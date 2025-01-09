Qué viaje hemos tenido, ¿no es así, colegas editores? Los continuos cambios de opinión de Google sobre las cookies, el auge del contenido de IA y los algoritmos y el tráfico en constante cambio: ustedes han estado en el medio de todo. Si alguien entiende lo difícil que ha sido mantenerse a la vanguardia, son ustedes.

Y ahora, mientras damos la bienvenida al 2025, los desafíos no disminuyen. Pero antes de embarcarnos en este nuevo año, tomémonos un momento para reagruparnos. En preparación para el año que viene, creamos una guía de supervivencia para editores que aborda los 5 desafíos más grandes de la industria y explora cómo sortearlos.

Desafío 1: La constante caída del tráfico de los sitios web

¿Recuerda cuando los usuarios navegaban por varias páginas, se sumergían en artículos largos y pasaban mucho tiempo explorando su sitio? Esos días están desapareciendo rápidamente. Ahora, los usuarios quieren contenido rápido y conciso: videos cortos, reseñas contundentes, respuestas inmediatas. Y con los dispositivos móviles dominando el sector (el 70% del tráfico a finales de 2023, según Contentsquare), las sesiones de navegación son más cortas que nunca, a menudo 60% menos tiempo que en las computadoras de escritorio.

Para los editores, este cambio no es solo una molestia, sino también un problema de ingresos. Menos tráfico implica menos páginas vistas, menos impresiones publicitarias y, en última instancia, una reducción de los ingresos publicitarios. Es una situación difícil, especialmente para quienes dependen en gran medida de los modelos publicitarios tradicionales.

Solución: Mejore la experiencia de usuario con personalización

Si el tráfico está cayendo, es momento de replantear cómo los visitantes experimentan su sitio. La personalización podría ser la clave para revertir la situación. Cuando los usuarios ven contenido, recomendaciones y ofertas a su medida, es más probable que permanezcan más tiempo, se involucren más y regresen en el futuro.

Los datos hablan por sí solos:

El 91% de los consumidores dice que es más probable que compre a marcas que ofrezcan ofertas y recomendaciones relevantes.

El 56% de los compradores en línea tiene más probabilidades de regresar a un sitio web que recomienda productos.

El 42% de los consumidores se siente frustrado cuando el contenido no está personalizado.

La personalización no solo mejora el tráfico, sino que también construye lealtad. Cuando los usuarios se sienten valorados y comprendidos, es mucho más probable que se queden y regresen, dándole a su sitio el impulso que necesita en este mercado tan competitivo.

Personalización en acción

Tome como ejemplo a VOH, un destacado editor vietnamita. Ante el descenso de tráfico mientras los usuarios migraban a plataformas como TikTok y YouTube, VOH se asoció con MGID para implementar estrategias de personalización. Utilizando las tecnologías de Recirculación Interna y Targeting Contextual de MGID, ofrecieron contenido y anuncios alineados con los intereses de los usuarios.

¿El resultado? Un aumento del 143% en el tráfico y una mejora en el engagement, ya que las recomendaciones personalizadas mantuvieron a los usuarios explorando más contenido de VOH. Esto demuestra cómo la personalización efectiva puede transformar la experiencia del usuario y generar crecimiento.

Herramientas para reforzar sus esfuerzos de personalización

¿Cómo puede implementar la personalización? Aquí tiene tres pasos claves.

Aproveche los datos: Utilice herramientas como Google Analytics e Inteligencia Contextual de MGID para comprender las preferencias de los usuarios y adaptar las recomendaciones. Los insights impulsados por IA garantizan que su contenido se alinee con el comportamiento de los usuarios.

Utilice herramientas como Google Analytics e Inteligencia Contextual de MGID para comprender las preferencias de los usuarios y adaptar las recomendaciones. Los insights impulsados por IA garantizan que su contenido se alinee con el comportamiento de los usuarios. Optimice la experiencia móvil: Con el 60% del tráfico proveniente de dispositivos móviles, es esencial garantizar una navegación fluida. El diseño responsive, la carga rápida de páginas y el lazy loading pueden mejorar la personalización en móviles.

Con el 60% del tráfico proveniente de dispositivos móviles, es esencial garantizar una navegación fluida. El diseño responsive, la carga rápida de páginas y el lazy loading pueden mejorar la personalización en móviles. Expanda sus canales de distribución de contenido: La personalización no se detiene en su sitio web. Utilice boletines informativos, sindicación y las soluciones de intercambio de contenido de MGID para llegar a los usuarios en distintas plataformas con contenido relevante, manteniéndolos interesados y fomentando su regreso.

