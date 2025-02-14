แม้ว่าจะดูตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไปมากมายแล้วก็ตาม คุณยังคงพยายามทำความเข้าใจแนวคิดนี้อยู่ใช่ไหม คุณคงสบายใจได้เมื่อทราบว่านักการตลาดหลายคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณ เพราะพวกเขาสงสัยว่าการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาคืออะไรในการทำการตลาด
การแบ่งกลุ่มตลาดยังคงเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารกับตลาดเป้าหมายของคุณ แต่ลองนึกดูว่ามันจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถทราบได้อย่างแม่นยำว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังคิดอะไรอยู่ นั่นคือการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา ลองนึกดูว่าพลังพิเศษที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้การอ่านใจตลาดเป้าหมายได้มากที่สุดจะมีประโยชน์ขนาดไหน วันนี้ คุณจะได้ปลดล็อกพลังพิเศษนี้! ในบทความนี้ เราจะทำมากกว่าแค่กำหนดการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา เราจะกล่าวถึงวิธีและเหตุผลที่คุณควรนำตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไปใช้กับกลยุทธ์การตลาดของคุณ สำรวจความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อควรพิจารณาสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย
คำจำกัดความของการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา
การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการแบ่งตลาดเป้าหมายที่มีอยู่ตามสิ่งต่อไปนี้:
- ไลฟ์สไตล์
- ค่านิยม
- ความเชื่อ
- กิจกรรม
- ความสนใจ
… และทุกสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นพวกเขา ดังที่คุณจะเห็นในภายหลัง นี่ไม่ใช่เรื่องของการรู้คำจำกัดความของการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาในการตลาด เพราะการนำตัวอย่างไปใช้นั้นสำคัญกว่า ท้ายที่สุด กรอบการแบ่งประเภทนั้นไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการแบ่งกลุ่มผู้ชมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการและวิธีที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อีกด้วย
การแบ่งกลุ่มตลาด: ลักษณะทางจิตวิทยาเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
แน่นอนว่ามีกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้อย่างอิสระหรือควบคู่ไปกับการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสามารถระบุได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีใด การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณนำความพยายามในการกำหนดเป้าหมายของคุณไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไม่เหมือนใคร:
|พื้นที่เป้าหมาย
|คำถามที่ได้รับคำตอบ
|ข้อมูลทางจิตวิทยา
|ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
|ทำไมพวกเขาถึงซื้อ
|ข้อมูลประชากร
|ลักษณะประชากรที่วัดได้ เช่น อายุ อาชีพ และรายได้ครัวเรือน
|ใครเป็นผู้ซื้อ
|ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
|ข้อมูลตามสถานที่ เช่น ภูมิภาค สภาพอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
|ผู้ซื้อมาจากที่ไหน
|พฤติกรรม
|ขึ้นอยู่กับนิสัยการซื้อ ความภักดีต่อแบรนด์ และอื่น ๆ
|ผู้ซื้อโต้ตอบกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์อย่างไร
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยามีความพิเศษอย่างไร
ข้อมูลทางจิตวิทยานั้นได้มายากมาก ซึ่งต่างจากอีกสามวิธีที่เรากล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลทางจิตวิทยาไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้รับมาง่าย ๆ ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการวิจัย การสำรวจ และการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุม ในทางกลับกัน คุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามมากขนาดนี้ในการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลประชากร อย่างไรก็ตาม ในแง่ของแคมเปญการตลาดและโฆษณาโดยรวมของคุณ การนำตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไปใช้อย่างเหมาะสมจะมีผลกระทบมากที่สุด การรู้ว่าผู้ซื้อคิดอย่างไรจะช่วยให้คุณสร้างข้อความที่ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ดีแสดงให้เห็นถึงพลังของการสร้างแบรนด์และเพิ่มผลกระทบของวิธีการอื่น ๆ
ส่วนประกอบหลักที่มีอยู่ในตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาทั้งหมด
เราได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมการได้ข้อมูลการแบ่งกลุ่มประเภทนี้มาจึงคุ้มค่าแก่ความพยายามไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบใดบ้างที่จำเป็นในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาที่ประสบความสำเร็จ การทำความเข้าใจส่วนประกอบหลักเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่ลักษณะบุคลิกภาพและค่านิยมไปจนถึงการเลือกไลฟ์สไตล์และการกระตุ้นทางอารมณ์ องค์ประกอบแต่ละอย่างมีบทบาทสำคัญในการออกแบบตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาที่มีคุณภาพสำหรับการตลาดทุกประเภท
