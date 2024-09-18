Seamos honestos, el marketing de afiliados en GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se siente como si estuviera luchando constantemente contra viento y marea. Los costos están aumentando, las regulaciones de privacidad se están endureciendo y ni hablemos de lo saturadas que están esas plataformas.

¿Alguna vez ha considerado TikTok para el marketing de afiliados? ¿Qué tal aprovechar el poder de los podcasts o aprovechar las listas de correo electrónico? Alerta de spoiler: hay todo un mundo de alternativas por ahí, y podrían ser justo lo que necesita para llevar su estrategia al siguiente nivel.

Porque aquí está la cuestión, el marketing de afiliados no tiene por qué empezar ni terminar con las Big Four. De hecho, algunas de las mejores oportunidades se encuentran fuera de su ecosistema, y ​​eso es lo que vamos a abordar hoy.

¿Está listo para explorar algunos canales nuevos, rentables y menos competitivos? ¡Comencemos!

1. Plataformas de redes sociales (además de Facebook)

Cuando pensamos en marketing de afiliados en las redes sociales, Facebook tiende a robarse el protagonismo. Pero aquí está el giro: hay muchas otras plataformas sociales que pueden brindarle excelentes resultados. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora e incluso LinkedIn, todas tienen ventajas únicas, especialmente para los vendedores afiliados que buscan alejarse del panorama abarrotado de GAFA.

Veamos cada una de estas plataformas y qué ofrecen.

TikTok

TikTok se ha convertido en el lugar para contenido viral de formato corto. Su algoritmo es uno de los más poderosos que existen, lo que permite que incluso las cuentas con cero seguidores se vuelvan virales. Para los afiliados, esto significa una gran oportunidad de presentar productos frente a una audiencia grande y comprometida, especialmente los grupos demográficos más jóvenes.

Perspectiva para los afiliados: El marketing de influencers brilla aquí. Las marcas y los afiliados pueden colaborar con los creadores para combinar de manera fluida las promociones de productos con el contenido en tendencia.

El marketing de influencers brilla aquí. Las marcas y los afiliados pueden colaborar con los creadores para combinar de manera fluida las promociones de productos con el contenido en tendencia. Campaña de ejemplo: Un afiliado que promociona una línea de cuidado de la piel se asocia con influencers de TikTok para crear videos de antes y después. Al insertar enlaces de afiliados en la biografía, dirigen el tráfico directamente a la página del producto.

Snapchat

Si bien la base de usuarios de Snapchat es más joven, está lejos de ser irrelevante. Con más de 300 millones de usuarios activos diarios, sigue siendo un punto de acceso para llegar a la Generación Z. La plataforma publicitaria de Snapchat ofrece formas creativas para que los afiliados interactúen con esta audiencia más joven, especialmente a través de Stories y Snap Ads.

Prospecto para los afiliados: El contenido breve, atractivo y visual destaca aquí. Para los afiliados, promocionar productos a través de anuncios envolventes o incluso filtros de Realidad Aumentada interactivos pueden impulsar las conversiones.

El contenido breve, atractivo y visual destaca aquí. Para los afiliados, promocionar productos a través de anuncios envolventes o incluso filtros de Realidad Aumentada interactivos pueden impulsar las conversiones. Campaña de ejemplo: Un afiliado de la moda usa Snap Ads para mostrar los últimos estilos de ropa. Al ofrecer una opción de deslizar hacia arriba para reclamar un descuento, puede convertir esas vistas en ventas.

Reddit

Reddit es una mina de oro de las comunidades de nicho (llamadas subreddits), donde los usuarios altamente comprometidos se reúnen para discutir temas específicos. La clave del marketing de afiliados aquí es la sutileza, los discursos de venta directa no funcionan en Reddit. Sin embargo, si ofrece un valor genuino, es un gran lugar para generar tráfico.

Prospecto para los afiliados: Es perfecto para afiliados que pueden participar en debates, proporcionar información o compartir recursos útiles relacionados con sus productos, utilizando Reddit Ads para mejorar aún más el alcance.

Es perfecto para afiliados que pueden participar en debates, proporcionar información o compartir recursos útiles relacionados con sus productos, utilizando Reddit Ads para mejorar aún más el alcance. Campaña de ejemplo: Un afiliado de tecnología se une a un subreddit para entusiastas de los juegos y ofrece reseñas detalladas de equipamiento para videojuegos con enlaces de afiliados. También se publican anuncios de Reddit dirigidos a subreddits específicos relacionados con los juegos para promocionar productos de juegos.

