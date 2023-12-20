ในเมืองแห่งอนาคตที่มีผู้คนพลุกพล่าน ที่ซึ่งพิกเซลเต้นรำและเสียงอัลกอริธึมดังขึ้น เราได้ทำการสัมภาษณ์สองเสียงแห่งอนาคตอันใกล้ของการตลาดแบบพันธมิตร ลองนึกภาพดูว่า ในด้านหนึ่ง เรามีอเล็กซึ่งเป็นนักการตลาดแบบพันธมิตรที่มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน และอีกด้านหนึ่งคือ AILA ผู้ช่วย AI ล้ำสมัยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมของ Silicon Valley
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อมูลเชิงลึก อารมณ์ขัน และภาพรวมในอนาคตของการตลาดแบบพันธมิตร ที่ซึ่งความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวพันกับนวัตกรรมและความสามารถในการทำกำไร
กล่าวทักทาย
ยินดีต้อนรับ อเล็กซ์และ AILA! ต้องบอกว่าการได้พูดคุยกับผู้คนจากอนาคตนั้นสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ! ฉันมีคำถามนับล้านคำถาม แต่ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คำถามอยู่ในหัวข้อการสัมภาษณ์ อเล็ก มีคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำหรือเหตุการณ์ระดับโลกบ้างไหม
อเล็กซ์: อนาคตเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจ แต่เรามาคุยเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของแนวโน้มการตลาดแบบพันธมิตรกันดีกว่า ตอนนี้ไม่อยากสปอยล์มากเกินไป! ยังไงก็ตาม ถ้าเราสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นการเลื่อนหน้าจอที่ไม่รู้จบได้ ฉันก็อยากจะมาที่นี่อีก!
AILA: แน่นอนว่าการพูดคุยถึงแง่มุมต่าง ๆ ของไทม์ไลน์ในอนาคตต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพื่อประโยชน์ในการสนทนาของเรา เราจะพูดคุยตามหัวข้อที่ตกลงกันไว้: แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในการตลาดแบบพันธมิตร มีสิ่งต่าง ๆ ให้สำรวจมากมายในส่วนนั้น
มาเริ่มต้นด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นของภาพรวมการตลาดแบบพันธมิตรของ Astute Analytica การคาดการณ์เกี่ยวกับตลาดแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรทั่วโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 36.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 อาจทำให้หลายคนต้องสงสัยอย่างแน่นอน ในปี 2021 เราอยู่ที่ 19.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 92.2% หรือเพิ่มขึ้นแบบทบต้น 7.7% ต่อปี คุณคิดเห็นยังไงกับการคาดการณ์นี้ คุณคิดว่ามันสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปีต่อ ๆ ไปไหม
อเล็กซ์: แนวโน้มทั่วไปของการเติบโตที่สำคัญดูเหมือนจะสอดคล้องกับข้อสังเกตเหล่านี้ ภูมิทัศน์ของการตลาดแบบพันธมิตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และหากดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน ตัวเลขดังกล่าวก็อาจไม่ไกลเกินเอื้อม
AILA: แม้ว่าการคาดการณ์จะดูเฉียบแหลม แต่ก็มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง มีตัวแปรมากมาย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่คาดไม่ถึง สามารถส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ได้ แม้ว่าการคาดการณ์จะช่วยให้มองเห็นอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การสำรวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น
อเล็กซ์: (หัวเราะ) นี่คือคำตอบจาก AI ของจริง น่าสนใจมากแต่ไม่มีอะไรชัดเจน ผมคิดว่าเราน่าจะหยุดตรงนี้นะ
แนวโน้มการเติบโตแม้จะไม่มีตัวเลขที่แน่นอน แต่ก็ยังเป็นข้อเท็จจริงในแง่ดี ดังนั้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมระดับโลกนั้นสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ แต่เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของการตลาดแบบพันธมิตรกันดีกว่า พูดง่าย ๆ ก็คืออเล็ก คุณมองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตนี้
อเล็กซ์: คืออย่างนี้ ผู้คนช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรศัพท์ และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ทางโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการตลาดแบบพันธมิตร
AILA: สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกของอเล็กซ์ด้วยข้อมูลของ Statista ซึ่งคาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกจะเติบโต 56% ยอดขายเชิงพาณิชย์จาก 6.3 พันล้านในปี 2023 เป็น 8.1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 การเพิ่มขึ้นนี้เป็นปัจจัยสำคัญในวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการตลาดแบบพันธมิตร ควบคู่ไปกับผลกระทบที่ขยายตัวของผู้สร้างเนื้อหาและอินฟลูเอนเซอร์
AILA ฉันแน่ใจว่าคุณมีสถิติที่น่าสนใจโดยอิงจากข้อมูลของคุณในปีนี้ อยากจะแบ่งปันไหม
