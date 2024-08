Musim kegembiraan dan perayaan telah tiba! Hari libur semakin mendekat, para pembeli mulai menjelajah web, dan bisnis dimana pun bersiap menyambut musim ini, menyusun rencana strategis upaya pemasaran mereka untuk kampanye liburan yang sukses.

Tapi jangan lupa, perencanaan musim liburan bukanlah hal yang mudah: ini seperti sebuah teka-teki. Anda jelas ingin menarik pelanggan baru dan mengakhiri tahun ini dengan positif, tetapi dari mana Anda harus memulai? Strategi apa yang terbaik? Dan bagaimana Anda terhubung dengan pembeli di musim liburan?

Di situlah kami hadir. Kami di sini untuk berbagi ide, promosi, dan strategi pemasaran liburan praktis yang tidak hanya akan membuat pelanggan Anda tersenyum, namun juga memberikan dorongan semangat pada kampanye liburan Anda. Mari selami dan jadikan musim liburan ini sebagai musim liburan Anda yang paling sukses!

Belanja Liburan 2023: Laporan Situasi Terkini

Memasuki musim liburan tahun 2023, terlihat jelas bahwa pesta belanja mulai lebih awal dari sebelumnya, dengan pertengahan Oktober sebagai permulaannya. Pergeseran ini menandakan peralihan dari fokus tradisional di bulan November-Desember, sehingga memperpanjang semangat belanja liburan hingga kuartal keempat.

Statistik yang menarik dari eMarketer memprediksi penjualan e-commerce liburan di AS tahun ini akan kembali ke pertumbuhan dua digit sebesar 11,3% YoY seiring dengan tingkat pertumbuhan di seluruh saluran ritel yang kembali ke kondisi normal sebelum pandemi.

Berikut adalah beberapa insight yang penting untuk diketahui:

-Merangkul keseharian: Tahun ini, ada pergeseran yang nyata ke arah kebutuhan sehari-hari. Barang-barang dengan harga tinggi mulai tergeser, karena konsumen lebih memilih pakaian dan aksesori. Selain itu, produk-produk yang biasanya tidak berhubungan dengan hadiah liburan, seperti barang kemasan untuk konsumen (CPG), mulai menarik perhatian. Sementara itu, barang elektronik dan furnitur konsumen berangsur-angsur pulih dari lonjakan yang disebabkan oleh pandemi. -Pertempuran para raksasa ritel: Seiring dengan perubahan perilaku belanja, persaingan antara toko fisik dan e-commerce untuk memperebutkan supremasi musim liburan semakin ketat. E-commerce akan melanjutkan lintasan pertumbuhan dua digitnya, memperlebar jarak antara e-commerce dan toko fisik. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa toko fisik tetap menjadi pendorong utama penjualan. Namun, persaingan untuk menjadi pilihan utama saluran belanja musim liburan terus berlanjut dan akan berlangsung sengit antara raksasa industri Amazon dan Walmart.

Takeaway: Untuk musim liburan ini, strategi pemasaran baru diperlukan. Menunggu hingga setelah Thanksgiving untuk fokus pada Google dan Facebook tidak akan cukup. Agar berhasil, pemasar harus menjangkau pembeli di musim liburan lebih awal, menarik perhatian mereka, dan membuat mereka tetap setia tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan.

Sekarang, ayo kita mulai perjalanan untuk memberi kampanye iklan Anda sentuhan keajaiban liburan. Tips yang telah teruji berikut siap untuk mengubah pendekatan Anda, memberikan sentuhan yang meriah pada upaya pemasaran Anda.

Nyalakan Periklanan Meriah Anda: 7 Tips untuk Kesuksesan Liburan

Terlepas dari musim belanja yang mulai lebih awal dan perubahan dalam permintaan, konsumen sekarang memprioritaskan pembelian, yang mengarah pada pengeluaran yang lebih hati-hati.

Mengingat hal ini, [penelitian Meta] (https://www.facebook.com/business/holiday-marketing) menyoroti tren-tren utama yang harus diwaspadai.

Pentingnya penghematan yang bermakna: Pembeli selalu menunggu dan mencari diskon dan promosi besar. Mencoba brand baru: Pembeli terbuka untuk mencoba dan berinteraksi dengan brand yang masih asing bagi mereka. Relevansi masih sangat penting: Pengguna masih menghargai iklan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Guna mengarungi lingkungan yang terus berubah ini, kami sudah berbagi tips untuk membantu Anda membuat iklan yang menarik di musim liburan ini.

1. Perlombaan untuk Menarik Perhatian: Ciptakan Rasa Urgensi

Di tengah kompetitifnya pasar musim liburan, sangat penting untuk menarik perhatian audiens Anda dengan cepat. Menciptakan rasa urgensi dalam kampanye iklan Anda bisa menjadi taktik yang ampuh. Ini akan mendorong calon pembeli untuk bertindak cepat, karena mereka tahu bahwa penawaran tersebut tidak akan bertahan selamanya. Kesan kesegeraan ini telah terbukti meningkatkan tingkat konversi, menjadikannya salah strategi penting untuk pemasaran liburan yang sukses.

Rekomendasi kami:

-Buat kampanye hitung mundur yang menarik: Bangun antisipasi dengan menjalankan kampanye hitung mundur. Soroti sisa hari sampai liburan dimulai, sehingga menciptakan rasa urgensi bagi calon pelanggan. -Peringatan tentang stok terbatas: Tarik perhatian audiens Anda dengan memberi tahu bahwa stok tersisa sedikit atau ketersediaan produk atau layanan terbatas. Dengan demikian, Anda memotivasi calon pembeli untuk melakukan pembelian dengan cepat, memastikan mereka tidak melewatkan penawaran yang meriah. -Tawarkan akses awal eksklusif: Berikan apresiasi kepada basis pelanggan setia Anda dengan kesempatan eksklusif untuk mengakses promosi liburan khusus atau mendapatkan intipan peluncuran produk musiman. Hal ini akan memunculkan kesan diistimewakan dan urgensi yang berbeda. -Buat penawaran terbatas: Ciptakan kegembiraan dan urgensi dengan memperkenalkan penawaran terbatas yang eksklusif selama musim liburan. Komunikasikan dengan jelas bahwa penawaran khusus ini hanya tersedia untuk jangka waktu terbatas. -Gunakan promo kilat: Kejutkan audiens Anda dengan promo singkat dan mendadak selama musim liburan, sehingga menarik perhatian dan mendorong tindakan cepat. Dengan menekankan bahwa penawaran tersebut terbatas, Anda mendorong pelanggan untuk bertindak cepat guna memanfaatkan diskon khusus.

2. Saatnya Pembayaran Fleksibel: Implementasikan “Beli Sekarang, Bayar Nanti”

Menawarkan opsi “Beli Sekarang, Bayar Nanti” (BSBN) memberi konsumen potensial fleksibilitas lebih dan membantu meningkatkan konversi, karena mereka tidak harus menanggung beban biaya di muka. eMarketer mengatakan bahwa BSBN akan menyumbang 1% dari total penjualan ritel di AS tahun ini, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 1,5% pada tahun 2027.

Rekomendasi kami:*

-Komunikasikan dengan jelas opsi BSBN: Pastikan bahwa opsi “Beli Sekarang, Bayar Nanti” ditampilkan dengan jelas di situs web dan halaman pembayaran Anda. Gunakan bahasa yang lugas dan ringkas untuk menjelaskan manfaatnya. -Integrasikan BSBN dalam kampanye iklan: Tampilkan “Beli Sekarang, Bayar Nanti” dalam copy iklan dan materi iklan Anda. Soroti ketersediaan dan manfaatnya. -Tawarkan promo BSBN eksklusif: Berikan promo atau diskon spesial untuk konsumen yang memilih untuk menggunakan opsi pembayaran ini. Hal ini memberikan insentif untuk menggunakan opsi tersebut dan mendorong konversi. -Pastikan integrasi yang mulus dengan pemroses pembayaran: Bekerja samalah dengan pemroses pembayaran Anda untuk memastikan bahwa opsi BSBN terintegrasi dengan lancar ke dalam proses checkout Anda, guna memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan. -Sediakan dukungan pelanggan untuk pertanyaan seputar BSBN: Sediakan saluran dukungan pelanggan khusus atau bagian FAQ untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran apa pun terkait opsi “Beli Sekarang, Bayar Nanti”.

3. Saku yang Makmur: Dapatkan Diskon dan Penawaran Spesial

Diskon dan penawaran khusus sudah terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan di musim liburan. Konsumen secara aktif mencari tawaran selama musim liburan, dan bagi banyak konsumen, diskon merupakan faktor penentu terjadinya penjualan. Laporan dari NRF mengonfirmasi bahwa 66% dari konsumen mengatakan bahwa diskon merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan belanja liburan mereka.

