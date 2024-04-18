MGID memenangkan Penghargaan perunggu Stevie® Award di kategori Inovasi dalam Perkembangan Teknologi pada Asia-Pacific Stevie Awards tahunan kesebelas di tahun ini.

Asia-Pacific Stevie Awards adalah satu-satunya program penghargaan bisnis yang mengakui inovasi tempat kerja di 29 pasar di kawasan Asia-Pasifik. Stevie Awards secara luas dianggap sebagai penghargaan bisnis utama dunia, yang menghormati pencapaian di tempat kerja dalam program seperti The International Business Awards® selama 22 tahun.

Lebih dari 1.000 nominasi dari berbagai organisasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik dipertimbangkan tahun ini dalam kategori seperti Penghargaan untuk Keunggulan dalam Inovasi dalam Produk & Layanan, Penghargaan untuk Manajemen Inovatif, dan Penghargaan untuk Inovasi dalam Corporate Website, di antara banyak lainnya.

Depresiasi Cookie, hilangnya sinyal-sinyal perangkat yang dapat diidentifikasi, dan regulasi privasi telah memberikan banyak tantangan bagi penerbit yang ingin memonetisasi pemirsa dengan iklan yang mampu meraih tujuan finansialnya. Penerbit digital juga bersaing dengan berbagai platform sosial raksasa yang tidak dapat dikalahkan dalam hal skala dan sumber daya pengeluaran iklan. Maka dari itu, penerbit harus menggunakan berbagai macam solusi teknologi pintar yang melakukan banyak hal sambil menangani objektif-objektif komersil. Rangkaian Teknologi Penerbit milik MGID adalah suatu pilihan alat-alat komprehensif yang menyediakan para penerbit digital dengan satu tujuan untuk segala aspek dari manajemen dan monetisasi pemirsa, memberikan peningkatan click through rates (CTR) 1,5x untuk kampanye periklanan dan peningkatan CTR untuk rujukan internal antara 3x dan 6x.

Sergii Denysenko, CEO MGID, mengatakan: "Kategori penghargaan ini mewakilkan para pemimpin dari inovasi dalam bidang ini. Penghargaan ini merupakan wujud kebanggaan dari hasil kerja keras tim kami yang mengembangkan Rangkaian Teknologi Penerbit MGID, dan juga bekerja keras untuk menjamin bahwa semua alat-alat yang diberikan ramah pengguna tanpa memandang kepandaian teknis, sehingga penerbit berskala kecil masih dapat bersaing dengan siapa saja. Monetisasi adalah salah satu dari tantangan-tantangan terbesar bagi para penerbit digital dan kami akan terus mendukung pertumbuhan mereka di masa depan."

Pemenang Gold, Silver dan Bronze Stevie Award ditentukan dari nilai rata-rata penilaian dari lebih 100 eksekutif di seluruh dunia yang berperan sebagai panel juri pada bulan Februari dan Maret.

"Asia-Pacific Stevie Awards edisi ke-11 menarik banyak nominasi yang luar biasa,” kata presiden Stevie Awards, Maggie Miller. “Organisasi-organisasi yang menjadi pemenang tahun ini telah menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi inovatif, dan kami mengapresiasi ketekunan dan kreativitas mereka. Kami berharap dapat merayakan banyak pemenang tahun ini pada jamuan penghargaan kami pada tanggal 24 Mei.”

Informasi lebih lanjut tentang penghargaan ini, dan daftar penuh semua pemenang dapat ditemukan disini.