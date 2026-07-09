La mayoría de los visitantes no hacen clic en otro artículo; simplemente cierran la pestaña y siguen adelante. Los editores invierten mucho tiempo y dinero en atraer visitantes al sitio, pero ese último momento antes de que alguien se vaya suele desperdiciarse.

Exit Story es la respuesta de MGID a esto. Se trata de un nuevo formato que detecta cuándo un usuario está a punto de irse y le muestra un feed a pantalla completa justo en ese instante, con contenido o anuncios que le dan a la sesión una última oportunidad de generar ingresos.

Por qué importan los últimos momentos de una sesión

La mayor parte de la monetización se produce mientras los usuarios navegan activamente: leyendo artículos, haciendo clic o pasando de una página a otra. Desafortunadamente, la mayor parte del tráfico actual no llega tan lejos.

Los visitantes que llegan desde Google Discover, la búsqueda o las redes sociales suelen leer un artículo y se van. Obtuvieron lo que buscaban, y nada más: ni más visitas a páginas, ni segundas oportunidades.

Si bien no se puede prolongar cada sesión, sí se puede aprovechar ese último momento antes de que alguien se vaya. Si detecta las señales a tiempo y muestra algo relevante, tiene una segunda oportunidad para aprovechar una sesión que, de otro modo, habría terminado abruptamente.

¿Qué es Exit Story?

💡 Exit Story es un nuevo formato MGID basado en una idea: aprovechar al máximo el último momento de una sesión. Cuando un usuario muestra señales de querer irse, Exit Story abre un feed a pantalla completa con recomendaciones o anuncios relevantes para ese visitante.

La diferencia con nuestro formato clásico MGID Story radica en el mecanismo de activación. MGID Story solo reacciona cuando alguien hace clic en el botón de retroceso del navegador. Exit Story reacciona al comportamiento del usuario, como la inactividad, el desplazamiento hacia arriba o el cambio de pestaña. De esta forma, puede detectar a alguien que se va incluso si nunca pulsa el botón de retroceso.

En su interior, se basa en tecnologías que probablemente ya conozca: Smart Widget para la demanda y el diseño de anuncios, Swipe Up para la apertura del formato y nuestros disparadores de actividad de Exit User para detectar cuándo un usuario está a punto de irse. Simplemente los combinamos en un único formato de monetización de salida.

Algunas características que distinguen a Exit Story:

Está diseñado para la forma en que la gente navega hoy en día.

Es un formato inmersivo a pantalla completa, pero los usuarios pueden cerrarlo con un solo toque.

Se ejecuta automáticamente una vez configurado.

Cómo funciona Exit Story

Este es el flujo en la práctica:

Un visitante llega a su página y comienza a leer su contenido. Exit Story monitorea la intención de salida mediante una o más señales de comportamiento. Una vez detectado un disparador, la Historia se abre con recomendaciones o anuncios relevantes. El usuario puede explorar el contenido, cerrar el formato o seguir navegando, lo que prefiera.

¿Qué indica que alguien está a punto de irse? Algunos ejemplos:

Dejan de interactuar con la página durante un rato.

Vuelven a subir después de leer, como si buscaran la salida.

Alcanzan cierta profundidad de desplazamiento.

Cambian a otra pestaña.

Puede activar o desactivar cada una de estas señales según lo que mejor se adapte a su público.

Por qué Exit Story adopta un enfoque diferente

Durante años, el formato de salida más común se basaba en el botón de retroceso del navegador. Funcionaba bien, pero también significaba que todo el formato dependía de cómo Google interpretara ese botón.

Y eso se está convirtiendo en una verdadera preocupación. En abril de 2026, Google anunció que la modificación del botón de retroceso se considerará una infracción de sus políticas de spam, y su aplicación comenzará en junio de 2026. Los sitios que utilicen esta técnica se arriesgan a sufrir acciones manuales o degradaciones automáticas en los resultados de búsqueda, precisamente el tráfico que no se desea poner en riesgo.

