A diversificação do fluxo de receita é fundamental para o desenvolvimento de um negócio lucrativo e bem-sucedido. As lojas tradicionais de comércio eletrônico geralmente recorrem a novas linhas de produtos, enquanto a indústria de videogames depende de microtransações para obter mais dinheiro de seus clientes que já pagam.

Por outro lado, publishers e serviços de streaming costumam recorrer a modelos de assinatura quando precisam de renda adicional. No entanto, configurar um modelo de assinatura digital requer muito mais planejamento do que exibir anúncios em um site. É por isso que 58% dos editores que se apoiam em assinaturas dizem que precisam recorrer a outros meios para ajudar a aumentar a receita.

Todos os dados disponíveis sugerem que uma combinação de anúncios e um modelo de assinatura é o caminho mais eficiente em termos de receita. Antes de bloquear seu público atrás de um paywall, continue lendo para determinar como utilizar as assinaturas corretamente como fonte de receita.

Assinaturas como modelo de negócios

Não é nenhum segredo que as assinaturas tendem a desgastar os leitores tanto quanto os anúncios chamativos e intrusivos. Como modelo de negócios, tem muito a oferecer, mas apenas se levar em consideração a experiência do usuário.

Os dados estão disponíveis e indiscutivelmente afirmam que a experiência do usuário se deteriora quando o conteúdo é bloqueado atrás de um paywall, juntamente com todo o tráfego valioso.

No papel, uma assinatura é uma excelente estratégia de longo prazo que preza a qualidade sobre a quantidade. Leitores leais ficam por perto graças à pura qualidade do conteúdo e talvez a um ou dois pontos de venda exclusivos. Na realidade, os usuários acham inaceitável encontrar paywalls em cada esquina, especialmente com tantas fontes de alta qualidade e gratuitas em toda a web.

Isso não significa que as assinaturas sejam impopulares ou ineficientes como modelo de negócios. Tudo o que isso significa é que eles são mais bem servidos ao lado de anúncios nativos, o que não atrapalha o fluxo da página. Por si só, as assinaturas são um modelo de negócios altamente arriscado – um modelo que pode levar seus usuários ao abraço amoroso de seus concorrentes, a menos que você tenha um ponto de venda exclusivo realmente notável.

A monetização híbrida é o caminho mais ideal a seguir. Ele não elimina a maior parte de seus leitores, mas deixa espaço para visitantes de retorno e seguidores leais expressarem sua gratidão e respeito pela sua marca. Há desafios, no entanto.

Desafios

O primeiro desafio – e que é mais facilmente contornado com um modelo de monetização híbrido – é a fadiga da assinatura. A fadiga da assinatura refere-se à frustração que um leitor sente quando é recebido por mais um paywall.

Paywalls são bloqueios rígidos entre o usuário e o conteúdo. Na maioria das vezes, os visitantes não conseguem ler mais de um único parágrafo na página antes de serem bloqueados do conteúdo restante. É uma perda de tempo para o usuário e um impacto no tráfego do site para o editor. Ninguém ganha neste cenário.

Outro desafio a ser superado é a lenta aquisição de clientes para editores em um boom pós-assinatura. Outlets que estavam entre os primeiros a construir paywalls viram um fluxo maciço de assinantes. O mesmo vale para publicações regionais e globais ou aquelas com bases de assinantes impressas existentes. Se o seu site não for nada disso, você precisará encontrar uma maneira de aumentar as taxas de conversão dos leitores.

Semelhante à fadiga da assinatura, há uma percepção geralmente desfavorável dos modelos de assinatura. Mesmo que seu conteúdo valha a pena, a assinatura por si só criará uma barreira entre você e os usuários em potencial antes mesmo de causar uma primeira impressão. Em outras palavras, a primeira impressão do seu site será baseada em seu paywall – e não será boa.

Como fazer dar certo

Existe uma maneira de fazer com que seu mural de assinaturas pareça mais suave do que é - e isso é contando com pontes de registro. Faça com que seu visitante anônimo se registre em seu site sem exigir nenhum tipo de pagamento. Os usuários registrados são mais propensos a se tornarem clientes pagantes se gostarem do que veem. Eles já estão mais próximos da conversão do que outros, uma afirmação apoiada pelo fato de terem tirado um tempo do dia para preencher as informações necessárias para o registro.

Foi comprovado que mensagens personalizadas e individualizadas aumentam o envolvimento com os usuários e os convencem a agir: seja para se inscrever em um boletim informativo ou pagar uma taxa de assinatura. Os dados primários permitem uma personalização mais granular do conteúdo e da própria assinatura, e não há nada melhor do que isso para a experiência do usuário.

Outro método comprovado para fazer com que seus visitantes se inscrevam é bloquear o máximo de conteúdo exclusivo possível por trás de um paywall. Embora isso possa parecer contra-intuitivo, funciona desde que você forneça quantidades suficientes de conteúdo gratuito. O conteúdo exclusivo pode ser qualquer coisa, desde newsletters premium até a capacidade de desfrutar de conteúdo antes daqueles que não estão inscritos.

Não se esqueça dos descontos de férias! Aproveitar as festas de fim de ano e descontar o serviço de assinatura do seu site é uma excelente maneira de incentivar os usuários a se inscreverem.

Outros descontos também funcionam — por exemplo, agrupando sua assinatura com outros produtos ou serviços que não necessariamente pertencem a você. Construir parcerias com outros sites e empresas pode ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Se você está procurando uma solução mais moderna e pronta para uso, talvez abordagem do Economist despertará inspiração. Seu aplicativo de assinatura oferece aos leitores pagantes recursos adicionais, destaques de podcast e até testes e jogos em determinados dias da semana.

Conclusão

Simplesmente empurrar as assinaturas goela abaixo de seus usuários não funcionará. Estamos nos estágios finais do jogo de publicação e não há espaço para modelos de negócios agressivos e invasivos. Com um pouco de planejamento e a dose certa de monetização híbrida, de preferência com anúncios nativos, você poderá se beneficiar da receita do leitor, além de receber fluxos de receita de anúncios.