บุคลิกภาพ
มีหลายวิธีในการประเมินบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่จะช่วยในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มทางจิตวิทยา ให้ใช้การทดสอบและคำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับแล้วในสาขาจิตวิทยา นี่คือหลัก OCEAN ที่เราชอบที่สุด:
- ความเปิดกว้าง (Openness) บอกคุณว่าพวกเขาเปิดรับความคิดใหม่ ๆ แค่ไหน
- ความมีสติ (Conscientiousness) อธิบายให้คุณทราบว่าบุคคลนั้นใส่ใจคนรอบข้างมากเพียงใด
- ความเป็นคนเปิดเผย (Extroversion) วัดว่าพวกเขาเป็นคนเปิดเผยแค่ไหน
- ความน่าพอใจ (Agreeableness) หมายถึงว่าพวกเขาใจดีและให้ความร่วมมือมากเพียงใด
- อาการวิตกกังวล (Neuroticism) บอกคุณว่าบุคคลนั้นมีอารมณ์ไม่มั่นคงเพียงใด
แม้ว่าตัวชี้วัดประเภทของ Myers-Briggs จะไม่ได้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่คุณอาจลองใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อให้ผู้ชมของคุณตัดสินใจได้ว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มใดของตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา
ค่านิยม
การทำความเข้าใจค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่สำคัญสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ซึ่งข้อมูลบางส่วนสามารถดึงมาจากข้อมูลประชากรได้ ตัวอย่างเช่น สามารถสันนิษฐานได้ว่าบุคคลที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งจะยึดมั่นในค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมของนิกายของตน ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจำนวนมากมักเน้นที่องค์ประกอบนี้ เนื่องจากผู้คนชอบสนับสนุนแบรนด์ที่ค่านิยมสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อ การแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาสามารถช่วยเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์และขยายการเข้าถึงของคุณได้
ไลฟ์สไตล์
กลุ่มเป้าหมายของคุณมีมากกว่าแค่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นไปได้ ดังนั้น ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาจึงควรพิจารณาถึงไลฟ์สไตล์ของพวกเขาด้วย คนบางคนมีความสนใจเฉพาะ และบางคนอาจเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างในชีวิต การค้นหาว่าพวกเขาเหมาะสมกับตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่คุณสร้างขึ้นอย่างไร จะช่วยระบุจุดเจ็บปวดเฉพาะตัวที่คุณสามารถแก้ไขได้ ความรู้ของคุณเกี่ยวกับตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยการจัดแคมเปญของคุณให้สอดคล้องกับนิสัยและความหลงใหลของพวกเขา
สถานะทางสังคม
รายได้จะมีบทบาทอย่างมากต่อสถานะทางสังคม แม้ว่านี่อาจเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลักษณะเฉพาะของตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณด้วย เมื่อมีเงินมากขึ้น ผู้คนก็สามารถเข้าถึงสินค้าฟุ่มเฟือยและเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าความคาดหวังของพวกเขาในแง่ของการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน หากคุณกำลังให้บริการตามระดับรายได้ที่แตกต่างกัน เรามั่นใจว่าตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยาของคุณจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าฟุ่มเฟือยและรายได้ที่นำกลับบ้าน
วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างตลาดเป้าหมายทางจิตวิทยาของคุณ
ตอนนี้ คุณทราบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่คุณต้องใช้ในการสร้างตัวอย่างของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะคิดหาวิธีรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีหลายวิธีในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณเอง และคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ตัวอย่างใด:
- เวลา
- ความสามารถในการรวบรวมคำตอบ
- ทรัพยากรสำหรับการวิเคราะห์
คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนแรกในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณเองหรือยัง สำรวจวิธีต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ได้
แบบสำรวจ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการรวบรวมข้อมูล คุณจะไม่มีวันผิดหวังกับแบบสำรวจ เพราะสร้างและนำไปใช้ได้ง่าย และมีโซลูชันมากมายให้เลือก ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ในแง่ของตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา แบบสำรวจอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลของคุณในภายหลัง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มักไม่ได้ผลหากใช้แบบเดี่ยว ๆ แม้ว่าจะสามารถสร้างรูปแบบคำถามและคำตอบได้ทุกประเภทเพื่อสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา แต่โปรดจำไว้ว่าคุณยังต้องให้บุคคลนั้นกรอกแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำวิธีนี้สำหรับโปรเจ็กต์ที่ง่ายกว่าเท่านั้น
การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ช่วยให้คุณสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ ซึ่งเป็นเบื้องหลังตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมมากมาย ในการทำเช่นนี้ คุณต้องเตรียมรายการคำถาม แต่ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องยึดตามสคริปต์ การเบี่ยงเบนจากคำถามที่คุณเตรียมไว้ ช่วยให้คุณสามารถชี้แจงประเด็นบางประเด็นและตอบคำตอบของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แล้วทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญต่อตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพ มันช่วยให้คุณครอบคลุมสิ่งที่คุณอาจไม่ได้พิจารณาในรายการคำถามเดิมของคุณ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายมีความคล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์ในแง่ที่ว่าไม่มีขอบเขต อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกมากกว่าผู้สัมภาษณ์ หน้าที่ของคุณคือชี้นำกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในหัวข้อ ในขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ และสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถสำรวจความเชื่อมโยงทางอารมณ์และจิตวิทยาที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการซื้อและสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณได้
การตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่
หากคุณไม่มีเวลาเหลือมากนัก ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำหรับตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณผ่านข้อมูลที่มีอยู่ได้ จุดเริ่มต้นทางเลือกคือ คุณสามารถค้นหาแนวโน้ม ลองถามคำถามต่อไปนี้:
- ผู้ติดตามแบรนด์ของคุณมีแนวโน้มที่จะคำนึงถึงงบประมาณหรือไม่
- พวกเขาเชื่อในความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมหรือไม่
- พวกเขาสนับสนุนจุดยืนบางอย่างหรือไม่
แน่นอนว่าการค้นหาข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จะต้องมีมากกว่าการถามคำถามสามข้อนี้ การเดินทางของคุณในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไม่จำเป็นต้องมีคุณเพียงคนเดียว ลองใช้ AI และเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อทำให้การทำความสะอาด การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ง่ายขึ้น
การวิเคราะห์คู่แข่ง
เทคนิคที่คุณใช้ในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาสามารถนำไปใช้กับคู่แข่งของคุณได้เช่นกัน แม้ว่าคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว แต่ข้อมูลนี้อาจมีประโยชน์ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการแบ่งกลุ่ม และเช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่เราเสนอสำหรับการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ ของคุณ
การใช้ทฤษฎี: การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาในการตลาด
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้กับด้านต่าง ๆ ของการตลาดได้ อันที่จริงแล้ว ไม่ใช่แค่สิ่งที่นำไปใช้ได้เท่านั้น แต่คุณต้องนำไปใช้ด้วย ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพมักเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามทางการตลาดใด ๆ ก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณไม่สามารถผลิตสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งหมดได้อย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้รับคุณค่าสูงสุดจากการโฆษณาและการใช้จ่ายทรัพยากรของคุณจริงหรือไม่
การส่งข้อความและการโฆษณาที่เป็นส่วนตัว
ด้วยตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามหลักจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณเข้าถึงจิตใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายที่ทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น คุณได้ค้นพบว่ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนของคุณใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คุณจึงเน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนำเสนอ ข้อความเดียวกันนี้อาจไม่เข้าถึงผู้ที่คำนึงถึงงบประมาณ การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยามีความสำคัญในกรณีนี้ เนื่องจากช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นหมายถึงการส่งข้อความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และการโฆษณาที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมายมากขึ้นหมายถึงการตอบสนองที่ดีขึ้นจากทุกส่วนของตลาดเป้าหมายของคุณ!
กลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบต่อตลาดเป้าหมายของคุณในระหว่างกระบวนการขายเท่านั้น ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณยังมีประโยชน์ต่อกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณด้วย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่คุณควรสร้างและเนื้อหาของเนื้อหานั้นด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่ากลุ่มหนึ่งกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ก็สมเหตุสมผลที่จะสร้างเนื้อหาวิดีโอ ใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาเพื่อคิดหาวิธีที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายย่อยของคุณ
การสร้างแบรนด์
แบรนด์ของคุณควรสอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเชื่อมั่น คุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่ใช่ทุกคนจะใส่ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาซื้อ ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่คุณสร้างขึ้น ให้พิจารณาว่ากลุ่มใดมีแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อตำแหน่งแบรนด์ของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณสร้างชุมชนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกแปลกแยก ตัวอย่างเช่น หากตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณบางส่วนมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างมาก ให้หลีกเลี่ยงการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ขัดแย้งกัน
กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะช่วยคุณได้อย่างไร
เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันตลาดทุกแห่งมีการแข่งขันกันสูงเพียงใด การรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจไม่เพียงพอ และแม้ว่าคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดแล้ว คุณคงอยากใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ดำเนินการอย่างดีเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจให้อยู่เหนือคู่แข่งใช่หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่วิธีการแบ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายของคุณทำได้ ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดและพิจารณาว่าทำไมการใช้การแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาเพื่อเป็นแนวทางกลยุทธ์ของคุณจึงมีประโยชน์อย่างมาก
ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่น่าสนใจที่สุดในการอ้างถึงตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาก่อนเปิดตัวแคมเปญใด ๆ ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น เนื่องจากคุณเข้าใจถึงความคิดของพวกเขา คุณจึงพร้อมที่จะให้บริการพวกเขาได้ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพจึงทรงพลังมาก! และนี่คือความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ: ประโยชน์อื่น ๆ ที่เราจะพูดถึงล้วนขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่ลึกซึ้ง
การกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น
แม้ว่าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์เชิงมหภาคอาจมีประโยชน์ แต่การวิเคราะห์ข้อมูลเล็กน้อยก็ยังมีประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา ความแตกต่างเล็กน้อย (หรืออาจถึงขั้นสำคัญ) ในค่านิยมและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณจะช่วยคุณในการกำหนดเป้าหมายได้ การปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นกลุ่มแยกกันจะช่วยให้คุณสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ การดูตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจได้ แต่การแบ่งกลุ่มของคุณควรจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รวบรวมไว้เสมอ
การวางตำแหน่งแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
การใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา คุณจะสามารถจัดตำแหน่งแบรนด์ของคุณเพื่อดึงดูดและสะท้อนถึงตลาดเป้าหมายทั้งหมดของคุณ สร้างข้อความที่สอดคล้องกับวิธีคิดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งจะช่วยคุณได้หลายวิธี เช่น:
