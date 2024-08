อุตสาหกรรมโฆษณานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงต้นทศวรรษปี 2000 การโฆษณาแบบดิสเพลย์นั้นเป็นที่นิยมมากกว่าภูมิทัศน์การโฆษณาดิจิทัล แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ก้าวหน้าขึ้นเช่นเดียวกัน โฆษณาแบนเนอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ภายหลังก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้โฆษณาวิดีโอและโฆษณาเนทีฟที่ดึงดูดใจมากกว่าแทน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กลายมาเป็นสื่อหลักสำหรับกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มการโฆษณาบนมือถือและรูปแบบโฆษณาใหม่ ๆ เช่น วิดีโอที่มีการแจกรางวัล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Twitter ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ผู้โฆษณามีช่องทางใหม่ในการเข้าถึงผู้ชม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นของเราจะได้พบโอกาสและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้บริโภครู้สึกเต็มใจที่จะเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง การแลกความเป็นส่วนตัวของตนเองที่บางคนทำโดยทราบเป็นอย่างดี แต่บางคนทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อแลกกับการปรับแต่งเนื้อหาให้เป็นแบบที่ต้องการและฟรี แต่ในขณะนี้ทิศทางได้เปลี่ยนไปแล้วและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวมากที่สุด

อย่างที่เราเคยทำมาในอดีต อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโฆษณากำลังดำเนินการเพื่อสะท้อนความเป็นจริงใหม่นี้ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google จะใช้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักในอุตสาหกรรมมากที่สุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา นั่นคือการลด User-Agent (UA)

ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการทำงานของ User-Agent ของ Chrome และการทำงานของ Client Hints ไทม์ไลน์การลดสตริง UA และมาตรการที่ MGID ใช้ดำเนินการเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและทำให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ และเพิ่ม ROI ให้สูงสุดได้

User-Agent คืออะไร

User-Agent (UA) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในนามของผู้ใช้ โดยทั่วไปคือเว็บเบราว์เซอร์ และส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับทรัพยากรต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บ สตริง UA ซึ่งเป็นส่วนของข้อความรวมอยู่ในส่วนหัวคำขอ HTTP และให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวแทนผู้ใช้ รวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ หมายเลขเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการ ประเภทอุปกรณ์ และความละเอียดของหน้าจอ

ข้อมูลสามารถถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ หาก UA ระบุว่าผู้ใช้เรียกดูเว็บจากอุปกรณ์พกพา เซิร์ฟเวอร์จะสามารถส่งหน้าเว็บกลับไปเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับมือถือได้ ซึ่งทำให้สามารถอ่านและนำทางได้ง่ายขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็ก เจ้าของเว็บไซต์และผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของตนสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และเบราว์เซอร์ประเภททั่วไปของผู้ชม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูล User-Agent เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยได้ เช่น การระบุและบล็อกการเข้าชมที่น่าสงสัยหรือเป็นอันตราย

ผู้โฆษณาสามารถนำมาใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ขนาดหน้าจอ หรือแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศของผู้ใช้ได้ Google ใช้ข้อมูล UA เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนให้เป็นในแบบของคุณเป็นหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองและสำหรับเว็บไซต์และเนื้อหาที่ให้บริการแก่ผู้ใช้

การลด User-Agent คืออะไร

ก่อนที่เราจะอธิบายว่า 'อะไร' เรามาเริ่มกันที่ 'ทำไม' กันก่อน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคตระหนักดีถึงวิธีการใช้ตัวติดตามและคุกกี้เพื่อติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของพวกเขาและรวบรวมข้อมูลหลายพันรายการเกี่ยวกับพวกเขา ข้อมูลที่ขายให้กับบุคคลที่สามรวมถึงผู้โฆษณาและนายหน้าค้าข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้เพื่อส่งมอบตามคำสัญญาส่วนบุคคล มันยังถูกใช้เพื่อทำนาย ชักจูง และควบคุมกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือความรู้จากผู้ใช้

