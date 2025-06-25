A publicidade digital está evoluindo rapidamente, e as métricas antigas não estão acompanhando. Cliques não garantem resultados. Frequentemente, campanhas de CPC desperdiçam o seu orçamento com tráfego de baixa qualidade ou usuários que nunca convertem. Os anunciantes ficam presos em longos ciclos manuais: ajustando lances, filtrando fontes, correndo atrás de desempenho. O esforço é alto, mas o retorno muitas veze não é.

Pensando nisso, a MGID construiu o CPA Turbo — uma solução impulsionada por IA que muda o foco de cliques para conversões, sem alterar seu modelo de compra.

Antes de mostrarmos como funciona, veja um rápido panorama dos desafios que tornaram necessária a criação do CPA Turbo.

Por que o CPC Sozinho Não é Mais Suficiente

A otimização baseada em CPC tornou-se um padrão na publicidade nativa e de display. No entanto, no ambiente atual, focado em desempenho, ela apresenta claras limitações.

Cliques de baixa qualidade e banner blindness: De acordo com a meta-análise da First Page Sage de 2025, o CTR média para anúncios de display é de apenas 0,089%, enquanto o relatório de benchmarks de PPC da Promodo de 2025 reporta uma média abaixo de 0,5%. A maioria das impressões é ignorada, resultando em um desperdício significativo antes mesmo que os usuários interajam. Ineficiência do manual bidding: Ajustes manuais de lances em várias campanhas e fontes de tráfego exigem tempo e monitoramento constante. Essa abordagem é trabalhosa e aumenta o risco de erro humano, assim como impacta em atrasos na reação a mudanças no comportamento do usuário ou na dinâmica do mercado, muitas vezes levando à perda de conversões ou desperdício com tráfego de baixo desempenho. A otimização manual não escalona: Gerenciar lances, posicionamentos e desempenho de fontes manualmente torna-se insustentável em escala. As equipes gastam tempo valioso em tarefas repetitivas em vez de focar em estratégia e crescimento.

Esses desafios não são teóricos. Eles estão profundamente enraizados em como a indústria funciona, custando dinheiro, tempo e oportunidade aos anunciantes todos os dias.

Um Caminho Mais Inteligente: CPA Turbo

Reconhecendo esses desafios, a MGID desenvolveu o CPA Turbo — uma ferramenta de bidding com um algoritmo focado em desempenho, construído para impulsionar resultados reais ao invés de motivar apenas cliques.

Você ainda paga por clique, mas essa é a única semelhança com os modelos antigos.

O CPA Turbo usa aprendizado de máquina (machine learning) para otimizar seus lances com base no que realmente importa: conversões. Em vez de distribuir seu orçamento uniformemente, ele prioriza o tráfego com maior probabilidade de converter e diminui o peso do que não trará resultados.

Ao contrário das campanhas padrão de CPC, onde cada clique é tratado igualmente, o CPA Turbo ajusta dinamicamente os lances com base em uma variedade de sinais em tempo real e histórico de dados, incluindo:

Desempenho de cada fonte, dispositivo, vertical e localização geográfica;

Intenção do usuário e padrões de engajamento;

Probabilidade de conversão com base em resultados anteriores;

Concorrência e ritmo do mercado.

Em suma, é uma compra de mídia mais inteligente, focada em resultados, não em achismos.

O CPA Turbo é Ideal para Você?

O CPA Turbo foi criado para profissionais de marketing de performance que se preocupam mais com resultados reais do que apenas com o tráfego. É uma ótima opção se:

Seu objetivo principal é gerar conversões, não apenas cliques ou impressões;

Você deseja automatizar os lances e reduzir o tempo gasto com otimização manual;

Você já usa estratégias de CPA em outras plataformas e deseja uma configuração similar na MGID;

Você busca escalonar campanhas de forma eficiente, mantendo os custos de aquisição sob controle.

