MGID, nền tảng quảng cáo toàn cầu, đã được vinh danh là Mạng quảng cáo kỹ thuật số tốt nhất (‘Best Digital Ad Network’) trong MarTech Breakthrough Award. Giải thưởng này ghi nhận công nghệ thông minh theo ngữ cảnh và các quy trình nghiêm ngặt, minh bạch về an toàn thương hiệu của MGID.

Giải pháp Contextual Intelligence của MGID giúp các thương hiệu phân phối quảng cáo trên danh mục của các nhà xuất bản cao cấp của mình trong môi trường và ngữ cảnh phù hợp mà không cần dùng cookie bên thứ ba. Bằng cách sử dụng các thuật toán AI độc quyền, nhà quảng cáo có thể xác định được bối cảnh và cảm xúc của nội dung. Giải pháp đã được phân tích vả minh chứng mang lại 83% không gian quảng cáo bảo đảm an toàn thương hiệu cho các đối tác nhà xuất bản của MGID, tối đa hóa quy mô chiến dịch với ít sai lệch trong việc ngăn chặn các chủ đề nhạy cảm.

Sergii Denysenko, CEO của MGID, cho biết: “Nhận được giải thưởng này là một thành tựu rất lớn đối với chúng tôi; điều này làm nổi rõ tác động của giải pháp Contextual Intelligence và chứng minh những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện đối với các biện pháp an toàn thương hiệu và quảng cáo có đạo đức. Contextual Intelligence được thiết kế để giúp tận dụng các blocked inventory, tạo thêm doanh thu và tăng mức độ liên quan của quảng cáo khi được đặt bên cạnh nội dung phù hợp, thúc đẩy hiệu suất chiến dịch, đồng thời đảm bảo an toàn thương hiệu cho các nhà quảng cáo. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ với tư cách là một doanh nghiệp được dựa trên các quy trình minh và an toàn".

James Johnson, Giám Đốc Điều Hành MarTech Breakthrough, cho biết: “An toàn thương hiệu gần đây đang được chú ý nhiều hơn, đặt ra nhiều câu hỏi cũng như thử thách cho các thương hiệu và nền tảng xung quanh vai trò của họ về trách nhiệm kỹ thuật số. Các nhà quảng cáo cần đảm bảo quảng cáo của họ không chạy cùng với nội dung có vấn đề và do đó họ tắt các danh mục nội dung cụ thể hoặc sử dụng danh sách chặn từ khóa. MGID giải quyết thử thách này bằng cách dựa vào các biện pháp kiểm soát tính minh bạch được cải thiện và tận dụng tiềm năng của giải pháp Contextual Intelligence của họ. Xin chúc mừng MGID đã có thêm một giải thưởng MarTech Breakthrough rất xứng đáng'”.

MarTech Breakthrough là tổ chức trí tuệ thị trường chuyên ghi nhận các công ty, công nghệ và sản phẩm hàng đầu trong ngành công nghệ tiếp thị, bán hàng và quảng cáo toàn cầu hiện nay. Giải thưởng MarTech Breakthrough tôn vinh sự xuất sắc và công nhận sự đổi mới, lao động chăm chỉ và thành công trong một loạt các hạng mục liên quan đến tiếp thị, bán hàng và công nghệ quảng cáo. Chương trình năm nay đã thu hút hơn 2,950 đề cử từ hơn 18 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới.