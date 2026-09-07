Artikel dengan tag
Brand Marketing
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Apa Itu Metrik Brand Health dan Bagaimana Periklanan Native ...
Tahukah Anda bahwa sebuah kampanye dapat menghasilkan nol klik dan tetap mengubah perasaan rib...
7 Sep 2026 • 16 menit bacaan
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Petunjuk
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Panduan KPI untuk Pemasar: Mengukur Hal yang Penting
Dalam pemasaran, menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan mengukur kemajuan Anda menuju tujuan...
20 Mar 2025 • 1 menit bacaan
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4 P dalam Pemasaran: Panduan Lengkap untuk Membangun Strateg...
Strategi pemasaran menetapkan arah kesuksesan kampanye Anda; jika dilakukan dengan tepat, stra...
4 Mar 2025 • 14 menit bacaan
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Cara Mengukur Brand Awareness: Dari Jangkauan hingga Pengena...
Dalam kondisi dunia saat ini, pentingnya citra perusahaan tidak lagi perlu ditekankan lebih ja...
31 Agu 2023 • 14 menit bacaan
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Apa Itu Iklan Rich Media? Panduan Komprehensif 2023
Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh manajer brand adalah, "Bagaimana cara...
11 Jan 2023 • 12 menit bacaan
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Menguasai Engagement Pemirsa dengan Iklan Video Native
Seperti format iklan native lainnya, iklan video native membaur secara sempurna dengan isi di ...
12 Nov 2021 • 4 menit bacaan
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Brandformance: Perspektif Baru Pada Ketegangan ‘Brand vs Per...
Selama beberapa tahun, dua pendekatan kunci dalam periklanan digital – branding dan performa –...
15 Sep 2020 • 5 menit bacaan