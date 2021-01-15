Dengan solusi penargetan ulang, para pengiklan dapat melacak perilaku pengguna dan merespons dengan iklan khusus yang ditujukan kepada para pengunjung yang melakukan tindakan tertentu di website. Di MGID, Anda dapat meluncurkan kampanye penargetan ulang dengan mudah menggunakan fitur kami yang disebut Audiences.

Pendekatan penargetan ulang ini mengolah data pihak pertama dengan melacak perilaku pengguna di website Anda dan melakukan segmentasi pemirsa secara terperinci. Dengan mengadopsi praktik ini, Anda dapat menggunakan data hak paten secara penuh sebagai pemilik website dan meraih tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan membangun pemirsa baru dengan cookie pihak ketiga atau profiling sosio-demografis.

Di artikel ini, kami akan memandu Anda melalui dasar-dasar penargetan ulang, tip dalam menjalankan sebuah kampanye penargetan ulang yang sukses, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara melakukannya di platform MGID.

Apa itu penargetan ulang?

Kebanyakan orang sudah paham dengan aplikasi umum dari penargetan ulang produk di e-commerce. Sebagai contoh, saat Anda menelusuri sebuah toko online, meletakkan beberapa produk di keranjang belanja, dan meninggalkan keranjang, iklan-iklan untuk produk tersebut akan mulai bermunculan di website lainnya.

Secara definisi, periklanan penargetan ulang menyediakan iklan khusus kepada pengguna yang sebelumnya melakukan tindakan tertentu di website, seperti mengunjungi website dalam jumlah tertentu, mengunjungi halaman tertentu, menimbulkan event JavaScript, atau meraih tujuan dari kampanye lainnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan meletakkan kode sensor di semua halaman website dan mengumpulkan data tentang navigasi pengguna dan interaksi lainnya dengan situs. Bagian kecil dari code tersebut meletakkan sebuah cookie di perangkat pengguna, dan setelah itu browser pengguna tersebut dapat diidentifikasi di seluruh jaringan periklanan yang Anda gunakan. Ingat bahwa cookie yang diletakkan mewakili data pihak pertama dan tidak mengidentifikasi informasi pribadi apa pun, seperti nama, alamat, dll.

Tip untuk mendapatkan hasil maksimal

Beberapa studi telah membuktikan peran penting dari penargetan ulang, dan tidak hanya untuk retailer online tapi juga untuk toko offline, monetisasi aplikasi, dan niche lainnya. Namun, juga penting untuk mengukur dan mengoptimasi kampanye sewaktu-waktu untuk meraih tingkat efisiensi tersebut. Jangan lupa untuk melacak tingkat konversi, menguji coba iklan berbeda, dan mengoptimasi pengaturan penargetan berdasarkan hasil yang dicapai. Anda juga harus tahu kapan untuk berhenti menunjukkan iklan-iklan ini dan menentukan exit condition atau batas waktu untuk penargetan ulang.

Ingat bahwa tidak ada yang memiliki basis klien dan hubungan pelanggan yang sama, maka, pesan-pesan penargetan ulang sebaiknya dibuat secara khusus dan diatur berdasarkan model bisnis dan gaya komunikasi dari brand Anda.

Jangan target pengunjung dengan pesan yang sama yang telah mereka lihat sebelumnya di website, namun pastikan mereka mengenali dan mengingat kembali website yang telah dikunjungi melalui visual. Terkadang Anda dapat menawarkan diskon tambahan untuk produk atau layanan Anda, jika Anda pikir bahwa harga adalah alasan utama kenapa pengguna pergi tanpa membeli.

Mempersiapkan kampanye penargetan ulang di MGID

Untuk menarget ulang para pengguna di seluruh mitra penerbit MGID, pergi ke bagian Audiences yang terletak di bagian pojok kanan menu dan klik tombol Add New Audience. Saat membuat pemirsa, pilih tipe target (berdasarkan hal apa sebuah pengunjung dapat ditambahkan), kondisi untuk menambahkan seorang pengunjung, dan periode di mana pengunjung dapat disertakan sebagai pemirsa.

Untuk mengaktifkan pengumpulan pemirsa, Anda sebaiknya membuat pixel MGID dan menambahkannya ke semua halaman dari situs. Pedoman terperinci dari proses dapat ditemukan di sini.

Bergantung pada tujuan Anda, Anda dapat mengatur tipe target saat membuat pemirsa:

Tautan halaman

Iklan penargetan ulang akan ditunjukkan kepada para pengguna yang telah mengunjungi halaman-halaman tertentu dari sebuah situs. Anda dapat menentukan bagian-bagian tertentu dari URL (Starts from, Contains, atau Ends with).

JS event

Anda juga dapat melakukan re-engage dengan para pengguna yang telah melakukan tindakan tertentu di situs (pendaftaran, menambahkan sebuah benda ke dalam keranjang, melakukan pemesanan, dll.). Untuk menyiapkan jenis kampanye penargetan ulang ini, Anda juga harus menginstal event tracking code.

Pengunjung website

Anda dapat membuat pemirsa dari semua pengunjung situs dan menentukan jumlah minimum kunjungan dari seorang pengguna yang ingin diikutsertakan.

Target yang sudah ada

Terakhir, Anda dapat menarget orang yang telah membuat konversi di kampanye-kampanye tertentu dan menambahkan kondisi untuk seorang pengguna untuk ditambahkan saat mereka tidak mencapai tujuan di beberapa kampanye.

Berikutnya, Anda sebaiknya membuat atau mengedit sebuah kampanye dan menambahkan pemirsa baru saat menyiapkan penargetan ulang. Iklan dari kampanye periklanan ini akan ditampilkan untuk pemirsa tersebut.

Penutup

Dengan penargetan ulang, para pengiklan dapat membawa pengunjung kembali ke website bahkan setelah mereka pergi, menunjukkan produk-produk tertentu yang menarik bagi mereka, mengoptimalkan pesan-pesan untuk konsumen, dan memaksimalkan tingkat konversi. Pendekatan ini sangat berharga bagi brand direct-to-consumer atau website e-commerce karena mampu meraih pengguna saat mereka hampir membeli atau di tengah-tengah proses pembelian. Para pengiklan lainnya juga dapat memanfaatkan data pihak pertama dan membagi pesan-pesan iklan berdasarkan perilaku penelusuran pengunjung.

Di MGID, Anda dapat melakukan re-engage pengguna dengan membuat pemirsa di dasbor MGID. Saat seseorang mengunjungi website Anda memenuhi kondisi yang ditentukan, dia akan diikutsertakan di dalam pemirsa yang dibuat dan browser dia akan ditandai dengan sebuah cookie. Lalu, kampanye penargetan ulang akan mulai menunjukkan iklan khusus kepada pengunjung tersebut di seluruh penerbit MGID.