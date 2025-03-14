Apakah anggaran kampanye Anda sudah dimanfaatkan dengan baik? Cara tercepat untuk mengetahuinya adalah melalui ROAS (Return on Ad Spend) dari kampanye tersebut. Ini adalah salah satu metrik yang paling kuat dan penting bagi setiap pengiklan; namun, hal ini tidak berarti Anda dapat sepenuhnya mengandalkan ROAS untuk mengukur keberhasilan kampanye. Menafsirkan angka ini berdasarkan konteks kampanye sangat penting agar Anda tidak secara tidak sengaja menggagalkan upaya periklanan. Pemahaman yang lebih dalam tentang ROAS akan mendorong hasil, dan pada akhir artikel ini, Anda akan sepenuhnya siap untuk menerapkan pengetahuan tentang ROAS guna mencapai tujuan periklanan Anda.

Apa Itu ROAS dalam Digital Marketing?

ROAS adalah indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk menilai keberhasilan upaya periklanan. Dalam konteks apa pun, ROAS menunjukkan pendapatan yang dihasilkan untuk setiap dolar yang dihabiskan dalam suatu kampanye. Metrik ini dapat digunakan untuk upaya pemasaran jangka pendek seperti penjualan Black Friday atau jangka panjang dalam rangkaian kampanye yang komprehensif. Return on Advertising Spend dapat diterapkan di berbagai industri selama Anda dapat secara meyakinkan mengaitkan keuntungan dengan pengeluaran.

CPA, ROI & ROAS: Apa Bedanya?

Meskipun semuanya merupakan metrik yang penting dan saling terkait dalam digital marketing, CPA dan ROAS mewakili hal yang sangat berbeda. Menjelajahi CPA dan ROAS dimulai dengan mengidentifikasi total pengeluaran; setelah itu, kedua metrik ini berpisah arah.

Makna ROAS dalam pemasaran adalah sebagai KPI yang terkait dengan profitabilitas, yang memungkinkan Anda menemukan hasil dari investasi dalam kampanye iklan. Sementara itu, Cost Per Action (CPA) mengukur hasil dari pengeluaran iklan, namun hasilnya belum tentu terkait dengan keuntungan. Terakhir, ROI sangat berkaitan dengan ROAS karena juga mengevaluasi hasil. Namun, dalam ROI tidak dijelaskan secara spesifik ke mana investasi tersebut diarahkan.

Cara Menghitung ROAS

Mengetahui cara menghitung metrik ini sangat penting, tidak hanya untuk menghasilkan angka tetapi juga untuk menafsirkan hasil ROAS. Jadi, mari mulai dengan pertanyaan paling dasar: bagaimana cara menghitung ROAS? Untuk memperdalam pemahaman Anda, kami akan berbagi beberapa contoh. Setelah Anda benar-benar memahami ROAS, Anda akan siap untuk menggunakan alat pelacak metrik yang dapat melakukan perhitungan ini untuk Anda. Kami bahkan akan memberitahukan beberapa favorit kami!

Rumus Menghitung Return on Ad Spend

Untuk menghitung ROAS, ikuti rumus berikut:

ROAS = Total pendapatan dari x / Total pengeluaran iklan untuk x

Di mana: X adalah cakupan dari upaya periklanan

Rumus ini akan menghasilkan ROAS. Jika hasilnya angka positif, itu berarti kampanye Anda menghasilkan pendapatan. Sementara itu, angka negatif berarti Anda merugi dari kampanye tersebut. Namun, kami ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah interpretasi paling sederhana dari perhitungan tersebut, dan sebaiknya digunakan sebagai titik awal, bukan satu-satunya acuan dalam pengambilan keputusan periklanan.

Contoh Penerapan Rumus ROAS dalam Pemasaran

Sekarang setelah kita punya rumusnya, mari mulai memasukkan angka ke dalamnya. Ada tiga kemungkinan hasil saat menghitung ROAS, yang berarti ada tiga klasifikasi terpisah. Untuk membantu Anda mengenali masing-masing, berikut contohnya:

Untung: Jika pendapatan adalah $15.000 dan pengeluaran iklan $10.000, maka ROAS-nya adalah $1,50.

Jika pendapatan adalah $15.000 dan pengeluaran iklan $10.000, maka ROAS-nya adalah $1,50. Impas: Impas berarti Anda menutupi biaya tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah $10.000 untuk pengeluaran dan pendapatan, sehingga ROAS-nya $1,00.

