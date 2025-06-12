Las tendencias van y vienen, pero el marketing de contenidos ha llegado para quedarse. Incluso hoy en día, sigue siendo una estrategia fiable para mejorar el conocimiento de marca, promover la educación del usuario y consolidar su autoridad en el sector. Sin embargo, ¡el marketing de contenidos ha cambiado considerablemente a lo largo de los años! Por ejemplo, las tendencias de marketing de contenidos de 2020 podrían no ser tan efectivas hoy en día.

Con la evolución del comportamiento, los gustos y las expectativas de los usuarios, es fundamental mantenerse al día con las tendencias para seguir teniendo relevancia. En definitiva, esto significa conocer las tendencias de marketing de contenidos de este año y aplicarlas a sus estrategias. Así que, profundicemos en el marketing de contenidos y veamos los últimos avances.

1. La IA generativa se convierte en cocreadora, no en sustituta: La mayor innovación en marketing de contenidos hasta la fecha

La inteligencia artificial ha ayudado a acelerar el proceso de escritura, ya que, con un solo prompt, puede crear un artículo completo. Sin embargo, aunque la IA es una de las tendencias de marketing de contenidos más importantes del momento, la estrategia humana sigue siendo importante. De hecho, ahora es más importante que nunca.

Los escritores y estrategas deben guiar las propuestas y aportar su propia voz para diferenciarse del contenido genérico de IA. Las tendencias de marketing de contenidos se están orientando hacia el uso de la IA como asistente, lo que permite:

Crear borradores;

Desarrollar un esquema de artículo;

Reutilizar contenido existente;

Añadir personalización.

Sin embargo, si decide generar todo su contenido con IA desde cero, prepárese para las consecuencias. La IA puede inventar hechos y manipular las fuentes. Sin mencionar el tono genérico que puede hacer que su texto sea aburrido y fácil de olvidar para los lectores.

Además, tenga cuidado con la saturación del SEO. Lo último que desea es crear demasiado contenido nuevo para palabras claves populares y obtener poco o ningún impacto debido a la intensa competencia.

2. El futuro de la búsqueda en marketing de contenidos está cambiando de palabras claves a conversaciones

¿Recuerda cómo el SEO era el elemento más importante de la búsqueda orgánica? Las actualizaciones de los algoritmos de los motores de búsqueda influyeron enormemente en las tendencias de marketing de contenidos en el pasado, pero no son lo único que importa ahora. El auge de los motores de búsqueda basados ​​en IA, como Perplexity, ChatGPT y Gemini, está transformando la forma en que los usuarios encuentran información.

Desde la búsqueda de los enlaces azules hasta la selección de los que se cree que pueden contener la respuesta, las tendencias de marketing de contenidos se están orientando hacia el contenido sin clics y las respuestas integradas. La GEO (Optimización Generativa para Motores) se está convirtiendo en un aspecto fundamental. Con las últimas tendencias de marketing de contenidos, la búsqueda por sí sola no es suficiente. Para mantener la relevancia en la búsqueda orgánica, es importante optimizar la intención y la claridad de la información.

3. Convergencia de datos propios y personalización de contenido como tendencia del marketing de contenidos

Las cookies de terceros han sido fiables desde hace tiempo para el seguimiento de usuarios en la web. Sin embargo, con el aumento de las regulaciones sobre la recopilación de datos, es posible que deba replantearse cómo recopilar información. Las tendencias de marketing de contenidos se están orientando hacia un seguimiento sin cookies que respeta la privacidad y utiliza datos propios.

Con este desarrollo, la segmentación por comportamiento se utiliza con mayor frecuencia. Así, en lugar de contenido genérico, se pueden crear hubs y recorridos personalizados basados ​​en el comportamiento del usuario.

El marketing de contenidos se está alejando de las soluciones universales y, en su lugar, adapta el contenido según el tipo de usuario, el sector e incluso la etapa del ciclo de vida. Utilizando plataformas de datos de clientes (CDP) e IA, podrá hacerlo a gran escala. Esto le garantizará transmitir el mensaje y el formato adecuados en el momento más relevante.

4. Las tendencias del marketing de contenidos visuales pasan de lo estático a lo interactivo

La transición a la interactividad no se limita al contenido visual. Con la gran cantidad de material nuevo que se produce, incluso mientras lee esto, las tendencias de marketing se han inclinado hacia el contenido interactivo. Cada vez más profesionales del marketing utilizan lo siguiente para captar la atención de su mercado objetivo:

Cuestionarios

Calculadoras

Anuncios en historias

Lookbooks

Artículos con opción de compra

Compras por vídeo

CTA integrados

Como tendencias del marketing de contenidos interactivo y "comprable", observamos mayores tasas de interacción y conversión, especialmente en dispositivos móviles. Hoy en día, también existen herramientas especializadas que puede usar para crear contenido interactivo. Algunas de las favoritas incluyen MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow y Smartly.io.