Como o CPA Turbo Funciona

Você inicia sua campanha normalmente, mas seleciona o CPA como sua meta de lance Você define uma meta de CPA (por exemplo, US$5 por conversão) O CPA Turbo otimiza os lances automaticamente para se manter dentro dessa meta, maximizando as conversões O sistema continua a aprender e ajustar diariamente, refinando o desempenho à medida que mais dados se tornam disponíveis

Assim, você mantém o controle do seu orçamento, segmentação e criativos, mas não precisa mais microgerenciar a estratégia de lances.

Resultados Iniciais: O que o CPA Turbo Fez até Agora

Em várias regiões e verticais, o CPA Turbo superou consistentemente as campanhas tradicionais de CPC, entregando resultados melhores com menos esforço manual.

Os primeiros usuários relataram:

155% maior CVR médio em todas as campanhas

em todas as campanhas Até 300% de crescimento de CVR em verticais e mercados específicos

em verticais e mercados específicos CPAs mais baixos impulsionados por uma segmentação de público mais inteligente e em tempo real

impulsionados por uma segmentação de público mais inteligente e em tempo real Ciclos de aprendizado rápidos , com a maioria das campanhas se estabilizando em 7 a 10 dias

, com a maioria das campanhas se estabilizando em 7 a 10 dias Região com melhor desempenho: os Estados Unidos, mostrando o maior aumento de CVR

Abaixo estão alguns exemplos notáveis de melhoria de CVR após a mudança para o CPA Turbo.

País Vertical Aumento de CVR Estados Unidos Cuidados com a Pele +350% Brasil Medicina Alternativa +158% Alemanha Perda de Peso +136% Itália Saúde dos Pés +136% Vietnã Eletrônicos +74% França Seguros +42%

Em muitos casos, os anunciantes também observaram reduções de CPA de 30 a 50%, tudo isso enquanto gastavam menos tempo na otimização diária. Uma vez que as campanhas atingem cerca de 10 conversões, o algoritmo começa a otimizar rapidamente para resultados ainda melhores.

CPA Turbo em Ação: Registros de Performance

A MGID ajudou anunciantes em diversas verticais a desbloquear melhor desempenho e mais performance com o CPA Turbo. Estas campanhas reais demonstram o potencial do smart bidding e a otimização algorítmica para gerar melhores resultados.

Caviargan (Beleza, EUA)

Escalar uma oferta de produto antienvelhecimento no saturado mercado de beleza dos EUA não é tarefa fácil, mas o CPA Turbo tornou isso possível. Em parceria com a GuruMedia, a campanha focou em storytelling de alto impacto e deixou o algoritmo cuidar do resto.

O CPA caiu mais de 60% , trazendo os custos de aquisição bem abaixo do objetivo

, trazendo os custos de aquisição bem abaixo do objetivo A taxa de conversão aumentou 80% , sinalizando melhor desempenho pós-clique

, sinalizando melhor desempenho pós-clique A automação substituiu a licitação manual, liberando a equipe para focar na estratégia criativa

Observação: Com o CPA Turbo, mesmo mercados verticais de alto risco como a beleza podem escalar lucrativamente — sem necessidade de ajustes manuais.

Magic Slim (Perda de Peso, Vietnã)

Segmentando usuários móveis com um limite de CPA rigoroso de menos de US$7, esta campanha de afiliados usou o CPA Turbo para testar o desempenho em uma vertical em rápida mudança. Os resultados superaram as expectativas:

3.880 leads gerados em todo o inventário mobile

em todo o inventário mobile CPA médio de US$6,31 , perfeitamente alinhado com a faixa de US$6–7

, perfeitamente alinhado com a faixa de US$6–7 Maior qualidade de lead e melhor consistência no custo por resultado

Observação: O CPA Turbo provou ser ideal para modelos de afiliados com baixa margem, entregando volume e eficiência confiáveis.