Rekomendasi kami:

-Beri apresiasi kepada pelanggan VIP Anda: Berikan diskon eksklusif kepada pelanggan email atau anggota program loyalitas Anda. Tunjukkan perlakuan khusus untuk pelanggan Anda yang paling aktif, dan dorong orang lain untuk berlangganan untuk mendapatkan hadiah ini. -Maksimalkan pembelanjaan dengan diskon berjenjang: Berikan keuntungan untuk pembelanjaan yang lebih tinggi dengan diskon berjenjang. Misalnya, tawarkan diskon yang lebih besar untuk pembelian di atas nominal tertentu, sehingga mendorong pelanggan untuk menambahkan lebih banyak barang ke keranjang belanja mereka. -**Gabungkan penawaran untuk memberikan nilai tambah: Buat penawaran yang dibundel dengan produk pelengkap dengan harga diskon. Hal ini mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak barang sembari tetap merasa mendapatkan penawaran yang bagus. -Dapatkan lebih banyak dengan tawaran BOGO (Buy One, Get One): Implementasikan promo “Buy One, Get One”, yang memberi konsumen satu produk tambahan secara cuma-cuma atau dengan diskon saat mereka membeli satu barang tertentu. -Soroti penghematan dalam iklan Anda: Komunikasikan dengan jelas penghematan dan diskon dalam materi dan copy iklan Anda. Gunakan visual yang menarik perhatian untuk menekankan nilai yang bisa didapat oleh konsumen.

4. Hadiah yang Berbicara dari Hati: Soroti Ide Hadiah Personal

Menurut sebuah studi oleh Epsilon, kampanye pemasaran liburan yang dipersonalisasi menghasilkan peningkatan 5,7% dalam tingkat transaksi dan 6,8% peningkatan pendapatan per email, dibandingkan dengan kampanye yang tidak dipersonalisasi. Jadi, bantu pembeli menemukan hadiah yang sempurna dengan menawarkan koleksi yang telah dikurasi atau rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan minat, preferensi, atau riwayat pembelian mereka.

Rekomendasi kami:

-Manfaatkan segmentasi pelanggan: Segmentasikan basis pelanggan Anda berdasarkan preferensi, perilaku, dan riwayat pembelian. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan rekomendasi produk untuk setiap segmen. -Gunakan survei pengguna untuk preferensi: Lakukan survei atau gunakan kuis interaktif untuk mengumpulkan insight tentang preferensi pelanggan Anda. Pakai data ini untuk menghasilkan ide hadiah yang dipersonalisasi yang selaras dengan selera dan minat mereka. -Tawarkan bundel eksklusif yang dipersonalisasi: Kurasi bundel hadiah khusus berdasarkan pada preferensi individu. Ini memudahkan proses belanja bagi pelanggan sekaligus menjamin pengalaman pemberian hadiah yang hangat dan personal. -Promosikan pembelian dini untuk pengiriman tepat waktu: Dorong pelanggan untuk membeli hadiah mereka lebih awal untuk memastikan ketersediaan dan kedatangan tepat waktu untuk liburan, terutama jika melibatkan kustomisasi. -Gunakan konten iklan dinamis: Sertakan konten iklan dinamis untuk menampilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi secara real-time untuk menyesuaikan pengalaman iklan bagi setiap pengguna.

5. Mendekorasi Aula Periklanan: Buat Konten Iklan yang Menarik dan Meriah

Iklan bertema liburan yang menarik secara visual memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menarik perhatian audiens dan menghasilkan respons positif. Gunakan warna-warna cerah dan gambar yang ceria pada materi iklan Anda untuk menciptakan semangat liburan.

Rekomendasi kami:*

-Gabungkan visual dan citra yang meriah: Gunakan visual bertema liburan, seperti kepingan salju, ornamen dan pemandangan musim dingin, untuk menciptakan suasana yang meriah. -Bereksperimenlah dengan gaya dan warna: Eksplorasi spektrum warna cerah dan terang yang selaras dengan musim perayaan. Alat pembuat gambar AI kami, dipadukan dengan keahlian tim kreatif kami di MGID, dapat menyederhanakan proses eksperimen Anda. -Ceritakan kisah-kisah yang mengharukan: Buatlah narasi yang menyentuh hati, dengan fokus pada tema-tema seperti keluarga, kebersamaan, dan semangat memberi selama musim liburan. -Sertakan pesan khusus terkait musim liburan: Integrasikan salam musiman, pesan-pesan ucapan selamat, dan referensi tentang tradisi liburan untuk beresonansi dengan audiens Anda. -Manfaatkan iklan rich media: Format dinamis dengan berbagai pilihan tampilan melibatkan pengguna dengan elemen interaktif seperti tampilan 360 derajat, panorama, dan efek paralaks, menjadikannya sempurna untuk menampilkan promosi liburan dan meningkatkan pengalaman merek yang tak terlupakan.

6. Percayalah Pada Suara: Manfaatkan Bukti Sosial dan Konten Buatan Pengguna

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh BrightLocal, 76% konsumen membaca ulasan online untuk bisnis lokal, dan 46% konsumen mempercayai ulasan online daripada rekomendasi pribadi. Tampilkan ulasan positif, testimoni, atau konten buatan pengguna untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan calon pelanggan.

