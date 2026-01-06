Por anos, os publishers confiaram na busca do Google para ser seu principal motor de tráfego. Você publica ótimas histórias, otimiza manchetes, talvez até lute para chegar ao topo da SERP, na esperança de que os cliques comecem a chegar.

Infelizmente, as regras mudaram.

Respostas geradas por IA, threads do Reddit e resumos zero-clique estão corroendo o tráfego de busca. Mesmo quando você fica bem no ranking, menos pessoas estão realmente visitando seu site. Atualizações principais vêm e vão, e o que funcionava há um mês pode rapidamente deixar de funcionar.

Se você sentiu seu tráfego orgânico escorregar e se perguntou para onde foi todo mundo, você não está sozinho. A busca do Google não é mais construída para publishers. Enquanto todos lutam por migalhas sob respostas de IA e threads do Reddit, há um lugar que está silenciosamente fazendo o oposto, enviando pessoas reais, com intenção real, direto para os publishers que entenderam o jogo.

Não é algum hack secreto ou reconstrução técnica: é simplesmente aprender como vencer no único lugar que ainda recompensa a atenção, e esse lugar é o Google Discover.

O Problema: A Busca Está Perdendo Seus Cliques

É difícil não notar que a busca simplesmente não é mais o que costumava ser.

O lançamento das AI Overviews do Google e o novo Modo IA é ótimo para usuários que querem respostas instantâneas; no entanto, não é tão bom para os publishers que realmente criam esse conteúdo. Dados iniciais da Chartbeat mostram uma queda de 9% nas visualizações de página originadas da Busca entre janeiro e abril de 2025, enquanto o tráfego do Discover cresceu cerca de 6% no mesmo período.

Mas não são apenas os snippets de IA que estão causando essa queda. Sites de fóruns como Reddit e Quora estão agora recebendo posicionamento premium nos resultados. Até grandes publishers estão vendo seus rankings serem empurrados para baixo por conversas geradas por usuários.

Em outras palavras, a atenção está mudando, e sua estratégia também deve mudar.

A Solução: O Discover é a Resposta Silenciosa para o Tráfego

Se a busca é um lugar em que as pessoas perguntam, o Discover é onde as pessoas descobrem coisas que nem sabiam que queriam.

O Discover é o feed personalizado integrado ao aplicativo do Google e agora está sendo lançado para desktop. Sem uma única tecla digitada, o Google apresenta artigos, guias e vídeos que correspondem aos interesses dos usuários, com base no que eles pesquisaram, assistiram ou leram.

Para os publishers, essa é uma configuração dos sonhos.

Sem resumos de IA entre você e seu leitor

entre você e seu leitor Taxas de clique (CTR) 4x maiores do que os resultados de busca padrão (8% vs ~2%)

do que os resultados de busca padrão (8% vs ~2%) Sem processo de aprovação — desde que seu site atenda aos sinais de qualidade técnica e de conteúdo do Google

— desde que seu site atenda aos sinais de qualidade técnica e de conteúdo do Google Conteúdo novo e perene, ambos funcionam para conquistar tráfego em lançamentos ou em conteúdos que você escreveu meses atrás

Em resumo, enquanto a busca está ficando mais ruidosa, o Discover é onde seu conteúdo pode performar e lucrar silenciosamente.

Verificação Rápida de Realidade: Políticas de Conteúdo do Discover

O Discover filtra conteúdos que pareçam manipuladores, chocantes ou sensacionalistas, e rebaixa o clickbait. Para permanecer habilitado:

Certifique-se de que suas manchetes reflitam o conteúdo real : nada de clickbait, exagero ou omissão de informações;

: nada de clickbait, exagero ou omissão de informações; Evite temas sensíveis ou manipuladores ;

; Garanta que seu conteúdo e imagens sigam as diretrizes de conteúdo do Discover : honestidade e clareza sempre performam melhor do que truques;

: honestidade e clareza sempre performam melhor do que truques; Verifique o Search Console → Ações Manuais regularmente para confirmar que seu site está em conformidade.