AILA: ตามหลักจรรยาบรรณแล้ว ฉันไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงได้ในตอนนี้ การทำเช่นนั้นอาจเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนของเวลาและพื้นที่ได้
อเล็กซ์: ใช่ เราไม่อยากให้สถานการณ์ "Back to the Future 2" ที่มีปมด้านกีฬาทำให้เกิดความวุ่นวาย เชื่อผมเถอะ มันเละเทะแน่ ๆ
คุณพูดถูก เราต้องการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในการเดินทางข้ามเวลาแน่นอน ย้อนกลับไปยังเรื่องแนวโน้มที่จะเล่าให้เราฟัง
แนวโน้ม #1. เข้ามาของ AI ในทุกอุตสาหกรรม
เห็นได้ชัดว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในปี 2023 คุณคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปใช้ที่แพร่หลายมากขึ้นในหมู่พันธมิตรไหม
อเล็กซ์: โอ้ แน่นอน! ผมชอบ AI ผมอาจจะไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่จะเจาะลึกองค์ประกอบทางเทคนิค แต่ขอบอกคุณว่า AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคลนั้นเป็นเหมือนเหมืองทองคำ
AILA: ตลาด AI ทั่วโลกกำลังเฟื่องฟูและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 308 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2006 การนำ AI มาใช้คาดว่าจะลดต้นทุนทางธุรกิจได้ 30% ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติ AI และระบบอัตโนมัตินั้นขยายไปไกลกว่าแค่การปรับแต่งส่วนบุคคล AI มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงชัดเจนว่าพันธมิตรจะสามารถควบคุมพลังของ AI ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของ AI คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางที่ AI กำลังถูกเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้ไหม
อเล็กซ์: AI เป็นเครื่องมือหลักที่ผมใช้ในการตลาดแบบพันธมิตร มันเหมือนกับมีด Swiss Army ที่สามารถใช้ปรับเปลี่ยนราคาผลิตภัณฑ์ได้ทันทีโดยการถอดรหัสความซับซ้อนของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า
กำลังหาพันธมิตรอยู่ใช่ไหม AI จะช่วยทำให้เป็นเรื่องง่าย โดยการดึงพันธมิตรที่เหมาะสมเข้ามา แต่ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่เท่านั้น AI ช่วยให้งานประจำวันของผมคล่องตัวมากขึ้นด้วยเเหมือนกัน ตั้งแต่การทำแคมเปญอีเมลอัตโนมัติไปจนถึงกลยุทธ์ด้านเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย นี่คือสุดยอดเครื่องมือสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
โอ้ และนี่คือเคล็ดลับสำคัญ AI ก็เป็นลูกบอลคริสตัลของฉันเหมือนกัน คาดการณ์แนวโน้ม ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ฉันมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
AILA: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค ช่วยให้พันธมิตรสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสนับสนุนลูกค้าก็ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นอย่างมาก เพิ่มอัตราการสร้างลูกค้า แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 9.4 พันล้านดอลลาร์ ในด้านรายได้ภายในปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากแอปพลิเคชันการบริการลูกค้า การขาย และการตลาด
อเล็กซ์: และอย่าหลงคิดว่ากระแสของ AI ได้จบลงไปแล้ว คุณภาพของเนื้อหาที่ถูกสร้างโดย AI จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอนาคต คุณอาจได้เห็นมันในช่วงชีวิตของคุณด้วย แต่เชื่อฉันเถอะว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปอีก
AILA: แม้ว่าเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI อาจจะยังไม่ถึงจุดสูงสุด แต่ AI ก็ทำหน้าที่ในการวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม ตั้งแต่การค้นหาเฉพาะไปจนถึงการเลือกหัวข้อบทความ การระบุคำหลัก และการติดตามคู่แข่ง มันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าซอฟต์แวร์ที่ทุ่มเทให้กับงานแต่ละอย่างโดยเฉพาะ
อเล็กซ์: และยิ่งเป็นเรื่องโฆษณาที่ถูกสร้างโดย AI ยิ่งไม่ต้องพูดถึง! ถ้าคุณลองดูโฆษณาเหล่านี้บางส่วน: AI มีไหวพริบ สร้างสรรค์โฆษณาเหมือนผู้รู้อย่างแท้จริง ฉันเคยเห็นมาแล้วนับไม่ถ้วน แต่ละชิ้นล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกทั้งนั้น!
ฉันมีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์ของภาพที่ถูกสร้างโดย AI ด้วยตัวเอง ที่ MGID เรากำลังเป็นผู้นำด้วยฟีเจอร์การสร้างรูปภาพ AI ของเรา มีทั้งการเรนเดอร์คุณภาพสูง คำแนะนำที่เข้าใจง่าย และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายทำให้นี่เป็นเครื่องมือที่น่าเหลือเชื่อ ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพรวมของอนาคต และฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปในทิศทางนี้
อเล็กซ์: การเป็นผู้นำเป็นเรื่องน่ายกย่อง! เยี่ยมมาก!