Quora

Quora es una plataforma en la que los usuarios hacen y responden preguntas sobre casi todo. Como afiliado, puede posicionarse como un experto al brindar respuestas valiosas y vincular a productos de afiliados como soluciones.

Prospecto para los afiliados: Excelente para afiliados con productos o servicios de nicho. Responda a preguntas relacionadas con sus productos, incluya consejos útiles e integre sutilmente enlaces de afiliados.

Excelente para afiliados con productos o servicios de nicho. Responda a preguntas relacionadas con sus productos, incluya consejos útiles e integre sutilmente enlaces de afiliados. Campaña de ejemplo: Un afiliado de equipos de fitness responde preguntas como "¿Cuál es el mejor equipo para un gimnasio en casa?" Al recomendar productos específicos con enlaces de afiliados, genera confianza y dirige el tráfico a la página del producto.

LinkedIn

LinkedIn puede no parecer una opción obvia para el marketing de afiliados, pero su base de usuarios profesionales lo convierte en un gran lugar para promocionar productos, servicios y software relacionados con empresas. Los anuncios de LinkedIn también permiten realizar campañas muy específicas dirigidas a industrias o puestos de trabajo específicos.

Prospecto para los afiliados: Ideal para promocionar herramientas, software o servicios profesionales B2B. Los afiliados pueden usar artículos, publicaciones o anuncios de LinkedIn para presentar productos a los tomadores de decisiones y profesionales.

Ideal para promocionar herramientas, software o servicios profesionales B2B. Los afiliados pueden usar artículos, publicaciones o anuncios de LinkedIn para presentar productos a los tomadores de decisiones y profesionales. Campaña de ejemplo: Un afiliado de un software de gestión de proyectos escribe artículos de LinkedIn sobre los beneficios de las herramientas de productividad para las empresas. Utiliza contenido patrocinado para impulsar sus publicaciones a profesionales específicos, dirigiéndolos a registrarse para pruebas gratuitas a través de su enlace de afiliado.

2. Marketing por correo electrónico

Continuemos nuestra consideración de las alternativas a GAFA con uno de los canales más antiguos pero aún más efectivos: el marketing por correo electrónico. Puede pensar que el correo electrónico está obsoleto con todas estas nuevas y llamativas plataformas que existen, pero permítanos preguntarle esto: ¿Cuántas veces ha revisado su bandeja de entrada hoy? Exactamente. El correo electrónico sigue siendo una de las formas más directas de conectar con su audiencia, y no va a desaparecer en el corto plazo.

Según un informe de Litmus, el ROI promedio del marketing por correo electrónico es de unos asombrosos 36 dólares por cada dólar gastado. Es difícil de superar. Para los afiliados, el marketing por correo electrónico ofrece la oportunidad de construir una relación personal con sus suscriptores, y ahí es exactamente donde reside su fortaleza. No solo está luchando por un me gusta o un compartir; está interactuando directamente con alguien que lo ha invitado a su bandeja de entrada. Es como ser invitado a la sala de estar de alguien: ¡no desperdicie esa oportunidad!

Consejo profesional: Concéntrese en crear una lista de correo electrónico específica. Es tentador apuntar a grandes números, pero una lista más pequeña y comprometida es mucho más valiosa que una lista masiva de personas a las que no les importan en lo más mínimo sus productos.

Además, piense en la segmentación. A la gente ya no le gustan los mensajes genéricos. Personalice sus correos electrónicos en función de intereses, comportamiento de compra o datos demográficos. Cuando promocione un producto, haga que parezca que fue seleccionado a mano para ese lector.

Ejemplo: Supongamos que usted es un afiliado de equipos de fitness. En lugar de bombardear a toda su lista con el último equipamiento de CrossFit, segmente su lista por estilo de entrenamiento: los fanáticos del yoga obtienen colchonetas de yoga, los levantadores de pesas obtienen juegos de pesas. ¿Ve la diferencia? Las ofertas personalizadas conducen a tasas de conversión más altas.