5. Las tendencias de SEO y marketing de contenidos se inclinan hacia la narrativa centrada en el ser humano

El uso de contenido con IA ha tenido consecuencias imprevistas. Con los usuarios cansados ​​de ver lo mismo una y otra vez, las tendencias de marketing de contenidos valoran aún más las voces humanas auténticas. Esto es lo que hemos observado:

Las narrativas de marca, las historias de clientes, el contenido de empleados y el contenido detras de escena son cada vez más buscados.

La empatía, la vulnerabilidad y la autenticidad se están convirtiendo en un factor de confianza.

El vídeo, el podcasting y el contenido generado por usuarios (UCG) son ahora formatos comunes para construir conexiones emocionales.

Las tendencias de marketing de contenidos simplemente enfatizan lo que la relación de una marca con su audiencia siempre debería haber sido: conexiones reales. Las marcas que quieren destacar necesitan hacer más que simplemente proporcionar información.

6. El equilibrio entre la velocidad y la calidad del contenido sigue siendo una tendencia sólida en el marketing de contenidos

Los profesionales del marketing se sienten presionados a mantener un calendario de publicaciones frecuente para que su marca se mantenga en la mente de los usuarios. Sin embargo, los motores de búsqueda están dejando de recompensar la publicación por el simple hecho de publicar. Cada publicación debe tener un valor real, y no las tonterías de IA de bajo valor que algunas marcas intentan transmitir a su audiencia.

Puede que el próximo año haya nuevas tendencias de marketing de contenidos, pero le prometemos que estas cosas siempre serán útiles:

Actualizar regularmente su contenido evergreen;

Buscar liderazgo de pensamiento y análisis profundos sobre publicaciones de IA de baja calidad;

Equilibrar la velocidad de publicación con la voz y la utilidad de la marca.

En esencia, priorice la calidad sobre la cantidad; sin embargo, no publique con tan poca frecuencia que su audiencia se olvide de la marca.

7. Las estrategias centradas en el video dominan las nuevas tendencias de marketing

Los videos son formatos de contenido muy atractivos. Por eso, muchos profesionales del marketing los utilizan para captar la atención de su audiencia. Actualmente, las tendencias del marketing de contenidos se orientan a lo siguiente:

Videos cortos como reels, shorts y TikToks en la parte superior del embudo de conversión, que pueden viralizarse y aumentar el alcance de la marca;

como reels, shorts y TikToks en la parte superior del embudo de conversión, que pueden viralizarse y aumentar el alcance de la marca; Videos largos explicativos, documentales y series, que pueden contribuir al desarrollo de la marca;

explicativos, documentales y series, que pueden contribuir al desarrollo de la marca; SEO para video que incluye transcripciones, esquemas y subtítulos que facilitan la búsqueda de contenido en línea.

También estamos presenciando el auge de las herramientas de video editado con IA y subtítulos automáticos, lo que permite a las marcas y profesionales del marketing generar contenido rápidamente con el mínimo esfuerzo.

8. El marketing de contenidos impulsado por la comunidad es el futuro

Hoy en día, su audiencia no es solo su audiencia. La transición de la transmisión pura a la cocreación comunitaria significa que su audiencia participa activamente en la creación de su contenido. Para satisfacer este deseo de mayor participación, puede:

Interactuar con embajadores de marca, usuarios avanzados y creadores como contribuidores de contenido;

Explorar interacciones al estilo Reddit y grupos de Discord;

Colaborar con otras empresas para crear campañas de marca compartida.

El contenido generado por el usuario promueve el rendimiento del contenido y fomenta la fidelización del cliente. Dado que las tendencias de marketing de contenidos favorecen las iniciativas impulsadas por la comunidad, considere formatos de contenido compatibles como sesiones de preguntas y respuestas (AMA), publicaciones en coautoría y concursos de ideas.

9. La publicidad nativa y el contenido patrocinado se vuelven más inteligentes, impulsando las últimas tendencias de marketing de marca

Hoy en día, los anuncios nativos prácticamente se camuflan gracias a su perfecta integración con el sitio web del editor. Con una segmentación más inteligente y formatos más limpios, los usuarios se vuelven más receptivos a su mensaje.

Reconocimos el valor de la publicidad nativa mucho antes de que se convirtiera en una tendencia importante en el marketing de contenidos. Los anuncios de estilo editorial que se adaptan al contexto de la experiencia de navegación del usuario tienen un mejor rendimiento.