Por Que o Discover Vale a Pena

O tráfego do Discover pode parecer imprevisível, mas é uma rede de segurança comprovada. Alguns publishers relatam um aumento constante nas referências do Discover mesmo quando a busca cai. Outros viram o Discover se tornar sua fonte nº 1 de tráfego do Google, especialmente para conteúdos de estilo de vida, entretenimento e guias atemporais.

O próprio Google se beneficia ao manter os publishers satisfeitos. É por isso que, à medida que a IA ocupa mais espaço na busca, a empresa parece estar aumentando a visibilidade do Discover para equilibrar as coisas. Portanto, é a maneira do Google de manter o ecossistema vivo.

Importante: O tráfego do Discover é inerentemente volátil. Ele é impulsionado pela mudança de interesses dos usuários e pelas atualizações contínuas do Google, portanto, trate-o como uma poderosa proteção e um canal de crescimento. Dito isso, seu alto CTR e sua pegada em expansão o tornam um pilar crítico em um mix de audiência moderno.

Como Vencer no Google Discover

O melhor do Discover é que ele recompensa bons hábitos editoriais, como escrita clara, páginas rápidas e histórias genuinamente úteis. Veja abaixo o que realmente funciona.

0. Comece com um Domínio Confiável (Sem Autoridade = Sem Discover)

Antes das táticas, há uma verdade desconfortável sobre o Discover: ele favorece fortemente domínios que já possuem confiança e visibilidade na busca do Google.

O Discover não é uma plataforma de lançamento para domínios novos ou fracos. Se o seu site ainda não ranqueia para um conjunto significativo de consultas, não publica de forma consistente e não mostra sinais estáveis de engajamento, a exposição no Discover é extremamente improvável.

Na prática, isso significa que:

Seu domínio já deve ranquear nas páginas 1 ou 2 para tópicos relevantes.

Seu conteúdo deve ser indexado de forma rápida e consistente.

Você deve ter um histórico limpo no Search Console, sem ações manuais ou problemas de confiança.

Uma vez que essa fundação existe, o volume se torna o acelerador.

Publishers que vencem no Discover publicam diariamente. Postar 3 a 5 artigos por dia baseados em tendências ou interesses aumenta drasticamente a probabilidade do Discover testar seu conteúdo. Quanto mais frequentemente você publicar, mais dados o Google terá para entender o ajuste com sua audiência.

Nem todo post será um sucesso, mas o Discover funciona com base em probabilidade. Pense no Discover como uma máquina caça-níqueis movida por confiança e frescor. A autoridade permite que você jogue, e o volume aumenta suas chances de ganhar.

1. Escreva Manchetes que as Pessoas Entendam e Acreditem

Esqueça o clickbait. O Discover favorece manchetes honestas e descritivas que correspondam à história, mas isso não significa que devam ser sem graça. O objetivo é clareza com curiosidade.

Tente formatos como:

“10 Soluções Rápidas para Cortar Custos de Aluguel (Que Realmente Funcionam)”

“iPhone 17 vs 16: O Que Realmente Mudou?”

“Como Fazer Pão de Fermentação Natural em 3 Passos”

Mantenha as manchetes curtas (idealmente entre 40 e 60 caracteres) e certifique-se de que façam sentido mesmo fora de contexto. No feed do Discover, sua manchete geralmente faz o trabalho pesado.

2. Use Imagens Fortes e Exclusivas

O Discover é uma plataforma visual, e ótimas imagens frequentemente geram mais cliques do que as manchetes. Use imagens de destaque que tenham pelo menos 1200 pixels de largura e certifique-se de ter adicionado a tag <max-image-preview: large> para permitir que o Google as exiba totalmente.

Evite fotos de banco de imagem genéricas. Use visuais que correspondam claramente ao tópico ou, melhor ainda, fotos originais ou gráficos personalizados. Imagens reais dizem aos leitores que há conteúdo real por trás do clique.