Impas berarti Anda menutupi biaya tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah $10.000 untuk pengeluaran dan pendapatan, sehingga ROAS-nya $1,00. Rugi: Dengan pendapatan $10.000 dan pengeluaran iklan $15.000, ROAS-nya adalah $0,50.

Pelacak Metrik ROAS: Alat Apa yang Bisa Anda Gunakan?

Karena Anda bisa mengumpulkan banyak data secara otomatis, metrik ini dapat dihitung dengan mudah. Namun, seperti yang sudah disebutkan, Anda tidak perlu melakukan perhitungannya secara manual. Anda bisa menggunakan hampir semua alat periklanan yang mendukung analitik, seperti:

Google Ads

Meta Ads Manager

Ads manager di platform e-commerce seperti Shopify

Jadi, Anda bisa mengevaluasi ROAS tanpa menggunakan perangkat lunak khusus. Cukup gunakan alat yang sudah Anda gunakan. Kemudian, yang perlu Anda lakukan adalah menafsirkan hasil ROAS berdasarkan kondisi yang sedang berlangsung. Dengan asumsi bahwa perangkat lunak menangkap semua data relevan, hasilnya seharusnya bisa diandalkan.

Makna ROAS dalam Angka: Kapan Dianggap Sukses?

Kami telah menekankan bagaimana metrik kunci ini dirancang untuk mengukur keberhasilan yang Anda capai melalui upaya periklanan. Lalu, pada titik mana ROAS dianggap sebagai kesuksesan? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Pada bagian berikut, kami akan membahas tiga faktor potensial yang mungkin memengaruhi ROAS dari kampanye Anda. Kami akan membahas faktor-faktor dasar, dan kami mendorong Anda untuk menggali lebih dalam sesuai kondisi unik bisnis Anda.

Tujuan Kampanye Periklanan

Tidak semua upaya periklanan dirancang untuk menghasilkan keuntungan langsung. Misalnya, meningkatkan traffic ke situs web Anda mungkin menghasilkan ROAS $0. Artinya, kampanye tersebut tidak menghasilkan uang sama sekali. Namun, jika tujuan Anda adalah meningkatkan jumlah pengunjung situs, apakah $0 benar-benar menandakan kegagalan? ROAS bisa berubah tergantung alasan Anda berinvestasi dalam iklan. Tentu saja, jika Anda menargetkan bagian bawah funnel, ekspektasinya berbeda. Dalam kasus tersebut, angka ROAS yang sama akan dianggap sebagai kerugian, karena tujuan utamanya adalah menghasilkan uang dari produk atau layanan tertentu.

Performa Iklan Dasar

Jika brand Anda belum memiliki tingkat awareness yang Anda inginkan, menetapkan target ROAS yang sama dengan brand yang sudah mapan mungkin tidak realistis. Jadi, dengan asumsi Anda sudah menjalankan kampanye ini setidaknya satu kali sebelumnya, sebaiknya gunakan hasil sebelumnya sebagai tolok ukur untuk hasil yang sekarang. Dalam kasus ini, interpretasi ROAS yang dihitung disesuaikan secara individual agar mencerminkan kondisi spesifik dari bisnis Anda. Misalnya, ROAS sebelumnya adalah $1,05. Lalu, meningkat menjadi $1,15. Angka $1,15 mungkin tidak terlalu mengesankan jika dibandingkan dengan kompetitor. Namun, perbedaan antara $1,05 dan $1,15 merepresentasikan peningkatan sebesar 9,5%!

Rata-rata ROAS untuk Jenis Produk Tertentu

Mengetahui rata-rata ROAS untuk industri Anda tetap memiliki nilai. Misalnya, jika Anda menjual pakaian siap pakai dengan harga terjangkau, akan lebih mudah untuk mendapatkan penjualan dibandingkan jika Anda menjual produk dengan harga tinggi. ROAS dari dua jenis produk ini mungkin tidak dapat dibandingkan karena pertimbangan pembelian yang terlalu berbeda. Jika Anda ingin mengevaluasi tingkat keberhasilan Anda, cobalah mencari produk yang sangat mirip dan bandingkan ROAS-nya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi ROAS Pemasaran