Desafío 2: La monopolización de la monetización

El mercado de la publicidad digital está cada vez más dominado por gigantes: Google, Meta, Amazon y YouTube, que en conjunto poseen más del 50% de la cuota de mercado global. Su tamaño y su control sobre el mercado han dejado a los editores más pequeños con un poder de negociación limitado y oportunidades menguantes.

Esta monopolización crea una situación precaria para los editores. Decisiones tomadas por estos gigantes tecnológicos —como cambios de política o actualizaciones de algoritmos— pueden afectar drásticamente las fuentes de ingresos. Por ejemplo, la reciente política de Google que cataloga a algunos sitios de cupones como “abuso de reputación del sitio” ya ha provocado descensos significativos de tráfico para ciertos editores en mercados clave como EE. UU. y Reino Unido.

Con Google y Meta generando juntos más de 440 mil millones de dólares en ingresos publicitarios en 2023 (307.4 mil millones por parte de Google y 131.95 mil millones por parte de Meta), los editores enfrentan una batalla ardua para competir o mantener su independencia de estas plataformas.

Los editores de noticias, en particular, se ven afectados de forma única en este entorno monopolizado debido a su alta dependencia de la publicidad programática y a la necesidad de ofrecer contenido oportuno y de alta calidad.

Dependencia de ingresos publicitarios: Muchas redacciones dependen en gran medida de los anuncios display que se sirven a través de plataformas como Google y Meta. Cambios de política o de algoritmos pueden provocar caídas súbitas en el tráfico y los ingresos.

Muchas redacciones dependen en gran medida de los anuncios display que se sirven a través de plataformas como Google y Meta. Cambios de política o de algoritmos pueden provocar caídas súbitas en el tráfico y los ingresos. Marginalización algorítmica: A medida que los algoritmos priorizan cada vez más el contenido generado por usuarios o creado por IA, a los editores de noticias tradicionales les resulta más difícil mantener la visibilidad, incluso para reportajes verificados y de alta calidad.

A medida que los algoritmos priorizan cada vez más el contenido generado por usuarios o creado por IA, a los editores de noticias tradicionales les resulta más difícil mantener la visibilidad, incluso para reportajes verificados y de alta calidad. Fragmentación de la audiencia: Con los lectores consumiendo noticias en diferentes canales —redes sociales, agregadores y aplicaciones—, se vuelve más difícil para los editores centralizar sus audiencias y monetizarlas de manera efectiva.

Estas presiones dejan claro que los editores deben adaptarse explorando fuentes de ingresos alternativas y reduciendo la dependencia de las redes publicitarias monopolizadas para sobrevivir en el cambiante panorama digital.

Solución: Diversificar con fuentes de ingresos incrementales y de nicho

Para liberarse de la excesiva dependencia de los gigantes publicitarios, los editores pueden explorar fuentes de ingresos incrementales y de nicho que ofrezcan estabilidad y potencial de crecimiento.

1. Suscripciones premium y membresías

Muchas audiencias están dispuestas a pagar por contenido exclusivo y de alta calidad. Lanzar un modelo de suscripción —ya sea para artículos premium, contenido en video o boletines— puede crear una fuente de ingresos constante y fomentar una base de lectores fiel.

Mejores prácticas:

Ofrezca pruebas gratuitas para atraer a nuevos usuarios.

Proporcione beneficios exclusivos como experiencias sin publicidad, informes especiales o contenido “detrás de cámaras”.

Utilice mensajes personalizados para convertir a lectores comprometidos en suscriptores de pago.

2. Asociaciones para contenido de marca

Colabore directamente con marcas para crear artículos, videos o podcasts patrocinados. A diferencia de los anuncios programáticos, el contenido de marca permite a los editores construir relaciones más sólidas con los anunciantes y ofrecer a los lectores material valioso y atractivo. Es interesante notar que el contenido patrocinado ha demostrado generar mayor recuerdo de la marca que los anuncios de display. Además, al 70% de los consumidores les gusta más conocer productos a través de contenido que a través de anuncios.

Ejemplo: Una compañía de energía podría patrocinar una serie sobre tendencias en energías renovables, complementada con anuncios nativos y contenido interactivo para lograr un mayor nivel de engagement.

3. Ventas directas de anuncios estratégicas

Para los editores de noticias, las ventas directas de anuncios ofrecen un camino para recuperar el control sobre sus ingresos publicitarios y crear oportunidades más personalizadas y rentables.