3. Crie Conteúdo Escaneável e Amigável para Humanos

A estrutura importa. As pessoas no Discover estão passando o olho pelo celular, então torne seu conteúdo fácil de escanear:

Mantenha as introduções curtas e chegue ao ponto rapidamente

Use subgrupos, marcadores e listas para quebrar o texto

Comece com sua principal conclusão ou insight

Atualizar posts antigos também pode ajudar. Quando você atualiza uma peça perene (novas estatísticas, novos visuais, nova formatação), ela se torna elegível para aparecer no Discover novamente.

4. Mostre Expertise Real (E-E-A-T Facilitado)

O Google quer ver que pessoas reais com experiência real estão por trás de suas histórias.

Aqui está o que ajuda:

Adicione assinaturas de autor claras com biografias curtas que destaquem a experiência relevante e incluam links sociais ou profissionais onde fizer sentido.

Mantenha os redatores focados em sua área de especialidade: um jornalista automotivo escrevendo sobre dietas é um sinal de alerta.

Certifique-se de que suas páginas Sobre, Política Editorial e Contato sejam fáceis de encontrar. A transparência constrói confiança, e a confiança impulsiona a visibilidade.

Bônus: Use a estrutura “Quem / Como / Por que” do Google ✔️ Quem criou isso? Deixe claro quem está por trás do conteúdo: mostre a assinatura e inclua uma bio do autor para contexto. ✔️ Como foi criado? Se você usou testes, pesquisa original ou assistência de IA, divulgue o processo brevemente. ✔️ Por que isso existe? Deixe óbvio o benefício para o usuário (ensinar, comparar, ajudar, tomada de decisão).

Esses sinais simples de confiança enviam as pistas certas tanto para os leitores quanto para o Discover, mostrando que seu conteúdo é real e vale a pena ser exibido.

5. Aposte em Mobile-First e Muita Rapidez

A maior parte do tráfego do Discover é mobile. Se sua página demora uma eternidade para carregar, você fica invisível. Embora você não precise mais de AMP, deve garantir que seu site atinja os parâmetros de Core Web Vitals.

Carregue rápido (LCP < 2,5s)

(LCP < 2,5s) Mantenha-se estável (CLS próximo de 0)

(CLS próximo de 0) Responda instantaneamente (INP < 200ms)

Layouts simples, scripts de carregamento rápido e configurações de anúncios leves fazem toda a diferença. Uma experiência rápida e limpa mantém os usuários engajados e os anunciantes felizes.

Quais Tipos de Conteúdo Performam Melhor

Alguns formatos simplesmente "clicam" naturalmente no Discover. Eles prendem a atenção rápido e fazem os usuários voltarem para mais.

Atualizações oportunas: Podem ser lançamentos, tendências urgentes ou revelações de novos produtos. Se é atual e as pessoas estão falando sobre isso, o Discover também quer.

Podem ser lançamentos, tendências urgentes ou revelações de novos produtos. Se é atual e as pessoas estão falando sobre isso, o Discover também quer. Explicativos Evergreen: Tópicos como saúde, finanças, tecnologia e estilo de vida sempre performam bem, especialmente quando você os explica claramente e os mantém atualizados. Essas peças constroem tráfego constante ao longo do tempo.

Tópicos como saúde, finanças, tecnologia e estilo de vida sempre performam bem, especialmente quando você os explica claramente e os mantém atualizados. Essas peças constroem tráfego constante ao longo do tempo. Guias How-to e Listas: Formatos simples e acionáveis, como guias de "como fazer" e posts de top 5 funcionam muito bem. São escaneáveis e fáceis de consumir no celular, algo que o Discover adora.

Formatos simples e acionáveis, como guias de "como fazer" e posts de top 5 funcionam muito bem. São escaneáveis e fáceis de consumir no celular, algo que o Discover adora. Comparações e Compilados: Posts como “A vs B”, “Melhor X para Y” ou “Top 10 abaixo de R$100” atraem leitores curiosos que estão próximos de tomar uma decisão. Essa intenção se traduz em forte engajamento e valor publicitário.

