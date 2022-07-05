Sergii Denysenko
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dalam industri periklanan internet, Sergii telah memegang posisi eksekutif di berbagai macam perusahaan multinasional dan membuat berbagai platform media digital global. Sebelum bergabung dengan MGID, Sergii menjabat sebagai CEO di Sales House, TAKiTAK! Advertising dan Gala Media. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dan manajer pengembangan jaringan di Gala.net. Memimpin salah satu perusahaan periklanan pertama dan terbesar di dunia, Sergii juga bertanggung jawab atas bisnis global MGID dengan fokus spesial pada mengamankan posisi perusahaan sebagai perusahaan periklanan native unggulan. Sejak bergabung dengan MGID di tahun 2011, Sergii telah memimpin 750 staf yang tersebar di seluruh dunia, meluncurkan layanan-layanan baru yang meningkatkan pendapatan MGID hingga tiga kali lipat.
Artikel oleh Sergii Denysenko
