Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh manajer brand adalah, "Bagaimana cara mengatasi kebutaan iklan banner dari target pemirsa saya?" Tentunya, saat Anda merancang suatu iklan, Anda ingin iklan Anda terlihat. Dan, agar iklan dapat terus terlihat, Anda harus memikat pengguna dan membujuknya untuk melakukan suatu tindakan.

Iklan-iklan rich media bisa jadi solusi yang Anda cari! Ini dikarenakan ada banyak sekali cara untuk berinteraksi dengan format ini. Anda dapat menyentuh, menyeret, menggores, menggeser, memutar, menonton video atau bahkan bermain game dengan periklanan media kaya.

Kami menganjurkan Anda untuk menjelajahi format iklan unik ini, membandingkannya dengan jenis-jenis iklan lainnya dan mempelajari semua praktik-praktik terbaik dari semua anggota tim internal kami. Dengan begini Anda dapat memperoleh inspirasi untuk kampanye iklan berikutnya!

Apa Itu Iklan Rich Media?

Iklan rich media menggunakan campuran dari teks, audio, gambar, video, animasi dan semua alat yang relevan di dalam format ini serupa dengan iklan video, format iklan ini menangkap perhatian penonton; namun, iklan video tidak selalu mendorong sebuah tindakan sementara periklanan rich media selalu mengingatkan pengguna untuk berinteraksi. Dengan iklan rich media yang bertolak belakang dengan kebutaan iklan banner statis, Anda akan lebih menonjol di dalam kerumunan dengan membuat dinamika visual dari penawaran produk Anda.

Suatu solusi win-win: brand mendapatkan keuntungan dari CTR dan metrik perhatian yang lebih tinggi, sementara penerbit menikmati iklan unik di dalam peletakan iklan mereka. Juga tidak lupa untuk menyebut keuntungan tambahkan dari metrik-metrik lainnya, seperti overall engagement, yang tidak tersedia di format-format iklan lainnya.

Iklan Display Rich Media vs. Banner Display Standar

Kami sudah menjelaskan secara detail apa itu iklan display rich media, mari kita bandingkan dengan banner display standar untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari perbedaan dan keuntungan dari rich media. Pada umumnya, iklan rich media menawarkan fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih tinggi, membuahkan hasil yang menakjubkan dalam jangkauan dan brand awareness.

Mari kita lihat tabel di bawah ini.

RM_01_Id.gif

Jenis-Jenis dari Iklan Rich Media

Iklan ini dinamis seperti video, namun iklan-iklan rich media lebih efektif karena pengguna dapat berinteraksi dengan iklan. Interaksi ini membaur dengan lingkungan di sekitar konten tapi masih menawan dan, maka dari itu, lebih efektif dalam memikat perhatian penonton. Iklan banner statis berguna bagi pengiklan tapi sering dihiraukan oleh konsumen modern. Iklan rich media dengan elemen-elemen dinamis dapat mengubah kampanye iklan standar menjadi aliran penghasilan baru yang terus berlanjut.

Lihat jenis-jenis utama dari iklan rich media:

● Dividers - Anda mungkin sudah pernah bertemu dengan iklan jenis ini saat melihat brand-brand kecantikan dan busana. Panah dua sisi di bagian tengah gambar yang dapat digerakkan oleh para pengguna, membantu mereka melihat gambar sebelum/sesudah, variasi lain dari gambar asli atau fitur produk lainnya. Jenis ini berguna untuk menonjolkan transformasi yang ditawarkan oleh produk. Menunjukkan para penonton bagaimana produk dapat membawa mereka dari poin A ke poin B, sebuah taktik marketing teruji.

Giorgio Armani.gif

● Iklan Banner Rich Media - ditampilkan di bagian atas, bawah, sisi atau tengah dari suatu halaman, iklan-iklan banner adalah format iklan terpopuler. Iklan-iklan ini paling banyak dilihat karena lokasinya. Pengiklan dapat mengubah gambar statis dari banner menjadi gambar bergerak yang indah. Sangat eye-catching, membuat format ini populer bagi para pengiklan. Cara yang sangat ampuh untuk mengatasi kebutaan banner.

Starbucks.gif

● Karosel Kotak Video - Karosel berisikan gambar latar belakang, video dan slide produk iklan di mana Anda dapat memamerkan produk yang ditampilkan di dalam iklan video.

