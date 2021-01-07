Memonetisasi website bisa menjadi sulit, terutama saat awal memulainya, dan seperti sebuah rumah yang harus memiliki fondasi yang kuat, monetisasi website harus dilakukan dengan benar dari sudut pandang strategis. Di artikel ini, kami akan memberikan wawasan tentang apa yang harus dilakukan sebelum menyelam ke dalam monetisasi sehingga Anda terbebas dari banyak masalah yang ada.

Memonetisasi website langsung setelah mendapatkan traffic pertama Anda bukanlah ide yang bagus. Kenyataannya, jika Anda memasang iklan sesaat setelah membangun sebuah website, kemungkinan Anda akan mendapatkan sedikit pemasukan, tapi Anda tidak akan dapat mencapai tujuan pengembangan website jangka panjang.

Berdasarkan pengalaman panjang kami bekerja dengan ribuan website yang berbeda, kami telah menyusun daftar dari semua prasyarat untuk meningkatkan peluang sukses dari monetisasi Anda.

Kapan sebaiknya Anda mulai?

Untuk mulai monetisasi, kami menyarankan Anda mencapai alur traffic stabil sebesar 5.000 pengunjung unik harian. Untuk alasan keamanan, menggunakan protokol HTTPS juga hal yang wajib untuk setiap website yang mencari kemitraan monetisasi dengan jaringan iklan.

Website juga harus memiliki jumlah yang cukup dari konten berkualitas yang diterbitkan. Untuk mendapatkan persetujuan dari jaringan iklan yang terpercaya dan diakui termasuk MGID, tidak boleh ada berita palsu, konten menjijikkan, dewasa, provokatif seksual, atau ilegal. Harus ada setidaknya 30 post, setiap post memuat setidaknya 500 kata. Semua artikel harus unik dan selaras dengan headline, gambar, atau video. Juga, semua artikel harus memiliki tanggal dan artikel terakhir harus diterbitkan dalam waktu 3 hari sebelum mendaftarkan diri.

Memiliki tata letak dan pengalaman pengguna yang baik* juga wajib demi kerja sama yang efisien dengan penyedia iklan apa pun. Pastikan website Anda stabil, komplit, dapat dinavigasikan dengan mudah, dan memberikan pengalaman yang positif, misal, halaman memuat dengan cepat, semua tautan dapat diklik, dll. Sebaiknya ada file-file multimedia berkualitas tinggi tanpa ada bagian yang diburamkan. Anda dapat memburamkan file dengan tujuan untuk menjaga identitas seseorang rahasia jika dibutuhkan. Website sebaiknya memiliki bagian Hubungi kami dan Tentang kami dan tautan yang terhubung ke halaman sosial utama.

Persyaratan peletakan iklan

Berikutnya, Anda dapat memilih campuran format iklan dan penyedia yang sesuai. Namun ingat bahwa meletakkan iklan di website Anda sebaiknya tidak merusak interaksi antara pembaca dengan konten.

Sebagian besar penyedia iklan memiliki kebijakan tentang rasio konten dengan iklan. Biasanya, untuk lolos kebijakan tersebut, iklan sebaiknya tidak melebihi 30% dari konten halaman. Hindari pop-under atau banner yang terlalu banyak karena akan mengganggu pengguna. Juga, semua iklan yang diletakkan di website sebaiknya tidak memuat konten dewasa, ilegal, atau malpraktek lainnya.

Ketika menggunakan beberapa widget MGID (termasuk widget dari format yang sama), buat code individual untuk setiap widget. Jika ada integrasi JS-code standar, Anda sebaiknya juga membuat widget terpisah untuk setiap website. Jangan meletakkan widget di dalam lokasi yang dilarang, seperti lokasi yang menutupi konten, widget lainnya, atau tersembunyi di dalam layer transparan.

Penutup

Monetisasi adalah langkah logis yang terencana yang membantu Anda untuk mendapatkan penghasilan yang stabil dalam jangka panjang dan mengembangkan pemirsa Anda. Berdasarkan pengalaman kami, kami mendorong penerbit untuk memasang iklan setelah mereka mencapai aliran traffic yang stabil, menerbitkan konten berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup, dan menerapkan praktik kunci terbaik demi pengalaman pengguna yang positif.