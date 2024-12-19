Apakah Anda ingin membuat kampanye periklanan otomotif Anda semulus kendaraan yang Anda jual? Meskipun dunia digital telah banyak membantu dalam penjualan mobil, bukan berarti kesuksesan menjadi lebih mudah. Kompetitor Anda memiliki akses ke sumber daya yang sama, jadi penting untuk melakukan semuanya dengan benar. Pelajari lebih lanjut tentang seluk-beluk periklanan otomotif dan bagaimana hal itu memengaruhi pendekatan Anda dalam pembuatan strategi. Pada akhir artikel ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuat kampanye sukses yang mempertimbangkan segala hal unik dalam industri ini.

Apa Itu Periklanan Otomotif?

Periklanan otomotif adalah periklanan kendaraan serta layanan otomotif. Tidak seperti membeli sepasang sepatu, ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam periklanan otomotif. Pendekatan yang disesuaikan diperlukan karena mobil adalah:

Produk dengan pertimbangan tinggi: Mobil adalah salah satu barang termahal yang dibeli orang.

Mobil adalah salah satu barang termahal yang dibeli orang. Memiliki siklus pembelian yang panjang: Bahkan dengan periklanan otomotif terbaik, sebagian besar orang tidak akan membeli mobil bulan depan jika baru saja membeli yang baru.

Bahkan dengan periklanan otomotif terbaik, sebagian besar orang tidak akan membeli mobil bulan depan jika baru saja membeli yang baru. Dianggap sebagai barang mewah: Keandalan produk bukan satu-satunya pertimbangan dalam periklanan otomotif. Orang juga melihat mobil sebagai simbol status.

Oleh karena itu, prioritas untuk jenis periklanan ini akan sangat berbeda dari periklanan produk biasa seperti sepatu.

Jenis Target Pemirsa

Dalam periklanan otomotif, sudah ada segmen pemirsa yang dapat membantu Anda memulai.

Pembeli pertama: Mereka cenderung mengumpulkan banyak informasi dan membandingkan karena ini kemungkinan merupakan pembelian besar pertama mereka.

Mereka cenderung mengumpulkan banyak informasi dan membandingkan karena ini kemungkinan merupakan pembelian besar pertama mereka. Pelanggan setia: Pelanggan yang kembali tidak memerlukan banyak bujukan, dengan asumsi mereka memiliki pengalaman yang baik dengan dealer Anda.

Pelanggan yang kembali tidak memerlukan banyak bujukan, dengan asumsi mereka memiliki pengalaman yang baik dengan dealer Anda. Pencari kemewahan: Periklanan otomotif untuk pencari kemewahan cenderung berfokus pada gaya hidup daripada mobil itu sendiri.

Periklanan otomotif untuk pencari kemewahan cenderung berfokus pada gaya hidup daripada mobil itu sendiri. Pengemudi yang peduli lingkungan: Mereka berfokus pada hal-hal seperti konsumsi bahan bakar dan fitur ramah lingkungan.

Untuk kampanye periklanan otomotif, Anda harus lebih jauh membagi pemirsa berdasarkan pengetahuan dan data yang Anda miliki tentang mereka.

Apa Tujuan Periklanan dalam Industri Otomotif?

Pada akhirnya, Anda ingin menciptakan saluran penjualan yang stabil melalui kampanye periklanan otomotif. Namun, hanya berfokus pada menghasilkan prospek dan mengubahnya dengan cepat menjadi konversi mungkin tidak seefektif yang Anda harapkan. Periklanan otomotif yang sukses harus mempertimbangkan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, meskipun Anda ingin mereka membeli mobil pada akhirnya, keberlanjutan jangka panjang harus menjadi fokus iklan otomotif Anda dengan tiga tujuan utama berikut:

Meningkatkan Kesadaran Brand

Menurut Zebra, 64% orang Amerika memiliki mobil mereka saat ini selama lima tahun atau kurang. Jadi, periklanan otomotif yang hanya berfokus pada penjualan dapat berhasil pada awalnya, tetapi pada akhirnya, Anda akan melihat penurunan pembelian. Bahkan iklan otomotif paling kuat tidak akan berhasil jika pemirsa yang Anda pilih tidak dapat membiayai pembelian. Anda ingin brand Anda menjadi hal pertama yang mereka pikirkan ketika mereka memutuskan untuk membeli mobil. Oleh karena itu, strategi periklanan otomotif Anda harus mempertimbangkan pengenalan brand.