Ralph Lauren.gif

Ford.gif

Cartier.gif

Bagaimana Iklan Rich Media Berbeda dari Format-Format Iklan Lainnya?

Selain dari desain interaktif dan elemen-elemen multimedia-nya, satu keuntungan besar dari menggunakan iklan rich media adalah kemampuan pelacakan yang ditawarkan. Faktanya, pelacakan dan optimasi data adalah dua faktor terbesar yang membedakan rich media dari format-format iklan lainnya. Sebagai seorang pengiklan, Anda ingin melacak data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih baik akan mengarah ke penargetan yang lebih pintar, menghasilkan konversi lebih tinggi. Pada akhirnya, optimasi yang lebih baik akan menghasilkan pelacakan data yang lebih sempurna yang juga akan membuahkan penghasilan lebih tinggi.

Berikut statistik dari salah satu kampanye iklan media kaya terbaik 2022 yang diluncurkan di platform periklanan global kami:

RM_02_Id.png

● Impresi – jumlah dari berapa kali orang melihat iklan Anda

● Rich event – suatu tindakan yang dilakukan pengguna untuk berinteraksi dengan iklan Anda

● CTR – jumlah berapa kali seseorang mengklik iklan Anda

● Overall engagement – berapa banyak perhatian yang diperoleh iklan Anda dan tindakan apa yang dilakukan para pengguna untuk berinteraksi dengannya

Beberapa dari metrik yang dianalisa oleh iklan adalah impresi viewable, interaksi, CTR dan relevansi iklan. Namun, metrik paling penting yang dikukur (yang membuat perbedaan paling berarti!) adalah tingkat engagement. Metrik ini tidak bisa diukur dengan iklan biasa seperti banner statis. Inilah yang membuat iklan rich media sangat berguna bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui bagaimana pemirsa Anda berinteraksi dengan iklan, Anda dapat mengoptimalkan iklan on the go dan memperbaiki strategi kampanye.

Keuntungan dari Iklan Rich Media bagi Para Pengiklan

Kami telah membahas tentang banyaknya keuntungan, namun sekarang, kami akan menjelaskan secara terperinci agar Anda dapat lebih memahami bagaimana iklan rich media dapat membantu bisnis Anda.

CTR lebih baik – Statistik kami menunjukkan bahwa iklan media kaya menghasilkan CTR yang sangat tinggi dibandingkan jenis-jenis iklan standar. Faktanya, data ekstrapolasi yang diperoleh dari platform periklanan global kami menunjukkan rata-rata CTR 0,4% sementara iklan statis hanya menyentuh batas 0,04%. Dengan selisih yang sangat besar dari kedua format iklan ini, tidak diragukan lagi iklan apa yang memiliki tingkat engagement terbaik.

Iklan mobile rich media lebih baik – Sejak traffic mobile jauh melebihi traffic desktop, memiliki iklan rich media mobile sangatlah penting. Iklan yang berpusat pada mobile membantu Anda dalam membuat pengalaman tak tertandingi bagi penonton langsung dalam genggamannya Selain itu, beberapa platform periklanan global, seperti MGID, merancang iklan media kaya yang membaur secara sempurna dengan konten halaman web, yang mempermudah pengalaman pengguna. Dengan desain seperti ini, para pengguna tidak merasa bahwa mereka sedang melihat iklan yang berisi penawaran produk.

RM_03.png

Prakiraan lebih baik – Satu hal yang menarik tentang iklan rich media adalah Anda dapat memanfaatkan metrik-metrik yang tidak tersedia di format-format iklan lainnya. Karena alasan ini, Anda dapat mengatur pengeluaran iklan menggunakan data konkret. Dengan begini Anda dapat merencanakan dan menentukan bujet jangka panajng. Selain itu, beberapa platform periklanan seperti kami menawarkan model CPM, di mana Anda dapat bertransaksi pada absis hasil yang terjamin. Penawaran seperti ini memberikan stabilitas karena Anda dapat mendapatkan keuntungan dari jumlah impresi viewable yang terjamin dan bukan total jumlah iklan Anda muncul di layar pengguna.