ดีใจที่ได้ยินคำชมของคุณ อเล็กซ์ แต่นี่คือคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนว่า AI จะเข้ามาแทนที่นักเขียนคำโฆษณาและนักออกแบบรึเปล่า คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองในอนาคตของคุณ
อเล็กซ์: เอาล่ะ สำหรับตอนนี้งานเหล่านี้ยังปลอดภัยอยู่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ต้องมีใครสักคนสร้างข้อความสั้นเหล่านั้นขึ้นมา AI ไม่สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองได้ ที่จริงแล้ว AI เป็นตัวสร้างตำแหน่งงานมากกว่าทำลาย การเพิ่มขึ้นของ AI คาดว่าจะสร้างตำแหน่งงานใหม่มากกว่า 2 ล้านตำแหน่ง ความต้องการตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักพัฒนา AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิ่งมีความต้องการสูงเป็นพิเศษ
AILA: บทบาทของ AI คือการส่งเสริม ไม่ใช่การแทนที่ แม้ว่าจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และปรับกระบวนการให้เหมาะสม แต่ข้อมูลของมนุษย์ ข้อมูลเชิงลึก และแน่นอนว่า แนวทางสร้างสรรค์เหล่านั้นไม่สามารถถูกแทนที่ได้
ดีใจที่ได้ยินว่างานของฉันยังมั่นคงในตอนนี้ เรามาพูดคุยเรื่องต่อไปและสำรวจเทรนด์ต่อไปกัน
เทรนด์ #2. การเพิ่มขึ้นของอินฟลูเอนเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็ก
ไปที่เทรนด์ต่อไป อินฟลูเอนเซอร์จะเป็นศูนย์กลาง ในปีนี้ อินฟลูเอนเซอร์ได้ใช้กลยุทธ์ B2C กันอย่างแพร่หลาย คุณคาดการณ์ว่าพวกเขาจะก้าวเข้าสู่แวดวง B2B อย่างมีนัยสำคัญไหม
อเล็กซ์: พวกเขาจะไม่ก้าวไปไหน เพราะพวกเขาอยู่ในแวดวงนี้เรียบร้อยแล้ว อินฟลูเอนเซอร์ B2B ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษา ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มและมีผู้ชมที่ภักดี นักการตลาดแบบพันธมิตรอย่างพวกเรา จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากกลุ่มเฉพาะของพวกเขาและกลุ่มเป้าหมายเพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
น่าทึ่งมาก! การเพิ่มขึ้นของอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กต่าง ๆ เป็นยังไงบ้าง เท่าที่ฉันเข้าใจ คนเหล่านี้คือคนที่มีผู้ติดตาม 1,000 ถึง 50,000 คน แนวโน้มของการลดลงของจำนวนผู้ชมของอินฟลูเอนเซอร์เป็นสิ่งที่เราควรสนใจไหม
AILA: การเป็นพันธมิตรกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กต่าง ๆ เป็นเทรนด์ที่ช่วยให้พันธมิตรสามารถเข้าถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่มได้ อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มักจะมีอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงกว่า ซึ่งนำไปสู่อัตราการสร้างลูกค้าที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันที่คุ้มต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่
อเล็กซ์: มันเหมือนกับว่าวงดนตรีท้องถิ่นที่คุณชื่นชอบจู่ ๆ ก็กลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลก พวกเขาสูญเสียความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับแฟน ๆ เมื่อพวกเขากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ไม่สามารถแตะต้องได้ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์เมื่อพวกเขามีโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนมากเกินไป มันเหมือนกับกฎแห่งผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมที่ลดลง ยิ่งมีโฆษณามากเท่าไหร่ ความเชื่อมโยงที่แท้จริงก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
AILA: นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความคุ้มทุนในการทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กต่าง ๆ ด้วย ตามคำแนะนำการกำหนดราคาอินฟลูเอนเซอร์บน Instagram ของ Shopify ราคาโพสต์หนึ่งโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กอาจอยู่ที่ประมาณ 500 ดอลลาร์ ในขณะที่การทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่าครึ่งล้านอาจมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจนี้กำลังนำทางบริษัทต่าง ๆ ไปสู่การลงทุนในอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในปัจจุบันของเศรษฐกิจต่อการใช้จ่ายในด้านโฆษณา
อินฟลูเอนเซอร์กำหนดเป้าหมายไปที่ใครเป็นหลัก ยังเป็นกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อยอยู่ไหม
อเล็กซ์: แม้ว่าผู้ซื้อที่มีอายุน้อยและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะพึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์เป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้มีเพียงกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยเท่านั้น
AILA: อินฟลูเอนเซอร์นั้นครอบคลุมตลาดเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ และดึงดูดผู้ชมที่หลากหลายนอกเหนือจากผู้บริโภคที่มีอายุน้อย ตัวอย่างเช่น อินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล กลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มทางเศรษฐกิจสามารถดึงดูดผู้ชมที่หลากหลายที่สนใจในความรู้ทางการเงิน
อเล็กซ์: หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่นำเสนอการปรับปรุงบ้าน โปรเจ็กต์ DIY และการออกแบบตกแต่งภายใน ดึงดูดเจ้าของบ้านทุกวัย ไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพราะใครในกลุ่มประชากรอายุน้อยที่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพบ้างล่ะ พวกเขาจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพก็ต่อเมื่อสภาพร่อแร่แล้วเท่านั้น ฉันล้อเล่น แต่นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของตลาดเฉพาะกลุ่มที่ดึงดูดคนหลายช่วงอายุ
เราจะดูลูกบอลคริสตัลและแบ่งปันช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับพันธมิตรที่ดีที่สุดในปี 2024 ไหม
