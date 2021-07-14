ที่ MGID เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าตลอดจนแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม นั่นเป็นเหตุผลที่เราเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของรายงานผู้เผยแพร่โฆษณาหลัก และเพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพใหม่หลายตัวเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของวิดเจ็ตของพวกเขา
รายงานการวิเคราะห์ของ MGID จะช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการโฆษณาแบบเรียลไทม์ทั้งหมดโดยแยกกันสำหรับเว็บไซต์และวิดเจ็ตได้ ข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ จำนวนการดูที่มองเห็นได้ จำนวนคลิก อัตราการคลิกผ่าน (CTR) CPC ของโฆษณา และรายได้จากโฆษณา
มีตัวชี้วัดการโฆษณาใดบ้างสำหรับเว็บไซต์
เรามาดูตัวชี้วัดการของผู้เผยแพร่โฆษณาที่สำคัญบ้าง ซึ่งในขณะนี้พร้อมให้บริการสำหรับเว็บไซต์แล้ว:
มีเมตริกการโฆษณาใดบ้างสำหรับวิดเจ็ต
แดชบอร์ดผู้เผยแพร่โฆษณาของ MGID ยังอนุญาตให้มีการติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้สำหรับแต่ละวิดเจ็ต:
รายงานวิดีโอมีตัวชี้วัดการโฆษณาใดบ้าง
บทสรุป
ทุกตัวชี้วัดมีความสำคัญและสามารถช่วยคุณจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและค้นหาแนวคิดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ เราเชื่อว่าด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ ไคลเอนต์ของ MGID สามารถมีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นได้
ในกรณีที่คุณประสบปัญหาในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแดชบอร์ด ทีมสนับสนุนของเราสามารถให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คุณได้ตลอดกระบวนการ