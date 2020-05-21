Sergii Denysenko
เป็นผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตกว่า 20 ปี Sergii ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกับบริษัทข้ามชาติ และสร้างแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลระดับโลกมากมาย ก่อนหน้าจะเข้าร่วมงานที่ MGID ตัว Sergii ดำรงตำแหน่ง CEO ที่ Sales House, TAKiTAK! Advertising and Gala Media เขาเคยเป็นรองประธานและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายของ Gala.net ด้วย เขาเป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทโฆษณาแบบเนทีฟรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของโลก เขารับผิดชอบธุรกิจระดับโลกของ MGID โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการรักษาตำแหน่งของบริษัทในฐานะบริษัทโฆษณาแบบเนทีฟชั้นนำ นับตั้งแต่เข้าร่วม MGID ในปี 2011 Sergii ได้นำพนักงานทั่วโลกกว่า 750 คนเปิดตัวบริการใหม่ที่ช่วยให้ MGID มีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่า
บทความโดย Sergii Denysenko