Plataformas como MGID han permitido la coexistencia del rendimiento y la narrativa. En ese sentido, considérenos la navaja suiza de las tendencias de marketing de contenidos. Al usar contenido nativo para distribuir contenido de alto valor o comprable (¡no solo banners!), puede generar ventas y, al mismo tiempo, fortalecer su marca.

10. Tendencias en los roles de marketing de contenidos: La transición de los equipos de contenido a los de rendimiento

Los roles aislados están desapareciendo más rápido que los snacks gratis en una reunión. Las tendencias de marketing de contenidos priorizan a los talentos con conocimientos de embudos de conversión, optimización de la tasa de conversión (CRO) y distribución de pago. ¡Prepárese para desarrollar habilidades en narrativa de datos, automatización y estrategia multicanal! Sin embargo, incluso con personas polifacéticas en el equipo, la colaboración sigue siendo extremadamente valiosa.

Hoy en día, se puede observar la expansión de las tendencias de marketing de contenidos. La transición de los equipos de contenido a los de rendimiento implica que puede esperar trabajar con otros departamentos que puedan tener los mismos objetivos. Con la transición de los KPI de solo tráfico a ingresos, interacción y valor del ciclo de vida del cliente, se necesita más participación.

Tendencia extra del marketing de contenidos: El auge de los sistemas operativos de contenido y la automatización del flujo de trabajo

¿Recuerda cómo era crear contenido hace tan solo un par de años? Tenía que usar una plataforma genérica para gestionar el trabajo de las campañas. Las tendencias de marketing de contenidos de 2022 iniciaron la transición hacia la eficiencia, avanzando hacia la colaboración y las integraciones para mejorar los resultados.

Posteriormente, el marketing de contenidos comenzó a incorporar inteligencia artificial. Hoy en día, es una parte fundamental no solo del proceso de creación, sino también de la gestión de campañas. Descubra cómo todas estas tendencias de marketing de contenidos han contribuido a su centralización y automatización.

El uso de plataformas centralizadas para todo, desde la planificación hasta la distribución

Aunque no ha tenido tanto éxito como la IA, una de las tendencias más influyentes del marketing de contenidos actual es la introducción de plataformas centralizadas. Con ellas, quienes participan en las campañas pueden hacer lo siguiente:

Planificar: Esta es una de las tendencias más antiguas del marketing de contenidos, pero se ha demostrado que es más que una moda pasajera. Mediante un panel centralizado, los usuarios pueden asignar roles, ver el calendario de contenido y mucho más.

Esta es una de las tendencias más antiguas del marketing de contenidos, pero se ha demostrado que es más que una moda pasajera. Mediante un panel centralizado, los usuarios pueden asignar roles, ver el calendario de contenido y mucho más. Crear: Esto permite a los escritores colaborar dentro de la misma plataforma.

Esto permite a los escritores colaborar dentro de la misma plataforma. Aprobar: Envía los borradores a la autoridad correcta de inmediato, lo que acelera el proceso de publicación.

Envía los borradores a la autoridad correcta de inmediato, lo que acelera el proceso de publicación. Distribuir: Las plataformas de marketing de contenidos más populares permiten publicar directamente en las páginas del blog mediante integraciones.

Con estas medidas, se ahorra tiempo y se genera el mejor contenido a partir del talento existente.

Uso de integraciones para ampliar las capacidades de una plataforma

Como se mencionó, el marketing de contenidos está avanzando hacia la centralización. Por lo tanto, no es de extrañar que las integraciones sean tan populares como lo son ahora. Estas son las que se han extendido aún más gracias a las tendencias del marketing de contenidos.

Notion: Para crear una base de conocimientos, útil que garantiza la coherencia en todo lo publicado.

Para crear una base de conocimientos, útil que garantiza la coherencia en todo lo publicado. Airtable: Para gestionar los flujos de trabajo, los recursos y los plazos de entrega de contenido en un solo lugar.

Para gestionar los flujos de trabajo, los recursos y los plazos de entrega de contenido en un solo lugar. Contently: Para escalar su proceso de creación de contenido con flujos de trabajo, herramientas y talento externo.

Para escalar su proceso de creación de contenido con flujos de trabajo, herramientas y talento externo. Writer: Para la revisión en tiempo real de la gramática, el tono y el estilo en todos los trabajos producidos.

Para la revisión en tiempo real de la gramática, el tono y el estilo en todos los trabajos producidos. Jasper: Para generar contenido con IA que se pueda usar en redes sociales, blogs y más.