รัฐบาลทั่วโลกได้ทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคอย่างชัดเจน พวกเขาตอบสนองด้วยกฎและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น GDPR ของยุโรป กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (CCPA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจีน (PIPL) ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของพลเมืองโดยต้องได้รับความยินยอมอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าทุกธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในที่ที่พวกเขาดำเนินงานและที่ที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางแห่งเลือกที่จะใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อจำกัดข้อมูลที่รวบรวมได้และปกป้องผู้ใช้ของตนเพิ่มเติม Apple สร้างสีสันและพาดหัวข่าวมากมายด้วยการเปิดตัว iOS14.5 ในปี 2021 ซึ่งรวมฟีเจอร์ความโปร่งใสในการติดตามแอป (ATT) ATT เป็นฟีเจอร์ปกป้องผู้ใช้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad สามารถอนุญาต (เลือกใช้) หรือปฏิเสธความสามารถของแต่ละแอปในการติดตามพวกเขาผ่านแอปและเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ๆ

Google ได้พยายามแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากหลาย ๆ มุม ในเดือนมกราคม 2020 Google ประกาศเป็นครั้งแรกว่าจะยุติการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม แม้ว่าการเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามจะถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง แต่ Google ได้กล่าวว่าจะเริ่มกระบวนการเลิกใช้งานในครึ่งหลังของปี 2024

นอกจากนี้ ในปี 2020 Google ได้เผยแพร่ความตั้งใจที่จะลดปริมาณข้อมูลเริ่มต้นที่แบ่งปันผ่านสตริง User-Agent จากมุมมองด้านความเป็นส่วนตัว ข้อมูล User-Agent นั้นแสดงให้เห็นปัญหาอยู่สองประการ ประการแรก ผู้ใช้ปลายทางไม่มีทางเลือกว่าจะแบ่งปันข้อมูลใดและไม่มีตัวเลือกในการยินยอมหรือปฏิเสธ ประการที่สอง ข้อมูลจำนวนมากที่ถูกส่งในสตริง UA สามารถนำมาใช้เพื่อเก็บลายนิ้วมือและระบุผู้ใช้ได้ จากมุมมองทางเทคนิค เป็นที่ทราบกันดีว่าความยาวที่มากเกินไปของสตริง UA ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการแยกวิเคราะห์สตริง เพื่อขจัดปัญหาทั้งสามด้วยวิธีแก้ปัญหาเดียว Google จึงคิดค้นการลด User-Agent และ Client Hints สำหรับ Chrome ขึ้นมา

ตามชื่อที่เรียก การลด User-Agent จะลดปริมาณข้อมูลที่มีการส่งผ่านในส่วนหัว User-Agent เพื่อปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และลดการติดตามผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บ การลด User-Agent กำลังได้รับการดำเนินการอยู่และเปิดตัวเป็นระยะ ๆ ในช่วงแรกจะครอบคลุม Chrome 95 – 100 ซึ่งมีขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และการทดลองใช้งานโดยเฉพาะ เมื่อ Chrome 101 เปิดตัวในเดือนเมษายน 2022 (ระยะที่ 4) หมายเลขเวอร์ชันย่อยจะถูกแทนที่ด้วยศูนย์ ดังนั้น Chrome/101.3.1.1 จึงถูกแสดงเป็น Chrome/101.0.0 ในเฟส 5 ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปิดตัว Chrome 107 ในเดือนตุลาคม 2022 นั้นสตริง UA บนเดสก์ท็อปลดลง โดยทั้งในเวอร์ชันระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปและข้อมูล CPU จะถูกแทนที่ด้วยค่าคงที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Chrome 110 ได้รับการเปิดตัว ทำให้เราเข้าสู่เฟสที่ 6 ซึ่งลดสตริง UA ของอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต Android เพื่อให้มีค่าคงที่สำหรับเวอร์ชันและรุ่นอุปกรณ์ ในเดือนพฤษภาคม เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ด้วยการเปิดตัว Chrome 113 สตริง UA ที่ลดลงจะถูกนำไปใช้กับการโหลดหน้าเว็บทั้งหมดบน Windows, macOS, Linux, Chrome OS และ Chrome บน Android