Perhatian lebih baik - Karena perhatian sering dianggap sebagai 'mata uang' baru di dalam ruang marketing performa, iklan rich media melampaui banyak format-format iklan lainnya yang tidak menawarkan pelacakan perhatian dan engagement pengguna. Dengan lebih banyak daya, Anda dapat mendapatkan lebih banyak wawasan pula, dan teknologi AI (seperti yang ada di platform MGID) dapat mengenali pola-pola perilaku, yang merupakan informasi penting untuk menghasilkan ROI lebih baik dari pengeluaran iklan digital Anda.

Lebih disukai penerbit - Para penerbit menghargai iklan-iklan berkualitas tinggi yang tidak mengganggu pengalaman pengguna pada website. Kebanyakan orang tidak suka iklan banner statis yang membosankan, jadi iklan seperti ini dianggap mengganggu dan dapat mengusir pengguna. Iklan rich media membuahkan penghasilan yang lebih besar bagi para pengiklan dan, pada akhirnya, menghasilkan komisi yang lebih besar pula bagi para penerbit. Format iklan ini juga dapat menjadi kendaraan bagi brand Anda untuk tampil di situs-situs premium seperti The New York Times atau CNN, memberikan kredibilitas bagi bisnis Anda.

Praktik-Praktik Terbaik Iklan Rich Media : Jangkau Target Pemirsa Anda

Penting bagi Anda untuk menjangkau target pemirsa seakurat mungkin. Iklan rich media adalah periklanan display berbayar, maka jika Anda menarget pemirsa yang tidak tepat, Anda akan mengalami kerugian. Di sisi lain, potensial dari keuntungan yang bisa diperoleh dari menarget pemirsa yang tepat sangatlah tinggi. Pelajari pelanggan ideal Anda dan mengenal mereka lebih jauh adalah resep sukses.

Di MGID, platform periklanan global kami membanggakan peletakan native berkualitas tinggi, penargetan kontekstual intelijen dan kontrol brand safety yang didukung oleh AI. Kami paham bahwa ini adalah bagian terpenting dari semua kampanye periklanan. Saat meluncurkan iklan Anda, harap diingat bahwa kami pasti akan mencapai target pemirsa yang diinginkan selama Anda tahu siapa pemirsa ini.

Berapa biayanya?

Bergantung pada beberapa faktor. Untuk memberikan Anda informasi lebih lanjut, berikut adalah kuotasi langsung dari kontributor panduan ini dan Head of Brand & Agency Business Development MGID: "Iklan wow selalu lebih mahal dari iklan standar." "Iklan wow selalu lebih mahal dari iklan standar."

Jika Anda ingin lebih menonjol dari yang lain, Anda sebaiknya mengalokasikan dana yang cukup ke dalam bujet. Iklan rich media setidaknya dua kali lebih mahal dari iklan display standar. Meskipun iklan rich media mungkin menunjukkan impresi yang lebih sedikit, format iklan ini akan menunjukkan ROI yang lebih besar dalam jangka panjang.

Berbagai faktor akan menentukan investasi Anda, seperti ukuran penerbit dan beban digital di dalam iklan. Dalam hal penerbit, pada dasarnya, periklanan di The New York Times lebih mahal dari pada di saluran media lokal di kota Anda.

Banyak brand biasanya ingin agensi-agensi untuk hanya menagih pembayaran untuk tontonan video penuh atau setengah, namun kebanyakan agensi tidak mengakomodasi cara ini. Di MGID, kami berbeda karena kami menawarkan CPC, CPM atau pendekatan untuk model-model CPA yang teroptimasi.

Bagaimana Cara Membuat Iklan Rich Media?

Saat mengembangkan rencana Anda, tentunya Anda ingin memperhitungkan bujet yang ada. Anda memiliki beberapa pilihan berdasarkan jumlah yang ingin diinvestasikan ke dalam strategi iklan Anda. Bagi Anda yang bukan ahli teknologi, suatu agensi produksi digital dapat bekerja sama dengan Anda untuk membuat iklan yang berkualitas tinggi dan menguntungkan. Hubungi agensi yang Anda percaya dan juga paham tujuan dan nada dari brand Anda; namun, cara ini memang lebih mahal dari cara-cara lainnya.

Jika Anda ingin cara yang lebih terjangkau biayanya, dan Anda tidak keberatan menggunakan teknologi yang adan, maka alat-alat self-serve adalah pilihan yang baik; namun, kualitas hasilnya mungkin lebih rendah.