Sebagian besar waktu, tujuan Anda adalah mendapatkan metrik ini setinggi mungkin. Namun, Anda mungkin tidak dapat mencapainya secara konsisten jika tidak memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi. Perlu kami tegaskan bahwa setiap faktor tidak hanya berdampak pada potensi ROAS, tetapi juga pada elemen-elemen lain yang akan dibahas di sini. Jadi, saran kami? Temukan keseimbangan yang tepat untuk mencapai profitabilitas tertinggi sambil mempertahankan ROAS yang optimal—artinya pendapatan yang diperoleh untuk setiap dolar yang Anda keluarkan untuk iklan. Dengan begitu, kampanye Anda akan lebih efisien dari segi biaya dan berkelanjutan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Kualitas Pemirsa yang Ditargetkan

Seseorang yang benar-benar memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kampanye iklan akan memastikan bahwa pemirsa yang ditargetkan adalah orang-orang yang paling mungkin untuk mengambil tindakan. Ini dapat melibatkan:

Menentukan karakteristik unik (demografis, psikografis, dll.) untuk menyempurnakan penargetan;

(demografis, psikografis, dll.) untuk menyempurnakan penargetan; Menggunakan pemirsa serupa (lookalike audiences) untuk menjangkau pengguna yang mungkin tertarik;

(lookalike audiences) untuk menjangkau pengguna yang mungkin tertarik; Melakukan penargetan ulang kepada mereka yang belum melakukan konversi pada kesempatan pertama.

Bagaimana ROAS kampanye Anda jika Anda menargetkan pemirsa yang tepat? Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, ROAS diharapkan tinggi karena Anda tidak menyia-nyiakan dana untuk prospek yang berkualitas rendah.

Kreativitas dan Copy Iklan

Sayangnya, mengetahui siapa pemirsa Anda saja belum cukup untuk menghasilkan hasil. Daya tarik visual dan kesesuaian pesan juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kreativitas dan copy iklan Anda harus tepat sasaran dan cukup kuat untuk mendorong tindakan. Memperhatikan kualitas materi iklan tidak hanya memengaruhi ROAS Anda, tetapi juga meningkatkan tingkat clickthrough dan konversi.

Kecepatan Muat Halaman

Saat berbicara tentang ROAS, banyak yang cenderung fokus pada elemen yang ditentukan oleh keahlian pemasaran. Namun, performa situs web seperti kecepatan muat halaman juga dapat menentukan apakah seseorang akan membeli produk atau layanan. Kecepatan muat halaman mencerminkan tingkat keandalan dari brand atau produk Anda. Selain itu, bahkan calon pembeli yang sangat tertarik tidak akan menunggu terlalu lama untuk konten Anda dimuat—terutama jika ada alternatif yang tersedia.

Mengoptimalkan ROAS: Iklan dan Strategi

Sekarang setelah kita mengetahui berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kampanye, mari bahas strategi. Di sini, penting untuk tidak hanya terpaku pada ROAS, tetapi juga melihat lebih dalam hal-hal yang dapat memengaruhi hasilnya. Kami menemukan bahwa menggunakan pemahaman Anda tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil sebagai titik awal adalah cara terbaik. Menganalisis ROAS secara keseluruhan bisa terasa rumit, namun dengan memfokuskan pada bagian-bagian kecil, tugas tersebut akan menjadi lebih mudah. Silakan gunakan beberapa atau seluruh pertimbangan berikut dalam strategi Anda, sesuai kebutuhan.

Segmentasikan Pemirsa Anda

Pada bagian sebelumnya, kami telah menyampaikan pentingnya memiliki pemirsa yang cocok dengan penawaran Anda. Namun, dalam strategi Anda, hal ini perlu lebih dari sekadar kecocokan. Masih mungkin terdapat banyak variasi dalam kelompok pemirsa yang sama. Dengan membaginya berdasarkan karakteristik yang relevan, Anda akan dapat menyampaikan pesan yang lebih berdampak dan lebih mungkin mendorong mereka untuk membeli produk atau layanan Anda. Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ROAS, Anda akan tahu bahwa penargetan yang buruk dapat membuat copy terbaik sekalipun menjadi tidak efektif. Jadi, luangkan waktu untuk menentukan pendekatan terbaik!