Cómo hacerlo accionable:

Desarrolle paquetes publicitarios premium

Combine características de valor agregado, como contenido patrocinado, boletines informativos y ocupaciones de la página de inicio, junto con anuncios de display.

Ofrezca paquetes estacionales centrados en grandes eventos de actualidad como elecciones, campeonatos deportivos o festividades.

Destaque la calidad y credibilidad de su audiencia

Utilice datos propios (first-party) para mostrar el engagement de la audiencia y la demografía, destacando segmentos de alto valor como profesionales o lectores leales.

Presente su plataforma como una fuente confiable de noticias, atrayendo a marcas que buscan credibilidad y asociaciones de alta calidad.

Aproveche la segmentación contextual

Ofrezca ubicaciones de anuncios en artículos relevantes (por ejemplo, anuncios de salud en historias de salud o anuncios financieros en noticias económicas).

Utilice la Inteligencia Contextual de MGID para resaltar oportunidades publicitarias que se alineen con temas de contenido, mejorando el engagement y las conversiones.

Colabore en contenido personalizado

Trabaje con anunciantes para co-crear campañas de contenido de marca que se alineen con sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la integridad editorial.

4. Monetice secciones de noticias de nicho

Los contenidos especializados —salud, educación o finanzas, por ejemplo— presentan oportunidades únicas para atraer a anunciantes de nicho.

Estrategias accionables:

Desarrolle paquetes publicitarios personalizados dirigidos a industrias alineadas con secciones específicas. Por ejemplo, anunciantes enfocados en salud para la sección de bienestar.

Colabore con negocios locales para monetizar secciones de noticias regionales, destacando el compromiso comunitario y el sentido de pertenencia.

5. Micro-monetización

Los ingresos pequeños pero incrementales pueden sumarse. Considere artículos de pago por lectura, “propinas” digitales o micro-donaciones para que los lectores apoyen directamente el contenido que les resulte valioso.

6. Experimente con canales emergentes

Explore oportunidades de ingresos en áreas como:

Anuncios de audio: A medida que aumentan los podcasts y los asistentes de voz, la publicidad en audio es una oportunidad en crecimiento.

A medida que aumentan los podcasts y los asistentes de voz, la publicidad en audio es una oportunidad en crecimiento. Eventos virtuales: Monetice a través de la venta de entradas, patrocinios o contenido exclusivo posterior al evento.

Monetice a través de la venta de entradas, patrocinios o contenido exclusivo posterior al evento. E-commerce de nicho: Forme alianzas con marcas selectas para vender productos cuidadosamente seleccionados y relevantes para su audiencia.

7. MGID+ — Solución premium para editores

MGID+ es una plataforma todo en uno que brinda a los editores las herramientas necesarias para liberarse de la dependencia de los gigantes monopolísticos. Integra monetización, adquisición de audiencia y herramientas de engagement en un solo paquete, ofreciendo una alternativa más sostenible frente a la dominación publicitaria de Google y Facebook.

¿Cómo ayuda MGID+ a los editores a competir?

Fuentes de monetización diversas: Integre anuncios nativos, de display programático, anuncios en video y demanda de Google para maximizar sus ingresos con múltiples canales.

Integre anuncios nativos, de display programático, anuncios en video y demanda de Google para maximizar sus ingresos con múltiples canales. Control total de datos: Mantenga sus datos de audiencia de forma exclusiva con segmentación sin cookies y sin compartir datos con terceros.

Mantenga sus datos de audiencia de forma exclusiva con segmentación sin cookies y sin compartir datos con terceros. Crecimiento de audiencia: Expanda su alcance a través de sindicación de contenido y un intercambio de audiencia externo, a la vez que refuerza su SEO y optimiza Core Web Vitals.

Expanda su alcance a través de sindicación de contenido y un intercambio de audiencia externo, a la vez que refuerza su SEO y optimiza Core Web Vitals. Mejor engagement: Ofrezca recomendaciones de contenido personalizadas y notificaciones push para aumentar el tiempo en el sitio y el número de visitas de retorno.

Ofrezca recomendaciones de contenido personalizadas y notificaciones push para aumentar el tiempo en el sitio y el número de visitas de retorno. Insights basados en datos: Use el Analytics Hub para monitorear el rendimiento y tomar decisiones en tiempo real para optimizar su contenido y estrategias de los anuncios.

