menyesatkan atau berbahaya. Dengan menggabungkan pengungkapan AI otomatis, kontrol kepatuhan proaktif, dan langkah-langkah moderasi yang terus berkembang, MGID memungkinkan penerbit memonetisasi iklan yang dibantu AI dengan percaya diri tanpa mengorbankan kepercayaan pengguna.