Membangun Loyalitas Jangka Panjang

Periklanan otomotif saja tidak akan menciptakan pelanggan setia. Pengalaman pelanggan dan pertimbangan pembelian mereka pada akhirnya akan menentukan apakah mereka akan kembali. Namun, strategi periklanan otomotif yang melengkapi pengalaman unggul akan menanamkan dalam diri mereka betapa lancarnya transaksi yang mereka lakukan. Dengan cara ini, ketika mereka siap untuk upgrade, mereka akan ingat untuk kembali ke dealer Anda daripada membandingkan berbagai opsi.

Mengembangkan Advokat

Periklanan otomotif yang hebat juga dapat membantu menciptakan advokat dari pelanggan. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif merekomendasikan Anda kepada orang lain. Klien yang dirujuk adalah yang paling mudah dikonversi karena kekuatan bukti sosial. Melalui periklanan otomotif berkualitas tinggi secara konsisten, Anda lebih mungkin mengembangkan advokat. Orang lebih mungkin merekomendasikan sesuatu yang selaras dengan apa yang ingin mereka asosiasikan. Jika contoh periklanan kendaraan berkualitas tinggi, mereka akan merasa lebih percaya diri mempertaruhkan nama dan reputasi mereka.

Strategi Kunci untuk Periklanan Otomotif

Jika Anda ingin mencapai kesuksesan di bidang ini, mulailah dengan strategi yang sudah terbukti efektif. Dengan melakukan ini, iklan otomotif Anda memiliki peluang tertinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi ini berlaku secara universal, baik Anda menjual mobil mewah atau hemat. Dengan periklanan otomotif, banyak praktik terbaik yang berlaku di industri lain juga relevan. Namun, bagaimana penerapannya secara spesifik dalam iklan otomotif? Kami akan membahas detailnya dalam diskusi strategi yang telah terbukti.

Pemasaran Omnichannel

Karena calon pelanggan Anda tidak akan menjelajahi mobil secara online seperti mereka melihat sepatu, ide periklanan otomotif harus mencakup titik kontak online dan offline. Jadi, seperti apa bentuknya?

Iklan billboard yang mendorong pendaftaran pra-penjualan di situs web

Iklan digital otomotif yang mendorong kunjungan showroom

Brosur dengan kode QR untuk mempelajari model mobil terbaru

Yang penting di sini adalah integrasi yang mulus antara metode online dan offline, sehingga periklanan otomotif terasa konsisten di mana saja. Ini juga memastikan bahwa Anda menangkap sebanyak mungkin prospek potensial.

Personalisasi

Periklanan otomotif juga dapat dipersonalisasi, sehingga meningkatkan kemungkinan pesan akan beresonansi dengan pemirsa. Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam iklan otomotif Anda:

Preferensi pengguna: Misalnya, iklan tentang mobil sport mewah mungkin tidak sesuai dengan orang tua muda kelas menengah.

Misalnya, iklan tentang mobil sport mewah mungkin tidak sesuai dengan orang tua muda kelas menengah. Lokasi: Periklanan otomotif harus mempertimbangkan aksesibilitas showroom serta kepraktisan fitur mobil di lokasi tersebut.

Periklanan otomotif harus mempertimbangkan aksesibilitas showroom serta kepraktisan fitur mobil di lokasi tersebut. Perilaku: Tren pemasaran digital otomotif terbaru mempertimbangkan perilaku pengguna untuk menentukan iklan mana yang akan ditampilkan.