Desafío 3: Encontrar el equilibrio entre la satisfacción del usuario y la generación de ingresos

Los editores se enfrentan a un gran reto: cómo ofrecer una experiencia de usuario fluida y agradable mientras generan ingresos mediante publicidad. Demasiados anuncios ralentizan la carga de la página y pueden incrementar la tasa de rebote. De hecho:

Los sitios móviles que cargan en 5 segundos generan el doble de ingresos publicitarios y tienen un 25% más de visibilidad de anuncios.

y tienen un 25% más de visibilidad de anuncios. El 53% de los usuarios móviles abandonará un sitio si tarda más de 3 segundos en cargar.

abandonará un sitio si tarda más de 3 segundos en cargar. El 71% de los usuarios considera que los anuncios molestos o intrusivos disminuyen la probabilidad de comprar a esa marca en el futuro.

Sin embargo, ¿que pasa si hay muy pocos anuncios? Los ingresos se ven afectados. Es un delicado equilibrio que a menudo deja a los editores en la disyuntiva de cómo priorizar la experiencia del usuario sin sacrificar la rentabilidad. Para crear una buena experiencia de usuario, tres factores son claves:

Operación fluida: Un sitio web rápido y sin errores.

Un sitio web rápido y sin errores. Claridad: Un diseño fácil de leer y una navegación intuitiva.

Un diseño fácil de leer y una navegación intuitiva. Credibilidad: Contenido de alta calidad y confiable.

Descuidar cualquiera de estos aspectos puede reducir tanto el engagement como los ingresos.

Solución: Priorizar la experiencia de usuario en la monetización publicitaria

Para equilibrar con éxito una experiencia de usuario positiva con la monetización eficiente, los editores deben tomar medidas específicas para integrar la publicidad de manera que mejore, en lugar de obstaculizar, la experiencia de navegación. Hoy en día, incorporar Core Web Vitals (CWV) y la optimización SEO en las estrategias publicitarias es esencial para garantizar tanto la satisfacción del usuario como el crecimiento de los ingresos.

1. Implemente formatos de anuncios de carga rápida

Opte por formatos de anuncios ligeros y de carga rápida, como los anuncios nativos, que se integran de forma natural con el contenido. Estos anuncios se cargan más rápido que los anuncios de display tradicionales y no interrumpen la experiencia del usuario, manteniendo un alto nivel de engagement sin perder la monetización.

2. Optimice la ubicación de los anuncios

Asegúrese de que los anuncios se ubiquen en lugares que no obstruyan el contenido ni dificulten la navegación. Por ejemplo, los sticky ads en la parte inferior de la página o los anuncios dentro del artículo que aparecen entre bloques de contenido pueden monetizarse de manera efectiva sin saturar al usuario.

3. Aproveche la segmentación para lograr relevancia

Use la segmentación conductual y contextual para garantizar que los anuncios sean relevantes para los intereses de los usuarios. Esto minimiza la molestia y aumenta las probabilidades de interacción. Implemente herramientas que puedan rastrear las preferencias de los usuarios y adaptar los anuncios en tiempo real.

Los anuncios dirigidos y relevantes mejoran el tiempo de permanencia y reducen la tasa de rebote, lo que contribuye a un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

4. Gestión de la carga publicitaria

En lugar de saturar la página con múltiples formatos de anuncios, limite la cantidad de anuncios para evitar ralentizar los tiempos de carga. Concéntrese en optimizar aquellos que generan el mayor ingreso por usuario, ya sean anuncios nativos, contenido patrocinado o anuncios de display programáticos.

5. Integre herramientas de control de calidad de anuncios

Use herramientas de verificación de anuncios para asegurarse de que los anuncios sean apropiados para su audiencia. Los anuncios de baja calidad pueden afectar negativamente la experiencia del usuario y la credibilidad de su sitio, así que es importante mantener un estándar alto para los anuncios mostrados.

MGID+: Soporte integral para la experiencia de usuario y la monetización

Ya hemos llegado a la conclusión de que, con las crecientes expectativas de experiencias de navegación fluidas y métricas de rendimiento como Core Web Vitals, los editores deben repensar la forma en que integran los anuncios en sus sitios web.

Aquí es donde entra en juego MGID+. Ofrece a los editores un conjunto completo de herramientas para priorizar la experiencia de usuario al mismo tiempo que garantiza una monetización efectiva. Al combinar soporte avanzado de SEO, estrategias publicitarias personalizadas y un sólido control de calidad, MGID+ ayuda a los editores a superar estos desafíos y mantener un equilibrio que beneficie tanto a los usuarios como a los ingresos.