Rekomendasi kami:

_Dorong ulasan dan testimoni pelanggan: Dorong pelanggan yang puas untuk memberikan ulasan dan testimoni di situs web atau platform ulasan Anda. Soroti pengalaman positif ini dalam pemasaran liburan Anda. -Tampilkan konten buatan pengguna dalam iklan: Tampilkan foto, video, atau testimoni dari pelanggan yang senang menggunakan produk atau layanan Anda. Hal ini akan menambah autentisitas dan relevansi pada pemasaran liburan Anda. -Buat kampanye konten buatan pengguna (UGC) khusus: Luncurkan kampanye yang mendorong konsumen untuk berbagi tentang pengalaman mereka dengan produk Anda selama musim liburan. Berikan insentif atau adakan kontes untuk meningkatkan partisipasi. -Soroti rating dan ulasan dalam copy iklan: Sertakan rating bintang dan cuplikan ulasan positif di materi iklan Anda. Ini menghadirkan bukti sosial langsung kepada calon pelanggan. _Manfaatkan influencer untuk konten buatan pengguna: Berkolaborasilah dengan influencer di industri Anda untuk membuat dan berbagi konten buatan pengguna yang menampilkan produk atau layanan Anda dalam suasana hiburan.

7. Menyongsong Musim Ini: Tawarkan Ongkos Kirim dan Retur Gratis

Menawarkan gratis ongkos kirim tidak hanya meyakinkan pembeli akan pengiriman yang tepat waktu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melakukan pembelian. Menurut survei Google, 75% pembeli global lebih memilih toko yang menyediakan pengiriman gratis. Pada pertengahan musim liburan, fokuslah pada pengiriman ekspres gratis dan periode pengembalian yang diperpanjang.

Rekomendasi kami:

-Komunikasi dengan jelas penawaran Anda: Pastikan bahwa ketersediaan gratis ongkos kirim dan retur ditampilkan secara mencolok di situs web Anda, di kampanye email dan di materi iklan. -Tetapkan ambang batas yang jelas untuk gratis ongkos kirim: Komunikasikan dengan jelas ambang batas pembelanjaan yang harus dicapai pelanggan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gratis ongkos kirim. Hal ini dapat mendorong pembelian yang lebih besar. -Promosikan program keanggotaan: Dorong pembeli untuk mendaftar ke program keanggotaan yang menawarkan keuntungan eksklusif, termasuk gratis ongkos kirim dan pengembalian tanpa repot. Soroti nilai keanggotaan. -Tawarkan opsi pengiriman yang dipercepat: Sediakan opsi bagi pelanggan untuk memilih pengiriman yang dipercepat untuk pengiriman yang lebih cepat, memastikan hadiah mereka tiba tepat waktu untuk liburan. -Manfaatkan pemasaran email untuk komunikasi: Kirim email yang ditargetkan kepada pelanggan yang menginformasikan kepada mereka tentang penawaran pengiriman dan pengembalian gratis, dan ajak mereka untuk memanfaatkannya.

Raih Kesuksesan Pemasaran Liburan Anda

Musim liburan adalah waktu yang sangat penting bagi para pemasar, dan strategi yang diuraikan di sini adalah tiket Anda untuk membuat pengaruh yang nyata. Kami telah mengeksplorasi bagaimana kombinasi konten yang dipersonalisasi, penawaran yang menarik, dan penempatan iklan yang strategis dapat menjadi pembeda antara menonjol atau tenggelam. Untuk benar-benar memperkuat upaya pemasaran liburan Anda, cobalah untuk memanfaatkan keahlian dan dukungan dari platform terpercaya seperti MGID.

Dengan platform iklan native MGID, Anda tidak hanya memiliki akses ke berbagai pengalaman dan pengetahuan tapi juga tim khusus yang siap membantu Anda di setiap langkah. Mulai dari saran personal hingga pengembangan materi dan setup tanpa hambatan, MGID berkomitmen untuk membantu Anda mencapai tujuan pemasaran liburan Anda.

Selain itu, kemampuan penargetan kontekstual kami yang canggih menjadi alat yang ampuh untuk menyempurnakan kampanye liburan Anda. Dengan menempatkan iklan Anda di lingkungan yang secara kontekstual relevan dengan konten, kami memastikan iklan Anda tidak hanya dilihat oleh audiens yang tepat, tetapi juga pada waktu yang tepat.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyempurnakan kampanye liburan Anda – beralihlah ke MGID(https://www.mgid.com/signup) sekarang dan mulailah musim kesuksesan pemasaran Anda.