Marketing por correo electrónico como canal de afiliados

Característica Descripción Importancia para los afiliados Segmentación de la audiencia Divida las listas de correo electrónico por comportamiento o datos demográficos Permite campañas dirigidas y relevantes Personalización Personalice el contenido en función de los datos del destinatario Aumenta la participación y las tasas de conversión Campañas automatizadas Cree flujos de trabajo para correos electrónicos de bienvenida, recordatorios, etc. Ahorra tiempo y garantiza una comunicación oportuna Pruebas A/B Pruebe distintas versiones de correo electrónico para ver cuál funciona mejor Optimiza el rendimiento y mejora la eficacia Análisis e informes Realice un seguimiento de métricas como tasas de apertura, clics y conversiones Proporciona información para refinar las estrategias Llamada a la acción (CTA) Incluya enlaces o botones para impulsar acciones específicas Fomenta los clics en enlaces de afiliados u ofertas Estrategias de crecimiento de las listas Utilice imanes de clientes potenciales, formularios de registro, etc. para hacer crecer su lista Amplía el alcance y las conversiones potenciales Cumplimiento y normativas Siga leyes como GDPR y CAN-SPAM Garantiza el cumplimiento legal y genera confianza Participación y reactivación Mantenga a los suscriptores activos y recupere a los inactivos Mantiene la salud de la lista y reactiva a los clientes potenciales Integración con otros canales Sincronice con las redes sociales y el contenido del sitio web Mejora la estrategia de marketing general

3. Publicidad nativa

¿Alguna vez ha leído un artículo en línea y, a mitad de camino, se dio cuenta de que en realidad era un anuncio? Eso es publicidad nativa en acción. A diferencia de los anuncios tradicionales que gritan "¡Cómpralo ahora!", los anuncios nativos se combinan a la perfección con el contenido que los rodea. La belleza de la publicidad nativa es que no resulta disruptiva: se siente natural.

Los anuncios nativos se han convertido en una tendencia creciente para los afiliados porque no interrumpen la experiencia del usuario. En cambio, aparecen en un formato que coincide con la apariencia de la plataforma en la que se encuentran. Según eMarketer, los anuncios nativos representan más del 60 % de todo el gasto en publicidad gráfica digital solo en los EE. UU. ¡Eso es enorme!

Para los afiliados, las plataformas como MGID ofrecen excelentes oportunidades para atraer a los usuarios con anuncios nativos. MGID se especializa en publicidad nativa que integra su contenido sin problemas con sitios de editores de alta calidad. Ya sea que esté promocionando publicaciones de blog, tutoriales o productos de comercio electrónico, las herramientas de MGID pueden ayudarlo a dirigirse a la audiencia adecuada e impulsar las conversiones sin interrumpir su experiencia en línea.

La clave del éxito con los anuncios nativos es el valor. Es más probable que las personas hagan clic en un artículo útil e informativo que en un banner que grita "Anuncio". Los anuncios nativos le permiten posicionar su producto de afiliado como parte de una solución al problema de su audiencia.

Consejo profesional: Diseñe sus anuncios nativos para que sean informativos primero y orientados a las ventas después. Si su título es demasiado obvio para intentar vender algo innecesario al lector, la gente lo pasará por alto. En cambio, concéntrese en resolver un problema, como "5 formas sencillas de mejorar la configuración de su oficina en casa". Luego, incorpore sutilmente su producto de afiliado como parte de la solución.

Ejemplo: Un vendedor afiliado que promociona un dispositivo de viaje escribe un artículo titulado "Cómo hacer que los vuelos de larga distancia sean más cómodos". El artículo enumera varios consejos, y uno de ellos destaca su producto de afiliado de almohada de viaje con un enlace para comprarlo. Se siente natural, útil y no demasiado comercial.

Publicidad nativa como canal de afiliados

Característica Descripción Importancia para los afiliados Integración perfecta Se combina con el contenido circundante, ajustándose al estilo de la plataforma Reduce la fatiga publicitaria y mejora la experiencia del usuario Relevancia del contenido Aparece como artículos o recomendaciones relevantes Aumenta la participación al brindar valor y contexto Alta visibilidad Aparece dentro del contenido editorial o los canales de noticias Mejora la visibilidad y reduce la ceguera publicitaria Ubicación dirigida Basa la ubicación en los intereses, la demografía o el comportamiento del usuario Garantiza que los anuncios lleguen a una audiencia relevante e interesada Métricas de participación Realiza un seguimiento de las interacciones, como clics, acciones y tiempo dedicado al contenido Proporciona información sobre el rendimiento de los anuncios y el interés del usuario Formatos personalizables Ofrece diferentes formatos, como anuncios en el feed, contenido patrocinado Flexibilidad para adaptar el formato a la plataforma y los objetivos Relación costo-beneficio Ofrece costos más bajos en comparación con los anuncios gráficos tradicionales Ofrece opciones asequibles para llegar a audiencias específicas Mayor participación Interactúa con los usuarios durante períodos más prolongados con anuncios basados ​​en contenido Mejora la participación del usuario y mejora el recuerdo de la marca Flexibilidad creativa Crea anuncios que se adaptan al tono y estilo de la plataforma Permite diseños de anuncios más creativos y efectivos Integración con MGID Ofrece herramientas sólidas para la segmentación y el análisis Simplifica la gestión de anuncios y proporciona datos detallados sobre el rendimiento