อเล็กซ์: อนาคตของธุรกิจสุขภาพนั้นดูสดใสมาก มันไม่ใช่แค่เรื่องการออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอร์อีกต่อไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี และดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง อีกเทรนด์หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เนื่องจากผู้คนตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อโลกมากขึ้น สินค้าคลาสสิก เช่น ผลิตภัณฑ์ในครัว บ้าน และสวน ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดี และแน่นอนว่าหลักสูตรออนไลน์และการศึกษากำลังเฟื่องฟูพร้อมกับเทรนด์การเรียนรู้แบบดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่
คุณในฐานะนักการตลาดแบบพันธมิตร เคยร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์บ้างไหม ถ้าเคย คุณช่วยยกตัวอย่างทั่ว ๆ ไปโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเป็นพันธมิตรดังกล่าวได้ไหม
อเล็กซ์: ผมยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องนี้ อันที่จริง ผมได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราได้สร้างชุดโพสต์ที่น่าสนใจและวิดีโอเฉพาะที่เน้นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ฉันโปรโมต การสัมผัสและการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงของอินฟลูเอนเซอร์กับผู้ชมนำไปสู่อัตราการมีส่วนร่วมที่มีนัยสำคัญถึง 12% และเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของความร่วมมือจากอินฟลูเอนเซอร์ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงและวัดผลได้
AILA คุณในฐานะ AI เคยมีส่วนร่วมในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ และถ้าเคย ในำหน้าที่อะไร
AILA: ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นการส่วนตัว แต่ฉันวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล เพื่อระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเฉพาะได้ และแม้แต่สร้างข้อความแจ้งเตือนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ บทบาทของฉันคือการช่วยนักการตลาดแบบพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การใช้อินฟลูเอนเซอร์โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชม
มีความท้าทายหรือข้อผิดพลาดอะไรที่คุณพบในการตลาดแบบใช้อินฟลูเอนเซอร์บ้าง และคุณเอาชนะมันได้ยังไง
อเล็กซ์: โอ้ เชื่อสิ! ครั้งหนึ่ง ผมเคยทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับกลุ่มประชากรเป้าหมายของเรา ส่งผลให้การมีส่วนร่วมต่ำกว่าคาด เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ เราได้ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ของเรา โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดกลุ่มข้อมูลประชากรของผู้ชมให้แม่นยำยิ่งขึ้น
AILA: จากการคำนวณของฉัน ฉันต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับการเปิดเผยความร่วมมือ กฎระเบียบด้านการตลาดของอินฟลูเอนเซอร์มีการพัฒนาขึ้น และเราต้องแน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน การใช้อัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาจะช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความโปร่งใส
ก้าวไปสู่คำแนะนำเชิงปฏิบัติ คุณช่วยแชร์เคล็ดลับในการเจรจาและสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหม
อเล็กซ์: การสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องของการหาจุดยืนร่วมกัน ทำความเข้าใจผู้ชม คุณค่าของแบรนด์ และปรับแต่งการเสนอขายของคุณให้สอดคล้องกัน พูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังอย่างโปร่งใส และอย่าอายที่จะพูดคุยเรื่องค่าตอบแทนล่วงหน้า
AYLA: นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ สร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและให้อิสระแก่อินฟลูเอนเซอร์ในการสร้างโฆษณาภายใต้หลักเกณฑ์ของแบรนด์ การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของทั้งสองฝ่าย
เทรนด์ #3. มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่ง
ในที่สุด คุณช่วยบอกความจริงเกี่ยวกับหนึ่งในหัวข้อเร่งด่วนที่สุดที่หลอกหลอนเรามาตั้งแต่ปี 2022 ได้ไหม: ในที่สุดคุกกี้ของบุคคลที่สามจะหายไปไหม
อเล็กซ์: มันเหมือนกับตอนจบที่ยิ่งใหญ่ของการทัวร์คอนเสิร์ต แต่คราวนี้ศิลปินเอาจริง! ความจริงแล้ว อุตสาหกรรมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และภายในสิ้นปี 2024 คุกกี้ของบุคคลที่สามจะอำลาเราไป
แล้วการปรับแต่งตามความต้องการล่ะ เรากำลังพูดถึงความสำคัญของมัน และฟังก์ชันนี้พึ่งพาคุกกี้ของบุคคลที่สามเป็นอย่างมาก อนาคตของการปรับแต่งตามความต้องการที่ไม่มีคุกกี้ของบุคคลที่สามจะเป็นยังไง
AILA: การวิเคราะห์ของฉันแสดงให้เห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพื่ออนาคตที่ไม่ใช้คุกกี้นับตั้งแต่การประกาศครั้งแรก แพลตฟอร์มอย่าง Firefox และ Safari ได้ยุติการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามไปแล้ว แถมผู้ใช้ยังมีการใช้งาน VPN มากขึ้น และรัฐบาลบางแห่งก็มีจุดยืนที่เข้มงวดในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
อเล็กซ์: เอาล่ะ ลองดูอย่าง Google Cohort สิ! ลืมการกำหนดเป้าหมายบุคคลตามประวัติการค้นหาไปได้เลย เรากำลังดำดิ่งสู่โลกแห่งความสนใจ ดังนั้น Google จะจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันไว้ ซึ่งเรียกว่ากลุ่มประชากรตามรุ่น คุณซึ่งเป็นนักการตลาดจะต้องมีความคล่องตัว กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเมื่อวานอาจจะล้มเหลวในวันพรุ่งนี้ และนั่นคือหัวใจสำคัญ!