1. Soporte SEO avanzado

MGID+ ofrece análisis SEO detallados e informes para ayudar a los editores a entender cómo la ubicación de los anuncios afecta el rendimiento en motores de búsqueda. Al alinear las estrategias publicitarias con las mejores prácticas de SEO, los editores pueden mantener buenos rankings de búsqueda al tiempo que optimizan sus ingresos.

Insights y recomendaciones: Informes detallados señalan áreas de mejora en tiempos de carga, ubicación de anuncios y rendimiento general del sitio.

Informes detallados señalan áreas de mejora en tiempos de carga, ubicación de anuncios y rendimiento general del sitio. Optimización de indexación: MGID+ se asegura de que los anuncios no interfieran con la indexación de contenido crítico, protegiendo el flujo de tráfico orgánico.

2. Optimización de Core Web Vitals

Con la creciente importancia de Core Web Vitals para el ranking en motores de búsqueda, MGID+ ayuda a los editores a mejorar estas métricas.

Tiempos de carga más rápidos: MGID+ utiliza carga asíncrona, lazy loading y redes de distribución de contenido (CDN) para minimizar los retrasos en la renderización tanto de anuncios como de contenido esencial.

MGID+ utiliza carga asíncrona, lazy loading y redes de distribución de contenido (CDN) para minimizar los retrasos en la renderización tanto de anuncios como de contenido esencial. Mejor interactividad: Los scripts y marcos publicitarios optimizados reducen la First Input Delay (FID), asegurando que la interacción del usuario con la página sea fluida y receptiva.

Los scripts y marcos publicitarios optimizados reducen la First Input Delay (FID), asegurando que la interacción del usuario con la página sea fluida y receptiva. Diseños estables: Las ubicaciones publicitarias adaptativas previenen cambios repentinos en el diseño de la página, mejorando las puntuaciones de Cumulative Layout Shift (CLS) y ofreciendo una experiencia de navegación estable.

3. Estrategias publicitarias personalizadas

MGID+ colabora con los editores para desarrollar estrategias de anuncios personalizadas, adaptadas a su audiencia y objetivos de negocio.

Formatos adaptativos: Los anuncios se seleccionan y optimizan según el diseño del sitio y las preferencias de la audiencia.

Los anuncios se seleccionan y optimizan según el diseño del sitio y las preferencias de la audiencia. Pruebas dinámicas: Las herramientas de prueba en tiempo real evalúan el rendimiento publicitario, garantizando que los editores obtengan los mejores resultados de ingresos sin comprometer la satisfacción del usuario.

4. Control de calidad de anuncios

MGID+ utiliza herramientas sólidas de control de calidad publicitaria para asegurar que solo se muestren anuncios relevantes y de alta calidad. Esto protege la credibilidad del sitio y reduce el riesgo de alejar a los usuarios.

Verificación de anuncios: Filtra anuncios inapropiados o de baja calidad para mantener un estándar alto.

Filtra anuncios inapropiados o de baja calidad para mantener un estándar alto. Relevancia del contenido: Alinea los anuncios con los intereses del usuario, incrementando el engagement y la satisfacción mediante la segmentación conductual y contextual.

5. Optimización de ingresos con mínima disrupción para el usuario

El foco de MGID+ está en encontrar el equilibrio perfecto entre la generación de ingresos y la experiencia de usuario.

Gestión inteligente de la carga publicitaria: Limita la cantidad de anuncios por página, optimizando el rendimiento sin agobiar a los usuarios.

Limita la cantidad de anuncios por página, optimizando el rendimiento sin agobiar a los usuarios. Formatos publicitarios de alto rendimiento: Recomienda anuncios nativos, contenido patrocinado o formatos programáticos que generen los ingresos más altos con el menor impacto en el rendimiento de la página.

En resumen: MGID+ es más que una plataforma publicitaria: es un socio estratégico para lograr una experiencia de usuario fluida, un sólido rendimiento SEO y una monetización sostenible. Al integrar MGID+ en sus estrategias, los editores pueden enfrentar los desafíos de 2025 con confianza y éxito.

Desafío 4: La dura batalla contra el contenido generado por IA

El auge del contenido generado por IA ha inundado el panorama digital. Muchos editores se sienten tentados por la velocidad y la cantidad que la IA puede ofrecer, pero esto a menudo deriva en información falsa, artículos mal elaborados y desinformación masiva. Algunos actores menos escrupulosos sacan provecho de esto al difundir noticias sensacionalistas o engañosas, sacrificando la credibilidad por clics.

