¿Sabía que casi la mitad de la Generación Z prefiere celebrar el Día de San Valentín con amigos o incluso en solitario? Así es, esta festividad ya no es solo para parejas. Con el paso de los años, el Día de San Valentín ha superado su molde tradicional de rosas, chocolates y cenas a la luz de las velas. Ahora, es una celebración del amor en todas sus formas: amistades, amor propio y conexiones familiares.

Para la Generación Z, este día se trata de inclusión, individualidad e incluso sostenibilidad. Están redefiniendo cómo pensamos sobre el amor y cómo se expresa, haciendo que sea menos sobre clichés y más sobre significado.

Entonces, ¿cómo afecta esto a las marcas? En este artículo, examinaremos cómo la Generación Z celebra el Día de San Valentín y lo que los anunciantes deben saber para permanecer en su radar.

La visión única de la Generación Z sobre el Día de San Valentín

Seamos realistas: la Generación Z tiene un don para hacer que todo sea suyo, y el Día de San Valentín no es una excepción. Aunque muchos siguen celebrando esta festividad, lo hacen con una perspectiva nueva, que tiene menos que ver con la tradición y más con la creatividad, el significado y la inclusión.

Para la Generación Z, San Valentín no se trata solo de amar a los demás, sino de expresar quiénes son. Esta generación prospera gracias a la individualidad, por lo que prefiere las experiencias personalizadas en lugar de los gestos del mercado masivo. Olvídese de los regalos estandarizados: si no se siente único o auténtico, no vale la pena perder el tiempo en ello.

¿Ha oído hablar del Día de Galentine? Es el ejemplo perfecto de cómo la Generación Z ha hecho suyo San Valentín. Este día se trata de celebrar las amistades con almuerzos, noches de cine o simplemente pasar el rato con amigas. Y para quienes prefieren volar solos, el amor propio es lo más importante. Desde días de spa hasta terapia de compras, la Generación Z sabe cómo mimarse.

Y esto es algo que las marcas deben entender: el amor romántico no debería ser su único enfoque. La Generación Z celebra el amor en todas sus formas, romántico o de otro tipo. Ya sea por amor propio, platónico o familiar, lo que más les importa es abrazar las conexiones que más importan.

¿Qué impulsa a esta generación en el Día de San Valentín?

Sostenibilidad: Muchos miembros de la Generación Z están dejando de lado los regalos llamativos y desechables. En su lugar, están eligiendo artículos de segunda mano, ecológicos o únicos. Momentos significativos: Un mensaje sincero, una lista de reproducción única o una creación hecha por uno mismo suelen significar más que unas joyas caras. Dejar atrás la presión: San Valentín no tiene por qué ser un gran acontecimiento. Para algunos, se trata de noches acogedoras con Netflix, pizza y una buena lista de reproducción: sin presión, solo buenas vibras.

Las marcas que quieren conectar con la Generación Z deben pensar más allá de las estrategias habituales de San Valentín. Celebrar la individualidad, aceptar la diversidad y, lo más importante, ser auténticos. Así es como te ganarás su amor y su atención.

Tendencias que resuenan con la Generación Z

La Generación Z no solo está redefiniendo el Día de San Valentín, sino que también está estableciendo tendencias que reflejan sus valores y estilo de vida. Para conectar con esta generación, las marcas deben prestar atención a lo que más les importa y adaptar sus mensajes en consecuencia. Descubramos las tendencias que están dando forma a cómo la Generación Z celebra el amor en 2025.

1. El amor propio ocupa un lugar central

Para la Generación Z, el amor propio es un estilo de vida. Esta generación ve el Día de San Valentín como la excusa perfecta para priorizarse. Desde disfrutar de rutinas de cuidado de la piel hasta darse un gusto con sus bocadillos favoritos, el cuidado personal es la celebración definitiva. Las marcas que destaquen el amor propio en sus mensajes u ofrezcan productos orientados al mimo y el cuidado personal ganarán a lo grande.

Ejemplo para una marca de cuidado de la piel: Lance un paquete de cuidado personal para San Valentín con productos etiquetados como Ámate a ti mismo o Brilla por ti. Crea tutoriales sobre rutinas de mimos para una noche acogedora en casa. Promociona con el mensaje: "Este San Valentín conviértete en tu persona favorita".

2. Todo ecológico

La sustentabilidad no es negociable para la Generación Z. Están dejando de lado los regalos producidos en masa por opciones ecológicas como tesoros de segunda mano, artículos hechos a mano o experiencias que no dejan huella de carbono. Si su marca promueve la sustentabilidad, el Día de San Valentín es el momento de amplificar ese mensaje.

Ejemplo para una marca de moda sustentable: Promocione atuendos de San Valentín de segunda mano o reciclados. Resalte mensajes como: “Enamórate del planeta con un estilo sustentable” y ofrezca descuentos en looks de inspiración vintage. Presente contenido generado por el usuario que muestre regalos de San Valentín creativos y ecológicos.