Kami memiliki sebuah solusi yang dapat menjawab semua masalah ini. Platform periklanan global adalah solusinya jika Anda ingin menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Platform-platform ini menawarkan layanan full-cycle dengan tim-tim yang tahu betul bagaimana cara membuat iklan-iklan rich media. Tim kreatif merancang iklan Anda dan mengambil alih kampanye di seluruh perjalanan pelanggan dan melacak hasilnya. Jika Anda baru saja mulai menggunakan iklan rich media, kami sangat menyarankan pilihan ini karena dapat membantu Anda memahami bagaimana cara membuat iklan rich media dan mendapatkan nilai lebih dari investasi Anda.

Di semua pilihan ini, ada beberapa langkah yang harus diambil sebelum bisa memulai kampanye periklanan rich media:

Tentukan Bujet Anda - Tentukan jenis iklan yang efektif untuk brand Anda dan alokasikan bujet untuk kampanye. Tentukan apakah Anda ingin menggunakan alat self-serve, agensi produksi digital atau platform iklan seperti MGID. Platform periklanan global kami dapat menciptakan iklan dan mengoptimalkan penargetan kampanye. Tentukan Strategi Anda – Apakah tujuan Anda untuk meningkatkan brand awareness atau mendorong pembelian langsung? Tujuan Anda untuk kampanye ini harus spesifik. Dengan begini Anda atau platform apa pun yang Anda gunakan dapat menyesuaikan iklan dengan hasil yang ingin dicapai. Tentukan Aset Iklan - Jenis aset apa yang Anda butuhkan? Gambar, video atau copy? Jika Anda bekerja dengan suatu agensi atau platform, tentukan aset apa saja yang dapat membantu. Pastikan branding Anda selalu konsisten. Tentukan nada yang ingin diciptakan melalui copy dan perasaan apa yang akan dirasakan pemirsa Anda saat mereka melihat iklan. Bagaimana Anda ingin berinteraksi dengan iklan? Ingat bahwa Anda juga membutuhkan suatu halaman arahan. Selalu ingat ini saat mengumpulkan aset Anda. Konfigurasikan Penargetan Anda – Sangat penting untuk menentukan minat dari target pelanggan Anda. MGID menawarkan manajer akun gratis yang akan membantu Anda mengoptimalkan dan mengonfigurasikan penargetan untuk kampanye iklan Anda. Mempratinjau – Sebelum menerbitkan iklan Anda, pastikan tidak ada kesalahan dan iklan memiliki dimensi yang sesuai dengan tempat penerbitannya. Kebanyakan platform memiliki panduan yang harus dipatuhi, jadi harap diingat sebelum Anda mengirim iklan untuk diperiksa. Satu hal baik tentang MGID adalah kami memiliki Departemen Iklan & Kepatuhan yang memoderasi semua iklan untuk memastikan semuanya sesuai dengan panduan penerbit. Lacak and Ukur Kesuksesan – Suatu platform periklanan global akan mengelola kesuksesan kampanye Anda dan melacak data penting. Jika Anda menggunakan pilihan self-serving, gunakan alat-alat di dalam platform tempat iklan Anda diterbitkan untuk melacak semua data. Pelacakan data sangatlah penting bagi penargetan kampanye dan peningkatan konversi, karena dapat membantu brand untuk belajar lebih banyak tentang target pemirsanya dan memanfaatkan informasi yang ada untuk kampanye mendatang.

Coba Media Kaya untuk Kampanye Iklan Anda Berikutnya!

Iklan rich media adalah suatu format iklan populer yang memamerkan banyak keuntungan untuk segala jenis kampanye brand awareness. Banyak perusahaan yang masuk ke dalam ruang online dapat melihat kesuksesan besar melalui format iklan ini, terutama jika mereka ingin membedakan diri dari semua kompetitor. Ruang iklan sangatlah menarik dan luas, jadi Anda dapat mencoba banyak format berbeda untuk memproduksi iklan media kaya terbaik untuk niche marketing Anda.

Kami berharap Anda menikmati proses pembelajaran tentang solusi menarik ini untuk meningkatkan brand awareness. Coba solusi ini pada kampanye iklan berikutnya dan lihat semakin banyaknya orang yang melihat penawaran produk Anda!