Esta avalancha de contenido de baja calidad tiene dos efectos importantes:

Erosión de la confianza: Los usuarios se muestran cada vez más escépticos ante la autenticidad del contenido, cuestionando la veracidad de lo generado por IA.

Los usuarios se muestran cada vez más escépticos ante la autenticidad del contenido, cuestionando la veracidad de lo generado por IA. Sobresaturación de información: La audiencia se ve abrumada por la gran cantidad de artículos sin control de calidad, dificultando que el contenido valioso y confiable destaque.

Sin embargo, hay un lado positivo. A medida que el contenido superficial generado por IA abunda, el contenido de alta calidad y bien investigado adquiere mayor valor. Motores de búsqueda como Google favorecen a las páginas que demuestran experiencia, conocimientos, autoridad y confiabilidad (E-E-A-T), lo que brinda a los editores que priorizan la credibilidad la oportunidad de brillar en medio del ruido.

Confiar irresponsablemente en la IA para generar contenido puede ofrecer un repunte de clics a corto plazo, pero implica un riesgo de dañar la reputación a largo plazo. El verdadero reto no es competir con la IA, sino utilizarla de manera responsable mientras se mantiene el toque humano que los lectores tanto valoran.

Solución: Adoptar contenido de alta calidad en la era de la IA

Podría parecer un consejo sencillo, pero ahí radica la complejidad. Dar por sentado el concepto de “calidad” a menudo nos hace perderlo de vista por completo.

Piense en su contenido como la voz de tu marca. El toque humano —la visión, la narrativa y el matiz— es lo que le da alma. La audiencia de hoy busca valor, y ese valor proviene de contenido confiable, bien investigado y atractivo que responde a sus preguntas o resuelve sus problemas.

No obstante, no hace falta irse al otro extremo: descartar por completo la IA. Tome como referencia a The New York Times. Aunque utiliza IA para optimizar procesos internos —como etiquetar artículos o generar titulares—, cada publicación cumple con rigurosos estándares editoriales. Combinan la tecnología con la revisión humana, manteniendo su reputación como fuente de noticias confiable y, al mismo tiempo, aprovechando los beneficios de la IA.

En lugar de temer a la IA, los editores deberían tratarla como una aliada. Aquí algunas ideas:

Agilice tareas tediosas: Emplee la IA para trabajos repetitivos, como generación de temas o análisis de tendencias, liberando tiempo para que los creadores humanos se centren en la profundidad y la creatividad.

Emplee la IA para trabajos repetitivos, como generación de temas o análisis de tendencias, liberando tiempo para que los creadores humanos se centren en la profundidad y la creatividad. Apoye la creatividad humana: La IA puede proporcionar insights basados en datos o elaborar borradores iniciales, pero el toque final —tono, empatía y conocimientos— siempre debe provenir de humanos.

La IA puede proporcionar insights basados en datos o elaborar borradores iniciales, pero el toque final —tono, empatía y conocimientos— siempre debe provenir de humanos. Mantenga la transparencia: Informa a los lectores cuando la IA haya participado en la elaboración de contenido. La transparencia genera confianza.

Por ejemplo, BuzzFeed emplea IA para personalizar cuestionarios y recomendaciones de contenido, pero confía en humanos para crear historias atractivas y un humor que conecte con su audiencia.

Regresando a E-E-A-T, vale la pena recordar que Google puede detectar el contenido generado por IA y, si abusa de ello, podría ver penalizaciones. Para evitar esto y aun así destacar, los editores deben adoptar:

Hiper-relevancia: Ajuste su contenido a las necesidades de la audiencia con una segmentación precisa.

Ajuste su contenido a las necesidades de la audiencia con una segmentación precisa. Exactitud constante: Verifique los hechos rigurosamente para que su contenido siga siendo un faro de confianza.

Verifique los hechos rigurosamente para que su contenido siga siendo un faro de confianza. Formatos atractivos: Experimente con contenido interactivo, videos y elementos visuales que enriquezcan la experiencia del usuario.

Checklist: Cómo sobresalir en la era de la IA

Audite su contenido regularmente: Identifique lagunas donde la calidad o el engagement puedan mejorar.

Identifique lagunas donde la calidad o el engagement puedan mejorar. Combine IA con supervisión humana: Utilice la IA para eficiencia, pero nunca publique sin revisión editorial humana.