Pemasaran Konten

Meskipun semua orang memiliki mobil, bukan berarti semua orang memahami seluk-beluknya. Oleh karena itu, periklanan otomotif juga harus menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dengan membangun kepercayaan. Anda dapat melakukannya melalui:

Blog: Blog penting dalam periklanan otomotif karena memberikan wawasan kepada pembaca tentang mobil yang mungkin cocok untuk mereka.

Blog penting dalam periklanan otomotif karena memberikan wawasan kepada pembaca tentang mobil yang mungkin cocok untuk mereka. Video: Iklan mobil harus menyoroti fitur terbaik produk dan menerjemahkannya ke dalam pengalaman yang menarik bagi pemirsa.

Iklan mobil harus menyoroti fitur terbaik produk dan menerjemahkannya ke dalam pengalaman yang menarik bagi pemirsa. Testimoni: Dalam pemasaran dan periklanan industri otomotif, menampilkan keahlian serta profesionalisme penjual membantu membangun kepercayaan pelanggan.

Kampanye Musiman dan Berbasis Acara

Periklanan otomotif harus memasukkan acara besar seperti Black Friday serta liburan lainnya. Dengan cara ini, Anda dapat memenuhi harapan pelanggan dan menggunakan periklanan otomotif untuk mendorong penjualan. Memanfaatkan momen-momen kunci ini memungkinkan Anda mendapatkan daya tarik yang diciptakan oleh musim tersebut, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye Anda. Namun, liburan atau tidak, pastikan untuk membuat gebrakan besar saat meluncurkan model baru! Penggemar brand mobil kemungkinan besar menantikannya. Jadi, jangan kecewakan mereka!

Penargetan Lokal

Periklanan otomotif harus berfokus pada klien lokal. Meskipun bukan hal yang aneh jika prospek bepergian untuk mendapatkan penawaran bagus, sebagian besar pelanggan Anda kemungkinan besar berasal dari area setempat. Oleh karena itu, iklan otomotif yang menargetkan lokasi tertentu akan memberikan hasil terbaik karena Anda dapat menjangkau lebih banyak prospek lokal. Ini sangat penting untuk iklan otomotif bagi pusat layanan. Lagi pula, tidak ada yang ingin melakukan perjalanan jauh hanya untuk perawatan atau perbaikan mobil mereka.

Pemasaran Media Sosial untuk Periklanan Otomotif

Pemasaran media sosial sangat penting dalam periklanan mobil dan layanan terkait karena memungkinkan Anda menjangkau pemirsa yang sangat beragam. Oleh karena itu, tidak peduli siapa pemirsa utama kampanye periklanan otomotif Anda, Anda dapat mencapainya melalui media sosial. Setiap iklan yang Anda rilis di platform media sosial juga membantu meningkatkan reputasi dan kesadaran brand Anda. Dan jika Anda ingin menjalankan periklanan otomotif di situs sosial seperti Facebook atau Instagram, ingatlah hal-hal berikut.

Gunakan Daya Tarik Visual

Hal hebat tentang kampanye iklan mobil adalah ada banyak aspek yang dapat Anda soroti. Sementara fitur teknis penting untuk menjual, tampilan mobil adalah yang pertama kali menarik perhatian. Oleh karena itu, periklanan otomotif di media sosial harus mencakup gambar dan video berkualitas tinggi yang akan menonjol dan mengikuti tren iklan video otomotif. Selain itu, visual dalam iklan Anda harus membawa pemirsa ke dalam sebuah petualangan. Sebuah kendaraan bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup.

Buat Panduan Pengguna

Periklanan otomotif juga dapat mendapat manfaat dari panduan pengguna. Mudah untuk jatuh cinta dengan tampilan luar mobil, tetapi apakah minat itu akan tetap ada setelah melihat bagian dalamnya? Iklan otomotif yang baik dapat membawa pemirsa dalam perjalanan virtual! Membuat perspektif orang pertama tentang bagaimana rasanya duduk di kursi pengemudi memungkinkan mereka merasakan uji coba tanpa harus meninggalkan rumah. Sebagai bagian dari panduan pengguna dalam periklanan otomotif, Anda dapat menampilkan fitur-fitur terpenting kendaraan. Dengan cara ini, pemirsa akan lebih mudah menghubungkan fitur-fitur tersebut dengan pengalaman berkendara mereka di masa depan.