- การมีส่วนร่วมและความไว้วางใจในแบรนด์ที่ดีขึ้น
- ยอดขายที่ดีขึ้น
- ความภักดีต่อแบรนด์ที่ดีขึ้น
โปรดจำไว้ว่านี่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จุดเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวัดเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่ความสำเร็จของคุณที่นี่อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น คุณภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณ
โอกาสในการขยายไปสู่ตลาดอื่น ๆ
วิธีการที่คุณใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่เพียงนั้น เมื่อคุณเรียนรู้ว่าผู้ชมของคุณคิดอย่างไร คุณก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการระบุโอกาสในการขยาย หากคุณระบุกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีศักยภาพสูง คุณสามารถรวมกลุ่มเหล่านี้เข้าในแคมเปญการตลาดเพื่อขยายการเข้าถึงได้ และเช่นเดียวกับตลาดที่มีอยู่ คุณจะได้รับการมีส่วนร่วมและอัตราการสร้างลูกค้าที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
ความท้าทายในการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา
การแบ่งกลุ่มแบบนี้ก็มีปัญหาเช่นกัน สิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เพื่อจะได้รู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไร ที่สำคัญกว่านั้น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงในฐานะนักการตลาด คุณไม่สามารถรับเอาสิ่งต่าง ๆ มาใช้ได้เลย แม้แต่ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ดีที่สุดก็ตาม มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์หรือกระบวนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
การหาตัวอย่างที่ไม่มีอคตินั้นยากมาก
ลองคิดดู: หากคุณขอให้ผู้คนทำแบบสำรวจในตอนนี้ ใครจะมีแนวโน้มที่จะตอบมากกว่ากัน ระหว่างเพื่อนหรือคนแปลกหน้า นั่นเป็นเหตุผลที่ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางจิตวิทยาอาจไม่สะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างครอบคลุม นั่นคือเหตุผลที่การมีวิธีรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธีจึงมีความสำคัญในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดอคติในการรับข้อมูลจากผู้ที่หลงใหลในแบรนด์ของคุณมากที่สุดเท่านั้น
การสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพนั้นทำได้ยาก
ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่ม หากคุณทำงานเป็นทีมเล็ก ๆ หรือแม้แต่ทำงานอิสระ การสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณเองอาจทำได้ยาก แน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้ตัวเลือกที่ใช้ทรัพยากรมากขึ้น เช่น การจัดกลุ่มแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย คุณอาจสร้างการวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการลงมือทำบางอย่างดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย! ความพยายามใด ๆ ที่คุณทุ่มเทให้กับการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของคุณ
คุณอาจต้องอัปเดตโปรไฟล์ตามลักษณะทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง
ผู้คนเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าการแบ่งกลุ่มอาจมีการพัฒนาเช่นกัน ผู้บริโภคได้รับการศึกษาและขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลและตัวกระตุ้นที่ถูกต้อง ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่เคยใช้กับแคมเปญในอดีตอาจใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน โชคดีที่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีทีมงานที่ทำงานกับโปรไฟล์เหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพียงใช้เครื่องมือที่มีอยู่เพื่อติดตามตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับแคมเปญโฆษณาหรือกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ ตราบใดที่ข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ งานบางส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว!