4. Publicidad en podcasts

Ahora, hablemos de los podcasts. Sí, ha oído bien: los podcasts son uno de los canales de marketing más populares en este momento. Según los últimos datos disponibles, hay 504,9 millones de oyentes de podcasts en todo el mundo, y esa cifra sigue creciendo. Los podcasts son especialmente poderosos porque crean una audiencia fiel y comprometida. Cuando alguien escucha un podcast, está invirtiendo su tiempo y atención, lo que hace que sea más probable que confíe en el contenido (y en los anuncios) que escucha.

Para los afiliados, la publicidad en podcasts ofrece una oportunidad única. Los anuncios suelen ser leídos por el presentador, que ya ha ganado credibilidad con su audiencia. Se siente más como una recomendación de un amigo de confianza que como una venta agresiva. Además, los oyentes de podcasts suelen sintonizar durante actividades como yendo al trabajo o haciendo ejercicio, lo que significa que es menos probable que se salten el anuncio.

Consejo profesional: Si trabaja con anuncios de podcast, elija presentadores que se alineen con su producto y público objetivo. Una recomendación personal de un presentador puede hacer maravillas para las ventas de afiliados, especialmente si se siente auténtica. Además, considere patrocinar episodios de podcast donde el tema se relacione naturalmente con su producto. Si el episodio es sobre fitness y está promocionando un suplemento de salud, es una combinación perfecta.

Ejemplo: Un afiliado de una aplicación de bienestar mental se asocia con un podcast centrado en la salud mental y mindfulness. El anfitrión comparte una historia personal sobre el uso de la aplicación para controlar el estrés, incluye un código de descuento especial para los oyentes y los dirige al enlace de afiliado. La recomendación parece genuina y el descuento fomenta la acción inmediata.

Publicidad en podcasts como canal de afiliados

Característica Descripción Importancia para los afiliados Recomendaciones de anfitriones Vincula a los anfitriones de podcasts con recomendaciones personales Genera confianza y credibilidad a través de voces auténticas Segmentación por nichos Coloca anuncios en podcasts que se adaptan a intereses o industrias específicos Llega a una audiencia altamente segmentada y comprometida Contenido de formato largo Se integra en episodios de podcasts más largos, lo que proporciona más contexto Permite presentaciones de productos detalladas y narraciones Métricas de participación Seguimiento limitado; a menudo medido por códigos promocionales o URL únicas Mide la efectividad a través de respuestas directas Alineación de marca Aparece en podcasts que se alinean con los valores y la audiencia de la marca. Mejora la alineación y relevancia de la marca. Medio que prioriza el audio Se centra en la participación auditiva en lugar de la visual Ideal para impulsar la participación durante la realización de múltiples tareas Fidelización de los oyentes Cuenta con una base de oyentes leales y dedicados Genera conexiones más profundas y confianza con los clientes potenciales Creatividad en los anuncios Flexibilidad para crear anuncios de audio creativos y atractivos Crea anuncios memorables que resuenan en los oyentes Integración con promociones Utiliza códigos promocionales personalizados o URL para realizar un seguimiento del rendimiento de los anuncios Realiza un seguimiento de las conversiones y mide la eficacia de los anuncios Impacto a largo plazo Sigue generando impresiones mientras los episodios del podcast sigan siendo accesibles Proporciona exposición y refuerzo continuos

5. Publicidad en video

La publicidad en video ha cambiado las reglas del juego en el marketing digital. Piénselo: los videos están en todas partes y las personas consumen más contenido de video que nunca. Plataformas como YouTube, Vimeo e incluso redes sociales como Instagram y TikTok han hecho de los anuncios en video un lugar privilegiado para los vendedores afiliados. El video le permite mostrar (no solo contar) cómo funciona un producto, lo que puede ser mucho más persuasivo que una imagen estática o un bloque de texto.

Aquí hay una estadística que lo dice todo: los espectadores retienen el 95% de un mensaje cuando lo ven en un video, en comparación con solo el 10% cuando lo leen en texto. Es por eso que el video es una herramienta tan poderosa para los afiliados. Ya sea que esté haciendo una reseña de un producto, una guía práctica o incluso un testimonio, el video lo ayuda a conectar a un nivel más profundo con su audiencia.

