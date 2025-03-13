MGID, platform periklanan global, hari ini mengumumkan peluncuran CTR Guard, alat inovatif berbasis AI yang dirancang untuk mengatasi ad fatigue dan meningkatkan kinerja iklan digital secara proaktif. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning (ML) dan AI generatif (GenAI), CTR Guard memprediksi dan mencegah penurunan clickthrough rate (CTR), memastikan pengiklan memaksimalkan dampak kampanye dengan upaya manual yang minimal.

Sebanyak 41% pemasar menyebut ad fatigue sebagai salah satu perhatian terbesar mereka. Ketika konsumen terus-menerus terpapar iklan yang sama, efektivitas kampanye menurun dengan cepat, dengan CTR yang rata-rata turun 15%* dalam satu minggu setelah peluncuran kampanye. Metode pengujian A/B tradisional menawarkan pendekatan reaktif untuk menangani ad fatigue, tetapi sering kali datang terlambat ketika kinerja sudah menurun.

Menyadari tantangan ini yang meluas di industri, MGID mengembangkan CTR Guard sebagai solusi proaktif yang memantau kinerja kampanye, memprediksi penurunan CTR sebelum terjadi, dan secara otomatis menyarankan materi iklan berbasis AI untuk mempertahankan keterlibatan.

Tidak seperti alat optimasi iklan konvensional, CTR Guard mengintegrasikan analitik prediktif canggih dan pengembangan materi iklan berbasis AI untuk menjaga kampanye tetap segar dan menarik. Prosesnya sederhana namun sangat kuat:

Deteksi Dini – Algoritma berbasis ML milik MGID menganalisis data kampanye masa lalu dan waktu nyata untuk mendeteksi tanda-tanda awal ad fatigue. Peringatan Otomatis – Ketika CTR berisiko turun di bawah ambang batas kritis, pengiklan menerima notifikasi instan melalui email dan dasbor. Optimasi Kreatif Berbasis AI – CTR Guard menyarankan tiga materi iklan berbasis AI yang dioptimalkan dengan gambar dan headline yang disesuaikan dengan tujuan kampanye. Penyebaran Satu Klik – Pengiklan dapat menyetujui, memodifikasi, atau menolak materi iklan berbasis AI, memastikan kendali penuh atas eksekusi kampanye sambil secara signifikan mengurangi upaya manual.

Berdasarkan analisis awal, model prediktif CTR Guard memiliki akurasi lebih dari 90% dalam mengidentifikasi penurunan CTR sebelum berdampak signifikan pada kinerja. Dengan menyelaraskan materi iklan berbasis AI dengan tren keterlibatan pemirsa secara waktu nyata, CTR Guard meningkatkan viewable CTR (vCTR) hingga rata-rata 29%.

“Pengiklan terus berjuang untuk mempertahankan keterlibatan, dan metode tradisional untuk mengatasi ad fatigue tidak cukup cepat atau efisien,”

kata Kenneth López Triquell, VP Penjualan di MGID.

“CTR Guard mewakili perubahan paradigma dalam optimasi iklan, mengotomatiskan tugas-tugas berat berbasis data sambil tetap memberikan kendali penuh kepada pengiklan atas arah kreatif iklan.”

Meskipun AI menjadi inti dari solusi baru MGID, pengawasan manusia tetap menjadi prioritas. Berbeda dengan solusi AI berbasis kotak hitam, CTR Guard memastikan pengiklan tetap memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan, menawarkan pendekatan transparan dan terkontrol untuk peningkatan kinerja iklan berbasis AI.

CTR Guard kini tersedia untuk pengiklan MGID di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog MGID.