OlavitaBotox (Cuidados com a Pele, EUA)

Após uma pausa e uma experiência mista anterior, esta marca de cuidados faciais retornou com uma nova estratégia: segmentação inicial ampla (RON), criativos comprovadamente de alto desempenho e CPA Turbo como o núcleo da otimização.

3 campanhas lançadas , atingindo mais de 29 milhões de impressões

, atingindo mais de Mais de 2.000 conversões com um CPA médio de €67 , próximo à meta de US$65

com um , próximo à meta de US$65 Desempenho estável em escala , mesmo sem contra-filtragem inicial

, mesmo sem contra-filtragem inicial Entrega otimizada sem ajustes diários de lances

Observação: Com melhor alinhamento criativo e o CPA Turbo no controle, o cliente alcançou escala lucrativa em uma das verticais mais competitivas, provando que segundas tentativas com a configuração certa podem levar a grandes vitórias.

Primeiros Passos com o CPA Turbo

Lançar uma campanha com o CPA Turbo é simples. Configure-o em 3 passos simples para uma otimização mais inteligente e focada em conversão.

Selecione sua estratégia de lances — CPA: Isso ativa o algoritmo do CPA Turbo, que ajusta dinamicamente os lances para ajudar você a atingir sua meta de CPA. Defina sua meta de CPA: Defina um CPA realista com base nos dados históricos da campanha. O algoritmo visará entregar conversões em ou abaixo desse limite, sem a necessidade de alterações manuais de lances. Defina o orçamento diário: Escolha seu tipo de orçamento e insira um limite de orçamento diário. Para ajudar o algoritmo a aprender de forma eficaz, a MGID recomenda definir um orçamento diário que seja de 5 a 7 vezes o seu CPA alvo.

Bônus: Sua Lista de Verificação Final [Pré-Lançamento]

Confira aqui as melhores práticas.

Antes de entrar no ar, certifique-se de que sua campanha esteja pronta para que o CPA Turbo funcione eficientemente:

Criativos:

CTR de referência > 0,8%

Sem conteúdo enganoso/não permitido

Formatos dinâmicos ou animados, se possível

Configuração e orçamento:

A meta de CPA é realista e baseada em dados

Orçamento diário = 5–7x o CPA alvo

Mais de 1.000 cliques esperados para treinamento

O CPC se encaixa no seu mercado

Rastreamento:

Pixel instalado e testado

Parâmetros UTM validados

URL de fallback (se necessário)

Controles de fonte:

Bloqueie fontes que não geraram resultados anteriormente

Otimização automática ativada (ex: RBO)

Elimine posicionamentos arriscados (ex: Outlook, non-MSN)

Essas verificações simples ajudam você a lançar de forma mais suave, aprender mais rápido e obter melhores resultados com menos esforço manual.

Aproveite ao Máximo o CPA Turbo: Dicas Simples para o Sucesso

Sua campanha já foi lançada? Ótimo! Veja como ajudar o CPA Turbo a entregar melhores resultados, de forma mais rápida e inteligente.

Comece com uma Meta Flexível de CPA

Não comece com um CPA baixo. Na verdade, almeje um CPA que seja cerca de 20% mais alto que seu "perfeito": isso dá ao sistema espaço para aprender. Observe que o sistema é projetado para entregar o máximo de conversões dentro do seu CPA definido e pode superá-lo sob condições favoráveis de tráfego.

Defina um Orçamento Diário que Dê Espaço para a Otimização

Idealmente, você deve ter um orçamento 5-7 vezes o seu objetivo de CPA. Um orçamento maior ajuda o algoritmo a testar mais tráfego e a encontrar o que funciona mais rapidamente.

Rastreie pelo Menos um Evento de Conversão

O sistema precisa de feedback para aprender. Rastrear várias etapas do funil (topo/meio/fundo) torna o aprendizado ainda mais inteligente.

Rode sem Grandes Alterações (7-14 Dias)

Não ajuste as coisas muito cedo. Dê tempo ao sistema para aprender: ele melhora mais rápido com dados estáveis.