3. La amistad por encima del romance

Las amistades son el corazón del Día de San Valentín para muchos miembros de la Generación Z. El Día de Galentine y las pequeñas reuniones con amigos son una tendencia en crecimiento. Las marcas pueden aprovechar esto al promover experiencias grupales, regalos para compartir o campañas que celebren el amor platónico.

Ejemplo para una cadena de comida rápida: Presente una oferta de tiempo limitado de fiesta de Galentine para grupos de amigas. Agrupe los favoritos del público en paquetes para compartir con el lema: “Celebra el amor, las papas fritas y la amistad”. Combínelo con una campaña en las redes sociales que aliente a los amigos a etiquetarse entre sí para tener la oportunidad de ganar comidas gratis.

4. Humor y autenticidad en los mensajes

A la generación Z le encanta el humor y la autenticidad. Olvídese de las campañas demasiado pulidas y perfectas: quieren contenido identificable, divertido y sin filtros. Los anuncios que usan el humor para burlarse de los clichés de San Valentín o resaltar historias de amor de la vida real son los que más resuenan.

Ejemplo para un servicio de streaming: Cree una campaña en torno a listas de reproducción anti-San Valentín o maratones de películas divertidas sobre rupturas. Utiliza el humor en los anuncios con lemas como: "¿Quién necesita una cita cuando tienes pizza, una manta y esta lista?"

5. Representaciones diversas del amor

La inclusión es imprescindible. El día de San Valentín ya no se trata solo de parejas, se trata de todo tipo de amor. Las marcas que reflejan diversas relaciones, identidades y experiencias en sus campañas demuestran que están alineadas con los valores de la Generación Z.

Ejemplo para una marca de joyería: Lance una campaña llamada Amor en todas sus formas, que incluya parejas, amistades y momentos de amor propio. Muestre piezas que celebran la individualidad, con opciones personalizables para grabar mensajes personales o iniciales.

6. Regalos prácticos y asequibles

La Generación Z valora los regalos significativos que no cuesten demasiado dinero. Los artículos prácticos, los recuerdos personalizados o las ideas de bricolaje suelen tener más atractivo que los productos de lujo. Resalte las opciones económicas y las ideas únicas en sus campañas para captar su atención.

Ejemplo para una librería o una marca de artículos de papelería: Ofrezca kits de San Valentín con diarios, bolígrafos y libros motivacionales. Comercialícelos como regalos para la autorreflexión o para compartir con amigos. Utilice mensajes como: "Regalos pensados ​​para todo tipo de historias de amor".

Consejos prácticos de los especialistas de MGID: Cómo crear campañas de San Valentín aprobadas por la Generación Z

Y ahora, profundicemos en los conocimientos de los expertos directamente del Departamento Creativo de MGID. Nuestros especialistas han seleccionado consejos prácticos para ayudar a las marcas a crear campañas de San Valentín que resuenen con la Generación Z y más allá. Aquí le contamos cómo crear anuncios que cautiven, atraigan e inspiren.

1. Mensajes breves, concisos y con los que se pueda identificar a los demás

La generación Z aprecia la brevedad y la autenticidad emocional. Utilice un lenguaje conciso y sincero que resulte identificable y genuino; cualquier cosa demasiado elaborada o forzada no tendrá éxito.

Para el romance:

Tu historia de amor merece algo real. Celébrala a tu manera

Porque el amor se trata de conexión, no de perfección

Para la amistad:

Celebra a quienes hacen que la vida sea más dulce: tu equipo, tu compañero de aventuras

El día de San Valentín es para todo tipo de amor. Compártelo con tu gente

Para el amor propio:

Te mereces todo el amor, especialmente el tuyo propio

Este San Valentín, sé tu mejor cita

💡 Consejo profesional: Agregue un toque de humor o cultura de los memes para que resuene mejor, por ejemplo, “Las rosas son rojas, las violetas son azules, este día es para ti, ¡y también para comer snacks!”

2. Diseño estético: fresco, audaz e inclusivo

La generación Z se guía por lo visual, pero prefiere diseños audaces, modernos y que reflejen la diversidad. Los corazones y las rosas tradicionales están bien, pero mézclelos con elementos atrevidos y frescos para darle un toque contemporáneo.

Paleta de colores:

Neones llamativos: Los tonos rosa y azul neón hacen que los diseños resalten y se vean modernos.

Los tonos rosa y azul neón hacen que los diseños resalten y se vean modernos. Efectos de degradado: Las transiciones suaves entre colores, como el rojo y el violeta o el verde azulado y el coral, dan un aire de la era digital.

Las transiciones suaves entre colores, como el rojo y el violeta o el verde azulado y el coral, dan un aire de la era digital. Tonos neutros con toques de color: Mantén un estilo sencillo con tonos terrosos, acentuados con símbolos brillantes.

Elementos visuales:

Estética retro y Y2K: Juegue con diseños nostálgicos que evoquen el estilo de la era de Tumblr o la estética de principios de los 2000.

Juegue con diseños nostálgicos que evoquen el estilo de la era de Tumblr o la estética de principios de los 2000. Imágenes inclusivas: Muestre parejas, amigos e individuos diversos de diferentes orígenes e identidades.