Consejo profesional: Sea breve y conciso. Los primeros segundos son fundamentales para captar la atención, así que no los desperdicie con introducciones largas. Pase directamente al contenido. Y no tema usar la creatividad: el humor, la sorpresa o la emoción pueden hacer que su video sea memorable y aumentar la participación.

Ejemplo: Un afiliado de un dispositivo de cocina crea un anuncio de YouTube de 30 segundos que muestra cómo el producto puede facilitar la preparación de comidas. Muestra el dispositivo en acción, incluye un divertido consejo de cocina e incluye un enlace en la descripción del video para que los espectadores compren a través de su enlace de afiliado.

Publicidad en video como canal de afiliado

Característica Descripción Importancia para los afiliados Impacto visual y de audio Combina elementos visuales y de audio para transmitir mensajes de manera efectiva Mejora la participación y la conexión emocional con la audiencia Formatos de contenido enriquecido Incluye anuncios pre-roll, mid-roll, post-roll e in-stream Ofrece múltiples opciones para la ubicación e integración de anuncios Alta participación Capta más atención que los anuncios estáticos Aumenta las posibilidades de interacción y conversión del usuario Análisis detallado Realiza un seguimiento de las visualizaciones, los clics, las finalizaciones y las métricas de participación Proporciona datos completos para evaluar el rendimiento de los anuncios Flexibilidad creativa Permite contar historias creativas y contenido dinámico Permite experiencias publicitarias atractivas y memorables Publicidad dirigida Orienta los anuncios en función de los intereses, la demografía y el comportamiento de los usuarios Garantiza que los anuncios lleguen a audiencias relevantes, lo que mejora el ROI Variedad de plataformas Disponible en varias plataformas como YouTube, redes sociales y servicios de streaming Amplía el alcance en diferentes entornos de visualización Variabilidad de costos Los costos pueden variar ampliamente según la calidad de la producción y la plataforma Ofrece opciones para diferentes niveles de presupuesto Integración con CTA Incluye elementos interactivos como enlaces en los que se puede hacer clic y superposiciones Impulsa acciones directas y clics en enlaces de afiliados Impacto duradero Sigue siendo accesible y puede seguir impulsando la participación a lo largo del tiempo Proporciona visibilidad y refuerzo de marca continuos

Comparación de alternativas: ¿cuál es mejor para su negocio?

En este punto, probablemente se esté preguntando: "Genial, conozco todos estos canales alternativos, pero ¿cuál debería usar realmente?" Esa es la pregunta del millón, y la respuesta depende de algunos factores claves específicos de su negocio.

La verdad es que no hay una solución única para todos. Cada canal que hemos analizado, ya sea TikTok, podcasts, correo electrónico o anuncios nativos, tiene sus fortalezas y debilidades. Lo que funciona para una empresa puede no funcionar para otra. Entonces, ¿cómo elegir el canal adecuado para su estrategia de marketing de afiliados?

A continuación, se muestran algunos factores importantes a tener en cuenta.

Segmentación de la audiencia

Lo primero que debe preguntarse es: ¿dónde pasa el tiempo su audiencia? Si su público objetivo son adolescentes y adultos jóvenes, es probable que las plataformas como TikTok y Snapchat sean donde obtenga la mayor tracción. Si está comercializando productos B2B, LinkedIn o el correo electrónico pueden ser su mejor opción. Comprender dónde pasan el rato sus clientes potenciales en línea es fundamental para su éxito.

Analice en profundidad su público objetivo. ¿Es más probable que escuchen podcasts en su viaje matutino al trabajo, que naveguen por las redes sociales en su hora de almuerzo o que revisen sus correos electrónicos durante el día? Cuanto mejor comprenda los hábitos de su audiencia, más fácil será elegir el canal adecuado.

Consejo profesional: Observe los datos existentes. ¿De dónde provienen actualmente la mayor parte del tráfico y las conversiones de su sitio web? Si ya está viendo participación en una determinada plataforma, podría valer la pena duplicar ese canal para sus esfuerzos de marketing de afiliados.

Formato de contenido

A continuación, piense en el tipo de contenido que se siente más cómodo produciendo y lo que su audiencia disfruta consumiendo. ¿Se le da bien la cámara y se siente cómodo haciendo contenido en video? Entonces TikTok o YouTube podrían ser una opción natural. ¿Prefiere el contenido de formato largo? La publicidad nativa basada en correo electrónico o blogs podría ser su opción. La clave es aprovechar sus puntos fuertes.

