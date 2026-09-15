MGID, la plataforma global de publicidad, anunció una asociación exclusiva con TV Azteca, uno de los principales grupos de medios de México y uno de los mayores productores de contenido televisivo en español. El acuerdo contempla la implementación de soluciones de recomendación de contenido y formatos nativos en sus principales activos digitales, incluyendo Azteca Uno, Azteca 7, ADN Noticias, Amas TV y sus 17 plataformas de diversas localidades del país.

Con un volumen estimado de 40 millones de pageviews mensuales, TV Azteca mantiene una presencia relevante en el ecosistema digital mexicano y estadounidense, con una amplia oferta de contenidos que abarca noticias, deportes, entretenimiento y actualidad. Esta audiencia puede experimentar incrementos durante programas de alto interés y eventos especiales, donde el tráfico digital puede llegar a duplicarse.

“MGID demostró ser más que un socio tecnológico; son verdaderos colaboradores que combinan tecnología de IA de vanguardia con una convicción sincera en el poder y la importancia del periodismo en la web abierta. Su suite de monetización nativa, segura para las marcas, nos permite maximizar los ingresos sin comprometer nuestros valores.”, señala Carolina Meza, Directora de Operaciones Digitales en TV Azteca.

Al integrar las soluciones de publicidad nativa de MGID orientadas al rendimiento, TV Azteca aprovechará la tecnología impulsada por IA y la variedad de formatos publicitarios de la compañía para ofrecer contenido relevante a una audiencia altamente informada y fiel.

“Esta alianza con TV Azteca representa un paso estratégico para MGID en México. Su escala, diversidad de contenidos y conexión con audiencias masivas lo convierten en un publisher clave dentro de nuestra estrategia regional. Buscamos aportar soluciones que potencien el valor de cada interacción y generen nuevas oportunidades para el desarrollo del negocio digital .” afirma Ana Trejo, Directora de Publisher Development para MGID LATAM.

Con esta alianza, MGID continúa ampliando su colaboración con medios de comunicación líderes en América Latina y fortaleciendo su presencia en el ecosistema editorial de la región.