Se uma peça performa bem na busca ou gera engajamento sólido nas redes sociais, há uma boa chance de que faça o mesmo no Discover.

Mais uma coisa que esses formatos têm em comum é queeles escalam bem com a frequência.

O Discover recompensa os publishers que alimentam o sistema consistentemente com conteúdo oportuno e relevante. Publicar múltiplas peças de alta qualidade por dia nesses formatos dá ao Google mais oportunidades de combinar seu conteúdo com os interesses dos usuários e mais chances de picos de audiência.

Bônus: Google Discover vs. Google News (Comparação Rápida)

Para planejar seu mix de conteúdo de forma eficaz, é útil entender onde o Discover se encaixa ao lado do Google News. Aqui está como eles se comparam à primeira vista.

Aspecto Google Discover Google News Escopo do conteúdo Mix de notícias, histórias perenes, explicativos, reviews, how-tos e vídeos Principalmente jornalismo factual e notícias de última hora Acesso / Configuração Sem inscrição formal, a visibilidade depende da qualidade do site, E-E-A-T e engajamento Requer configuração no Publisher Center e inclusão manual para visibilidade total Personalização Altamente personalizado, movido por interesses, histórico e comportamento do usuário Mais baseado em tópicos, foca em atualidade, relevância e autoridade Tempo de vida Curtas explosões de alto CTR, o conteúdo pode ser tendência por dias Visibilidade mais constante enquanto uma história se desenvolve ou é atualizada Valor de atualização Peças perenes atualizadas podem reentrar nos feeds do Discover Atualizações importam principalmente para cobertura contínua de notícias Visuais Imagens fortes (1200px+), manchetes ousadas e layout mobile-first performam melhor Thumbnails e manchetes estruturadas, menos ênfase visual Padrão de tráfego Volátil: grandes picos, seguidos de queda, movidos por sinais de engajamento Tráfego mais previsível atrelado a ciclos de notícias e indexação Principais sinais de ranking Interesse do usuário, engajamento, atualidade, sinais de confiança, reputação do site Autoridade tópica, atualidade, dados estruturados e reputação do publisher Melhor para Estilo de vida, reviews, explicativos, compilados de produtos, matérias perenes Notícias factuais, atualizações urgentes, política, finanças, eventos mundiais Objetivo Engajar usuários com descoberta personalizada baseada em interesses Informar usuários com jornalismo verificado e atualizado

O Plano de Duas Semanas para Publishers

Quer ver se seu conteúdo pode ganhar tração no Discover rapidamente? Aqui está um roteiro simples para testar o que funciona.

Semana 1: Prepare o terreno ✔️ Escolha de 5 a 10 histórias que você já sabe que performam bem na busca. ✔️ Atualize-as com nova imagem, manchete mais direta e introdução renovada. ✔️ Publique de 2 a 3 peças factuais baseadas no que é tendência nesta semana (verifique o Google Trends).

Dica de Ouro: Quando você atualizar posts evergreen, troque a imagem de destaque (1200px+), ajuste a introdução e alinhe a manchete precisamente com a promessa da peça. Pequenas mudanças em clareza e visuais frequentemente movem o ponteiro do CTR no Discover.

Semana 2: Observe e aprenda ✔️ Monitore a performance do Discover no Search Console. ✔️ Note quais tópicos e manchetes recebem mais impressões e CTR. ✔️ Repita seus formatos vencedores e descarte o que falhou.

Dica de Ouro: No Search Console, olhe além dos cliques. Preste muita atenção aos picos de impressões no Discover: eles geralmente sinalizam tópicos que o Google está testando com públicos mais amplos. Quando vir um pico com baixo CTR, experimente uma manchete mais clara ou uma imagem mais forte em peças futuras semelhantes, em vez de alterar a que já foi publicada.

Sem longos ciclos de SEO, sem reconstruções técnicas complexas, apenas teste, medição e refinamento. Alguns ajustes inteligentes e publicação constante podem mostrar rapidamente do que o Discover (e sua audiência) gosta.