Perkenalkan Pemirsa ke Tim Penjualan

Periklanan otomotif dapat membantu Anda menyoroti mengapa prospek harus pergi ke dealer atau tenaga penjual tertentu. Lagi pula, sebuah Ferrari tetaplah Ferrari, tetapi siapa yang menjualnya dapat membuat perbedaan. Ini dapat dimasukkan ke dalam ide iklan mobil yang sudah dirancang agar keahlian tim penjualan dapat ditampilkan juga. Melakukan ini juga membantu membangun kepercayaan dan koneksi manusiawi. Ini akan membuat pemirsa lebih responsif terhadap upaya periklanan otomotif Anda. Namun, Anda tidak harus membuat satu orang tertentu menjadi wajah dealer (kecuali itu pemiliknya, tentu saja!).

Platform Lain yang Bisa Digunakan untuk Periklanan Otomotif

Bukan hanya media sosial yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Meskipun media sosial memberi Anda akses ke pemirsa yang lebih beragam, periklanan otomotif di sana tidak dapat sepenuhnya menjangkau semua orang. Itulah sebabnya kami menyarankan penggunaan platform lain untuk:

Mendiversifikasi eksposur dan sumber prospek;

Mencoba format dan kemungkinan iklan otomotif lainnya;

Menjangkau prospek di berbagai tempat virtual saat mereka menjelajah.

Jadi, platform lain apa yang layak dipertimbangkan untuk periklanan otomotif? Kami menjawab pertanyaan ini di bagian berikut. Perlu dicatat, daftar ini bukan daftar lengkap. Jangan membatasi opsi Anda hanya pada ini.

Situs Web

Situs web sangat baik karena semua yang Anda unggah di sana dapat tetap digunakan bahkan bertahun-tahun ke depan. Periklanan otomotif berbayar juga dapat diarahkan ke sini, menjadikannya bagian dari kampanye yang lebih besar. Kami sangat merekomendasikan situs web karena:

Anda bisa mendapatkan prospek baru dari pencarian organik;

Situs web dapat berfungsi sebagai pusat informasi utama bagi calon pelanggan;

Anda dapat menentukan jenis konten yang ingin digunakan.

Situs web efektif di setiap tahap funnel pemasaran.

Pemasaran Email

Pemasaran email memungkinkan Anda menjangkau pemirsa yang sudah mengharapkan untuk mendengar dari Anda. Ini bisa sangat efektif untuk periklanan otomotif karena:

Kepercayaan sudah terbangun;

Pesan Anda pasti diterima oleh orang-orang yang termasuk dalam target pemirsa Anda;

Anda dapat mengirim sebanyak mungkin email tanpa biaya tambahan.

Pastikan untuk membersihkan daftar pelanggan dan menghapus mereka yang tidak membuka email Anda dalam jangka waktu lama, karena tingkat email yang tidak dibuka tinggi dapat membuat pesan Anda masuk ke folder spam.

Metode Periklanan Offline

Metode periklanan otomotif tradisional masih memiliki tempat dalam kampanye modern. Bergantung pada anggaran dan strategi keseluruhan Anda, Anda dapat memasukkan salah satu strategi offline berikut:

Billboard: Sangat bagus untuk visibilitas tinggi.

Selebaran dan brosur: Dapat dibawa pulang oleh prospek dan dibaca kapan saja.

Iklan radio: Cocok untuk meningkatkan pengenalan brand atau mengumumkan promo menarik.

Iklan surat kabar dan majalah: Media ini dipercaya oleh banyak orang, sehingga meningkatkan kredibilitas Anda.

Jika Anda bersedia berinvestasi lebih dalam periklanan otomotif, Anda juga dapat mempertimbangkan acara sponsorship. Ini memungkinkan Anda mendapatkan visibilitas lebih besar sebagai bagian dari komunitas, bukan hanya sebagai bisnis.

