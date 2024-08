Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID hôm nay đã thông báo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cần thiết để tham gia Chương trình Chứng nhận An toàn Thương hiệu Toàn cầu Trustworthy Accountability Group (TAG).

Chứng nhận của TAG công nhận cam kết của MGID trong việc phát triển và thực hiện các quy trình an toàn thương hiệu, góp phần giảm thiểu rủi ro đặt quảng cáo sai vị trí cho khách hàng của họ, những nhà quảng cáo thương hiệu. Các quy trình này bao gồm kiểm duyệt nội dung minh bạch - cả thủ công và tự động - xác minh bên thứ ba, xếp hạng an toàn để xác định các hạng mục và chiến dịch nào được chấp nhận trên mạng lưới nhà phát hành quảng cáo của MGID và giải pháp Thông minh theo ngữ cảnh.

TAG Brand Safety Certified là chương trình chứng nhận an toàn thương hiệu toàn cầu lớn nhất và rộng nhất của ngành quảng cáo. Được thiết kế để giảm đáng kể nguy cơ đặt quảng cáo sai vị trí trên tất cả các loại phương tiện kỹ thuật số, chương trình thúc đẩy dòng ngân sách quảng cáo cho các công ty đặt ra những tiêu chuẩn cao và hỗ trợ khuôn khổ của ngành về an toàn thương hiệu.

MGID cũng đã nhận được Chứng nhận Chống Gian lận của TAG vì những cống hiến trong việc giảm lưu lượng truy cập gian lận trên toàn chuỗi cung ứng quảng cáo trực tuyến.

“TTAG hân hạnh thông báo rằng MGID đã đạt Brand Safety Certified Seal (Con dấu Chứng nhận An toàn Thương hiệu) sau khi một cuộc đánh giá độc lập chứng minh rằng công ty này tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của chương trình”, Mike Zaneis, CEO của TAG cho biết. “Chúng tôi khen ngợi MGID vì đã tiếp tục cống hiến để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu tốt nhất, nhằm bảo vệ các thành viên trong ngành khỏi những rủi ro tiềm ẩn xung quanh sự gian lận và an toàn thương hiệu, và chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc cùng họ với tư cách đóng góp trong việc tăng cường toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo”.

Sergii Denysenko, CEO tại MGID cho biết: “Sau khi trải qua sự đánh giá chuyên sâu, chúng tôi rất vui mừng khi không chỉ nhận được chứng nhận lần nữa từ TAG cho những cống hiến chống gian lận, mà giờ đây còn đạt được chứng nhận cho cam kết đảm bảo an toàn thương hiệu. Đảm bảo quảng cáo được kết hợp cùng với nội dung đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu của các nhà tiếp thị. Để hỗ trợ khách hàng trong việc này, MGID đã thực hiện các quy trình và giải pháp nghiêm ngặt để bảo vệ khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn về an toàn thương hiệu và cung cấp sự đảm bảo rằng quảng cáo của mình sẽ được đặt trong môi trường an toàn và phù hợp”.