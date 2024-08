Indeks S&P 500 dan Nasdaq telah mencapai rekor tertinggi karena saham teknologi terus meningkat —Microsoft baru-baru ini menutup kapitalisasi pasar di atas $2 triliun untuk pertama kalinya, dan Facebook mencapai lebih dari [lebih dari $1 triliun] (https://www.cnbc.com/2021/06/28/facebook-hits-trillion-dollar-market-cap-for-first-time.html). Investasi ini kemungkinan berasal dari peningkatan konsumsi online selama pandemi dan masuknya uang dari inisiatif seperti rencana bantuan Covid dari Presiden Biden. Dengan surplus dana di pasar keuangan, banyak perusahaan di tahapan investasi selanjutnya — terutama di sektor teknologi periklanan — bisa mendapatkan keuntungan.

Pada kuartal pertama tahun 2021, investor menghabiskan lebih dari $23,7 miliar di pasar adtech dan martech, dengan 67% di antaranya berasal dari merger dan akuisisi. Kami juga melihat perusahaan memanfaatkan cara baru yang layak seperti perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPACs)untuk mengumpulkan dana atau keluar, dengan volume M&A SPAC AS volume tumbuh sebesar 3.000% dari tahun ke tahun di Q1.

Setelah memimpin penggabungan dua perusahaan dalam MGID Inc., dan menyarankan beberapa perusahaan martech dan adtech di Eropa, Timur Tengah dan Afrika dalam mempersiapkan IPO atau putaran investasi baru, saya dapat mengatakan bahwa proses ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan bahwa perusahaan harus memahami motivasi investor, peluang yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya.

Penggerak utama di balik munculnya SPACs di adtech

Pertama-tama, [penghapusan cookie pihak ketiga Google] Chrome mendatang (https://www.theverge.com/2021/6/24/22547339/google-chrome-cookiepocalypse-delayed-2023) dan kebutuhan untuk mengatasi masalah privasi pengguna telah mendorong minat investor e pada solusi identitas dan alat pengukuran iklan, yang masing-masing telah menarik lebih dari $7 miliar and dan lebih dari $4 miliar dalam pendanaan.

Selain itu, munculnya SPACs sekarang berarti bahwa bisnis dapat keluar dalam waktu sekitar tiga hingga enam bulan, dibandingkan dengan IPO biasa yang dapat memakan waktu 12 hingga 18 bulan. Sebagai perusahaan cangkang, sambil mencari bisnis swasta untuk dibeli. Mereka biasanya memiliki jangka waktu dua tahun untuk melakukan akuisisi, dan untuk pasar adtech yang dinamis, pendekatan ini seringkali lebih daripada IPO. Evolusi cepat ekosistem dapat berdampak pada perusahaan adtech, membuat pengawasan publik tingkat tinggi IPO sulit dinavigasi.

SPACs: manfaat dan pertimbangan

Salah satu alasan akuisisi lebih cepat dengan SPACs adalah karena lebih sedikit peraturan yang harus dilewati dalam hal pengungkapan. Proses IPO tradisional yang panjang juga biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar,](https://www.gigcapitalglobal.com/resource/the-special-purpose-acquisition-company-spac-or-private-to-public-equity-ppetm-initiative/), yang merupakan hambatan tinggi bagi beberapa perusahaan. Auditor, penjaminan emisi, dan biaya bank secara kolektif dapat menghalangi bisnis untuk go public, tetapi SPACs memberikan rute yang lebih murah dan peluang negosiasi yang lebih baik untuk perusahaan target. Sebelum merger diumumkan kepada publik, bisnis dapat menentukan faktor penting such as seperti berapa banyak pemilik saat ini dibayar dan uang tunai yang tersedia untuk operasi dan pertumbuhan setelah kesepakatan ditutup. Secara keseluruhan, ini dapat membuat proses akuisisi lebih lancar.

Namun, ada beberapa masalah yang harus ditangani dalam tahap negosiasi. Misalnya, investor awal sering kali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bisnis, sehingga perusahaan target harus memastikan bahwa pendatang baru juga memiliki pemahaman yang akurat tentang tujuan dan kemampuannya. Selain itu, jika investor baru membeli saham biasa, mereka akan dapat memilih anggota dewan yang mengawasi keputusan besar. Untuk target, sangat penting untuk menyelaraskan visi semua pihak untuk bisnis sebelum akuisisi.

Bagaimana Perusahaan adtech companies bisa mengambil keuntungan dari kondisi pasar

Untuk mengamankan investasi terbaik, ada beberapa pertimbangan penting yang harus diingat semua perusahaan:

Persiapkan kesempatan yang tepat . Jika perusahaan Anda belum bersiap untuk IPO selama satu setengah hingga dua tahun terakhir, jangan terburu-buru. Pada tahun 2021, banyak perusahaan yang telah go public melalui IPO tipikal telah mempersiapkan diri secara sistematis untuk sementara waktu, menunggu saat yang optimal.

Nilai pilihan Anda . Meskipun tidak menguntungkan dibandingkan dengan gelembung dot-com tahun 1990-an, SPACs tetap menjadi alat yang menarik bagi perusahaan adtech. Dengan berkembangnya sektor TV dan e-commerce yang terhubung, investor kini mengevaluasi perusahaan adtech seperti halnya bisnis teknologi lainnya. Jika perusahaan Anda beroperasi di sektor yang berkembang pesat selama pandemi, telah mencapai nilai perkiraan lebih dari $250 juta, menawarkan layanan berkualitas tinggi dan berkinerja baik secara finansial, maka rute SPAC bisa menjadi pilihan yang layak untuk Anda.

Prioritaskan nilai perusahaan Anda. Saat mempertimbangkan IPO atau SPACs, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai bisnis Anda dan produk yang Anda tawarkan kepada pelanggan, serta industri yang lebih luas. Setelah kesepakatan disegel dan saham Anda mulai diperdagangkan secara publik, Anda harus meyakinkan investor Anda tentang potensi dan kemampuan perusahaan.

Terlepas dari apakah bisnis memilih IPO tradisional atau SPACs yang disederhanakan, go public adalah pekerjaan besar. Terlepas dari masuknya investasi adtech, bisnis harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang sesuai dengan keadaan khusus mereka. Sebuah lapisan perak untuk gangguan tahun 2020 adalah bahwa sekarang ada peluang lebih besar bagi perusahaan adtech yang telah berencana untuk keluar atau mengumpulkan dana. Dengan meningkatkan kualitas penawaran produk, mempersiapkan perubahan secara menyeluruh, dan dengan cermat mengevaluasi opsi mana yang paling menguntungkan perusahaan Anda, Anda dapat siap untuk bergerak ketika waktunya tepat.