Periklanan Programatik dan Native dalam Kampanye Pemasaran Otomotif

Periklanan programatik mengacu pada otomatisasi proses pembelian dan penjualan iklan di ruang digital. Menggunakan ini dalam kampanye periklanan otomotif Anda melibatkan dua platform utama:

Demand-side: Digunakan oleh pengiklan untuk menangani penawaran waktu nyata dan penargetan pemirsa, di antara fungsi lainnya.

Digunakan oleh pengiklan untuk menangani penawaran waktu nyata dan penargetan pemirsa, di antara fungsi lainnya. Supply-side: Platform supply-side membantu penerbit mengelola inventaris iklan dan menayangkan iklan kepada penawar tertinggi.

Sementara itu, periklanan native memastikan bahwa penempatan iklan mempertimbangkan konten situs atau platform penerbit untuk menciptakan pengalaman menjelajah yang lebih alami. Kedua metode ini sangat berharga bagi pengiklan di industri otomotif.

Manfaat Periklanan Digital Programatik untuk Industri Otomotif

Dengan menggunakan periklanan programatik dalam kampanye Anda, Anda akan mendapatkan manfaat berikut:

Menjangkau target pemirsa Anda: Promosi Anda hanya akan dilihat oleh pemirsa yang telah ditentukan berdasarkan demografi, perilaku, lokasi, dan lainnya.

Promosi Anda hanya akan dilihat oleh pemirsa yang telah ditentukan berdasarkan demografi, perilaku, lokasi, dan lainnya. Mengoptimalkan kampanye secara real-time: Anda bebas menyesuaikan elemen kampanye periklanan otomotif berdasarkan data dan wawasan yang masuk secara real-time.

Anda bebas menyesuaikan elemen kampanye periklanan otomotif berdasarkan data dan wawasan yang masuk secara real-time. Mengintegrasikan berbagai platform digital: Ini menyederhanakan proses pembuatan kampanye sekaligus memastikan otomatisasi berdasarkan kumpulan data yang paling lengkap.

Semua ini membantu dalam mencapai efisiensi anggaran periklanan otomotif, yang berarti pengembalian yang lebih baik per prospek yang dihasilkan melalui kampanye.

Peran Periklanan Native dalam Membangun Kepercayaan dan Keterlibatan

Periklanan native semakin populer di berbagai industri karena menghadirkan cara unik dalam mempromosikan brand, produk, atau layanan. Bukannya menonjol, iklan ini berbaur secara alami. Ini membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan dengan menyajikan konten iklan yang relevan dengan pengalaman penelusuran pengguna. Dalam periklanan otomotif, periklanan native sangat berguna karena muncul saat pengguna kemungkinan besar akan mengambil tindakan.

Bagaimana MGID Membantu Pengiklan Otomotif Menjangkau Pemirsa yang Ditargetkan

Dengan menggunakan periklanan native programatik, MGID berhasil membantu Toyota meningkatkan visibilitas dan pengenalan brand untuk model Corolla Cross HEV serta mengembangkan prospek yang solid.

Kampanye periklanan otomotif ini dilakukan dalam dua tahap: menjangkau pemirsa luas untuk meningkatkan visibilitas dan menargetkan segmen pemirsa yang lebih terlibat.

Kami juga mengembangkan berbagai versi materi iklan untuk menarik pasar target yang beragam. Akhirnya, upaya periklanan otomotif kami menghasilkan 10,5 juta tayangan dan 13.600 klik dengan CTR berkisar antara 0,15% hingga 0,55%. Untuk menjadikan kampanye ini sukses, kami menargetkan pemirsa yang terlibat dan berfokus pada mereka pada tahap kedua.

Tren Periklanan Otomotif yang Perlu Diperhatikan

Ada strategi yang telah teruji waktu dan kemungkinan masih akan berhasil seiring dengan perkembangan periklanan. Namun, agar upaya periklanan otomotif Anda tetap relevan, penting untuk mempertimbangkan tren dalam industri ini. Lagi pula, tren saat ini bisa menjadi norma di masa depan. Dengan memperhatikannya sekarang, Anda akan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkannya dalam kampanye Anda.