Aquí es donde Exit Story se vuelve especialmente valioso. No modifica el botón de retroceso. Esto significa que sigue funcionando independientemente de lo que ocurra con los formatos basados ​​en el botón de retroceso, y ofrece una forma legítima de detectar la intención de salida que no está vinculada a un único evento del navegador, cada vez más riesgoso.

Formatos de salida tradicionales Exit Story Activado por una acción específica del navegador Activado por el comportamiento del usuario Opciones de activación limitadas Múltiples disparadores configurables Un escenario de salida Se adapta a diferentes patrones de navegación

Al analizar el comportamiento del usuario en lugar de una sola acción del navegador, Exit Story ofrece a los editores más formas de interactuar con los visitantes antes de que abandonen el sitio.

Caso de éxito: Un importante editor polaco aumentó sus ingresos un 11%

Uno de nuestros editores, un importante sitio web polaco de noticias y medios de comunicación, utilizaba el formato clásico de Story, que representaba cerca del 30% de sus ingresos totales. Cuando entró en vigor el cambio en la política de Google, tuvieron que eliminarlo rápidamente para cumplir con la normativa.

Con nuestra ayuda, la editorial lo reemplazó directamente por Exit Story. La transición se realizó sin problemas técnicos, sin quejas de los usuarios y sin un aumento en la tasa de abandono. En lugar de mantener las ganancias de la editorial, Exit Story contribuyó a incrementarlas. Los ingresos crecieron un 11% y el RPM un 5,6%, mientras que el tráfico solo aumentó un 5% durante el mismo período. En otras palabras, el incremento se debió a mejoras en el formato, no a un mayor volumen de visitantes.

¿Por qué les gustará Exit Story a las editoriales?

Algunas razones concretas por las que vale la pena implementar Exit Story:

Monetiza sesiones que de otro modo terminarían vacías: La mayoría de los visitantes no abrirán un segundo artículo ni harán clic en otro anuncio. Ya están a medio camino de abandonar la página. Exit Story les brinda a esos últimos momentos otra oportunidad para generar valor. Aprovecha al máximo el tráfico de búsqueda y redes sociales: Los visitantes provenientes de búsquedas y redes sociales suelen leer un solo contenido y marcharse. Exit Story no requiere que los usuarios permanezcan en la página ni que naveguen por más páginas: funciona con una sola visita. Puede aumentar el RPM sin sobrecargar la página: En lugar de añadir otro widget al contenido, se agrega un momento de monetización al momento de la salida. En las primeras pruebas, los editores han visto un aumento promedio del RPM de alrededor del 5%.

¿Quién puede beneficiarse más de Exit Story?

MGID diseñó Exit Story pensando en el momento de la salida, no en un perfil de editor específico. Dicho esto, vale la pena probarlo si:

una gran parte de su tráfico proviene de Google Discover, búsquedas o redes sociales, donde las visitas a una sola página son la norma;

usted administra un sitio de noticias, entretenimiento o contenido que publica constantemente;

ya usa MGID Story y quiere una capa adicional de monetización al momento de la salida.

En resumen, si su tráfico tiende a llegar, leer un contenido y marcharse, Exit Story está diseñado precisamente para eso.

Primeros pasos con Exit Story

Configurar Exit Story es sencillo y no requiere desarrollo personalizado:

Contacte a su Success Manager o al equipo de soporte de MGID para crear un widget inteligente de Exit Story para su cuenta.

Trabaje con su representante de MGID para configurar el modo de Swipe Up, los disparadores de salida y el diseño del widget.

Añada el widget a su sitio web mediante la implementación de Single JS de MGID.

Una vez activado, Exit Story se mostrará automáticamente cuando se cumplan las condiciones configuradas.

Pensamientos finales

No todos los usuarios abrirán una segunda página, pero eso no significa que la sesión haya terminado en cuanto a valor se refiere. Exit Story le da una última oportunidad antes de que el usuario se vaya.

¿Quiere probarlo? Contacte a su manager de cuenta de MGID y le ayudará a configurarlo.