Si no es un creador de contenido por naturaleza, no se preocupe: siempre puede colaborar con influencers, presentadores de podcasts o escritores para ayudar a promocionar sus productos de afiliados. Pero debe comprender qué tipo de contenido resuena con su audiencia.

Consejo profesional: No piense solo en lo que es más fácil para usted. Piense en lo que tiene sentido para su audiencia. Si su audiencia es muy visual, es probable que el contenido de video tenga un mejor rendimiento. Si es más analítica, los artículos nativos o los correos electrónicos podrían funcionar mejor.

Consideraciones de presupuesto

Otro factor crucial: ¿cuál es su presupuesto? No todos los canales son iguales en lo que respecta al costo. Algunos, como el marketing por correo electrónico o los anuncios nativos, pueden ser relativamente económicos en comparación con la realización de campañas de video a gran escala en YouTube o TikTok. Debe evaluar sus recursos financieros y decidir cuánto puede invertir de manera realista en cada canal.

Si trabaja con un presupuesto ajustado, el marketing por correo electrónico suele ser el canal más rentable. Crear una lista de correo electrónico puede llevar tiempo, pero una vez que la tenga, puede enviar campañas sin gastar mucho más allá de la configuración inicial.

Para canales pagos como la publicidad nativa, plataformas como MGID pueden ofrecer presupuestos flexibles. Puede ejecutar campañas más pequeñas para probar las aguas antes de comprometerse por completo, lo que hace que sea más fácil comenzar sin gastar una fortuna.

Consejo profesional: Comience con poco. Ejecute campañas de prueba en diferentes canales y analice sus resultados. Si ve una mejor interacción en una plataforma, puede aumentar su inversión allí.

Seguimiento y análisis

Aquí hay una pregunta crucial: ¿cómo medirá el éxito? Cada plataforma ofrece diferentes niveles de análisis y seguimiento. Algunas, como el marketing por correo electrónico, brindan métricas sólidas como tasas de apertura, tasas de clics y tasas de conversión. Otras plataformas, como los podcasts, pueden ser más difíciles de rastrear, ya que dependen de códigos promocionales o enlaces de referencia para medir el rendimiento.

Antes de elegir un canal, asegúrese de saber cómo va a hacer un seguimiento de su rendimiento. Las plataformas como los anuncios nativos de MGID ofrecen paneles de análisis detallados para que pueda hacer un seguimiento de los clics, las conversiones y el ROI. Por otro lado, algunos canales pueden requerir un seguimiento más manual o soluciones creativas como códigos de afiliados únicos.

Consejo profesional: No pierda de vista sus KPI. Ya sea interacción, conversiones o tráfico, asegúrese de poder hacer un seguimiento de su progreso. Sin un análisis adecuado, no sabrá qué funciona y qué no.

Potencial de escalamiento

Por último, pero no por ello menos importante: ¿Con qué facilidad puede escalar sus esfuerzos? Algunos canales, como los podcasts, pueden tardar más en ganar tracción, pero cuentan con audiencias muy leales. Otros canales, como los anuncios nativos o los anuncios de video, permiten un escalamiento más rápido una vez que haya determinado qué funciona.

Considere qué tan rápido quiere escalar y qué recursos tiene para hacerlo. Algunos canales pueden requerir un mayor esfuerzo inicial pero generar grandes recompensas con el tiempo, mientras que otros pueden ofrecer ganancias más rápidas pero estancarse más rápido.

Consejo profesional: Pruebe varios canales y sea paciente. Las mejores estrategias suelen combinar varios canales para lograr un enfoque integral. Es raro que una sola plataforma sea la solución milagrosa.

El veredicto: Pruebe, analice e itere

Al final, elegir el canal de marketing de afiliados adecuado se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre su audiencia, estilo de contenido, presupuesto y capacidades de seguimiento. ¿La buena noticia? No tiene que conformarse con solo uno. De hecho, los especialistas en marketing de afiliados más exitosos suelen utilizar una combinación de plataformas para llegar a su audiencia en múltiples canales.

Por lo tanto, experimente. Pruebe sus campañas en diferentes plataformas, mida los resultados y refine su enfoque con el tiempo. Ya sea que encuentre su hogar en TikTok, en las bandejas de entrada de las personas o a través de anuncios nativos con MGID, la clave es seguir adaptándose.