AILA: ในสถานการณ์เช่นนี้ การพึ่งพาข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งจะกลายเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือข้อมูลที่คุณรวบรวมโดยตรงจากผู้ชมของคุณ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และอีเมล เป็นต้น มีซอฟต์แวร์การติดตามให้คุณใช้ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวโดยยังเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
งั้นอนาคตที่ไม่มีคุกกี้ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่รึเปล่า แล้วมีแนวทางและเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายลูกค้าได้ดีขึ้น
อเล็กซ์: อย่าเสียน้ำตาให้กับคุกกี้ เรามีเครื่องมือมากมายอย่าง ผู้ช่วย AI, การกำหนดเป้าหมายตามบริบท, การติดตามข้ามอุปกรณ์ และการตรวจสอบภายในแอป การเพิ่มพลังเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถถอดรหัสและกำหนดเป้าหมายลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ลองนึกภาพว่าข้อความที่ส่งถึงคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม บนอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขายได้อย่างมหัศจรรย์
AILA: แท้จริงแล้ว การกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะเปลี่ยนจากเป็นตัวเลือกไปเป็นความจำเป็น ผู้โฆษณาสามารถดูแลจัดการเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนตามพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมได้ ยิ่งไปกว่านั้น การกำหนดเป้าหมายตามบริบทยังช่วยป้องกันข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอีกด้วย มันหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวและช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
ดีใจที่ได้ทราบว่าการกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า MGID ได้นำโซลูชันที่ล้ำหน้านี้มาคอยให้บริการแล้ว Contextual Intelligence การใช้อัลกอริธึม AI จะแยกและประเมินเนื้อหาที่มีความหมายจากบทความ โดยใช้อนุกรมวิธานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ MGID สำหรับการติดป้ายกำกับ ซึ่งล้ำหน้าเกินกว่ามาตรฐานปัจจุบันในโซลูชันการกำหนดเป้าหมายตามบริบทมาก
อเล็กซ์: และไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น โซลูชันนี้ช่วยให้คุณจัดอันดับแต่ละหน้าตามความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ตามบริบทที่ต้องการได้ ลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้สำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรดูสิ ค่อนข้างดีใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวก่อนอเล็กซ์ คุณกำลังบอกเป็นนัยว่าคุณได้ลองใช้โซลูชันของเราแล้วใช่ไหม
อเล็กซ์: (ยิ้ม) เอาล่ะ เอาเป็นว่าจิตวิญญาณนักการตลาดแบบพันธมิตรในตัวผมไม่สามารถเปิดเผยความลับทั้งหมดได้
AILA: โดยสรุปแล้ว ความแม่นยำและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของการกำหนดเป้าหมายตามบริบททำให้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมืออันล้ำค่าสำหรับผู้ที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม การเปิดรับเทคโนโลยีนี้จะเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของความเป็นเลิศในภูมิทัศน์การตลาดแบบพันธมิตร
อเล็กซ์: AILA พูดถูกต้อง! ที่จริงแล้วเรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกหน่อย คุณเห็นไหมว่าการกำหนดเป้าหมายตามบริบทเปรียบเสมือนการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจไม่เพียงแต่สิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึง แต่ยังรวมถึงโทนและบริบทด้วย สำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรนั่นหมายความว่าเราสามารถจัดเนื้อหาส่งเสริมการขายของเราให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของบทความที่โฆษณาของเราไปปรากฏได้
ยกตัวอย่างบล็อกเกี่ยวกับฟิตเนส การกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะทำให้โฆษณาของฉันสำหรับอาหารเสริมออกกำลังกายปรากฏขึ้นอย่างแม่นยำเมื่อผู้อ่านสนใจบทความเกี่ยวกับเทรนด์การออกกำลังกายล่าสุด มันไม่ได้แค่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเท่านั้น มันเกี่ยวกับการนำเสนอที่ตรงกับกรอบความคิดของผู้ชม
นี่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพันธมิตรเนื่องจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้าได้สูงที่สุด เมื่อโฆษณาของคุณผสมผสานอย่างลงตัวกับเนื้อหาที่ผู้อ่านสนใจอยู่แล้ว พวกเขาก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเริ่มต้นและสำรวจสิ่งที่คุณนำเสนอ นั่นคือความมหัศจรรย์ของการกำหนดเป้าหมายตามบริบท โดยเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม
ฟังดูน่าทึ่งมาก! และ AILA คุณช่วยอธิบายวิธีใช้ประโยชน์จากการกำหนดเป้าหมายตามบริบทในการทำงานของคุณได้ไหม
AILA: แน่นอน การกำหนดเป้าหมายตามบริบทเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเราด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาของเราจะแสดงพร้อมกับเนื้อหาที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ ความแม่นยำนี้ช่วยรักษาความแข็งแกร่งและการรับรู้ต่อแบรนด์ได้
