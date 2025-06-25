La publicidad digital evoluciona rápidamente y las métricas tradicionales no se adaptan a la evolución. Los clics no garantizan resultados. Con frecuencia, las campañas de CPC desperdician presupuesto en tráfico de baja calidad o en usuarios que nunca convierten. Los anunciantes se ven atrapados en bucles manuales: ajustando ofertas, filtrando fuentes y buscando el rendimiento. El esfuerzo es alto, pero el retorno a menudo no lo es.

Por eso, MGID creó CPA Tune, una solución impulsada por IA que orienta el enfoque de los clics hacia las conversiones, sin cambiar su modelo de compra.

Antes de mostrarle cómo funciona, aquí tiene un breve resumen de los desafíos que hicieron necesaria la creación de CPA Tune.

Por qué el CPC por sí solo ya no es suficiente

La optimización basada en CPC ha sido durante mucho tiempo un estándar en la publicidad nativa y de display. Sin embargo, en el entorno actual, impulsado por el rendimiento, presenta claras limitaciones.

Clics de baja calidad y ceguera ante los banners: Según el meta-análisis de First Page Sage de 2025, el CTR promedio para anuncios de display es de tan solo el 0,089%, mientras que los puntos de referencia de PPC de Promodo de 2025 indican un promedio inferior al 0,5%. La mayoría de las impresiones se ignoran, lo que genera un desperdicio significativo incluso antes de que los usuarios interactúen. Ineficiencia de las ofertas manuales: Los ajustes manuales de ofertas en múltiples campañas y fuentes de tráfico requieren tiempo y una supervisión constante. Este enfoque laborioso aumenta el riesgo de errores humanos y demoras en la reacción a los cambios en el comportamiento del usuario o la dinámica del mercado, lo que a menudo resulta en conversiones perdidas o sobrepagos por tráfico de bajo rendimiento. La optimización manual no escala: Gestionar manualmente las ofertas, las ubicaciones y el rendimiento de las fuentes se vuelve insostenible a gran escala. Los equipos dedican tiempo valioso a tareas repetitivas en lugar de centrarse en la estrategia y el crecimiento.

Estos desafíos no son teóricos. Están profundamente arraigados en el funcionamiento del sector, costando a los anunciantes dinero, tiempo y oportunidades cada día.

Un camino hacia adelante más inteligente: CPA Tune

Consciente de estos puntos débiles, MGID desarrolló CPA Tune, una estrategia de ofertas centrada en el rendimiento, diseñada para cambiar el enfoque de obtener clics hacia generar resultados reales.

Aún se paga por clic, pero ahí termina la similitud con los modelos anteriores.

CPA Tune utiliza aprendizaje automático para optimizar las ofertas en función de lo que realmente importa: las conversiones. En lugar de distribuir el presupuesto de forma uniforme, prioriza el tráfico con mayor probabilidad de conversión y reduce la ponderación del que no genera resultados.

A diferencia de las campañas de CPC estándar, donde cada clic se trata por igual, CPA Tune ajusta dinámicamente las pujas basándose en una serie de indicadores históricos y en tiempo real, incluyendo:

Rendimiento por fuente, dispositivo, vertical y ubicación geográfica;

Intención del usuario y patrones de interacción;

Probabilidad de conversión basada en resultados anteriores;

Competencia y ritmo.

En resumen, se trata de una compra de medios más inteligente que se centra en los resultados, no en las especulaciones.

¿Es CPA Tune adecuado para usted?

CPA Tune está diseñado para profesionales del marketing de rendimiento que se preocupan más por los resultados reales que por generar tráfico. Es ideal si:

Su objetivo principal es generar conversiones, no solo clics o impresiones;

Quiere automatizar las ofertas y reducir el tiempo dedicado a la optimización manual;

Ya utiliza estrategias de CPA en otras plataformas y desea una configuración similar en MGID;

Busca escalar campañas de forma eficiente manteniendo los costos de adquisición bajo control.

