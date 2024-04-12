Di konferensi IAB HowTo di Warsaw, Polandia, Karina Klymenko, Kepala Kreatif MGID dan Departemen Kepatuhan, membahas tentang meningkatnya kekhawatiran soal brand safety dan membagi wawasannya tentang kualitas iklan. Di artikel ini, kami telah meringkas perbincangan Karina Klymenko: baca untuk menemukan cara-cara praktis bagi semua platform untuk menjaga standar iklan dan tip-tip berguna bagi pengiklan yang sedang berhadapan dengan tantangan periklanan.

Apa Itu Kualitas Iklan Dari Perspektif Platform Iklan?

Mungkin tidak ada metrik yang paling membingungkan daripada kualitas iklan, dan metrik ini juga telah menimbulkan banyak debat. Beberapa orang menginterpretasikannya sebagai kualitas iklan sebagai iklan yang menonjol, dan iklan dengan visual yang realistis saja tidaklah cukup; orang lainnya merujuk ke kategori-kategori produk dan konten tertentu, menganggap janji akan hasil atau waktu yang diperlukan untuk mencapainya, jenis-jenis pengiklan dan lainnya sebagai hal yang tidak seberapa penting.

Maka, untuk memastikan kontrol kualitas dan menganalisis hubungan sebab dan akibat, penting untuk mengetahui bahwa kualitas iklan bukanlah satu hal saja tapi merupakan konsep beraneka segi yang harus diperhitungkan dari beberapa perspektif berbeda.

Penerbit: Kualitas iklan termasuk menilai kualitas traffic, keseluruhan pengalaman pengguna di website penerbit, mematuhi kebijakan editorial penerbit (jenis konten yang dipublikasikan) dan kualitas konten di website penerbit.

Kualitas iklan termasuk menilai kualitas traffic, keseluruhan pengalaman pengguna di website penerbit, mematuhi kebijakan editorial penerbit (jenis konten yang dipublikasikan) dan kualitas konten di website penerbit. Pengalaman iklan: Pusat dari kualitas iklan adalah interaksi pengguna dan iklan itu sendiri. Faktor-faktor seperti produk atau layanan yang dipromosikan, desain iklan dan konsep dasarnya semua berkontribusi ke keseluruhan pengalaman iklan.

Pusat dari kualitas iklan adalah interaksi pengguna dan iklan itu sendiri. Faktor-faktor seperti produk atau layanan yang dipromosikan, desain iklan dan konsep dasarnya semua berkontribusi ke keseluruhan pengalaman iklan. Keamanan Pelanggan: Menjamin keamanan dan transparansi dari pengalaman iklan sangatlah penting. Iklan harus memiliki label konten sponsor secara jelas demi memberikan pengguna transparansi tentang asal iklan. Pengiklan harus menawarkan representasi akurat dari konten atau produk yang dapat ditemukan oleh pengguna saat mengklik iklan. Selain itu, Iklan harus terintegrasi secara sempurna dengan gaya dan format dari halaman di sekitarnya.

Menjamin keamanan dan transparansi dari pengalaman iklan sangatlah penting. Iklan harus memiliki label konten sponsor secara jelas demi memberikan pengguna transparansi tentang asal iklan. Pengiklan harus menawarkan representasi akurat dari konten atau produk yang dapat ditemukan oleh pengguna saat mengklik iklan. Selain itu, Iklan harus terintegrasi secara sempurna dengan gaya dan format dari halaman di sekitarnya. Brand safety: Lingkungan periklanan memiliki peran penting dalam menjaga brand safety. Brand safety melibatkan memperhitungkan konteks di mana iklan ditampilkan dan menilai lingkungan iklan demi memastikan bahwa semuanya selaras dengan nilai dan tujuan brand.

Bagaimana Cara Melindungi Pengguna Dari Iklan Jahat?