Aumente a Escala Lentamente

Depois que sua campanha estiver com um bom desempenho, aumente o orçamento gradualmente para manter os resultados estáveis.

Certifique-se de que seus Criativos Estão Prontos

Use anúncios aprovados e em conformidade. Isso ajuda a alcançar mais posicionamentos, especialmente no tráfego programático.

Não Limite Demais

Evite segmentação excessivamente restrita, assim como evite usar apenas uma versão de anúncio ou bloquear muitas fontes. Deixe o algoritmo explorar, e ele encontrará o que funciona.

Quer saber ainda mais sobre o CPA Turbo? Explore a base de conhecimento da MGID para mais dicas e truques úteis.

Perguntas Frequentes

Este é um novo modelo de faturamento? Não. Você ainda paga por clique (CPC). O CPA Turbo é um algoritmo de otimização, não um novo modelo de precificação.

Posso ajustar manualmente os lances de CPC? Não. O CPA Turbo precisa de controle total sobre os bids de CPC para otimizar corretamente. Ajustes manuais podem atrapalhar o processo de aprendizado.

Posso alterar a meta de CPA durante a campanha? Sim. A meta de CPA é sua principal alavanca de controle. Comece com um CPA mais alto durante a fase de aprendizado, depois ajuste conforme o desempenho se estabiliza ou se você quiser escalar.

Quanto tempo até eu ver os resultados? A maioria das campanhas se estabiliza em 7 a 14 dias, com pelo menos 10 conversões. Deixe o algoritmo aprender antes de fazer grandes mudanças.

Preciso rastrear o funil de conversão completo? Não é obrigatório, mas recomendado. Mais eventos rastreados (como adicionar ao carrinho, registro, etc.) fornecem ao algoritmo dados mais ricos para uma otimização mais inteligente.

Isso aumentará meus CPCs? Nem sempre. O CPA Turbo pode licitar mais por tráfego de maior qualidade, mas apenas quando isso ajuda a atingir seu objetivo de CPA. Você pode ver CPCs mais altos em alguns posicionamentos premium, mas taxas de conversão melhores geralmente os compensam.

Ainda posso controlar a segmentação e os criativos? Sim. Você gerencia suas audiências, criativos e configurações de segmentação. O CPA Turbo controla apenas a lógica de lances.

Posso testar o CPA Turbo sem alterar minha campanha principal? Sim. Basta duplicar sua campanha, habilitar o lance de CPA e comparar o desempenho lado a lado.

Posso pausar ou voltar para o manual bidding? Com certeza. Você pode pausar o CPA Turbo a qualquer momento ou reverter para o CPC manual.

Funciona em todas as verticais e regiões geográficas? O CPA Turbo tem o melhor desempenho em mercados com volume consistente de conversões. Seu gerente da MGID pode ajudar a avaliar o melhor ajuste para seu nicho.

Isso bloqueará fontes ou criativos de baixo desempenho? Não por padrão. O CPA Turbo reduz a exposição a fontes de baixo desempenho, mas não as bloqueia completamente. Você pode bloquear fontes manualmente ou usar a Otimização Baseada em Regras para automação.

Por que o CPA Turbo é um Próximo Passo Inteligente

Em um ambiente em que o desempenho importa mais do que nunca, o CPA Turbo oferece uma atualização clara em relação à otimização manual de CPC. Ele foi criado para anunciantes que estão prontos para escalar de forma eficiente, reduzir o desperdício de gastos e focar na estratégia, não em planilhas.

Se você está executando campanhas nativas com foco em conversões, o CPA Turbo pode ajudá-lo a extrair mais valor de cada clique.

Para saber mais ou fazer um teste, entre em contato com seu gerente de conta da MGID ou duplique uma campanha existente.

Ou, se você prefere que o nosso time contate você diretamente, preencha esse formulário.

CPA Turbo: Built for Performance, Powered by AI.