Monetização: Mantenha Tudo Simples

O Discover pode enviar tráfego sério e de alta intenção, mas esse valor desaparece rápido se suas páginas parecerem pesadas ou poluídas. O objetivo é equilíbrio: ganhe dinheiro, mas não deixe a monetização matar a experiência do usuário.

É por isso que recomendamos limpar sua estrutura de anúncios:

Execute auditorias de SPO (Supply Path Optimization) e corte revendedores redundantes;

Mantenha apenas parceiros de anúncios que agreguem valor;

Monitore a densidade de anúncios: muitas unidades prejudicam os Core Web Vitals.

Uma página rápida e legível gera melhores CPMs e mantém você nas boas graças do Discover.

Erros Comuns para Evitar

Manchetes que não entregam: Títulos chamativos são ótimos, mas se a manchete promete algo que o artigo não cobre realmente, os leitores saem rápido. Esse tipo de incompatibilidade prejudica a confiança e a performance.

Títulos chamativos são ótimos, mas se a manchete promete algo que o artigo não cobre realmente, os leitores saem rápido. Esse tipo de incompatibilidade prejudica a confiança e a performance. Visuais fracos ou entediantes: O Discover é visual-first. Imagens de banco de baixa qualidade ou genéricas tornam seu conteúdo fácil de ignorar. Use visuais nítidos e relevantes que matem alguém a clicar.

O Discover é visual-first. Imagens de banco de baixa qualidade ou genéricas tornam seu conteúdo fácil de ignorar. Use visuais nítidos e relevantes que matem alguém a clicar. Redatores falando de tudo: Quando autores pulam entre tópicos não relacionados, fica difícil para o Discover entender a expertise deles. Atenha-se a editorias claras e construa autoridade em um nicho.

Quando autores pulam entre tópicos não relacionados, fica difícil para o Discover entender a expertise deles. Atenha-se a editorias claras e construa autoridade em um nicho. Esquecer o conteúdo mais antigo: Boas histórias envelhecem bem se você as mantiver renovadas. Atualize peças fortes quando novas informações surgirem, pois o Discover frequentemente exibe posts evergreen que ainda parecem atuais.

Boas histórias envelhecem bem se você as mantiver renovadas. Atualize peças fortes quando novas informações surgirem, pois o Discover frequentemente exibe posts evergreen que ainda parecem atuais. Ignorar o livro de regras: O Discover filtra conteúdos que pareçam chocantes, manipuladores ou excessivamente sensacionalistas. Mantenha seu tom confiável e alinhado com o valor real para a audiência.

O Discover filtra conteúdos que pareçam chocantes, manipuladores ou excessivamente sensacionalistas. Mantenha seu tom confiável e alinhado com o valor real para a audiência. Omitir sinais de autoria: Páginas de autores anônimas ou rasas não ajudam na credibilidade. Dê aos leitores uma noção clara de quem está por trás do seu trabalho e por que eles conhecem o assunto.

Monetize o Tráfego do Discover com a MGID

Se o Discover já está gerando tráfego significativo para o seu site, otimizar a monetização é o próximo passo. A MGID ajuda os publishers a transformar essas visitas de alto CTR em receita estável e escalável sem prejudicar a experiência do usuário ou a elegibilidade no Discover.

Por Que a MGID Funciona para o Tráfego do Discover

A tecnologia de publicidade nativa da MGID é construída em torno de experiências focadas no conteúdo, que se alinham perfeitamente com a ênfase do Google Discover em clareza, confiança e engajamento. A plataforma combina formatos de anúncios inteligentes, otimização por machine learning e integração com a demanda do Google MCM para entregar impressões de alto valor com latência mínima.

Aqui está o que isso significa para você:

Carregamento mais rápido, melhor UX: Os widgets da MGID são leves e otimizados para os Core Web Vitals, garantindo que seu site continue amigável ao Discover.