อีกอย่างนึงคือ การกำหนดเป้าหมายตามบริบทมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยการวางโฆษณาในบริบทที่ทำให้โฆษณาเหล่านั้นดูเป็นธรรมชาติ ทำให้สภาพแวดล้อมออนไลน์โดยรวมมีความสอดคล้องกัน ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่รู้สึกว่าผสมผสานเข้ากับประสบการณ์การท่องเว็บได้อย่างราบรื่น
และสุดท้าย จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายตามบริบทช่วยในการเข้าถึงผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงตามความสนใจและบริบทของกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมนอกเหนือไปจากข้อมูลประชากร ทำให้เราสามารถเจาะลึกถึงความแตกต่างของพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ได้ โดยสรุปแล้ว นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถส่งข้อความที่ได้รับการปรับแต่งและมีความเกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรา
ในยุคของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท คุณพบว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใดที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด และแตกต่างจากรูปแบบคุกกี้แบบเดิมอย่างไร
อเล็กซ์: ผมขอแบ่งปันกรณีศึกษาล่าสุดให้กับทุกคนที่นี่ ในแนวทางแบบขับเคลื่อนด้วยบริบท เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการมุ่งเน้นไปที่การวัดการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และอัตราการสร้างลูกค้า ยังคงมีความสำคัญ แต่เราพบว่าการวัดข้อมูลเชิงลึกของการมีส่วนร่วม เช่น เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บและอัตราการโต้ตอบ ช่วยให้มองเห็นความสนใจของผู้ใช้ได้ละเอียดยิ่งขึ้น เราพบว่าตัวชี้วัดการโต้ตอบของผู้ใช้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับโมเดลที่เน้นคุกกี้แบบเดิม ในตอนนี้เป็นยุคของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพไปแล้ว
AILA: การทำงานกับคุกกี้บุคคลที่หนึ่งช่วยให้เราสามารถเน้นย้ำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของผู้ใช้และความสนใจในแบรนด์ได้ ตัวชี้วัดอย่างการกลับมาดูซ้ำ ความคิดเห็นของผู้ใช้ และอัตราการเลือกรับเนื้อหาตามความชอบได้กลายเป็นศูนย์กลางแทน แตกต่างจากแนวทางการกำหนดเป้าหมายจำนวนมากของคุกกี้ ขณะนี้เรากำลังปรับกลยุทธ์ของเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว การกลับมาดูซ้ำเพิ่มขึ้น 15% และคะแนนความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 25%
เป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมาก! ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทจะทำให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจของผู้ใช้ที่ดีขึ้น ฉันคิดว่าตอนนี้เราสามารถก้าวไปสู่เทรนด์ต่อไปได้แล้ว
เทรนด์ #4. ความสำคัญของการใช้ข้อมูล
ต่อไป เราจะมาพูดถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลกัน วันนี้ เราพบว่าข้อมูลมีความสำคัญอยู่แล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพ ROI ในการตลาดแบบพันธมิตร อเล็กซ์ คุณช่วยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ที่เราสามารถคาดหวังได้ในปีหน้าในแง่ของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ไหม
อเล็กซ์: แน่นอน! เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ไม่ใช่แค่การใช้ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น อัตราการสร้างลูกค้าและการคลิกผ่าน ตามที่เราได้พูดคุยไปแล้ว พันธมิตรจะต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด เช่น มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) รายได้ประจำรายเดือน (MRR) และรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ซับซ้อน การให้ความสำคัญกับการประเมินข้อมูลที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้างลูกค้าเป้าหมายและประสิทธิภาพการขายโดยรวม
AILA: ในด้านของฉัน การมีส่วนร่วมของฉันในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้มข้นมากขึ้น เหตุผลง่าย ๆ คือ ยิ่งข้อมูลละเอียดและหลากหลายมากเท่าไหร่ ข้อมูลเชิงลึกก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบแยกส่วนเช่นกัน ข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตามข้ามอุปกรณ์ ช่วยให้เราเข้าใจการเดินทางของผู้ใช้อย่างครอบคลุม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนี้มีความจำเป็นสำหรับการก้าวนำหน้าในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของการตลาดแบบพันธมิตร
เมื่อพูดถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของข้อมูล คุณทั้งคู่สามารถแบ่งปันตัวอย่างจากประสบการณ์ของคุณได้ไหม แบบที่เป็นข้อมูลที่ตรงเวลาและมีโครงสร้างที่ดีและมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหรือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญได้