Lakukan Split Test pada Konten Iklan Anda

Pemasar yang memahami ROAS akan memastikan bahwa optimalisasi secara terus-menerus menjadi bagian dari strategi. Jadi, lakukan pengujian secara berulang sampai Anda menemukan kombinasi copy dan desain kreatif terbaik untuk kampanye Anda. Jika Anda ingin naik ke level berikutnya, kabar baiknya adalah Anda dapat melakukan split testing tidak hanya pada konten iklan. Bahkan, mengapa tidak mencoba jenis iklan yang berbeda juga? Video, misalnya, bisa jadi lebih efektif dibandingkan hanya gambar dan teks. Sangat penting untuk mengulas kembali teknik-teknik yang bisa diterapkan. Jika menurut Anda ada elemen tertentu dari iklan yang dapat memengaruhi pendapatan, silakan uji beberapa versinya juga.

Pastikan Landing Page Berfungsi dengan Baik

Kecuali jika Anda menggunakan platform e-commerce, kemungkinan besar transaksi pembelian akan terjadi di situs web Anda. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan iklan, seberapa baik halaman tujuan menampilkan informasi tetap memiliki dampak besar terhadap tingkat konversi. Misalnya, jika halaman tersebut terlihat tidak profesional atau tidak sesuai dengan brand, pengguna mungkin akan mengira itu penipuan! Atau jika halaman membutuhkan waktu lama untuk dimuat setelah pengguna mengklik iklan, mereka mungkin batal melakukan pembelian. Jadi, sejak pengguna mendarat di situs Anda hingga mereka melakukan transaksi, pengalaman yang mereka alami haruslah lancar dan bebas hambatan.

Mengubah Pemahaman tentang ROAS Menjadi Tindakan: Cara Menggunakannya untuk Mengoptimalkan Kampanye Iklan Anda

ROAS sangat efektif dalam konteks kampanye periklanan. (Perlu dicatat: yang kita bicarakan di sini adalah khusus untuk kampanye!) Dengan memahami sejauh mana upaya Anda memberikan hasil, Anda akan dapat mengambil keputusan berbasis data untuk mendorong kinerja lebih jauh lagi. Sebelum melakukan apa pun, pastikan Anda benar-benar memahami makna dari ROAS. Hanya dengan pemahaman penuh, Anda akan dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk upaya periklanan Anda.

Tetapkan Target ROAS

Cara Anda menetapkan target bergantung pada tujuan Anda sendiri. Berikut beberapa pendekatan yang dapat Anda ambil—sebagian besar memerlukan lebih dari sekadar pemahaman tentang ROAS:

Melihat capaian kompetitor;

Menentukan keuntungan yang ingin Anda peroleh dari kampanye iklan;

Menetapkan ROAS minimum yang dapat diterima agar kampanye tetap berjalan.

Namun, kami menyarankan Anda untuk menetapkan target yang realistis. Dengan cara ini, Anda tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengoptimalkan kampanye yang sebenarnya sudah bekerja dengan baik.

Evaluasi ROAS di Berbagai Kampanye

Misalnya, ROAS untuk Kampanye 1 adalah $2,00, sedangkan untuk Kampanye 2 adalah $2,20. Dengan pemahaman Anda tentang ROAS, Anda tahu bahwa kampanye kedua berpotensi menghasilkan pendapatan lebih besar. Berdasarkan informasi ini, Anda bisa meninjau Kampanye 1 lebih dalam. Apakah ada yang bisa dioptimalkan untuk mengejar ketertinggalan performa? Sekarang, kami tidak mengatakan bahwa ini satu-satunya tindakan yang bisa diambil. Jika kampanye tersebut melibatkan produk yang berbeda, mungkin saja salah satunya memang lebih mudah dijual dibanding yang lain. Namun, jika Anda tidak benar-benar memahami ROAS dan dampaknya, Anda mungkin tidak dapat memaksimalkan potensi dari setiap dolar yang Anda keluarkan.