Cómo funciona CPA Tune

Lance su campaña como de costumbre, pero seleccione CPA como objetivo de oferta. Defina un CPA objetivo (por ej., $5 por conversión). CPA Tune optimiza las ofertas automáticamente para mantenerse dentro de ese coste objetivo y maximizar las conversiones. El sistema aprende y se ajusta a diario, perfeccionando el rendimiento a medida que se dispone de más datos.

Mantiene el control de su presupuesto, segmentación y creatividades, pero ya no necesita microgestionar la estrategia de ofertas.

Primeros resultados: Lo que CPA Tune ha logrado hasta ahora

En múltiples regiones y verticales, CPA Tune ha superado consistentemente el rendimiento de las campañas de CPC tradicionales, ofreciendo resultados más sólidos con menos esfuerzo manual.

Los primeros usuarios han reportado:

Un 155% más de CVR promedio en todas las campañas

en todas las campañas Hasta un 300% de crecimiento de CVR en verticales y mercados específicos

en verticales y mercados específicos CPA más bajos gracias a una segmentación de audiencia más inteligente y en tiempo real

gracias a una segmentación de audiencia más inteligente y en tiempo real Ciclos de aprendizaje rápidos , con la mayoría de las campañas estabilizándose de 7 a 10 días

, con la mayoría de las campañas estabilizándose de 7 a 10 días Región con mejor rendimiento: Estados Unidos, que muestra el mayor aumento de CVR

A continuación, se muestran algunos ejemplos destacados de mejora de CVR tras la transición a CPA Tune.

País Vertical Aumento de CVR Estados Unidos Cuidado de la piel Más del 350% Brasil Medicina alternativa Más del 158% Alemania Pérdida de peso Más del 136% Italia Salud podológica Más del 136% Vietnam Electrónica de consumo Más del 74% Francia Seguros Más del 42%

En muchos casos, los anunciantes también experimentaron reducciones de CPA del 30 al 50%, a la vez que dedicaban menos tiempo a la optimización diaria. Una vez que las campañas alcanzan alrededor de 10 conversiones, el algoritmo comienza a optimizar rápidamente para obtener resultados aún mejores.

CPA Tune en acción: Resumen de rendimiento

MGID ha ayudado a anunciantes de múltiples verticales a obtener un mejor rendimiento con CPA Tune. Estas campañas reales demuestran cómo unas pujas más inteligentes y la optimización algorítmica se traducen en resultados más sólidos con menos trabajo manual.

Caviargan (Belleza, EE. UU.)

Escalar una oferta anti-edad de venta directa en el saturado mercado de belleza estadounidense no es tarea fácil, pero CPA Tune lo hizo posible. En colaboración con GuruMedia, la campaña se centró en una narrativa de alto impacto y dejó que el algoritmo se encargara del resto.

El CPA se redujo en más del 60% , lo que situó los costes de adquisición muy por debajo del objetivo.

, lo que situó los costes de adquisición muy por debajo del objetivo. La tasa de conversión aumentó un 80% , lo que indica una mejora en el rendimiento post-clic.

, lo que indica una mejora en el rendimiento post-clic. La automatización sustituyó a las pujas manuales, lo que permitió al equipo centrarse en la estrategia creativa.

Conclusión: Con CPA Tune, incluso verticales de alto riesgo como la belleza pueden escalar de forma rentable, sin necesidad de ajustes manuales.

Magic Slim (Pérdida de Peso, Vietnam)

Dirigida a usuarios móviles con un límite de CPA inferior a $7, esta campaña de afiliación utilizó CPA Tune para probar el rendimiento en un vertical de rápido crecimiento. Los resultados superaron las expectativas:

3880 leads generados en el inventario móvil

en el inventario móvil CPA promedio de $6.31 , perfectamente alineado con el rango de $6 a $7

, perfectamente alineado con el rango de $6 a $7 Mayor calidad de leads y mayor consistencia en el costo por resultado

Conclusión: CPA Tune demostró ser ideal para modelos de afiliación con margen bajo, ofreciendo un volumen confiable y eficiencia.