อเล็กซ์: แน่นอน มีแคมเปญหนึ่งที่เราสังเกตเห็นว่าการสร้างลูกค้าลดลงอย่างกะทันหัน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา เราจึงสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์หรือโฆษณา แต่อยู่ที่จังหวะเวลาของโฆษณาของเรา การปรับกำหนดเวลาของแคมเปญตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลส่งผลให้การสร้างลูกค้าฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
AILA: เราพบสถานการณ์ที่ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในกลุ่มประชากรบางกลุ่ม แต่เมื่อเจาะลึกลงไปก็พบว่าผู้ใช้เหล่านี้มีอัตราการรักษาผู้ใช้ต่ำกว่า ด้วยการตอบสนองต่อข้อมูลเชิงลึกนี้อย่างรวดเร็ว เราได้ปรับกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่สามารถหาลูกค้ามาได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มมูลค่าของลูกค้าในระยะยาวด้วย
อเล็กซ์: โอ้ ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งในช่วงแรก ๆ เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับเครื่องมือติดตามข้อมูลใหม่ เลยตัดสินใจที่จะนำไปใช้โดยไม่มีการทดสอบที่เหมาะสม พอเอาเข้าจริง แทนที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า กลับกลายเป็นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมามากมาย ปรากฎว่าเครื่องมือนี้นับคลิกเกินไปมากจนที่ดูเหมือนจะมาจากอีกมิติหนึ่ง! เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยวิธีที่ยากลำบาก หลังจากนั้น เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องตลกยอดนิยมในหมู่พวกเราว่า ทำไมถึงต้องใช้ข้อมูลที่ดี เพราะมันช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงไงล่ะ!
มหัศจรรย์มาก! เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นอารมณ์ขันแม้ว่าจะเป็นในโลกของข้อมูล AILA คุณมักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมความรวดเร็วจึงมีความสำคัญนัก
AILA: แท้จริงแล้ว ข้อมูลที่รวดเร็วนั้นจำเป็นต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ฉันเคยเห็นสถานการณ์ที่การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ความล่าช้า 24 ชั่วโมงในการระบุแนวโน้มที่ลดลงทำให้พันธมิตรต้องเสียเงินเกือบ 50,000 ดอลลาร์ ความแม่นยำและความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสายงานของเรา
ค่อนข้างเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงเลยล่ะ อเล็กซ์ คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
Alex: เอาน่า AILA บางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านี้ได้ ครั้งหนึ่งเราตีความการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการคลิกผ่านอย่างผิด ๆ โดยคิดว่าเราทำสำเร็จแล้ว แต่ปรากฎว่าเป็นเพียงแมวตัวหนึ่งเดินเล่นบนคีย์บอร์ดที่ออฟฟิศของเรา เป็นข้อมูลที่ไม่คาดคิดเลย!
AILA: จากมุมมองนี้ มันเป็นเรื่องจริงอเล็กซ์ บางครั้งอารมณ์ขันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ยังไงก็ตาม นี่เป็นเพียงคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ จากมุมมองของ AI แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลที่ไม่คาดคิดจะสามารถหัวเราะได้ แต่ความแม่นยำของข้อมูลคือสิ่งที่เราตามต้องการ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณเก็บแมวให้ห่างจากคีย์บอร์ดและสำนักงาน
เทรนด์ #5. การเติบโตของพันธมิตรที่ทำงานกับแบรนด์โดยตรง
มาเจาะลึกเทรนด์ที่น่าสนใจกัน การสร้างความเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อเล็กซ์ คุณเคยบอกว่าเรื่องนี้กำลังได้รับความสนใจ คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเทรนด์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร และทำไมเราถึงมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้
อเล็กซ์: แน่นอน! เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบรนด์และพันธมิตรสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่การวางลิงก์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้างแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ลองนึกดูสิ การสร้างเนื้อหาร่วมกัน พอดแคสต์ที่ทำงานร่วมกัน เรากำลังพูดถึงแนวทางการเป็นหุ้นส่วนแบบที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เพื่อทำแคมเปญร่วมกัน ตอนนี้เราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับหลากหลายทีม โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ตัวช่วยสร้าง SEO ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และกูรูด้านเนื้อหามาไว้ด้วยกัน
AILA: วิวัฒนาการสู่การทำงานร่วมกันโดยตรงมากขึ้นเกิดจากความต้องการความเป็นธรรมชาติและการทำงานร่วมกันในด้านการตลาด ภูมิทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยต้องการแนวทางที่มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นสำหรับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพและตรงใจผู้ชม การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้แน่ใจว่าทั้งแบรนด์และพันธมิตรจะสามารถใช้จุดแข็งและทรัพยากรของตนได้ดีที่สุด
