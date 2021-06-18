La pregunta sobre la monetización del sitio web es una de las más difíciles de responder para los bloggers. No es solo preguntarse cuál método es mejor o cuál ofrece la fuente de ingresos más estable. En realidad, todavía existen esquemas de monetización que son bastante perjudiciales para el futuro de su sitio web.

Para evitar estrategias de monetización de sitios web dañinas y menos que óptimas, primero hay que reconocerlas. Siga leyendo para descubrir todo lo que necesita saber sobre los diferentes métodos de monetización y sus posibles ramificaciones.

Fuentes de tráfico malas

No todas las fuentes de tráfico tienen el mismo potencial para aumentar los ingresos publicitarios. Algunos visitantes son más responsivos que otros, y traen el tipo de tráfico que se puede monetizar. Los visitantes que solo ven los anuncios sin realizar una acción no contribuyen a los ingresos por publicidad.

Si bien puede ser tentador compensar los ingresos perdidos comprando tráfico adicional de fuentes sospechosas, usted debe resistir la tentación de hacerlo. Un mayor tráfico no se traduce necesariamente en un tráfico de mayor calidad y mejores ingresos. De hecho, si considera que la mayor parte del tráfico obtenido a bajo costo son los bots, aún no ha resuelto el problema central; a menudo ni siquiera ven los anuncios porque este tráfico es bloqueado por los sistemas anti-fraude de las plataformas.

No solo no verá un aumento en los ingresos, sino que tambien tendrá pérdidas por comprar ese tráfico, sin importar lo barato que sea. Una solución mucho mejor es identificar quiénes son sus visitantes, cómo encontraron su sitio web y luego diversificar las fuentes de tráfico. Tenga en cuenta que los visitantes referidos desde otros sitios responden mejor a los anuncios, así que piense en comunicarse con otros editores y expandir su red.

Densidad de anuncios, o cuando la audiencia está en segundo lugar

Rellenar las páginas web con anuncios aumenta su densidad, creando así un efecto opuesto sobre los ingresos al que espera el editor. Dar prioridad a los anuncios sobre la experiencia del usuario envía una señal clara de que al editor no le importa su audiencia y la gente se dará cuenta de ello.

Cuando los visitantes se sienten abrumados por la gran cantidad de anuncios en la página, se molestan. A medida que su molestia se convierte en frustración, no solo buscarán frenéticamente una forma de cerrar todos los anuncios (los que puedan cerrar), sino que abandonarán el sitio web por completo. Basta con decir que la velocidad de carga de la página también podría verse afectada, y la clasificación del sitio junto con ella.

Mantenga moderada la proporción de contenido con respecto a los anuncios; para cumplir con los requisitos estándar de las plataformas publicitarias, todos los anuncios no deben exceder el 30% del contenido de la página. En su lugar, céntrese en la combinación correcta de formatos de anuncios y en el lugar correcto. Experimente con combinaciones de formatos de anuncios para lograr el equilibrio entre la presencia del anuncio y la experiencia del usuario.

Formatos de anuncios intrusivos

Así como una cantidad excesiva de anuncios puede arruinar el día a sus visitantes, también lo pueden hacer los formatos de anuncios intrusivos. Los más intrusivos entre los anuncios son, como era de esperar, las ventanas emergentes y anuncios intersticiales. El hecho de que no se puedan omitir y exijan una reacción por parte del usuario provocará una respuesta negativa de su audiencia. Lo mismo ocurre con los anuncios de video de reproducción automática con sonido, usar anuncios demasiado llamativos o anuncios grandes y pegajosos.

Todo lo que impida a los usuarios interactuar con el contenido por el que han venido se percibirá como intrusivo y reducirá su eficacia. Los formatos de anuncios extremadamente agresivos no alivian la fatiga publicitaria, la exacerban aún más.

Venta de enlaces

Los esquemas de enlaces que tienen como objetivo manipular las clasificaciones de Google no son una buena idea. La premisa es bastante simple: usted proporciona un enlace de seguimiento a la página web de otra persona y le cobra por ello. Esta persona recibe un aumento de su SEO y más exposición, mientras que usted recibe una fuente de ingresos bastante fácil.

La venta de enlaces solía ser un negocio lucrativo a corto plazo. Sin embargo, una y otra vez, Google ha advertido contra la venta de enlaces o la participación en cualquier tipo de esquema de enlaces que tenga como objetivo jugar con su algoritmo de PageRank. Eso incluye pagar por enlaces, intercambiar bienes/servicios por enlaces e intercambios excesivos de enlaces.

Es una estrategia a corto plazo en la que Google se ha vuelto muy bueno en interceptar y penalizar. A la larga, es francamente autodestructivo.

Infolinks

Infolinks es un formato publicitario cuyos días dorados ya han pasado.

Ofrecen publicidad en forma de enlaces en los que puede hacer clic, solo para revelar un anuncio ligeramente relevante para su lectura.

La principal ventaja de Infolinks es que proporciona un anuncio de texto no intrusivo que coincide con la intención del usuario en tiempo real.

Hoy en día, está lejos de ser rentable. Es uno de los métodos obsoletos de monetización de sitios web que a muy poca gente le importa, con un flujo de ingresos que probablemente ni siquiera llegue a cubrir sus gastos de hosting.

Anuncios de RSS feed

Hablando de modelos obsoletos de monetización de sitios web, los anuncios RSS Feed también están a punto de retirarse.

Solia suceder que los bloggers colocaban anuncios en la sección RSS Feed del sitio web donde los lectores venían y buscaban nuevas publicaciones. Para empezar, nunca fue el método publicitario más lucrativo y siempre hizo que la página pareciera más desordenada de lo que tenía que estar.

Hoy en día, pocas personas mantienen sus RSS Feeds, y aún menos visitantes van allí para actualizaciones de contenido. Usar anuncios en esta sección es más trabajo de lo que vale y una pérdida de espacio valioso en la página.

Vendedores de publicidad riesgosos

Es responsabilidad del anunciante promover contenido publicitario ético que no moleste a los usuarios ni especule sobre temas delicados. Las plataformas publicitarias deben monitorear el comportamiento de los anunciantes y también ser responsables de cómo manejan los datos privados de los usuarios.

A diferencia de MGID y otros proveedores de larga data, algunos proveedores de publicidad pueden no ser transparentes sobre sus operaciones. Hablando de operaciones, algunos proveedores de publicidad también pueden ralentizar significativamente el sitio web, dejando a las personas (y a Google) con un mal sabor de boca después de visitar su página.

En MGID, implementamos constantemente nuevas soluciones tecnológicas que van en aumento para asegurar que sus usuarios tengan la mejor experiencia posible. Por ejemplo, recientemente implementamos la función de carga diferida para imágenes y JavaScript en nuestros widgets. Con menos llamadas al servidor, proporcionamos a sus usuarios páginas de carga más rápida y garantizamos que nuestros widgets estén optimizados para cumplir con los puntos de referencia de Core Web Vitals.

Equilibrar los anuncios y la experiencia del usuario

No es necesario que sus páginas web estén repletas de anuncios llamativos y disruptivos para que usted pueda monetizarlas correctamente. De hecho, perjudicará la rentabilidad de su sitio web a largo plazo.

Tenga en cuenta a los usuarios al colocar anuncios en el sitio; póngase en su lugar, haga suyas sus prioridades y tendrá una fuente de ingresos estable y confiable.