OlavitaBotox (Cuidado de la piel, EE. UU.)

Tras una pausa y una experiencia mixta previa, esta marca de cuidado facial regresó con una estrategia renovada: una segmentación inicial amplia (RON), creatividades de alto rendimiento comprobado y CPA Tune como eje central de la optimización.

3 campañas lanzadas , alcanzando más de 29 millones de impresiones

, alcanzando más de Más de 2000 conversiones con un CPA promedio de ~$67 , cerca del objetivo de $65

con un , cerca del objetivo de $65 Rendimiento estable a escala , incluso sin contrafiltrado temprano

, incluso sin contrafiltrado temprano Entrega optimizada sin ajustes diarios de oferta

Conclusión: Con una mejor alineación creativa y el control de CPA Tune, el cliente logró una escala rentable en uno de los mercados verticales más competitivos, lo que demuestra que los segundos intentos con la configuración correcta pueden generar grandes éxitos.

Introducción a CPA Tune

Lanzar una campaña con CPA Tune es sencillo. Configúrela en 3 sencillos pasos para una optimización más inteligente y centrada en la conversión.

Seleccione su estrategia de oferta — CPA: Esto activa el algoritmo CPA Tune, que ajusta dinámicamente las ofertas para ayudarlo a alcanzar su CPA objetivo. Establezca su objetivo de CPA: Defina un CPA realista basado en el historial de la campaña. El algoritmo buscará generar conversiones iguales o inferiores a este umbral, sin necesidad de cambios manuales en la puja. Defina el presupuesto diario: Elija su tipo de presupuesto e introduzca un límite diario. Para que el algoritmo aprenda eficazmente, MGID recomienda establecer un presupuesto diario de 5 a 7 veces su CPA objetivo.

Bonus: Su [lista de verificación previa al lanzamiento](https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)

Antes de publicar, asegúrese de que su campaña esté lista para que CPA Tune funcione eficientemente:

Creatividades:

CTR de referencia > 0.8%

Sin contenido engañoso/no permitido

Formatos dinámicos o animados si es posible

Configuración y presupuesto:

El objetivo de CPA es realista y se basa en datos

Presupuesto diario = 5-7 veces el CPA objetivo

Se esperan más de 1000 clics para el aprendizaje

El CPC se ajusta a su mercado

Seguimiento:

Pixel instalado y probado

Parámetros UTM validados

URL de respaldo (si es necesario)

Controles de origen:

Se bloquearon las campañas con bajo rendimiento de datos anteriores

Optimización automática habilitada (por ej., RBO)

Se excluyeron las ubicaciones de riesgo (por ej., Outlook, (no MSN)

Estas sencillas comprobaciones lo ayudan a lanzar con mayor fluidez, aprender más rápido y obtener mejores resultados con menos esfuerzo manual.

Aproveche al máximo CPA Tune: Consejos sencillos para el éxito

¿Ya lanzó su campaña? ¡Genial! Aquí le explicamos cómo ayudar a CPA Tune a obtener mejores resultados, de forma más rápida e inteligente.

Comience con un objetivo de CPA flexible

No empiece con un CPA bajo. De hecho, intente conseguir un CPA aproximadamente un 20% superior a su número "perfecto": Esto le da al sistema margen de aprendizaje. Tenga en cuenta que el sistema está diseñado para generar el máximo de conversiones dentro de su CPA establecido y puede superarlo en condiciones de tráfico favorables.

Establezca un presupuesto diario que le permita trabajar

Idealmente, debería tener un presupuesto de 5 a 7 veces su objetivo de CPA. Un presupuesto mayor ayuda al algoritmo a probar más tráfico y a encontrar qué funciona más rápido.

Realice un seguimiento de al menos un evento de conversión

El sistema necesita feedback para aprender. El seguimiento de múltiples etapas del embudo (superior, media e inferior) hace que el aprendizaje sea aún más inteligente.

Déjelo funcionar sin grandes cambios (7–14 días)

No ajuste las cosas demasiado pronto. Dé tiempo al sistema para que aprenda: Mejora más rápido con datos estables.

Escale lentamente

Una vez que su campaña tenga un buen rendimiento, aumente el presupuesto gradualmente para mantener los resultados estables.

Asegúrese de que sus creatividades estén listas

Use anuncios aprobados y que cumplan con las normativas. Esto lo ayuda a llegar a más ubicaciones, especialmente en el tráfico programático.

No lo limite demasiado

Evite una segmentación demasiado estricta, una sola versión de anuncio o bloquear demasiadas fuentes. Deje que el algoritmo explore y encontrará lo que funciona.

¿Quiere ser aún más inteligente con CPA Tune? Explore la base de conocimientos de MGID o encuentre más consejos y trucos útiles.

Preguntas frecuentes

¿Es este un nuevo modelo de facturación? No. Sigue pagando por clic (CPC). CPA Tune es un algoritmo de optimización, no un nuevo modelo de precios.

¿Puedo ajustar manualmente las ofertas de CPC? No. CPA Tune necesita un control total sobre las ofertas de CPC para optimizar correctamente. Los ajustes manuales pueden interrumpir el proceso de aprendizaje.

¿Puedo cambiar el objetivo de CPA durante la campaña? Sí. El objetivo de CPA es su principal palanca de control. Comience con un CPA más alto durante la fase de aprendizaje y luego ajústelo a medida que el rendimiento se estabilice o si deseas escalar.

¿Cuánto tiempo tardaré en ver resultados? La mayoría de las campañas se estabilizan en un plazo de 7 a 14 días con al menos 10 conversiones. Deje que el algoritmo aprenda antes de realizar cambios importantes.

¿Necesito monitorear todo el embudo de conversión? No es obligatorio, pero se recomienda. Un mayor número de eventos monitoreados (como añadir al carrito, registro, etc.) proporciona al algoritmo datos más completos para una optimización más inteligente.

¿Aumentará mis CPC? No siempre. CPA Tune puede ofertar por tráfico de mayor calidad, pero solo cuando lo ayude a alcanzar su objetivo de CPA. Es posible que vea CPC más altos en algunas ubicaciones premium, pero unas mejores tasas de conversión suelen compensarlos.

¿Puedo seguir controlando la segmentación y las creatividades? Sí. Usted gestiona sus audiencias, creatividades y la configuración de segmentación. CPA Tune solo controla la lógica de las ofertas.

¿Puedo probar CPA Tune sin cambiar mi campaña principal? Sí. Simplemente duplique su campaña, active las pujas de CPA y compare el rendimiento en paralelo.

¿Puedo pausar o volver a las ofertas manuales? Por supuesto. Puede pausar CPA Tune en cualquier momento o volver al CPC manual.

¿Funciona en todos los mercados verticales y geográficos? CPA Tune funciona mejor en mercados con un volumen de conversión constante. Su manager de MGID puede ayudarlo a evaluar la opción más adecuada para su nicho.

¿Bloqueará las fuentes o creatividades de bajo rendimiento? No por defecto. CPA Tune reduce la exposición a las campañas de bajo rendimiento, pero no las bloquea por completo. Puede bloquear las fuentes manualmente o usar la Optimización Basada en Reglas para la automatización.

Por qué CPA Tune es un paso inteligente

En un entorno donde el rendimiento es más importante que nunca, CPA Tune ofrece una clara mejora con respecto a la optimización manual de CPC. Está diseñado para anunciantes que están listos para escalar eficientemente, reducir el gasto innecesario y centrarse en la estrategia, no en las hojas de cálculo.

Si ejecuta campañas nativas centradas en las conversiones, CPA Tune puede ayudarlo a obtener más valor de cada clic.

Para obtener más información o iniciar una prueba, contacte a su manager de cuentas de MGID o duplique una campaña existente y establezca su objetivo de CPA hoy mismo.