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา การนำตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาไปใช้ในการตลาด: คำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเราได้พูดถึงแง่มุมต่าง ๆ ของตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาในการตลาดไปแล้ว การนำกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันจึงค่อนข้างง่าย เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จ
- รวบรวมข้อมูลของคุณ: เราขอแนะนำให้ใช้การวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถหลีกหนีจากตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาแบบเดิม ๆ และค้นหาตัวอย่างที่อ้างอิงจากข้อมูล
- ระบุองค์ประกอบสำคัญของจิตวิทยา: เน้นที่ความแตกต่างและลักษณะเด่นตามแนวโน้ม เพื่อให้คุณสามารถระบุวิธีการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณเองได้
- แบ่งกลุ่ม: สร้างการแบ่งกลุ่มตามข้อมูลเชิงลึกที่คุณรวบรวมได้
แค่นั้นเอง ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายแคมเปญเฉพาะของคุณ
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่นำไปใช้ในแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ
จากแคมเปญที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยา ต่อไปนี้คือแคมเปญโปรดของเรา:
- โฆษณาของ McDonald ทั่วโลก: McDonald เป็นหนึ่งในเครือร้านฟาสต์ฟู้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แม้ว่าจะมีตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะจิตวิทยาที่เล็กกว่าในตลาดท้องถิ่น แต่สองตัวอย่างหลักนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนมองการกิน: เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และเป็นประสบการณ์
- แคมเปญ Just Do It ของ Nike: เราขอโต้แย้งว่าแคมเปญนี้มีประสิทธิภาพมากจนแม้แต่การกล่าวถึงสโลแกนก็ทำให้คิดถึงแบรนด์ได้ แม้ว่านี่อาจเป็นเพียงสโลแกนเดียว แต่แคมเปญนี้ได้กล่าวถึงตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะจิตวิทยาอย่างน้อยสองตัวอย่าง: ผู้ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและผู้ที่ต้องการเริ่มต้น
- Absolut’s Family You Choose: แคมเปญความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQIA+ นี้ยอดเยี่ยมมากเพราะการดื่มมักจะเป็นสิ่งที่คุณทำร่วมกับเพื่อนและครอบครัว
การมองไปยังแนวโน้มในอนาคต: ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต
While the heart of marketing will still be there in 50 years, the way psychographic segmentation examples are generated is constantly evolving. If you want to ensure that your efforts are both efficient and effective, have a look at the trends that we’ve observed. Many of these can already be incorporated into your future marketing strategies!
แม้ว่าหัวใจของการตลาดจะยังคงอยู่ต่อไปอีก 50 ปี แต่การสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าความพยายามของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลองดูแนวโน้มที่เราสังเกตเห็น แนวโน้มเหล่านี้หลายอย่างสามารถนำไปรวมไว้ในกลยุทธ์การตลาดในอนาคตของคุณได้แล้ว!
AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เราได้กล่าวถึงบทบาทของ AI ในการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพแล้ว อย่างไรก็ตาม อะไรในตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้ AI เหมาะกับการตลาดมากขนาดนี้
- AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้เพื่อให้คุณมีเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า
- แม้ว่า AI จะใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่มีอยู่แล้วในการวิเคราะห์ แต่ AI จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- AI ทำงานด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลก!
ปัญญาประดิษฐ์ถูกรวมเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว อย่าลืมใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด!
การแบ่งกลุ่มแบบไดนามิก
จำได้ไหมว่าเราเขียนไว้ว่าการสร้างตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากค่านิยมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีให้คุณตามทัน ด้วยการแบ่งกลุ่มแบบไดนามิก ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาจะไม่อยู่นิ่ง แต่จะได้รับการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เพื่อให้แคมเปญของคุณมีความเกี่ยวข้องและทันสมัยอยู่เสมอ บริการสตรีมมิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการแบ่งกลุ่มแบบไดนามิก คุณจะได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกันตามสิ่งที่คุณรับชม
ใช้ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาเป็นแรงบันดาลใจของคุณ
หากคุณยังไม่ได้วางกลยุทธ์เพื่อลองใช้การแบ่งกลุ่มประเภทนี้ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะลงมือทำแล้ว! ด้วยคู่มือของเรา คุณสามารถประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ขับเคลื่อนแคมเปญชื่อดังอื่น ๆ มากมาย และด้วย MGID เราจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดกระบวนการทั้งหมด! เรามีทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการลงทะเบียน เพื่อแปลงตัวอย่างการแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางจิตวิทยาของคุณให้กลายเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ! เราจะไม่โกหกว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่โปรดจำคำถามนี้ไว้: การกำหนดเป้าหมายตามลักษณะทางจิตวิทยาหมายถึงอะไรในการตลาด ซึ่งหมายความว่าเป็นโอกาสในการขยายรากฐานให้ลึกลงไปอีก ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณในอีกหลายปีข้างหน้า