Para generar contenido con IA que se pueda usar en redes sociales, blogs y más. MGID: Para distribuir contenido entre las plataformas de las editoriales.

Si las tendencias del marketing de contenidos continúan en la misma dirección, pronto habrá más integraciones.

Incorporación de inteligencia artificial y automatización en los procesos existentes

Atrás quedaron los días en que los humanos estaban completamente a cargo de la creación de contenido y de garantizar que el flujo, desde la planificación hasta la publicación, se desarrollara sin problemas. Una de las tendencias más importantes del marketing de contenidos es la inteligencia artificial, y la verá con frecuencia, incluso fuera de este sector.

Además de la automatización, existen dos cosas que nos hacen confiar en que estas tendencias de marketing de contenidos han llegado para quedarse:

Ahorra tiempo al reducir el tiempo de producción de contenido;

al reducir el tiempo de producción de contenido; Mejora la gobernanza al proporcionar análisis en tiempo real y la recalibración de la estrategia.

Con estas tendencias de marketing de contenidos, puede concentrarse en la formulación e implementación de estrategias de alto nivel. La inteligencia artificial y la automatización se encargan del resto.

Modificación de las métricas de éxito según las últimas tendencias del mercado de contenidos

Sin duda, la transición hacia la inteligencia artificial ha facilitado un contenido más personalizado. Por lo tanto, al igual que ciertas tendencias de marketing de contenidos de 2022 siguen siendo relevantes hoy en día, esperamos que se mantenga la misma tendencia para muchos de los elementos de nuestra lista.

Esto significa que necesitamos una forma de medir el éxito. Considerando las últimas noticias sobre marketing de contenidos, no basta con limitarse a métricas simples como las visitas a la página y la tasa de rebote. Aquí tiene algunas cifras que debe tener en cuenta.

Monitoree las interacciones reales dentro de la página

En lugar de seguir el número de sesiones o clics, observe las interacciones más profundas que puede medir cuando alguien visita la página. Podrá maximizar los beneficios de las tendencias de marketing de contenidos si también monitorea las siguientes métricas.

Tiempo de atención : Cuánto tiempo prestó atención el usuario al contenido

: Cuánto tiempo prestó atención el usuario al contenido Profundidad de desplazamiento : Cuánto se desplazó el usuario para leer

: Cuánto se desplazó el usuario para leer Clics en elementos interactivos: Qué elementos o funciones captaron su atención

Siendo la IA una de las tendencias de marketing de contenidos más importantes hasta la fecha, estas métricas le permitirán obtener información valiosa sobre el impacto de las publicaciones existentes.

Mida lo que impulsa la acción, no solo lo que genera visualizaciones

No estamos diciendo que deba dejar de monitorear las visualizaciones por completo. Sin embargo, siempre debe evaluar la capacidad de cada pieza para impulsar la acción. Aquí tiene algunas métricas que pueden ser relevantes para usted:

Tasa de clics;

Conversiones de afiliados;

Envíos de formularios.

Como ya se ha comentado, el marketing de contenidos tiende a la interactividad. Por lo tanto, la interacción siempre será importante, independientemente de la parte del embudo de conversión a la que se deba dirigir el contenido.

Utilice modelos de atribución más inteligentes para recorridos multicanal

Mucho antes de las tendencias de marketing de contenidos de 2023, observábamos cómo interactuaban los usuarios en diferentes plataformas antes de tomar una decisión. Por lo tanto, simplemente observar el último clic del usuario puede no ofrecer una visión completa de lo que decidió comprar.

Las tendencias de marketing de contenidos han dado lugar a modelos de atribución modernos, como las métricas multitáctiles y basadas en datos, para acreditar cada activo que contribuyó a la conversión. Es probable que utilice múltiples canales para publicar, ¡así que esto también será muy importante!

Considere la calidad de la audiencia, no solo la cantidad

Ya que vamos más allá de las visitas a la página, ¿por qué no comprobar también quién visita el sitio? Las tendencias de marketing de contenidos priorizan tanto la cantidad como la calidad del contenido, y creemos que esto debería extenderse a la evaluación de los visitantes de su sitio.

Por ejemplo, si gestiona un sitio web sobre videojuegos, un millón de visitantes retirados mayores de 65 años probablemente sea una mala noticia. Seguro que hay un abuelo en algún lugar que está arrasando con los jugadores veteranos de Dota 2, pero seamos sinceros, la mayoría está jugando al bingo o durmiendo a las 7 de la tarde.

Entonces, ¿qué debe hacer? Evaluar las tasas de conversión y el valor del tiempo de vida en función del contenido con el que interactúan. Así, sabrá qué contenido conecta con ellos.

Puntos de quiebre: ¿Qué podría arruinar la incorporación de las tendencias de marketing de contenidos del 2025 y más allá?

Así como existen técnicas innovadoras para medir métricas, también existen nuevas formas de fallar. Por ejemplo, las empresas y marcas han encontrado problemas con la inteligencia artificial, donde herramientas que se supone deberían ayudar terminan ralentizando el proceso.

Las tendencias de marketing de contenidos rara vez consideran los avances en las leyes de privacidad de datos. Esto puede reducir la eficacia de las estrategias. Finalmente, dado que las tendencias de marketing de contenidos están diseñadas para funcionar a lo largo del tiempo, puede ser difícil justificar su uso. Sin un retorno de la inversión inmediato, los responsables de la toma de decisiones pueden optar por reorientar sus recursos hacia otras áreas.

Sobrecarga de IA y fatiga de contenido

Como hemos comentado repetidamente aquí, la IA es un gran impulsor de muchas tendencias de marketing de contenidos. Ha contribuido enormemente a facilitar la obtención de resultados estelares, ya que es como tener miembros adicionales del equipo disponibles cuando se necesita. Sin embargo, su uso excesivo en las tendencias de marketing de contenidos puede tener un alto costo.

Si todos usan los mismos modelos de IA para crear contenido, su mensaje puede acabar sonando genérico. Por lo tanto, en lugar de que las tendencias de marketing de contenidos le proporcionen las herramientas para destacar, su marca puede acabar sin generar un impacto.

Restricciones de privacidad de datos que limitan la segmentación

Las tendencias de marketing de contenidos se centran en obtener información más completa para crear mensajes más personalizados. Sin embargo, existe un problema importante. Todas las tendencias de marketing de contenidos responden a las condiciones y demandas actuales del mercado. Por ejemplo, con la constante evolución de las restricciones de privacidad de datos, es posible que algunas soluciones ya no funcionen.

Podría encontrarse con opciones de segmentación limitadas, lo que puede afectar la eficacia de su contenido. Si no puede incorporar las tendencias actuales de marketing de contenidos en estrategias que respeten la privacidad de datos, es posible que no llegue completamente a sus usuarios objetivo.

La proliferación de herramientas ralentiza a los equipos

Se supone que las herramientas ayudan a quienes crean contenido, permitiéndoles mantenerse al día con la demanda de publicaciones más frecuentes. De hecho, estamos observando tendencias hacia la incorporación de herramientas en los procesos de marketing de contenidos. En teoría, esto es inevitable, pero tenga en cuenta que estas herramientas podrían no ser creadas por los mismos desarrolladores.

Al analizar las tendencias de marketing de contenidos del 2025, observamos un aumento en el uso de herramientas. Sin embargo, muchos equipos no las incorporan a sus sistemas. ¿El resultado? Deben usarlas individualmente, lo que ralentiza a los equipos en lugar de acelerarlos.

Dificultad para demostrar el ROI en ciclos largos

Muchos responsables de la toma de decisiones se preguntan: ¿de qué sirven las nuevas tendencias e ideas de marketing en el sector si no van a generar ingresos? Esto es común, especialmente entre quienes trabajan con presupuestos ajustados. Al fin y al cabo, las exigencias que las tendencias de marketing de contenidos imponen a las empresas y marcas pueden consumir fondos.

Sin embargo, la mayoría de los tipos de contenido se utilizan en la parte inferior o media del embudo de conversión. Las tendencias de marketing de contenidos pueden ayudar a crear una mayor base de clientes potenciales posteriormente, pero al no ser directamente responsables de la venta, tienden a estar infravaloradas.

¿Sigue funcionando el marketing de contenidos? Sí, pero…

El marketing en 2025 exige una estrategia de contenidos más inteligente y adaptable. Combine la IA con la creatividad humana, escale con la personalización y céntrese en el rendimiento. Las tendencias de marketing de contenidos exigen eficiencia y un toque humano a medida que la competencia se intensifica y los usuarios se desilusionan con el contenido de IA.

Hemos visto cómo las tendencias de creación de contenidos de 2024 están siendo reemplazadas por las de 2025. Nada es permanente en este momento, por lo que fomentamos la experimentación y la colaboración interdisciplinaria. Descubra nuevas formas de anticiparse a las tendencias de marketing de contenidos y seguir impactando a su audiencia.

Finalmente, explore MGID como socio de distribución para campañas nativas y basadas en contenido. Con la velocidad con la que cambian las tendencias del marketing de contenidos, la diversificación siempre será recompensada.