Utilice la IA para eficiencia, pero nunca publique sin revisión editorial humana. Invierta en principios E-E-A-T: Enfatice la experiencia, la pericia, la autoridad y la confiabilidad en cada artículo.

Enfatice la experiencia, la pericia, la autoridad y la confiabilidad en cada artículo. Aproveche herramientas de análisis: Comprenda lo que resuena con su audiencia y ajuste su estrategia en consecuencia.

Comprenda lo que resuena con su audiencia y ajuste su estrategia en consecuencia. Mantenga la transparencia: Indique claramente cuándo ha usado IA, fomentando la confianza en su audiencia.

Indique claramente cuándo ha usado IA, fomentando la confianza en su audiencia. Capacítese continuamente: Prepare a su equipo para trabajar con herramientas de IA de manera efectiva, sin perder el toque humano.

Desafío 5: El interminable debate sobre la privacidad del usuario

El giro hacia una mayor privacidad del usuario ha alterado profundamente el ecosistema de la publicidad digital. Con normativas como el RGPD (GDPR) y la CCPA endureciendo las reglas de recolección de datos, los editores y anunciantes han tenido que replantear sus estrategias. En el centro de esta transformación se encuentra el futuro incierto de las cookies de terceros, que han sido durante mucho tiempo la base de la publicidad digital.

Durante años, la industria se preparó para un mundo sin cookies de terceros, con navegadores líderes como Google Chrome planeando eliminarlas en 2024. Sin embargo, el reciente anuncio de Google —que dará a los usuarios de Chrome más control sobre sus datos en lugar de eliminar por completo las cookies— tomó a muchos por sorpresa.

Si bien este cambio retrasa lo inevitable, el mensaje es claro: los días de las cookies de terceros están contados. Los editores ahora enfrentan un doble desafío: cumplir con regulaciones de privacidad más estrictas y encontrar alternativas efectivas para el seguimiento de datos y la segmentación de usuarios. Este cambio requiere innovación, transparencia y la disposición de adoptar nuevas herramientas y métodos.

¿Por qué debería importar esto a los editores?

Restricciones en la recolección de datos: Las normativas limitan la amplitud de la recopilación y el intercambio de datos, reduciendo la capacidad de los anunciantes para segmentar con precisión.

Las normativas limitan la amplitud de la recopilación y el intercambio de datos, reduciendo la capacidad de los anunciantes para segmentar con precisión. Descenso de ingresos: Deshabilitar cookies de terceros puede reducir los ingresos publicitarios de los editores en un promedio del 52%.

Deshabilitar cookies de terceros puede reducir los ingresos publicitarios de los editores en un promedio del 52%. Aumento de expectativas del usuario: Con el 79% de los estadounidenses preocupados por el uso de sus datos, aumenta la presión para demostrar transparencia y confiabilidad.

Solución: Adoptar la era de la privacidad ante todo

A medida que las cookies de terceros desaparecen, los editores deben inclinarse hacia estrategias de datos propios (first-party data). Este giro implica replantear cómo se recopila, almacena y utiliza la información del usuario. Una estrategia sólida de datos propios puede hacer más que reemplazar a las cookies de terceros: puede hacer crecer tu negocio. Las compañías que priorizan la confianza del usuario y la transparencia en el uso de datos construyen lealtad y aumentan el engagement, lo que se traduce en un mayor valor de vida del cliente y una ventaja competitiva sostenible.

Aquí cómo hacer la transición de manera efectiva.

Paso 1: Construya la confianza mediante la transparencia

La privacidad comienza con una comunicación abierta. Los usuarios están más dispuestos a compartir su información si entienden por qué se recopila y cómo los beneficia.

Cómo hacerlo:

Explique claramente tus políticas de datos y sus usos.

Ofrezca opciones de suscripción o exclusión sencillas.

Utilice mensajes de consentimiento claros y amigables en lugar de abrumar a los usuarios con jerga legal.

Paso 2: Fomente compartir los datos de forma voluntaria

Cree incentivos para que los usuarios compartan voluntariamente su información. La recopilación de datos propios florece sobre la confianza y la reciprocidad. Algunas ideas pueden incluir:

Ofrecer recomendaciones personalizadas o contenido premium a cambio de datos.

Implementar programas de lealtad donde los usuarios obtengan descuentos o beneficios exclusivos.

Realizar encuestas o sondeos interactivos que involucren a los usuarios y a la vez aporten insights.

