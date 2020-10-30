Khả năng xem là một trong những thuộc tính cơ bản nhất giúp xác định chất lượng quảng cáo; nó được đánh giá như số lần hiển thị quảng cáo thực tế mà người dùng có thể nhìn thấy, trái với tất cả các quảng cáo được tạo. Nói đơn giản, nếu quảng cáo không xuất hiện trên màn hình của khách truy cập (ví dụ như quảng cáo nằm dưới phần cuộn của trang web, người dùng đã đóng tab trước khi quảng cáo có thể được hiển thị...) thì không được tính là có thể xem.

Các tiêu chuẩn về khả năng xem của IAB đối với quảng cáo tĩnh yêu cầu rằng người dùng phải có thể nhìn thấy hơn 50% pixel quảng cáo trong hơn một giây. Đối với các video, một lần hiển thị quảng cáo có thể xem có nghĩa là hai giây và một nửa pixel.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích điều gì giúp thực hiện tốt khả năng xem quảng cáo ở phía nhà phát hành, cách điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, và những tính năng nâng cao đã được thêm vào các MGID widget.

Cách kết hợp quảng cáo với nội dung trang

Một số nhà phát hành có xu hướng tối ưu hóa quá mức các trang web của họ để tập trung chuyên về khả năng xem, đôi khi phải trả giá bằng trải nghiệm người dùng. Ví dụ, điều này có thể được thực hiện bằng cách triển khai các mô đun mã nhất định để ngăn người dùng cuộn thêm cho đến khi quảng cáo được tải.

Các định dạng quảng cáo bắt buộc có thể xem, chẳng hạn như sticky video, trang nhanh hoặc cửa sổ pop-up là ví dụ khác về việc ưu tiên số lần hiển thị quảng cáo thay vì trải nghiệm người dùng. Không thể bỏ qua những quảng cáo này nhưng sự xâm nhập của chúng có thể gây ra phản ứng rất tiêu cực từ khán giả. Kết quả là, mức độ gắn kết của người dùng với nội dung trang giảm đi, và khi nhiều người đọc thoát ra, giá bid của nhà quảng cáo cũng sẽ giảm.

Theo nguyên tắc chung, quảng cáo không được làm gián đoạn sự tương tác của người đọc với nội dung, mà thay vào đó phải mở rộng quá trình tiêu thụ nội dung. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng xem quảng cáo mà không làm giảm trải nghiệm người dùng là triển khai thử nghiệm đa chiều, là thử nghiệm cũng xét đến thời gian của người dùng trên trang, tỷ lệ thoát, số lần xem trang, thời gian gắn kết trên trang, số lần click vào quảng cáo... Lý tưởng nhất, nên sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu lịch sử về những gì đã được chứng minh là có hiệu quả và thực hiện những sự tối ưu hóa hướng đến dữ liệu này ngay lập tức.

Tính năng tải chậm của các MGID widget

Tại MGID, chúng tôi vừa mới thêm tính năng tải chậm trên các widget quảng cáo của mình để cải thiện khả năng xem quảng cáo và hiệu suất trang. Về bản chất, tính năng này cho phép khả năng tải quảng cáo khi người dùng cuộn đến vị trí mà widget sẽ hiển thị.

Sự tải chậm giúp ích cho hiệu suất trang web và giảm yêu cầu quảng cáo đến các server vì không cần tải quảng cáo nếu người dùng có thể không bao giờ nhìn thấy. Điều này cũng cải thiện trải nghiệm người dùng trong trang web vì người đọc nhận được nội dung yêu cầu nhanh hơn. Hơn hết, tính năng này sẽ cải thiện thứ hạng trang web trong Google - các thuật toán ưu tiên chức năng này.

Kết quả là, sự gắn kết của người dùng trên trang web cũng tăng lên và các nhà quảng cáo đặt bid cao hơn cho không gian quảng cáo với khả năng nhận được hiển thị quảng cáo có thể xem cao hơn.

Kết luận

Khả năng xem là một khía cạnh quan trọng của chất lượng quảng cáo, ảnh hưởng đến khoản chi quảng cáo và niềm tin trong toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số. Để thu hút các nhà quảng cáo và tối đa hóa doanh thu, các nhà phát hành và nhà cung cấp công nghệ quảng cáo nên nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra tỷ lệ phần trăm quảng cáo có thể xem cao hơn mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Tải chậm, tính năng mới được triển khai trên các MGID widget, không chỉ tiết kiệm tài nguyên hệ thống và giảm khối lượng trang mà còn cải thiện khả năng xem quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi một cách hiệu quả. Khi tìm kiếm cách thích hợp để đan xen quảng cáo với nội dung trang, nhà phát hành cũng nên thử nghiệm nhiều phương pháp tiếp cận và xét đến tỷ lệ thoát, thời gian gắn kết trên trang và các chỉ số gắn kết khác của người dùng cùng với khả năng xem.