Moderasi Berbagai Faktor: Proses moderasi awal kami menerapkan beberapa lapisan pemeriksaan untuk menilai kualitas dan keamanan iklan:

Model otomatis internal: Model otomatis ini bekerja dengan setiap komponen individu iklan, memanfaatkan data historis dan keputusan-keputusan sebelumnya atau karakteristik prediktif tentant proses pembuatan keputusan. Model ini dilatih setiap hari dan dibantu dengan peraturan-peraturan baru yang telah dilalui iklan. Bagi kami, logika fleksibel sangatlah penting, meliputi konteks dan detail, dengan beragam jenis solusi yang lebih dari sekedar "hitam dan putih." Model ini tidak hanya membuat keputusan yang mempercepat moderasi secara signifikan tapi juga membantu mengelompokkan iklan berdasarkan prinsip-prinsip khusus, menyediakan tip-tip untuk pemrosesan manual dan mencegah kesalahpahaman dan eror.

Model otomatis ini bekerja dengan setiap komponen individu iklan, memanfaatkan data historis dan keputusan-keputusan sebelumnya atau karakteristik prediktif tentant proses pembuatan keputusan. Model ini dilatih setiap hari dan dibantu dengan peraturan-peraturan baru yang telah dilalui iklan. Bagi kami, logika fleksibel sangatlah penting, meliputi konteks dan detail, dengan beragam jenis solusi yang lebih dari sekedar "hitam dan putih." Model ini tidak hanya membuat keputusan yang mempercepat moderasi secara signifikan tapi juga membantu mengelompokkan iklan berdasarkan prinsip-prinsip khusus, menyediakan tip-tip untuk pemrosesan manual dan mencegah kesalahpahaman dan eror. Moderasi manual: Moderasi manual masih merupakan suatu langkah penting dalam proses verifikasi, menangani semua kategori-kategori sensitif, kasus-kasus kontroversial dan pesan-pesan ambigu yang mungkin menyinggung grup pengguna tertentu. Moderasi manual berlaku bagi klien dengan tingkat kepercayaan rendah yang ingin menghindari pelanggaran dan juga klien bran yang ingin memastikan bahwa semua iklan mematuhi panduan brand. Tim dukungan kepatuhan beroperasi pada setiap level dan menangani aspek-aspek teknis dari moderasi, sementara tim-tim lokal membuat keputusan tentang pembentukan dan kepatuhan kebijakan untuk setiap kampanye aktif di dalam sistem.

Moderasi manual masih merupakan suatu langkah penting dalam proses verifikasi, menangani semua kategori-kategori sensitif, kasus-kasus kontroversial dan pesan-pesan ambigu yang mungkin menyinggung grup pengguna tertentu. Moderasi manual berlaku bagi klien dengan tingkat kepercayaan rendah yang ingin menghindari pelanggaran dan juga klien bran yang ingin memastikan bahwa semua iklan mematuhi panduan brand. Tim dukungan kepatuhan beroperasi pada setiap level dan menangani aspek-aspek teknis dari moderasi, sementara tim-tim lokal membuat keputusan tentang pembentukan dan kepatuhan kebijakan untuk setiap kampanye aktif di dalam sistem. Alat-alat pihak ketiga: Kami memanfaatkan solusi-solusi pihak ketiga untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan kami dan memprediksi perilaku komponen iklan.

Meskipun teknologi AI semakin canggih, alat-alat penilaian konten masih kesulitan untuk mendeteksi tanda dan sentimen kontekstual yang tak jelas, terutama dari medium seperti video. Untuk menangani masalah ini, semua platform harus memiliki tim-tim lokal yang berisikan moderator manusia yang paham akan konteks tertentu dari iklan dan dampaknya ke pemirsa.

Moderator menyediakan lapisan evaluasi ekstra untuk mengidentifikasi perbedaan budaya, ideologi politik dan masalah subyek yang tidak dapat dikenali oleh AI, terutama pada tingkat lokal.

Mengembangkan kebijakan kepatuhan yang efektif membutuhkan perhatian terhadap detail dan pembaruan reguler. Jika Anda bekerja sama dengan organisasi yang standar kualitas iklannya belum ditinjau ulang dalam enam bulan terakhir, pertanyaan yang Anda ajukan dapat mendorong pembaruan dari kebijakan lama.

Berikut beberapa aspek penting yang patut diperhitungkan:

Hukum dan regulasi lokal: Penting untuk mengawasi perubahan hukum lokal secara reguler karena setiap perubahan biasanya tidak dikirim melalui email. Tim kepatuhan lokal kami memberikan pembaruan tepat waktu untuk menjamin kepatuhan pada persyaratan hukum.