Client Hints คืออะไร

Google จะไม่ปล่อยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้โฆษณาอยู่ในภาวะตื่นเต้นแต่ไม่มีอะไรใหม่ แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ควรจะดำเนินการได้ดีด้วยค่าเริ่มต้นที่กำหนดโดยการลด UA แต่ธุรกิจที่ต้องการข้อมูล UA ที่สมบูรณ์สำหรับฟังก์ชันป้องกันการฉ้อโกง เพื่อแสดงเนื้อหาเฉพาะอุปกรณ์ หรือธุรกิจ เช่น แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) จะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง User-Agent Client Hints (UA-CH) API ของ Google Chrome ผ่าน JavaScript หรือส่วนหัว HTTP ข้อมูลเริ่มต้นที่ถูกส่งด้วย UA-CH รวมถึงเบราว์เซอร์และเวอร์ชันหลัก ระบบปฏิบัติการ และไม่ว่าเบราว์เซอร์จะถูกใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่

UA-CH ให้การเข้าถึงข้อมูลเดียวกันกับที่มีอยู่ในสตริง UA ก่อนที่จะมีการลด แต่กุญแจสำคัญคือสามารถทำได้โดยใช้แนวทางที่เน้นความเป็นส่วนตัวมากกว่า โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้จะหยุดการดำเนินการเริ่มต้นของการส่งข้อมูลทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับการร้องขออย่างชัดแจ้ง

Client Hints ทำงานอย่างไร

Client Hints หรือ Google Hints ให้ชุดส่วนหัว HTTP ที่เป็นมาตรฐานซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนผู้ใช้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์เว็บได้รับคำขอที่มีคำแนะนำไคลเอ็นต์ User-Agent ของ Chrome เว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้ข้อมูลในส่วนหัวเพื่อปรับแต่งการตอบสนองต่อ User Agent ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดประเภทอุปกรณ์และขนาดหน้าจอ และส่งเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์นั้น ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรืออนุญาตให้มีการติดตามและจัดทำโปรไฟล์ตามรายละเอียดของ User-Agent

ประเภทของ Client Hints

High entropy Client Hints, shared by explicit request, provide more detailed information about the user agent, such as the exact version of the browser and operating system. Instead of sharing the version as Chrome 112, the data would include the full software version (112.0.5615.138), full operating system (10.14.6), and complete device information (Mac OS X 10_14_6).

Client Hints มีอยู่สองประเภท: เอนโทรปีต่ำและเอนโทรปีสูง

Client Hints แบบเอนโทรปีต่ำที่มีให้โดยค่าเริ่มต้นจะแบ่งปันข้อมูลที่จำกัดซึ่งยังคงอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เว็บปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับตัวแทนผู้ใช้เฉพาะโดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ระบุตัวตน ข้อมูลจะประกอบไปด้วยชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชัน เช่น Chrome 112 และระบบปฏิบัติการ เช่น Mac OS X

คำแนะนำไคลเอนต์เอนโทรปีสูงที่แบ่งปันตามคำขออย่างชัดแจ้ง ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนผู้ใช้ เช่น เวอร์ชันที่แน่นอนของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ แทนที่จะแบ่งปันเวอร์ชันเป็น Chrome 112 ข้อมูลจะรวมซอฟต์แวร์เวอร์ชันเต็ม (112.0.5615.138) ระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบ (10.14.6) และข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด (Mac OS X 10_14_6)

MGID เตรียมความพร้อมสำหรับการอัปเดตของ Google อย่างไร

เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผู้บริโภคกำลังคิดถึงเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงและอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเพิ่มขึ้น มีการขอให้ผู้โฆษณารักษา KPI ไว้ให้ได้หรือทำให้สูงขึ้น แม้ว่างบประมาณในการโฆษณาของพวกเขาจะถูกตัดก็ตาม ทำให้เงินทุกบาทมีค่ามีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับนักการตลาดเชิงประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนจากการลด User-Agent เป็น User-Agent Client Hints อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้โฆษณาของเรา อย่างไรก็ตาม ในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณาชั้นนำ เราได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า หากเราไม่ดำเนินการ การอัปเดตนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการกำหนดประเภทอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่เทียบกับเดสก์ท็อป) กำหนดเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อป และกำหนดรุ่นอุปกรณ์ ในทางกลับกัน นั่นจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองงบประมาณ

ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้อย่างแม่นยำตามอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และราคาโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้โฆษณาจำนวนมาก พารามิเตอร์เหล่านี้รวมถึงพารามิเตอร์อื่น ๆ จะช่วยให้ผู้โฆษณาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายค่าโฆษณา เข้าถึงผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำให้เกิดการสร้างลูกค้า (Conversion)