Os widgets da MGID são leves e otimizados para os Core Web Vitals, garantindo que seu site continue amigável ao Discover. Layouts de anúncios compatíveis com o Discover: Cada widget é projetado para se misturar ao fluxo do artigo e manter a legibilidade, sem popups intrusivos ou mudanças de layout.

Cada widget é projetado para se misturar ao fluxo do artigo e manter a legibilidade, sem popups intrusivos ou mudanças de layout. Otimização baseada em performance: Nossa IA testa continuamente criativos, posicionamentos e públicos para maximizar o CTR e o eCPM sem ajustes manuais.

Nossa IA testa continuamente criativos, posicionamentos e públicos para maximizar o CTR e o eCPM sem ajustes manuais. Transparência total: Análises em tempo real, dados claros de RPM e divisão direta de receita sem deduções ocultas.

Formatos de Anúncios Personalizados para o Tráfego do Discover

Smart Widget

Um posicionamento responsivo abaixo do artigo que segue naturalmente o tom editorial, o Smart Widget entrega até +40% de CTR, +30% de receita e +167% de visibilidade em comparação com os formatos de display padrão.

Impact Widget

Projetado para posicionamento dentro do artigo, ideal para usuários mobile que navegam por leituras longas, o Impact Widget aumenta a visibilidade do anúncio mantendo a UX intacta. Para uma performance ideal sem prejudicar a experiência do usuário ou a elegibilidade no Discover:

Coloque um Impact Widget a cada 3 ou 4 parágrafos , dependendo do tamanho do artigo.

, dependendo do tamanho do artigo. Limite os posicionamentos a um máximo de 3 Impact Widgets por artigo.

por artigo. Evite empilhar widgets muito perto de imagens ou manchetes para prevenir a sobrecarga visual.

MGID Story

O MGID Story engaja usuários que clicam no botão “voltar” do navegador, mostrando a eles um card de história rápido e relevante, aumentando o tempo de sessão e a receita em até 60%.

Passage Ads com Demanda do Google MCM

Os Passage Ads exibem unidades nativas entre visualizações de página ou seções de conteúdo. A integração com o Google MCM traz demanda premium e pode elevar a receita total em 14% ou mais.

Integração Rápida

Cadastre-se: Seu gerente de conta pode configurar um teste em minutos.

Seu gerente de conta pode configurar um teste em minutos. Adicione o código JS leve: Geralmente é uma única linha de código que pode ser colocada em qualquer lugar na seção .

Geralmente é uma única linha de código que pode ser colocada em qualquer lugar na seção . Entre no ar em menos de duas horas: Os widgets são otimizados automaticamente para o layout e tipo de dispositivo.

Os widgets são otimizados automaticamente para o layout e tipo de dispositivo. Monitore a performance em tempo real: Com o dashboard da MGID, você pode acompanhar a performance minuto a minuto e ajustar onde for necessário.

Além dos Anúncios: Ferramentas de Crescimento para o Discover

Módulo de auditoria de SEO: Esta ferramenta integrada analisa os Core Web Vitals, velocidade mobile e frescor do conteúdo para ajudar a melhorar a visibilidade no Discover.

Esta ferramenta integrada analisa os Core Web Vitals, velocidade mobile e frescor do conteúdo para ajudar a melhorar a visibilidade no Discover. Insights de tendências: Acesse dados regionais de tópicos e relatórios de palavras-chave em alta curados a partir dos feeds do Google Discover.

Acesse dados regionais de tópicos e relatórios de palavras-chave em alta curados a partir dos feeds do Google Discover. Dicas de otimização editorial: Receba orientações acionáveis sobre conformidade com as políticas de imagem, sinais de E-E-A-T e melhoria de taxas de clique.

Conclusão

A busca do Google está mudando rápido, e não necessariamente a seu favor. No entanto, o Discover é o contrapeso integrado: uma fonte de tráfego crescente e de alto CTR que não exige gastos com anúncios ou truques de IA.

Nós vivemos em um novo mundo onde a IA rouba cliques, mas o Discover os devolve. E para os publishers, essa é a vitória mais fácil possível.