Penting untuk mengawasi perubahan hukum lokal secara reguler karena setiap perubahan biasanya tidak dikirim melalui email. Tim kepatuhan lokal kami memberikan pembaruan tepat waktu untuk menjamin kepatuhan pada persyaratan hukum. Brand safety: Mencegah brand-brand yang saling bersaing dari tampil bersamaan adalah hal yang wajib. Pengawasan dan pembaruan secara terus-menerus penting dilakukan untuk menjaga standar brand safety.

Mencegah brand-brand yang saling bersaing dari tampil bersamaan adalah hal yang wajib. Pengawasan dan pembaruan secara terus-menerus penting dilakukan untuk menjaga standar brand safety. Diversitas: Memeluk diversitas dalam kebijakan iklan sangatlah penting. Kami terus mendukung inisiatif untuk mempromosikan diversitas dan membantu pengiklan menjauhi stereotip, terutama di industri yang sering terjadi stereotip.

Clickbait VS Click Factor

Satu komponen penting lainnya dari kualitas iklan adalah konsep dari clickbait, yang memang merupakan indikator jelas dari periklanan berkualitas rendah. Namun, hal ini patut diperdebatkan, karena praktik-praktik clickbait sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik atau konsep positif dari produk. Namun, clickbait biasanya tidak mencerminkan hasil dari produk. Penting pada titik ini untuk mempersepsikan dan menyampaikan perbedaan antara menjanjikan hasil yang pasti akan diperoleh dengan kemungkinan dari memperoleh hasil.

Setiap iklan yang beroperasi dengan emosi dan kebutuhan manusia, menawarkan solusi dari titik rasa sakitnya. Kami menyebutnya click factor. Menghindari janji-janji palsu tapi menjawab masalah dan kebutuhan pelanggan –– melayani emosi dan minatnya –– merupakan periklanan berkualitas.

Apakah AI Dapat Membawa Perubahan Pada Kualitas Iklan?

Dengan memanfaatkan AI, pengiklan sekarang dapat mengoptimalkan penargetan iklan, membuat konten unik dan meningkatkan keseluruhan kinerja kampanye dengan tingkat presisi yang tak dapat dicapai sebelumnya. Salah satu keuntungan terbesar AI adalah kemampuannya dalam menjawab tantangan-tantangan terbesar dalam kualitas iklan. Di antara keuntungan-keuntungan lainnya, AI dapat menyelesaikan 4 masalah utama.

Pelanggaran hak cipta : Tidak perlu lagi khawatir tentang risiko pelanggaran hak cipta, karena AI mampu menciptakan gambar-gambar unik.

: Tidak perlu lagi khawatir tentang risiko pelanggaran hak cipta, karena AI mampu menciptakan gambar-gambar unik. Diversitas: Pengiklan dapat menciptakan gambar-gambar orisinal yang dapat membantu eksprimen dan membangun iklan yang beragam. Kampanye akan selalu segar dan juga mampu memaksimalkan peluang-peluang musiman.

Pengiklan dapat menciptakan gambar-gambar orisinal yang dapat membantu eksprimen dan membangun iklan yang beragam. Kampanye akan selalu segar dan juga mampu memaksimalkan peluang-peluang musiman. Lokalisasi: Model image-to-image MGID dapat menciptakan berbagai variasi dari satu gambar untuk pasar-pasar berbeda, setiap gambar dioptimalkan untuk wilayah, bahasa atau target pemirsa tertentu.

Pengujian A/B: Proses pengujian A/B yang cepat dan sederhana

Di bawah ini Anda akan menemukan beberapa contoh dari kampanye Nestlé Latam, yang seluruhnya diluncurkan menggunakan gambar-gambar bayi yang diciptakan oleh AI (dan terus menggunakan konsep serupa hingga sekarang). Meskipun topik-topik seputar bayi selalu dianggap sensitif, brand ini mampu membuat safe space dengan model-model bayi, berkat hasil berkualitas tinggi yang diciptakan oleh teknologi AI.

Kesimpulan

Menjaga kualitas tinggi iklan membutuhkan kerja sama antara pengiklan, penerbit dan platform. Saat memilih suatu platform iklan, prioritaskan platform yang mengikuti standar-standar industri dan memperbarui kebijakannya secara berkala. Cara ini menjamin pengalaman pengguna yang positif dan membangun kepercayaan di seluruh komunitas periklanan.