เราได้เริ่มให้การรองรับ Client Hints เพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้สำหรับการโฆษณาโดยตรงและโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม

MGID ใช้ Client Hits อย่างไร

การรองรับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับ Client Hints และการลดสตริง UA อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากและขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการบางตัวให้การรองรับ ในขณะที่บางระบบอาจมีการรองรับที่จำกัดหรือไม่มีเลย

ที่ MGID เราจะปฏิบัติตามลำดับนี้:

หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับ Client Hints เราจะดูที่ UA แม้ว่าจะถูกลดลงก็ตาม

หากเบราว์เซอร์รองรับ Client Hints:

หากเราได้รับคำแนะนำแบบเอนโทรปีต่ำ (ค่าเริ่มต้น) และ UA เสร็จสมบูรณ์ เราจะใช้ UA เท่านั้น

หากเราได้รับคำแนะนำแบบเอนโทรปีต่ำและ UA ลดลง เราจะใช้ Client Hints

หากเราได้รับคำแนะนำแบบเอนโทรปีสูง (ตามคำขอ) เราจะใช้ Client Hints

หากเราได้รับคำแนะนำแบบเอนโทรปีสูง (ตามคำขอ) และมี UA เต็มรูปแบบ เราจะใช้ Client Hints

หากเราเห็นว่า UA ไม่ลดลง เราจะไม่ถามถึงคำแนะนำแบบเอนโทรปีสูง เพราะเราถือว่าคำแนะนำนั้นจะมีข้อมูลเดียวกันกับ UA

ในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ เรามีข่าวดีมาบอก ในฐานะผู้โฆษณาที่ใช้บริการ MGID คุณไม่จำเป็นต้องทำหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราได้ดูแลรายละเอียดทั้งหมดให้คุณภายในแพลตฟอร์มของเราแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แพลตฟอร์มติดตามโฆษณา คุณจะต้องยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมและมีการรองรับการนำ Client Hints มาใช้ เพราะไม่ใช่ทุกโซลูชันที่จะมีให้บริการ

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในกรณีใดบ้างที่อาจเป็นไปได้ และเพราะเหตุใด

เราไม่ได้รับ Client Hints จากแหล่งที่มาของการเข้าชมทั้งหมดของเราเสมอไป บางครั้งเราก็ได้รับสตริง UA ที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถระบุช่วงราคาของโทรศัพท์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการได้ คุณอาจเห็นความแตกต่างเหล่านี้ในโซลูชันการติดตามของคุณ หรือเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาของคุณ

เราเข้าใจดีว่าสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด แต่นี่คือสิ่งที่ทุกแพลตฟอร์มโฆษณาจะต้องเจอเมื่อการอัปเดตนี้ได้รับการเผยแพร่

ยุคใหม่ที่มีความเป็นส่วนตัวเป็นศูนย์กลาง

ผู้บริโภคและรัฐบาลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยอมรับและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อเราสำรวจความเป็นไปได้ใหม่เหล่านี้ เราควรเตรียมความพร้อมที่จะทำตัวให้ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ User-Agent Client Hints ของ Chrome เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่มีศักยภาพสูง ด้วยการให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับตัวแทนผู้ใช้ UA-CH จะสามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และป้องกันการติดตามและลายนิ้วมือแฝงได้ ในขณะที่ยังคงนำเสนอเนื้อหาเว็บ โฆษณา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีต่อไป

อย่างไรก็ตาม Client Hints นั้นไม่ได้ไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้โฆษณาที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ข้อมูลนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียกใช้ UA-CH เพิ่มเติมจะส่งผลให้มีเวลาแฝงมากขึ้น รวมถึงการแสดงโฆษณาด้วย ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์บางระบบไม่รองรับ UA-CH แต่ด้วยการครองตลาดและส่วนแบ่งการตลาดของ Chrome หากประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น และจะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ในกรณีที่การทดลองครั้งใหญ่นี้ไม่ได้ผล นั่่นจะก่อให้เกิดวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จของอุตสาหกรรมโฆษณาจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและการรวบรวมข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ ผู้โฆษณาจะต้องคำนึงถึงข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และพยายามสร้างความไว้วางใจด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ การทำเช่นนี้ทำให้เราสามารถสร้างระบบนิเวศการโฆษณาที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมมากขึ้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง