MGID, compañía global en publicidad nativa, ha anunciado un nuevo acuerdo con Webedia, empresa de medios y tecnología especializada en las industrias de la recreación y el entretenimiento. La alianza, establecida a través de ADGAGE, representante exclusivo de MGID en el mercado español, tiene como objetivo llevar recomendaciones de contenido al portfolio de sites de Webedia España para impulsar los ingresos y la participación de los usuarios.

Según el acuerdo, Webedia aprovechará las soluciones innovadoras de MGID para ofrecer experiencias de contenido altamente personalizadas a más de 20 millones de lectores mensuales de 23 plataformas de medios especializados sobre diferentes temas. MGID permite a los editores libertad absoluta sobre sus audiencias y monetización, presentando una variedad de modelos de optimización de rendimiento, ubicaciones de los anuncios y sus formatos.

Al comentar sobre esta asociación, Sergii Denysenko, CEO de MGID, dijo: “Webedia es una compañía de medios que reconoce a sus audiencias como su activo más valioso y se enfoca en recompensarlas con experiencias de contenido positivas. Esperamos poder apoyar a este editor con nuestras soluciones de recomendación de contenido, proporcionando a los lectores mejores experiencias de usuario que ayudarán a Webedia a crecer y maximizar el valor, manteniendo sus altos estándares”.

Gonzalo Guzmán, Fundador y CEO de ADGAGE, dijo: “Estamos muy contentos de ser el proveedor exclusivo de recomendaciones de contenido para Webedia España y estamos ansiosos por seguir innovando juntos. Esto encaja perfectamente con nuestro enfoque en publicaciones y marcas premium en el mercado español, y estamos seguros de que nuestros productos ayudarán a aumentar los ingresos en los sitios de Webedia”.

Antony Dumas, CEO y fundador de Webedia España: “A medida que nuestro número de lectores crece y cambia, buscamos constantemente empresas innovadoras como ADGAGE y MGID, que puedan ayudarnos a mantener el ritmo. La experiencia publicitaria de ADGAGE y los productos de alto rendimiento de MGID sin duda nos ayudarán a mejorar aún más la experiencia de nuestros lectores y monetizar mejor nuestros sitios populares”.