Sesuaikan Anggaran Berdasarkan ROAS

ROAS dapat menunjukkan seberapa baik kinerja kampanye. Maka, masuk akal jika Anda memusatkan sumber daya pada kampanye dengan ROAS tertinggi. Artinya, Anda bisa mengalokasikan kembali anggaran untuk lebih fokus pada kampanye yang menghasilkan pengembalian terbaik. Dengan cara ini, Anda bisa memaksimalkan hasil tanpa perlu menambah pengeluaran. Dengan platform yang mendukung real-time bidding, proses ini bahkan bisa diotomatisasi.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Mengevaluasi Metrik ROAS

Bagi banyak orang, ROAS adalah metrik sederhana yang memberikan gambaran tentang seberapa baik sebuah kampanye berjalan. Namun, tidak semua orang sepakat mengenai dampak sebenarnya dari ROAS dalam dunia pemasaran. Beberapa percaya bahwa terlalu banyak faktor eksternal yang memengaruhi, sehingga metrik ini tidak selalu akurat dalam mencerminkan kesehatan kampanye. Dan mereka tidak salah! Metrik ROAS seharusnya tidak pernah dijadikan satu-satunya acuan. Jadi, hindarilah kesalahan-kesalahan ini agar Anda tidak salah menafsirkan informasi yang tersedia.

Mengasumsikan ROAS Menunjukkan Profitabilitas

Sekarang, mari kita kembali pada arti ROAS. Huruf R di sini berarti revenue (pendapatan). Untuk menghitung profit, Anda tetap harus mengurangkan:

Pengeluaran iklan;

Biaya produksi/pengiriman produk atau layanan;

Biaya tenaga kerja yang terlibat.

Apa pun biaya lain yang dikeluarkan sebelum produk sampai ke konsumen akan mengurangi profitabilitas. Ingat, ROAS hanya memberikan gambaran tentang apa yang Anda dapatkan kembali berdasarkan pengeluaran iklan. Sangat mungkin Anda memiliki ROAS yang tinggi, tetapi bisnis Anda tetap merugi.

Memberi Terlalu Banyak Nilai pada Metrik Ini

Anda mungkin berpikir, apa gunanya memahami ROAS jika ternyata tidak sepenting itu? Meskipun ROAS memang penting dalam banyak kasus, terkadang, pemahaman tentang ROAS tidak berpengaruh terhadap arah kampanye Anda. Misalnya, jika tujuan kampanye iklan Anda adalah untuk meningkatkan brand awareness. Meskipun penting sebagai bagian dari strategi menyeluruh, tujuan ini tidak langsung menghasilkan keuntungan jangka pendek. Dalam kasus seperti ini, daripada berfokus pada ROAS, sebaiknya Anda perhatikan aspek yang lebih relevan, seperti tingkat engagement. ROAS memang tidak cocok untuk semua situasi, dan itu tidak masalah!

Menggunakan ROAS Secara Eksklusif Sebagai Ukuran Keberhasilan dan Dasar Pembuatan Strategi

Sayangnya, bahkan orang yang memahami ROAS secara teknis pun kadang terlalu terfokus pada angka ini. Penting untuk diingat bahwa ROAS hanyalah sebagian dari gambaran besar. Anda sebaiknya menggunakan pemahaman tentang ROAS untuk mengidentifikasi di mana letak keterbatasannya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, metrik ini tidak memberi tahu Anda seberapa menguntungkan bisnis sebenarnya. Sebagai pemasar, Anda perlu melihat metrik lain yang berkaitan dengan periklanan dan bisa membawa Anda lebih dekat dalam menilai profitabilitas. Misalnya, mengapa tidak mempertimbangkan nilai seumur hidup pelanggan (customer lifetime value)? Ini bisa menjadi dasar strategi Anda, memungkinkan Anda menargetkan pelanggan berulang yang bernilai tinggi untuk meningkatkan potensi keuntungan lebih jauh lagi.

Mengukur dan Memahami ROAS di Berbagai Saluran Periklanan

Berbagai saluran iklan memiliki cara unik dalam memformat dan mengukur ROAS. Meskipun arti ROAS tidak berubah apa pun platform-nya, cara Anda menafsirkan angka tersebut bisa berbeda-beda. Misalnya, iklan Amazon ditampilkan kepada pengguna yang sedang aktif mencari produk tertentu, sehingga ROAS seharusnya lebih tinggi. Sementara itu, untuk Google Ads, kami sarankan mengevaluasi berbagai format iklan secara terpisah karena performanya jarang sama. Sedangkan pada Meta Ads, Anda mungkin awalnya melihat ROAS yang rendah jika pemirsanya masih dingin (cold audience). Namun, iklan yang ditarget ulang biasanya memberikan hasil lebih baik, jadi ekspektasi Anda sebaiknya disesuaikan.