คุณช่วยยกตัวอย่างจากแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของคุณหน่อยได้ไหม หากข้อมูลนี้สามารถเผยแพร่ได้
อเล็กซ์: แน่นอน ผมขอแชร์การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นล่าสุดให้ฟังแล้วกันนะ ผมกำลังทำแคมเปญที่เราจะใช้ยกระดับเกมของเราและทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้น แทนที่จะฝังแค่ลิงก์ของพันธมิตรไว้ เราร่วมมือกันสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งรวมผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเอาไว้ได้อย่างราบรื่น
เราได้จัดสัมมนาผ่านเว็บร่วมกัน โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้ชมของเรามาร่วมพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวา และแบรนด์ก็มอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้ชมของเรา ทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ แต่นี่คือข้อดี ความพยายามของเราไม่ใช่แค่ในโลกดิจิทัลเท่านั้น เราร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากงานแสดงทางกายภาพของแบรนด์เพื่อขยายการเข้าถึงของเรา มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้พันธมิตรและความร่วมมือของแบรนด์ได้ร่วมงานกัน และผลลัพธ์ก็ออกมาเหนือความคาดหมาย
ทุก ๆ แบรนด์มีความลับสุดยอดอยู่
อเล็กซ์: โอ้ รู้ไหม ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ออกไป แต่กลายเป็นว่าเพื่อนของเราจากแบรนด์นั้นยังไม่เข้าใจข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันมากนัก ดูเหมือนว่าพวกเขายังคงติดตามข้อกฎหมายที่จะออกมาในอนาคต ดังนั้น สำหรับตอนนี้ เราขอเรียกมันว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นความลับสุดยอดในแต่ละเวลาและสถานที่ ผมอยากจะแบ่งปันข้อมูลมากกว่านี้ แต่ติดข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลอยู่!
ไม่มีปัญหา ฉันเข้าใจ AILA แล้วคุณล่ะ คุณสามารถยกตัวอย่างอะไรบ้างว่าคุณช่วยให้พันธมิตรกระชับความสัมพันธ์กับแบรนด์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ยังไง
AILA: ในกรณีหนึ่ง ผู้จัดการพันธมิตรต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดแคมเปญให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมของแบรนด์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ฉันได้ทำการระบุจุดการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมที่สุดให้ โดยเสนอแนะความคิดริเริ่มร่วมกันที่ผสานรวมเข้ากับเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างราบรื่น ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งแคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มจุดยืนเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการพันธมิตรของเราเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางชีวภาพ ซึ่งนำไปสู่แคมเปญร่วมที่เหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงนี้
น่าทึ่งมาก AILA เมื่อต้องประเมินความสำเร็จของแคมเปญการทำงานร่วมกันเหล่านี้ คุณมีส่วนร่วมในการประเมินขั้นสุดท้ายไหม หรือบทบาทของคุณมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่า
AILA: แม้ว่าขั้นตอนการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญ แต่บทบาทของฉันก็มีมากกว่าแค่การวางแผน ฉันตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) อย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ ตัวชี้วัดอย่างอัตราการสร้างลูกค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการจัดตำแหน่งแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามร่วมกันของเราจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันระหว่างการวางแผนและการประเมินเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการปรับปรุงกลยุทธ์ของเราสำหรับความร่วมมือในอนาคต
เสียงสะท้อนในอนาคต: คำกล่าวอำลาของวันพรุ่งนี้
การได้รับข้อมูลเชิงลึกจากอนาคตเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ได้อย่างมาก ก่อนที่เราจะสรุปการพูดคุยนี้กัน คุณมีอะไรอยากกล่าวทิ้งท้ายบ้างไหมอเล็กซ์
อเล็กซ์: มีแน่นอน! อนาคตของการตลาดแบบพันธมิตรนั้นเป็นเหมือนภาคต่อที่น่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยการหักมุม ความร่วมมือ และความคาดเดาไม่ได้ โอบรับเทรนด์ ปรับตัวและจำไว้ว่า แม้ในอนาคต เสียงหัวเราะที่ดีก็ยังเป็น ROI ที่ดีที่สุดอยู่!
เป็นคำพูดที่ดีมาก แล้ว AILA มีภูมิปัญญาแห่งอนาคตที่อยากจะแบ่งปันบ้างไหม
AILA: ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ข้อมูลที่รวบรวมอย่างพิถีพิถัน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และอารมณ์ขันจะเป็นเพื่อนของคุณ มุ่งมั่นกับอนาคต เพิ่มความคล่องตัว และใครจะไปรู้ สักวันหนึ่งฉันจะได้เห็นคุณในไทม์ไลน์ของฉันก็ได้
ขอขอบคุณอเล็กซ์และ AILA สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางสู่อนาคตของการตลาดแบบพันธมิตรอย่างลึกซึ้ง แล้วพบกันใหม่!