Muestre parejas, amigos e individuos diversos de diferentes orígenes e identidades. Símbolos divertidos: Use emojis, íconos extravagantes o garabatos que la Generación Z asocia con la comunicación digital.

💡 Consejo profesional: Considere formatos de diseño interactivos como filtros de Instagram o elementos visuales estilo GIF para atraer su lado tecnológico.

3. Celebre relaciones y experiencias diversas

La generación Z valora la inclusión y la representación. Las campañas de San Valentín deben celebrar todas las formas de amor, yendo más allá de los clichés románticos para destacar el amor propio, las amistades y las relaciones diversas.

Temas claves:

Representación LGBTQ+: Muestre parejas e individuos de la comunidad LGBTQ+ en situaciones auténticas y cercanas.

Muestre parejas e individuos de la comunidad LGBTQ+ en situaciones auténticas y cercanas. Amor platónico: Céntrese en amigos que celebran juntos o comparten pequeños gestos de cariño.

Céntrese en amigos que celebran juntos o comparten pequeños gestos de cariño. Diversidad cultural: Utilice elementos visuales e historias que reflejen diversas tradiciones y estilos de celebración.

💡 Consejo profesional: Incorpore contenido generado por el usuario (UGC) en sus campañas, como pedirles a sus seguidores que compartan sus celebraciones únicas de San Valentín.

4. Tendencias de diseño y movimiento dinámico

Es menos probable que los elementos visuales estáticos capten la atención de la Generación Z. Incorpore gráficos en movimiento y elementos de diseño dinámicos para crear anuncios visualmente atractivos.

Efectos de movimiento:

Garabatos animados, emojis flotantes o efectos brillantes.

Transiciones rápidas y audaces entre imágenes divertidas y vibrantes.

Videos cortos cinematográficos que cuentan historias de amor reales y sin guion.

Personalización:

Agregue funciones dinámicas, como saludos personalizados ("¡Feliz día de San Valentín, [nombre]!").

Ofrezca opciones interactivas como crear su propia tarjeta electrónica de San Valentín o listas de reproducción seleccionadas.

💡 Consejo profesional: Use plataformas como TikTok para mostrar escenas detrás de escena o "tomas descartadas" identificables para agregar autenticidad.

5. Anuncios interactivos para una experiencia bidireccional

La generación Z no solo consume contenido, sino que interactúa con él. Los anuncios de rich media que fomentan la participación son perfectos para esta audiencia.

Elementos interactivos:

Funciones de deslizar para revelar: Cree contenido deslizable que revele mensajes personalizados o ideas de regalos.

Cree contenido deslizable que revele mensajes personalizados o ideas de regalos. Cuestionarios divertidos: ¿Cuál es tu lenguaje del amor? o ¿Qué regalo de San Valentín combina con tu estilo?

¿Cuál es tu lenguaje del amor? o ¿Qué regalo de San Valentín combina con tu estilo? Realidad aumentada (RA): Permita que los usuarios prueben virtualmente productos como accesorios o maquillaje.

💡 Consejo profesional: Anímelos a compartir los resultados de sus cuestionarios o experiencias de RA en las redes sociales con hashtags de marca.

6. Llamadas a la acción (CTA) que hablen su idioma

La generación Z responde mejor a las CTA informales y divertidas que se sienten personales y atractivas. Evite las frases demasiado corporativas o genéricas.

Ejemplos:

Desliza el dedo hacia la derecha en el amor propio: ¡compra ahora!

¿Nuestro estilo perfecto para San Valentín? Encuéntralo aquí

Nadie te ama como tú, mímate hoy

💡 Consejo profesional: Use CTA específicos de la plataforma como “Pulsa el enlace en la biografía” para Instagram o “Haz clic a continuación para vibrar con nosotros” para TikTok.

7. Muestre la sostenibilidad

La generación Z es consciente del medio ambiente y aprecia las marcas que se alinean con sus valores. Destaque las iniciativas ecológicas y las ideas de regalos sostenibles en tus campañas.

Cómo hacerlo:

Promocione opciones de regalos de segunda mano, reciclados o hechos a mano.

Destaque las medidas que está tomando su marca para reducir su huella de carbono.

Use mensajes como: "Ama al planeta mientras compartes amor".

💡 Consejo profesional: Comparta historias auténticas de cómo su marca contribuye a la sustentabilidad, con imágenes o datos reales que las respalden.

El amor reinventado: El estilo de la generación Z

El día de San Valentín ya no se trata de seguir las reglas, se trata de reescribirlas. La generación Z ha convertido esta festividad en una celebración del amor en todas sus formas: audaz, única y sin complejos. Es un recordatorio de que el amor es algo que se cultiva dentro de uno mismo, con las amistades y el mundo que nos rodea.

Entonces, ya sea con rituales de cuidado personal, regalos ecológicos o celebrando a su equipo con una noche de pizza y risas, esta generación está demostrando que el amor es lo que usted hace de él. A medida que el mundo se adapta a su nueva perspectiva, una cosa está clara: el futuro de San Valentín es tan diverso y dinámico como las personas que lo celebran.

Brindamos por la celebración del amor, en sus términos, a su manera y por todas las razones correctas.