Paso 3: Desarrolle relaciones directas y sólidas con los usuarios

Aproveche plataformas como boletines por correo electrónico, mensajes dentro de la app y modelos de suscripción para entablar relaciones más profundas con su audiencia. ¿Por qué funciona? Estos métodos generan oportunidades de interacción continua, dando a los usuarios motivos para regresar. Además, quienes comparten datos voluntariamente a cambio de servicios personalizados suelen ser más leales.

Paso 4: Invierta en la organización y el análisis de datos

Los datos propios solo valen en la medida en que pueda utilizarlos de manera efectiva. Inviert en sistemas que organicen, analicen y ofrezcan insights accionables sobre las interacciones de los usuarios.

Emplee plataformas de datos de clientes (CDPs) para unificar toda la información en una sola vista.

Use herramientas de analítica para segmentar y adaptar la experiencia de cada usuario.

Actualice y limpie su base de datos regularmente para mantenerla precisa.

Paso 5: Refuerce la privacidad y seguridad de los datos

A medida que aumenta la recolección de datos propios, también crece la necesidad de robustas medidas de seguridad. Los usuarios solo confiarán en su plataforma si sus datos están protegidos. Algunas buenas prácticas incluyen:

Asegurar la encriptación de datos tanto en tránsito como en reposo.

Limitar el acceso a la información sensible solo al personal esencial.

Cumplir con normativas globales como RGPD y CCPA.

Paso 6: Mejore la experiencia del usuario con personalización

La verdadera fortaleza de los datos propios radica en usarlos para mejorar la experiencia del usuario. Aproveche los insights para entregar contenido, productos o servicios relevantes que se ajusten a las preferencias de cada visitante. Por ejemplo:

Recomendar productos basados en compras o búsquedas anteriores.

Personalizar el contenido de la página de inicio según la ubicación o intereses del usuario.

Adaptar las campañas de email marketing con contenido dinámico para cada segmento de audiencia.

Por qué MGID convierte los desafíos de privacidad en algo del pasado

Gestionar la era “privacy-first” puede resultar abrumador. Sin embargo, al asociarse con MGID, no tendrá que afrontar estos retos en solitario.

Hemos construido un conjunto de potentes soluciones que cumplen con las normativas de privacidad, para que pueda concentrarse en lo que realmente importa: crear contenido y hacer crecer su audiencia.

Optimización de datos propios (first-party): MGID lo ayuda a recopilar y aprovechar datos de usuario con consentimiento para ofrecer experiencias publicitarias personalizadas y relevantes.

MGID lo ayuda a recopilar y aprovechar datos de usuario con consentimiento para ofrecer experiencias publicitarias personalizadas y relevantes. Segmentación contextual avanzada: Nuestra solución de Inteligencia Contextual impulsada por IA garantiza una segmentación precisa sin depender de cookies, protegiendo tanto la privacidad del usuario como el rendimiento publicitario.

Nuestra solución de Inteligencia Contextual impulsada por IA garantiza una segmentación precisa sin depender de cookies, protegiendo tanto la privacidad del usuario como el rendimiento publicitario. Segmentación de audiencia centrada en la privacidad: Las herramientas de MGID, como Seller Defined Audiences (SDA), permiten a los editores monetizar sus datos de forma totalmente compatible con las normativas.

Las herramientas de MGID, como Seller Defined Audiences (SDA), permiten a los editores monetizar sus datos de forma totalmente compatible con las normativas. Integraciones preparadas para el futuro: Con alianzas como LiveRamp y compatibilidad con identificadores que respetan la privacidad, garantizamos una orientación publicitaria efectiva sin comprometer la confianza.

¡El futuro es prometedor… y usted está listo!

Así que aquí lo tiene: Algunos de los mayores desafíos que enfrentarán los editores en 2025. Desde sortear las trampas del contenido generado por IA hasta prepararse para un mundo centrado en la privacidad, el camino que se avecina puede parecer intimidante. Pero seamos realistas: si algo caracteriza a los editores es su capacidad de adaptación.

Con las estrategias presentadas en esta guía de supervivencia, ya está un paso adelante. Y lo mejor es que no tiene que afrontar estos desafíos por su cuenta.

Al asociarse con MGID, dispondrá de todo lo necesario para responder a los cambios de mañana desde hoy. Nuestras funciones están diseñadas para simplificar su camino y mantener a su audiencia enganchada, sin importar cómo evolucione el juego.

Respire profundo, apóyese en las herramientas y los conocimientos a su alcance y abrace las oportunidades que vienen. Con el enfoque adecuado —y con MGID a su lado— lo tiene todo para triunfar.