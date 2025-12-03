Di MGID, kami dengan senang hati memperkenalkan Engagement Metrics, fitur baru yang membantu pengiklan memahami apa yang benar-benar terjadi setelah pengguna mengklik iklan.

Klik dan konversi hanya menunjukkan sebagian kecil dari cerita. Engagement Metrics memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs Anda: berapa lama mereka tinggal, seberapa besar keterlibatan mereka, dan seberapa bernilai perhatian tersebut.

Apa itu Engagement Metrics

Engagement Metrics melacak perilaku nyata pengguna begitu mereka mendarat di situs Anda. Fitur ini mengukur tidak hanya jumlah traffic, tetapi juga kualitas engagement.

Anda sekarang dapat melihat:

Visits (Sesi): Satu visit dihitung setiap kali pengguna mendarat di landing page setelah mengklik iklan MGID. Setiap visit mewakili sesi nyata yang menunjukkan jumlah interaksi autentik yang dibawa kampanye Anda.

Satu visit dihitung setiap kali pengguna mendarat di landing page setelah mengklik iklan MGID. Setiap visit mewakili sesi nyata yang menunjukkan jumlah interaksi autentik yang dibawa kampanye Anda. Time on site: Menunjukkan berapa lama rata-rata pengguna benar-benar menghabiskan waktu di halaman Anda. Hanya waktu aktif yang dihitung, saat tab benar-benar terlihat dan sedang digunakan.

Menunjukkan berapa lama rata-rata pengguna benar-benar menghabiskan waktu di halaman Anda. Hanya waktu aktif yang dihitung, saat tab benar-benar terlihat dan sedang digunakan. CPV (Cost per visit): Mengukur efisiensi biaya: berapa banyak yang Anda bayarkan untuk setiap visit yang benar-benar terjadi. Ini memudahkan Anda membandingkan performa antar materi iklan, placement, atau audiens.

Mengukur efisiensi biaya: berapa banyak yang Anda bayarkan untuk setiap visit yang benar-benar terjadi. Ini memudahkan Anda membandingkan performa antar materi iklan, placement, atau audiens. Landing rate: Mengukur persentase klik yang benar-benar memuat halaman situs Anda. Landing rate rendah dapat menandakan masalah teknis, halaman lambat, atau ketidaksesuaian audiens.

Mengapa Engagement Metrics penting

Engagement Metrics mengisi celah antara klik dan konversi serta memberikan manfaat utama:

Pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pengguna: Anda dapat melihat bagaimana mereka benar-benar berinteraksi dengan konten Anda.

Anda dapat melihat bagaimana mereka benar-benar berinteraksi dengan konten Anda. Optimasi kampanye yang lebih cerdas: Insight yang lebih dalam mendukung keputusan yang lebih tepat dan ROI yang lebih tinggi.

Insight yang lebih dalam mendukung keputusan yang lebih tepat dan ROI yang lebih tinggi. Data kualitatif untuk kampanye branding: Cocok untuk mengukur awareness, efektivitas konten, dan kualitas perhatian pengguna.

Cara kerja Engagement Metrics

MGID Pixel yang sudah Anda gunakan kini memiliki fungsi yang lebih kuat. Setelah dipasang di seluruh halaman situs Anda, Pixel akan melacak engagement secara otomatis, tanpa konfigurasi tambahan.

Beginilah cara kerjanya:

Pengguna mengklik iklan MGID dan mendarat di situs Anda, sesi baru dimulai. Pixel mencatat waktu aktif pengguna saat halaman berada dalam fokus. Jika pengguna berpindah ke halaman lain yang juga memiliki Pixel, sesi tetap berlanjut. Jika tidak ada aktivitas selama 30 menit atau terjadi klik baru, sesi berikutnya dimulai. Semua data engagement (time on site, visits, landing rate, CPV, dan lainnya) dikirimkan otomatis ke MGID.

Data ini akan muncul langsung di statistik kampanye dalam Campaigns, Ads, Sources, dan Reports. Anda dapat menganalisis tren, menambahkan kolom engagement, atau membandingkan berbagai materi iklan dan sumber traffic.

Cara mengaktifkan Engagement Metrics

Sangat mudah:

1. Masuk ke bagian pembuatan atau pengeditan kampanye.

2. uka tab Tracking, lalu klik Get Pixel Code.

3. Salin kode tersebut dan pasang di seluruh halaman situs Anda, idealnya di bagian atau melalui Google Tag Manager.

4. Di dashboard, tambahkan kolom Visits, Time on Site, Landing Rate, atau CPV — data akan tampil otomatis.

Tanpa pengaturan tambahan. Saat Pixel aktif, Engagement Metrics langsung mulai mengumpulkan data.

Mulai mengukur hal yang benar-benar penting

Klik hanyalah permulaan. Engagement Metrics membantu Anda melihat gambaran lengkap: bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs Anda, seberapa besar keterlibatan mereka, dan seberapa efektif konten Anda. Dengan insight baru ini, Anda dapat mengoptimalkan kampanye dengan lebih cerdas dan membuat keputusan berdasarkan perilaku nyata pengguna.

Engagement Metrics kini tersedia di dashboard MGID. Tambahkan ke laporan Anda dan mulailah melihat lebih jauh daripada sekadar klik.