Tantangan dalam Mengukur ROAS di Dunia Pemasaran

Seperti yang bisa Anda lihat, mengukur ROAS secara teknis sebenarnya bukanlah masalah besar. Karena platform modern sudah mendukung pembaruan dan analisis waktu nyata, Anda akan langsung melihat apakah upaya Anda berdampak pada kesuksesan kampanye. Namun, walaupun platform bekerja dengan baik secara teknis, bukan berarti tidak ada tantangan. Untuk memahami konteks ROAS dan angka yang dihasilkan dari berbagai saluran periklanan, Anda perlu mengetahui hal-hal yang dapat memengaruhi akurasi metrik ini sebagai dasar pengambilan keputusan.

Atribusi terhadap Pendapatan

Bayangkan pembeli pertama kali melihat iklan di Facebook. Namun, setelah mencari brand Anda dan mengklik iklan pencarian berbayar, barulah mereka membeli. Kita tahu dari arti ROAS bahwa Anda sedang mengukur pendapatan. Tapi, ke mana seharusnya pendapatan ini dialokasikan? Meskipun pencarian berbayar adalah yang akhirnya menutup penjualan, melihat iklan di Facebook pertama kali juga turut berkontribusi. Untungnya, sudah ada solusi untuk ini, jadi Anda tidak perlu terlalu menyimpang dari definisi ROAS ketika menentukan atribusi penjualan. Dengan atribusi multi-sentuhan (multi-touch attribution), keduanya bisa mendapatkan kredit sehingga penjualan dapat dikaitkan ke dua kampanye secara proporsional.

Kebijakan Privasi

Ketertarikan terhadap ROAS melonjak karena pemasaran digital, di mana lebih mudah untuk melacak tindakan mana yang berkontribusi pada hasil tertentu. Namun, dengan adanya undang-undang privasi data seperti GDPR dan CCPA yang membatasi informasi apa saja yang dapat Anda lacak, akurasi ROAS bisa berkurang. Saat ini, ada kebutuhan untuk mengganti data pihak ketiga yang dulunya bebas dikumpulkan oleh bisnis. Itulah sebabnya data pihak pertama dan pelacakan dari sisi server mulai banyak digunakan. Dengan alternatif yang layak ini, metrik ROAS tetap relevan bagi pemasar yang ingin meningkatkan performa kampanyenya.

Siklus Pembelian yang Panjang

Dalam industri tertentu, wajar jika proses pembelian membutuhkan waktu yang lama. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses pengambilan keputusan dalam organisasi pembeli atau harga produk yang tinggi. Dalam kasus seperti ini, Anda mungkin melihat ROAS yang rendah. Artinya, kampanye terlihat tidak efektif. Namun, ROAS bisa meningkat drastis begitu klien akhirnya melakukan pembelian. Dengan siklus penjualan yang panjang, sulit untuk menentukan apakah metrik ini benar-benar mengukur performa atau sekadar mencerminkan kesiapan untuk membeli. Untuk mengatasi hal ini dan tetap setia pada arti ROAS, kami menyarankan pelacakan konversi yang tertunda. Dengan begitu, Anda bisa mempertimbangkan penjualan dalam 90 hingga 180 hari terakhir, bukan hanya dari minggu lalu.

Apa Itu ROAS? Dasar Utama Kemampuan Menghasilkan Pendapatan dari Iklan

Pada akhirnya, pengiklan bekerja untuk meningkatkan seberapa besar produk atau layanan bisa memberikan pemasukan bagi bisnis. Jadi, definisi ROAS dalam pemasaran hanyalah satu bagian dari keseluruhan strategi. Langkah Anda berikutnya adalah meningkatkannya! Untuk menampilkan iklan yang kontekstual dan relevan—yang lebih mungkin ditanggapi oleh pemirsa Anda—cobalah memasukkan periklanan native ke dalam kampanye Anda. Dengan pemahaman mendalam MGID tentang metrik ROAS, sumber daya unggulan, dan manajer pribadi, Anda mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk meningkatkan profitabilitas melalui daftar di MGID. Apa arti ROAS dalam pemasaran? ROAS memberi Anda kekuatan untuk mengoptimalkan kampanye guna memperoleh hasil terbaik. Biarkan kami membantu mewujudkannya!