Meningkatnya Popularitas Kendaraan Listrik (EV) dalam Kampanye Iklan

Semakin banyak orang yang menerima kendaraan listrik karena infrastruktur pendukungnya semakin berkembang. Dengan meningkatnya minat terhadap kendaraan tersebut, sudah sewajarnya untuk memiliki strategi periklanan otomotif yang mempromosikan EV. Jika Anda tertarik menjadi bagian dari tren ini, berikut beberapa saran yang dapat Anda pertimbangkan:

Soroti insentif pajak yang tersedia;

Bandingkan biaya per mil antara EV dan kendaraan berbahan bakar konvensional;

Gunakan pendekatan ramah lingkungan dalam iklan Anda.

Strategi periklanan otomotif yang tepat akan bergantung pada target pemirsa Anda. Namun, dalam semua hal yang berkaitan dengan pembelian mobil, ingatlah bahwa ini adalah keputusan finansial sekaligus gaya hidup.

Personalisasi dan AI dalam Periklanan dan Pemasaran Otomotif

Industri otomotif juga mendapat manfaat dari tingkat personalisasi yang lebih tinggi berkat kecerdasan buatan (AI). Dengan AI, Anda dapat membuat iklan lebih relevan bagi pengguna melalui:

Iklan dinamis: Konten periklanan otomotif yang berubah berdasarkan perilaku pengguna, demografi, dan riwayat pencarian.

Konten periklanan otomotif yang berubah berdasarkan perilaku pengguna, demografi, dan riwayat pencarian. Analisis prediktif: AI dapat memprediksi kendaraan yang kemungkinan besar menarik minat pengguna, sehingga membantu menampilkan penawaran yang paling relevan.

AI dapat memprediksi kendaraan yang kemungkinan besar menarik minat pengguna, sehingga membantu menampilkan penawaran yang paling relevan. Integrasi CRM: AI dapat membantu mendorong pengguna lebih jauh dalam funnel periklanan otomotif dengan mengirimkan tindak lanjut, merekomendasikan kendaraan, dan menangani pertimbangan pembelian lainnya.

Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) untuk Iklan Interaktif

AR dan VR terus merevolusi cara pemirsa berinteraksi dengan produk dan layanan. Teknologi ini juga bermanfaat bagi periklanan otomotif. Berikut beberapa saran jika Anda ingin mencobanya:

Showroom virtual yang memungkinkan pengguna melihat kendaraan seolah-olah mereka berada di dealer nyata;

yang memungkinkan pengguna melihat kendaraan seolah-olah mereka berada di dealer nyata; Pengalaman imersif yang membawa mereka ke pabrik untuk melihat bagaimana mobil dibuat dengan presisi tinggi;

yang membawa mereka ke pabrik untuk melihat bagaimana mobil dibuat dengan presisi tinggi; Test drive virtual yang memungkinkan mereka mengendarai mobil secara digital dan mencoba fitur-fiturnya yang luar biasa.

Baik dilakukan secara online maupun offline, AR dan VR menciptakan pengalaman unik yang membantu Anda menonjol dari kompetisi.

Buat Iklan Otomotif Online Terbaik dan Tingkatkan Potensi Pendapatan Anda

Sekarang setelah kami membahas strategi, platform, dan taktik, Anda siap untuk melampaui target penjualan Anda! Lebih dari sekadar mengikuti tren periklanan otomotif, ingatlah dasar-dasarnya. Memahami tujuan kampanye Anda serta target pemirsa akan membantu Anda mencapai KPI. Jika Anda ingin konten periklanan otomotif Anda menjangkau pemirsa yang terlibat dan menjaga otoritas brand, periklanan native adalah pilihan yang tepat. Daftar di MGID dan dapatkan akses penuh ke alat terbaik, tim ahli kami, dan manajer khusus Anda.